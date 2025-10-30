Ένα πρώην γκαράζ που βρίσκεται στην οροφή ενός κτιρίου στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης μετατράπηκε σε διαμέρισμα και αν πουληθεί, θα μπορούσε να σπάσει το ρεκόρ για το πιο ακριβό ακίνητο που πουλήθηκε ποτέ στο κέντρο του Μανχάταν.

Το ποσό το οποίο ζητούν οι ιδιοκτήτες του εκατονταετούς γκαράζ ανέρχεται στα 85 εκατομμύρια δολάρια.

Το ρετιρέ βρίσκεται στην κορυφή της οδού Perry St. 125.

Το μικρό, τούβλινο κτίριο σε μια προνομιακή γωνία του West Village βρίσκεται στη μέση μιας τολμηρής μεταμόρφωσης, που λέει «αντίο» στο Γκρίνουιτς Βίλατζ Γκαράζ και καλωσορίζει εφτά νέα πολυτελή διαμερίσματα με κυρίαρχο το συγκεκριμένο ρετιρέ.

Και αυτό το ρετιρέ στο χώρο στάθμευσης έχει πολλά να προσφέρει.

Τι προσφέρει το διαμέρισμα Penthouse East

Η μονάδα με γυάλινη επένδυση, με την επίσημη ονομασία Penthouse East, εκτείνεται σε 7.700 τετραγωνικά πόδια εσωτερικού χώρου, με έξι υπνοδωμάτια και 10 μπάνια.

Διαθέτει τρεις μεγάλες βεράντες σε 2.800 τετραγωνικά πόδια, συμπεριλαμβανομένης της ταράτσας του κτιρίου.

«Ο χώρος, η ιδιωτικότητα και οι συνδέσεις μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών χώρων αυτού του ρετιρέ, διατηρώντας παράλληλα τον χαρακτήρα που προσελκύει τους ανθρώπους στο West Village εξαρχής, το καθιστούν την πιο σημαντική κατοικία που διατίθεται στο κέντρο της πόλης», δήλωσε ο St. André, ένας από τους κατασκευαστές τους στην εφημερίδα The Post.

Το συγκρότημα κατοικιών στην οδό Perry 125 — που αναπτύχθηκε από την Alf Naman Development σε συνεργασία με την Ascendant Capital Partners — θα διαθέτει συνολικά μόνο επτά κατοικίες. Οι κοινόχρηστες παροχές του κτιρίου θα περιλαμβάνουν ένα κλειστό γήπεδο και έναν ιδιωτικό δρόμο με χώρο στάθμευσης.

Η ολοκλήρωση έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2027, αλλά οι αγοραστές ήδη δείχνουν έντονο ενδιαφέρον.

Η πλειονότητα των επτά κατοικιών του κτιρίου υπέγραψε συμβόλαια πριν από την έναρξη της κατασκευής, σύμφωνα με το διαφημιστικό υλικό.

Το Penthouse West πουλήθηκε για 57,5 εκ. δολάρια

Αυτό περιλαμβάνει και το γειτονικό διαμέρισμα των 85 εκατομμυρίων δολαρίων, το Penthouse West. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρήκε αγοραστή τον Απρίλιο για 57,5 ​​εκατομμύρια δολάρια, παρά το γεγονός ότι δεν είχε την ίδια ανατολική θέα και τον τεράστιο εξωτερικό χώρο όπως το Penthouse East.

Οι αγοραστές πολυτελών ακινήτων επιθυμούν ιδιωτικότητα και ένα διαμέρισμα που μοιάζει με γκαράζ μπορεί σίγουρα να το προσφέρει αυτό.

Αυτοί είναι οι ίδιοι αγοραστές που δίνουν προτεραιότητα στα διαμερίσματα έναντι των ιστορικών διώροφων κατοικιών του Μανχάταν. Όλα αυτά αποτελούν ολοένα και πιο σπάνια ακίνητα για τη νέα ελίτ της Νέας Υόρκης, η οποία είναι πρόθυμη να εγκαταλείψει τους παλιούς τρόπους πολυτέλειας στην κεντρική πόλη για ένα πιο καλλιτεχνικό περιβάλλον.

«Στην κορυφή της αγοράς, το West Village είναι η γειτονιά με τη μεγαλύτερη ζήτηση στο Μανχάταν», δήλωσε ο St. André.

«Όταν έρχεται κάτι πραγματικά ξεχωριστό, υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση και το έχουμε δει ήδη αυτό στην οδό Perry 125 και σε άλλες πρόσφατες συμφωνίες που έσπασαν ρεκόρ».