27.10.2025 | 11:38
Υπό έντονη βροχόπτωση η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη
«Μια νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε στην πρεμιέρα της νέας δραματικής σειράς του MEGA
Media 27 Οκτωβρίου 2025 | 12:10

«Μια νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε στην πρεμιέρα της νέας δραματικής σειράς του MEGA

Το Σάββατο 1η Νοεμβρίου στις 21.00.

Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Spotlight

Μια ιστορία, όπου τα όρια ανάμεσα στο σωστό και το λάθος είναι δυσδιάκριτα. Δύο άνθρωποι, που «παλεύουν» με το παρελθόν, τη συνείδηση και τα συναισθήματά τους.

Η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, στις 21:00, με διπλό επεισόδιο και θα μεταδίδεται κάθε Κυριακή με Τρίτη, την ίδια ώρα.

Σε σκηνοθεσία Στάμου Τσάμη, σενάριο των Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη, και με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου, το «Μια νύχτα μόνο» θα μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμείλικτα.

Τι θα δούμε στο πρώτο διπλό επεισόδιο, το Σάββατο 1η Νοεμβρίου

Η Αρετή, βραβευμένη αρχιτέκτων στην κατασκευαστική εταιρία ERGAN, έχει χάσει τον άντρα της και μεγαλώνει μόνη τον 8χρονο γιο της, Πετράκη, ο οποίος πάσχει από σοβαρή ασθένεια.

Για την επέμβαση που θα σώσει την ζωή του παιδιού της, χρειάζεται να εξασφαλίσει άμεσα ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό. Απευθύνεται στον επιχειρηματία πεθερό της, Πέτρο Νταγιάννο -ο οποίος την θεωρεί υπεύθυνη για τον θάνατο του γιου του- και αρνείται να βοηθήσει.

Ο χρόνος πιέζει, οι προσπάθειες της να μαζέψει τα χρήματα καταλήγουν άκαρπες και αναγκάζεται να ζητήσει δάνειο από τον εργοδότη της, τον Οδυσσέα Χαριτάκη.

YouTube thumbnail

Ο Οδυσσέας είναι ένας γοητευτικός, μυστηριώδης άντρας, επιχειρηματίας με κύρος. Τραύματα από τα εφηβικά και νεανικά του χρόνια, τον έχουν κάνει επιφυλακτικό, αρνείται να εμπιστευτεί τις γυναίκες, στις οποίες συμπεριφέρεται με κυνισμό και χωρίς συναισθηματικές δεσμεύσεις.

Η Αρετή είναι μια γυναίκα που εξιτάρει τον Οδυσσέα, ένα αίνιγμα.

Εξαιρετική στη δουλειά της, αξιοπρεπής, λιγομίλητη – στοιχεία που τον γοητεύουν. Παράλληλα, είναι ασυνεπής στα meeting, φεύγει ξαφνικά εν ώρα εργασίας, χωρίς να δώσει πειστικές εξηγήσεις, την τυλίγει ένα μυστήριο.

Κανείς δεν γνωρίζει, ότι η αιτία της παράξενης συμπεριφοράς της είναι η ασθένεια του γιου της. Όταν η Αρετή ζητάει από τον Οδυσσέα, να της δανείσει το τεράστιο ποσό που χρειάζεται, εκείνος για να τη δοκιμάσει, της ζητάει ως αντάλλαγμα, να περάσει μια νύχτα μαζί του.

Πρωταγωνιστούν

Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα

Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00, ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΤΡΙΤΗ ΣΤΙΣ 21:00

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Στο μικροσκόπιο της JPMorgan τα αποτελέσματα

Ελληνικές τράπεζες: Στο μικροσκόπιο της JPMorgan τα αποτελέσματα

Vita.gr
Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Τράπεζες
Bank of America: Ανεβάζει  τις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών

Bank of America: Ανεβάζει  τις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών

inWellness
inTown
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Media
«Η γη της ελιάς»: Ανατροπές και μία σημαντική αποκάλυψη στα νέα επεισόδια στο ΜΕGA
Media 25.10.25

«Η γη της ελιάς»: Ανατροπές και μία σημαντική αποκάλυψη στα νέα επεισόδια στο ΜΕGA

Η επιστροφή προσώπων από το παρελθόν, ένα σχέδιο εκδίκησης που παίρνει σάρκα και οστά ανατρέπουν εκ νέου τις ζωές των ηρώων, στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς».

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 23.10.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με τον Α’ τόμο του ιστορικού μυθιστορήματος «Θέκλη», τα πρακτικά του συνεδρίου «50 Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής», το περιοδικό VITA, ένα αφιέρωμα για την ζωή του Διονύση Σαββόπουλου και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Γάζα: Η θέση των Παλαιστινίων για την επόμενη μέρα – Τα θολά σημεία της συμφωνίας και ο ρόλος των αραβικών κρατών
Επόμενη μέρα 27.10.25

Αφοπλισμός, διακυβέρνηση, διεθνείς δυνάμεις: Η στάση των Παλαιστινίων και οι «παγίδες» για τους Άραβες στη Γάζα

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις φαίνεται να καταλήγουν σε μία κοινή στάση για την επόμενη μέρα στη Γάζα - Οι Άραβες βλέπουν τις «παγίδες» στον ρόλο τους στον θύλακα

Σύνταξη
Kυκλώνας Μελίσα: Ενισχύθηκε στη μέγιστη βαθμίδα 5 στην Καραϊβική – Απειλεί την Τζαμάικα
Δείτε την πορεία της 27.10.25

Ο κυκλώνας Μελίσα στην Καραϊβική ενισχύθηκε στη μέγιστη βαθμίδα 5 - Απειλεί την Τζαμάικα

Ο κυκλώνας Μελίσα απειλεί τις χώρες της Καραϊβικής - Η ταχύτητα των ανέμων έχει φτάσει τα 160 μίλια την ώρα - Φόβος για μεγάλες καταστροφές, λαμβάνονται έκτακτα μέτρα στην Τζαμάικα

Σύνταξη
Ρομποτικά σκυλιά και αυτόνομα drone – Πώς η DeepSeek και η ΑΙ γίνονται το νέο όπλο της Κίνας
«Αλγοριθμική κυριαρχία» 27.10.25

Ρομποτικά σκυλιά και αυτόνομα drone – Πώς η DeepSeek και η ΑΙ γίνονται το νέο όπλο της Κίνας

H DeepSeek, πρωτοπόρος της τεχνητής νοημοσύνη στην Κίνα, προσφέρει τις υπηρεσίες της στον κινεζικό στρατό, ο οποίος πάντως συνεχίζει να χρησιμοποιεί αμερικανικά τσιπ για την ΑΙ.

Σύνταξη
Γιώργος Λάνθιμος: Η (όχι και τόσο) αναπάντεχη κατάταξη των 10 ταινιών του από το New York Magazine
«Λαν-θυμίζει» 27.10.25

Γιώργος Λάνθιμος: Η (όχι και τόσο) αναπάντεχη κατάταξη των 10 ταινιών του από το New York Magazine

Διάλογοι που θυμίζουν ασθενείς που έχουν υποστεί λοβοτομή, ψυχρή και αποστασιοποιημένη κινηματογράφηση, μυστηριώδης ή αινιγματική συμπεριφορά - Ο Γιώργος Λάνθιμος στο μικροσπόπιο και μια κατάταξη των 10 ταινιών του, που μάλλον μας βρίσκει σύμφωνους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βρετανία: Οι όροι του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον για να φύγουν από την οικία τους – Τι ζήτησαν
Θα δεχθεί ο Κάρολος; 27.10.25

Οι όροι του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον για να φύγουν από την πολυτελή οικία τους - Τι ζήτησαν

Ο πρίγκιπας Άντριου και η πρώην σύζυγός του Σάρα Φέργκιουσον λέγεται ότι συμφώνησαν τελικά να εγκαταλείψουν τη Βασιλική Στοά - αλλά μόνο εάν λάβουν αντάλλαγμα. Τι ζήτησαν από τον βασιλιά Κάρολο;

Σύνταξη
Ρωσικοί Burevestnik: «Άπιαστος» πυρηνικός κίνδυνος ή όπλο για το θεαθήναι;
Φόβοι και απομυθοποίηση 27.10.25

Ρωσικοί Burevestnik: «Άπιαστος» πυρηνικός κίνδυνος ή όπλο για το θεαθήναι;

Σύμφωνα με τη Μόσχα, το Burevestnik είναι ένα θαυματουργό όπλο απέναντι στο οποίο δεν υπάρχει αντίδοτο. Αναλυτές, όμως αν και αναγνωρίζουν τους κινδύνους για τη Δύση έχουν μια άλλη ανάγνωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τραγωδία στην Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων, νεκρός ο οδηγός
Στα Ανώγεια 27.10.25

Τραγωδία στην Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων, νεκρός ο οδηγός

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, 27 Οκτωβρίου, κοντά σε ένα οικισμό της κοινότητας Αγίου Αντωνίου, τα Ανώγεια, της δημοτικής ενότητας Νεαπόλεως Λασιθίου, στην Κρήτη

Σύνταξη
Βαθαίνει η κρίση του νερού στην Ευρώπη – Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ανθρώπους και την οικονομία
Κόσμος 27.10.25

Βαθαίνει η κρίση του νερού στην Ευρώπη – Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ανθρώπους και την οικονομία

Συνεχίζεται σταθερά η κρίση του νερού στην Ευρώπη, με την κλιματική αλλαγή να μην συμβάλλει υπέρ της επίλυσης του προβλήματος, αλλά εντείνοντας τις ανησυχίες των ειδικών και των πολιτών

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Χούπης: Το σημαντικό δεν είναι να νικάς είναι να μην χάνεις την ψυχή σου, ούτε στον πόλεμο ούτε στη δόξα
28η Οκτωβρίου 27.10.25

Χούπης: Το σημαντικό δεν είναι να νικάς είναι να μην χάνεις την ψυχή σου, ούτε στον πόλεμο ούτε στη δόξα

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης, στην Ημερήσια Διαταγή του, μιλά για τους ήρωες «που έδρασαν στην αφάνεια, χωρίς υπερφίαλη προβολή, χωρίς να προσμένουν δημαγωγικά την αναγνώριση και το χειροκρότημα»

Σύνταξη
«Τρελάθηκε» ο Βινίσιους όταν τον έβγαλε ο Αλόνσο από το «Clasico»: «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα» (vid)
Ποδόσφαιρο 27.10.25

«Τρελάθηκε» ο Βινίσιους όταν τον έβγαλε ο Αλόνσο από το «Clasico»: «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα» (vid)

Έντονο διάλογο είχε ο Βινίσιους με τον προπονητή του, με την απόφαση του Τσάμπι Αλόνσο να τον βγάλει στο 73ο λεπτό αποχωρώντας απευθείας για τα αποδυτήρια.

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

