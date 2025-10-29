Η δύναμη της επιλογής και στο πολυτιμότερο αγαθό της υγείας

Καθημερινά, καλούμαστε να κάνουμε μικρές και μεγαλύτερες επιλογές. Από τη στιγμή που θα αρχίσει η ημέρα μας, ξεκινάμε: ποια ρούχα θα φορέσουμε, τι θα φάμε, πώς θα μετακινηθούμε, όπως θα πρέπει να επιλέξουμε και οτιδήποτε τελικά μας αφορά και διαμορφώνει τη ζωή μας. Από το που θα ζήσουμε, τι επάγγελμα θα κάνουμε, ποιες δεξιότητες θα αποκτήσουμε, ποιες χώρες θα επισκεφτούμε, που θα πάνε τα παιδιά μας σχολείο. Μικρές και μεγάλες αποφάσεις που καθορίζουν την πραγματικότητα και την πορεία μας.

Αυτή η δύναμη της επιλογής είναι που κάνει τα πάντα πιο εύκολα και ανεκτά γιατί απλούστατα είναι η κινητήρια ορμή πίσω από την αίσθηση ότι είμαστε εμείς οι δημιουργοί της δικής μας ιστορίας. Όταν επιλέγουμε, νιώθουμε πιο σίγουροι, πιο αυτόνομοι και ανεξάρτητοι, πιο δυνατοί και ενεργοί. Αισθανόμαστε ότι είμαστε πιο κοντά στη ζωή που θέλουμε να έχουμε. Και σε αυτή τη ζωή το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να φροντίσουμε είναι αναμφίβολα η υγεία μας, το πιο πολύτιμο αγαθό, το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζονται όλα τα άλλα.

Όταν βρισκόμαστε μπροστά σε μια ανάγκη νοσηλείας, σε ένα έκτακτο ή μη περιστατικό, η αβεβαιότητα και το άγχος είναι ήδη αρκετά μεγάλα που σημαίνει ότι το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι να νιώθουμε ανασφαλείς και εξαρτημένοι από διαδικασίες που είναι εντελώς έξω από τον έλεγχό μας. Σκεφτείτε λοιπόν την εκδοχή να διαλέγετε τον γιατρό που εμπιστεύεστε, το νοσοκομείο που θέλετε, με διαδικασίες απλές και συγκεκριμένες. Αυτό θα κάνει μία δυνητικά αγχωτική εμπειρία μια διαδικασία όπου νιώθετε δραστήριοι και ενεργοί, γιατί βρίσκεστε πάλι εσείς στο τιμόνι, με όλα τα ψυχολογικά οφέλη που συνεπάγεται μία τέτοια επιλογή.

Η δυνατότητα λοιπόν να επιλέγουμε εμείς τον δρόμο για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση θεμάτων υγείας, είναι κάτι που μας εμπνέει μεγαλύτερη ηρεμία, γεγονός ζωτικής σημασίας για την ταχεία και αποτελεσματική ανάρρωσή μας.

Στην εποχή των επιλογών και στο κομμάτι της υγείας, αυτό γίνεται φανερό ότι είναι κάτι το εφικτό, χάρη σε προγράμματα ασφάλισης υγείας όπως το My Health F1rst της Eurolife FFH. Σχεδιασμένο για να αντιμετωπίζει περιστατικά νοσηλείας με σιγουριά, αυτό το πρόγραμμα μας δίνει ακριβώς τη δύναμη που χρειαζόμαστε, προσφέροντας μια πιο οικονομική λύση* για την υγεία μας.

Στο δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων, η λειτουργία του είναι απλή: αφού συμμετέχουμε με ένα προκαθορισμένο ποσό βάσει του συμβολαίου μας, η Eurolife FFH αναλαμβάνει απευθείας την υπόλοιπη οικονομική διαχείριση, χωρίς να χρειάζεται να ασχοληθούμε εμείς με περίπλοκες διαδικασίες.

Αλλά ακόμα και αν οι προτιμήσεις μας αφορούν μη συμβεβλημένο νοσοκομείο, υπάρχει πάλι ευελιξία. Σε αυτή την περίπτωση, λαμβάνουμε εφάπαξ προκαθορισμένο ποσό οικονομικής παροχής. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι γνωρίζουμε εξ αρχής το ακριβές ποσό που θα λάβουμε για το συγκεκριμένο περιστατικό, αφού αφαιρεθεί η συμμετοχή μας. Αυτή η γνώση μας επιτρέπει να οργανώσουμε τη νοσηλεία μας με σιγουριά και πλήρη γνώση των οικονομικών μας, αποφεύγοντας τυχόν απροσδόκητες εκπλήξεις.

Στην περίπτωση, τέλος, που επιλέξουμε ένα δημόσιο νοσοκομείο η κάλυψη είναι πλήρης (100% των εξόδων, εφόσον απαιτείται να πληρώσουμε), ενώ αν καλυφθεί το σύνολο από άλλο φορέα, λαμβάνουμε το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.000€.

Τα ευχάριστα δεν σταματούν εδώ καθότι το πρόγραμμα εκτείνεται ακόμη περισσότερο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών: από επίδομα μητρότητας έως δαπάνες αποκατάστασης & αποθεραπείας, το My Health F1rst σκιαγραφεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον πρόνοιας. Επιπροσθέτως, προσφέρει υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής βοήθειας τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, ενώ η δωρεάν ετήσια προληπτική εξέταση υγείας τονίζει την αξία της πρόληψης έναντι της θεραπείας. Όλα αυτά ενισχύονται μέσω του προγράμματος συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+, το οποίο μειώνει το οικονομικό κόστος συμμετοχής.

Στο τέλος της ημέρας, όπως σοφά λέει το ρητό «είμαστε οι επιλογές μας». Γιατί είναι μία επιλογή να επιλέξουμε την πρόληψη για την ευημερία μας, όπως επίσης στο να έχουμε ένα πλάνο για τις δύσκολες ώρες που θα είμαστε πιο αδύναμοι και που θα θέλουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα, με τρόπο που ταιριάζει απόλυτα στις δικές μας ανάγκες.

*Ισχύει για τα προγράμματα My Health F1rst της Eurolife FFH, σε σχέση με τα προγράμματα Premium Health II, με αντίστοιχο ποσό απαλλαγής και θέση νοσηλείας.