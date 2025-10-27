Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
«We live in tomorrow»: Πώς ο Όμιλος Active διαμορφώνει το μέλλον του ελληνικού ICT
Τα Νέα της Αγοράς 27 Οκτωβρίου 2025 | 14:22

«We live in tomorrow»: Πώς ο Όμιλος Active διαμορφώνει το μέλλον του ελληνικού ICT

Από το 1995, ο Όμιλος Active αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς πυλώνες της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, φέρνοντας σταθερά το αύριο ένα βήμα πιο κοντά στο σήμερα. Με κύκλο εργασιών που φτάνει τα €70 εκατομμύρια, ο Όμιλος παρέχει λύσεις που αγγίζουν κάθε πτυχή του σύγχρονου ICT οικοσυστήματος.

Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Spotlight

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μία παρούσα αναγκαιότητα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και τους οργανισμούς στη χώρα μας, προκειμένου να αναμορφώσει τη δημόσια διοίκηση, την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό το ταξίδι προς το «αύριο» είναι γεμάτο προκλήσεις και τεράστιες ευκαιρίες, απαιτώντας τόλμη, διορατικότητα και, κυρίως, αξιόπιστους «συνοδοιπόρους» που μπορούν να μετατρέψουν το όνειρο σε πραγματικότητα.

Σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον, η χώρα βρίσκεται σε έναν μονοπάτι επιταχυνόμενης ψηφιοποίησης, όπου η τεχνολογία γίνεται ο κύριος πυλώνας ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, η ανάγκη για κορυφαίους τεχνολογικούς ομίλους που διαμορφώνουν τις εξελίξεις είναι πιο επιτακτική από ποτέ και για αυτό τώρα θα μιλήσουμε για έναν ελληνικό όμιλο τεχνολογίας που εδώ και τρεις δεκαετίες έχει κατασκευάσει τις γέφυρες που οδηγούν στην ψηφιακή εποχή.

Ο λόγος για τον Όμιλο Active που αναδεικνύεται σε έναν από τους πλέον επιτυχημένους και δυναμικά αναπτυσσόμενους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα. Μετρώντας πάνω από τριάντα χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική αγορά, ο Όμιλος αποτελεί ένα πραγματικό success story επιχειρηματικής ανάπτυξης. Η θεμελιώδης αρχή του, που τέθηκε από την ίδρυσή του το 1995 -από τους CEOs του Ομίλου, Γιάννη Στασινόπουλο και Δημήτρη Σπηλιόπουλο-, ήταν ουσιαστικά το όραμα να φέρει την τεχνολογία του αύριο στο σήμερα.

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι του Ομίλου Active, Γιάννης Στασινόπουλος και Δημήτρης Σπηλιόπουλος

Σήμερα, ο Όμιλος Active αποτελεί έναν κορυφαίο ICT Solution Provider στην Ελλάδα, που αναπτύσσεται και εξελίσσεται με γνώμονα την πελατοκεντρική του φιλοσοφία και την αξιοπιστία της τεχνογνωσίας του. Η επιχειρηματική του ανάπτυξη είναι εντυπωσιακή, με κύκλο εργασιών που αγγίζει τα 70 εκατομμύρια ευρώ, απόδειξη της εμπιστοσύνης της αγοράς και της ανθεκτικότητας του μοντέλου του. Αυτή η ισχυρή παρουσία στον κλάδο επιβεβαιώνεται από ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο 1400 πελατών, που περιλαμβάνει ηγετικές επιχειρήσεις όπως ο ΑΒ Βασιλόπουλος, η Metlen, η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος αλλά και κρατικούς φορείς όπως το ΤΑΙΠΕΔ, το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Παιδείας.

Η δύναμη του Ομίλου Active ενσαρκώνεται μέσω των τεσσάρων θυγατρικών του –Active Computer Systems S.A., KCR Printing S.A., SRC Statistics & Informatics, και Ylem 3D Technologies S.A.-, οι οποίες του επιτρέπουν να καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα τεχνολογικών αναγκών στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα σε στρατηγικούς κλάδους όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η ναυτιλία, το λιανικό εμπόριο και ο ξενοδοχειακός κλάδος.

Μέσω αυτού του οικοσυστήματος, ο Όμιλος προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων λύσεων: την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών & Cloud computing, υπηρεσίες διαχείρισης εξοπλισμού και υποστήριξης των υποδομών ενός οργανισμού, τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων data center και δικτυακών υποδομών σε οργανισμούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, την παροχή αυτοματοποιημένων διαδικασιών διαχείρισης και παρακολούθησης data center, την παροχή ICT υπηρεσιών για την ανάπτυξη, υλοποίηση και συντήρηση τεχνολογικών λύσεων στον τομέα της πληροφορικής και επικοινωνιών (όπως η ασφάλεια συστημάτων, η διαχείριση δεδομένων και η ανάπτυξη λογισμικού) και την ανάπτυξη λύσεων Έξυπνων & Βιώσιμων Πόλεων (όπως συστήματα στάθμευσης και ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες).

Η πολύχρονη συνεργασία του Ομίλου με ηγετικές εταιρείες IT / ICT, όπως οι Lenovo, Dell, HPE, Samsung, IBM, Microsoft, Fortinet, Checkpoint, Odyssey, Bullwall, Cisco, Huawei, Logitech, Kyocera, και Epson, εξασφαλίζει πρόσβαση σε καινοτόμες λύσεις και τεχνογνωσία αιχμής, που μεταφέρει αμέσως και αποτελεσματικά στην ελληνική αγορά.

Με μια ομάδα 180+ εξειδικευμένων επαγγελματιών και πανελλαδική δραστηριοποίηση σε πάνω από 100 πόλεις, ο Όμιλος Active μπορεί να υποστηρίξει την αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των πελατών του για την υλοποίηση απαιτητικών έργων, καθώς η αξιοπιστία και η εξειδίκευση που φέρει, αποτελούν θεμελιώδη συστατικά της ταυτότητάς του. Με όραμα και συνέπεια, αποδεικνύει καθημερινά ότι στην τεχνολογία, όπως και στη ζωή, το μέλλον δεν το προβλέπεις. Το δημιουργείς.

Όσον αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το καινοτόμο έργο που υλοποίησε ο Όμιλος σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». Πρόκειται για τη δημιουργία 13 Κέντρων Καινοτομίας σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, και περιλαμβάνει την κατασκευαστική υποδομή, την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού, τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, με στόχο τη δημιουργία πρότυπων περιβαλλόντων STEM και ψηφιακής καινοτομίας, συμβάλλοντας ενεργά στο μέλλον της εκπαίδευσης.

Σήμερα, ο Όμιλος Active υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο €25 εκατομμυρίων (αναφέρεται και στην αρχή, το αφαιρούμε από πάνω και το κρατάμε εδώ) με στόχο τη διεύρυνση των υπηρεσιών και προϊόντων του, μία στρατηγική κίνηση που δεν ενισχύει απλώς τη θέση του στην αγορά, αλλά τον καθιστά ακόμη πιο σημαντικό παράγοντα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Στον Όμιλο Active, η φιλοσοφία «We live in tomorrow» δεν είναι απλώς ένα motto καθώς φαίνεται ότι δεν περιμένει τις εξελίξεις, απεναντίας τις δημιουργεί. Το αύριο για τον Όμιλο δεν είναι ένα σημείο άφιξης, αλλά ένα σημείο εκκίνησης όπου με κάθε έργο, με κάθε λύση και κάθε επένδυση, φέρνει το μέλλον ένα βήμα πιο κοντά στο ελληνικό σήμερα.

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Στο μικροσκόπιο της JPMorgan τα αποτελέσματα

Ελληνικές τράπεζες: Στο μικροσκόπιο της JPMorgan τα αποτελέσματα

Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δοκιμάζεται από τις τραπεζικές πιέσεις

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δοκιμάζεται από τις τραπεζικές πιέσεις

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς
Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον

Ο Όμιλος AKTOR είναι ένας πολυδιάστατος επιχειρηματικός Όμιλος στον χώρο των υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και υλοποιεί ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, με στόχο να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους και την κοινωνία.

Σύνταξη
Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου

Δώσαμε after work ραντεβού με την iconic χλωρίνη Klinex, τη μόνη χλωρίνη που απολυμαίνει, και ζήσαμε ένα άκρως δημιουργικό απόγευμα γεμάτο χρώμα και θετική ενέργεια.

Σύνταξη
Clean & Flex with Klinex: Η χλωρίνη Klinex κάνει φλεξ στην καθαριότητα σε μια μοναδική εκδήλωση
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Clean & Flex with Klinex: Η χλωρίνη Klinex κάνει φλεξ στην καθαριότητα σε μια μοναδική εκδήλωση

Η Klinex συνεχίζει να καινοτομεί, αποδεικνύοντας πως η δύναμή της δεν μένει ποτέ στάσιμη: καθαριότητα, απολύμανση, έμπνευση και δημιουργία συνυπάρχουν σε ένα brand.

Σύνταξη
Μπόνους δόμησης: Υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα μετά το πράσινο φως του ΣτΕ
Απόφαση δικαστηρίου 27.10.25

Υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα για το μπόνους δόμησης μετά το πράσινο φως του ΣτΕ - Τι περιλαμβάνει

Το ΣτΕ αποδέχθηκε σχεδόν το σύνολο των ρυθμίσεων που εισηγήθηκε τον Ιούνιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το μπόνους δόμησης

Σύνταξη
Ζελένσκι: Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα συνεργασθούν επί σχεδίου εκεχειρίας το επόμενο δεκαήμερο
Σε συνέντευξή του 27.10.25

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα συνεργασθούν επί σχεδίου εκεχειρίας το επόμενο δεκαήμερο, λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η Ουκρανία ζητά από την κυβέρνηση των ΗΠΑ όχι μόνο πυραύλους Tomahawk, αλλά «παρόμοια» οπλικά συστήματα που δεν απαιτούν μακροχρόνια εκπαίδευση

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Έξι προτάσεις από την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας – Το «αγκάθι» του Airbnb
Δείτε αναλυτικά 27.10.25

Έξι προτάσεις για τη στεγαστική κρίση από την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας - Το «αγκάθι» του Airbnb

Η μελέτη της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) για τη στεγαστική κρίση έρχεται την ώρα που έχει χτυπήσει το «καμπανάκι» του Δείκτη Deloitte, ειδικά για την Αθήνα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δήμος επιδοτεί τα εισιτήρια του ΚΤΕΛ
Καλή πρακτική 27.10.25

Δήμος επιδοτεί τα εισιτήρια του ΚΤΕΛ

Μειωμένα εισιτήρια στο αστικό ΚΤΕΛ για δύο χρόνια με επιδότηση του δήμου Ιωαννιτών, ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή, «βάζοντας πλάτη» υπέρ του πολίτη λόγω της ακρίβειας σε όλα τα επίπεδα που βιώνει η κοινωνία.

Σύνταξη
Τα πάρτι, οι ουσίες και η ψυχιατρική κλινική: Ο πατέρας της Έιμι Λου Γουντ μιλάει για το πως κατέστρεψε την παιδική της ηλικία
Κατρακύλα 27.10.25

Τα πάρτι, οι ουσίες και η ψυχιατρική κλινική: Ο πατέρας της Έιμι Λου Γουντ μιλάει για το πως κατέστρεψε την παιδική της ηλικία

Στα 31 της η Έιμι Λου Γουντ είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα πρόσωπα στον χώρο του θεάματος. Ωστόσο τα παιδικά της χρόνια μόνο εύκολα δεν ήταν, εξαιτίας του πατέρα της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αιχμές Δούκα: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ, πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα συγκυβέρνησης
«Πρόβλημα στρατηγικής» 27.10.25

Αιχμές Δούκα: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ, πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα συγκυβέρνησης

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, άφησε αιχμές κατά στελεχών του ΠΑΣΟΚ αλλά και του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη για την επιλογή του, παραιτηθέντα, Γιώργου Παπαβασιλείου

Σύνταξη
Σουδάν: «Φρικτή κλιμάκωση στη σύγκρουση» – Προειδοποιεί ο Γκουτέρες μετά την κατάληψη της Ελ Φάσερ από τις RSF
Οι τελευταίες εξελίξεις 27.10.25

Σουδάν: «Φρικτή κλιμάκωση στη σύγκρουση» - Προειδοποιεί ο Γκουτέρες μετά την κατάληψη της Ελ Φάσερ από τις RSF

Από τον Απρίλιο του 2023, όταν ξέσπασε ο εμφύλιος στο Σουδάν, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί

Σύνταξη
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει η κυβέρνηση των ψευτών και της δυσβάσταχτης ακρίβειας
«Στα σούπερ μάρκετ» 27.10.25

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει η κυβέρνηση των ψευτών και της δυσβάσταχτης ακρίβειας

«Η κυβερνητική επικοινωνιακή κοροϊδία αποκαλύπτεται σε όλο το μεγαλείο της», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για την ακρίβεια «που παραμένει στα σούπερ μάρκετ»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για 28η Οκτωβρίου: Χρέος μας να πούμε «Όχι» σε κάθε μορφή φασισμού
Μήνυμα 27.10.25

Νέα Αριστερά για 28η Οκτωβρίου: Χρέος μας να πούμε «Όχι» σε κάθε μορφή φασισμού

«Το νόημα της 28ης Οκτωβρίου παραμένει: να αντισταθούμε στον φόβο και στη λήθη, να υπερασπιστούμε την ειρήνη, να αγωνιστούμε για μια κοινωνία δικαιοσύνης, ισότητας και ελευθερίας», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ο Κώστας Καραμανλής απέτισε φόρο τιμής στα μνημεία των Ελλήνων του ελληνοϊταλικού πολέμου στη Β. Ήπειρο
Βουλιαράτες-Κλεισούρα 27.10.25

Ο Κώστας Καραμανλής απέτισε φόρο τιμής στα μνημεία των Ελλήνων του ελληνοϊταλικού πολέμου στη Β. Ήπειρο

Ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, βρέθηκε στις Βουλιαράτες και στην Κλεισούρα, όπου διεξήχθη μια από τις πιο κρίσιμες μάχες του ελληνοϊταλικού πολέμου, στο ύψωμα της Τρεμπεσίνας

Σύνταξη
Επιμένει ο Ανδρουλάκης για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος – Επανακαταθέτει επίκαιρη ερώτηση στον Μητσοτάκη
ΠΑΣΟΚ 27.10.25

Επιμένει ο Ανδρουλάκης για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος – Επανακαταθέτει επίκαιρη ερώτηση στον Μητσοτάκη

Η ερώτηση που είχε καταθέσει στις 6 Οκτωβρίου δεν ορίστηκε στην ώρα του πρωθυπουργού - «Η ακρίβεια και τα χρέη πνίγουν την κοινωνία και την οικονομία», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
«Ο Θάνατος στη Βενετία μου κατέστρεψε τη ζωή» – Ένα αντίο στο πιο τραγικά όμορφο αγόρι του κόσμου
Περίεργο κάρμα 27.10.25

«Ο Θάνατος στη Βενετία μου κατέστρεψε τη ζωή» - Ένα αντίο στο πιο τραγικά όμορφο αγόρι του κόσμου

Ο Μπιόρν Αντρέσεν, ο Σουηδός ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στην ταινία «Θάνατος στη Βενετία», πέθανε σε ηλικία 70 ετών. Πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία Μεσοκαλόκαιρο και έγινε μουσικός, ενώ αποκαλούταν «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο» – ένας τίτλος με τον οποίο αγωνίστηκε όλη του τη ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Η θέση των Παλαιστινίων για την επόμενη μέρα – Τα θολά σημεία της συμφωνίας και ο ρόλος των αραβικών κρατών
Επόμενη μέρα 27.10.25

Αφοπλισμός, διακυβέρνηση, διεθνείς δυνάμεις: Η στάση των Παλαιστινίων και οι «παγίδες» για τα αραβικά κράτη στη Γάζα

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις φαίνεται να καταλήγουν σε μία κοινή στάση για την επόμενη μέρα στη Γάζα - Οι Άραβες βλέπουν τις «παγίδες» στον ρόλο τους στον θύλακα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
