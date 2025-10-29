Μια νύχτα μόνο: Νέες backstage φωτογραφίες πριν την πρεμιέρα
Η νέα δραματική σειρά του MEGA Μια νύχτα μόνο ετοιμάζεται για την μεγάλη πρεμιέρα της, το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 21.00.
- Μαγική εικόνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσίασε ο Μητσοτάκης - Εξέλαβε ως στήριξη στον ίδιο τη συμμετοχή στις παρελάσεις
- «Αισθάνθηκα περήφανος που παρέλασα και εγώ», είπε ο τυφλός σημαιοφόρος από το Αγρίνιο
- Πώς οι ενέσεις αδυνατίσματος θα κατακτήσουν τον πλανήτη
- Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου - Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη (βίντεο)
Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», που κάνει πρεμιέρα αυτό το Σάββατο, 1η Νοεμβρίου,στις 21:00, με διπλό επεισόδιο!
Σε σκηνοθεσία του Στάμου Τσάμη και σενάριο των Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη, η σειρά αφηγείται μια ιστορία γεμάτη συναίσθημα, επώδυνες αλήθειες και ένταση. Με πρωταγωνιστές τους Δημήτρη Λάλο και Μαριλίτα Λαμπροπούλου, το «Μια νύχτα μόνο» φωτίζει τις πιο σκοτεινές πλευρές της ψυχής — εκεί όπου η ανάγκη συγκρούεται με το συναίσθημα και οι άνθρωποι δοκιμάζονται στα όρια της αγάπης και της ηθικής.
Η νέα σειρά του MEGA, που θα μεταδίδεται κάθε Κυριακή με Τρίτη, στις 21:00, υπόσχεται δυνατές ερμηνείες, συγκλονιστικές στιγμές και ένα ταξίδι στα πιο βαθιά διλήμματα της ψυχής.
- ΛεΜπρόν, Κάρι, Μέσι και Ρονάλντο: H λίστα του Forbes με τους 10 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές για το 2025 (pics, vids)
- Νίκος Παπανδρέου: Έντονη διαμαρτυρία για συμμετοχή ακροδεξιάς οργάνωσης στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
- Χαρίτσης από Πάτρα: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επενδύει στην πατριδοκαπηλία και στον εθνικισμό
- LIVE: Ηλιούπολη – ΑΕΚ
- Ρωσία: Ο Πούτιν ανακοίνωσε τη δοκιμή ενός υπορβρύχιου drone με πυρηνική ικανότητα
- Μητσοτάκης: Παρουσίασε μαγική εικόνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξέλαβε ως στήριξη στον ίδιο τη συμμετοχή στις παρελάσεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις