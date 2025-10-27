«We live in tomorrow»: Πώς ο Όμιλος Active διαμορφώνει το μέλλον του ελληνικού ICT

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μία παρούσα αναγκαιότητα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και τους οργανισμούς στη χώρα μας, προκειμένου να αναμορφώσει τη δημόσια διοίκηση, την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό το ταξίδι προς το «αύριο» είναι γεμάτο προκλήσεις και τεράστιες ευκαιρίες, απαιτώντας τόλμη, διορατικότητα και, κυρίως, αξιόπιστους «συνοδοιπόρους» που μπορούν να μετατρέψουν το όνειρο σε πραγματικότητα.

Σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον, η χώρα βρίσκεται σε έναν μονοπάτι επιταχυνόμενης ψηφιοποίησης, όπου η τεχνολογία γίνεται ο κύριος πυλώνας ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, η ανάγκη για κορυφαίους τεχνολογικούς ομίλους που διαμορφώνουν τις εξελίξεις είναι πιο επιτακτική από ποτέ και για αυτό τώρα θα μιλήσουμε για έναν ελληνικό όμιλο τεχνολογίας που εδώ και τρεις δεκαετίες έχει κατασκευάσει τις γέφυρες που οδηγούν στην ψηφιακή εποχή.

Ο λόγος για τον Όμιλο Active που αναδεικνύεται σε έναν από τους πλέον επιτυχημένους και δυναμικά αναπτυσσόμενους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα. Μετρώντας πάνω από τριάντα χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική αγορά, ο Όμιλος αποτελεί ένα πραγματικό success story επιχειρηματικής ανάπτυξης. Η θεμελιώδης αρχή του, που τέθηκε από την ίδρυσή του το 1995 -από τους CEOs του Ομίλου, Γιάννη Στασινόπουλο και Δημήτρη Σπηλιόπουλο-, ήταν ουσιαστικά το όραμα να φέρει την τεχνολογία του αύριο στο σήμερα.

Σήμερα, ο Όμιλος Active αποτελεί έναν κορυφαίο ICT Solution Provider στην Ελλάδα, που αναπτύσσεται και εξελίσσεται με γνώμονα την πελατοκεντρική του φιλοσοφία και την αξιοπιστία της τεχνογνωσίας του. Η επιχειρηματική του ανάπτυξη είναι εντυπωσιακή, με κύκλο εργασιών που αγγίζει τα 70 εκατομμύρια ευρώ, απόδειξη της εμπιστοσύνης της αγοράς και της ανθεκτικότητας του μοντέλου του. Αυτή η ισχυρή παρουσία στον κλάδο επιβεβαιώνεται από ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο 1400 πελατών, που περιλαμβάνει ηγετικές επιχειρήσεις όπως ο ΑΒ Βασιλόπουλος, η Metlen, η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος αλλά και κρατικούς φορείς όπως το ΤΑΙΠΕΔ, το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Παιδείας.

Η δύναμη του Ομίλου Active ενσαρκώνεται μέσω των τεσσάρων θυγατρικών του –Active Computer Systems S.A., KCR Printing S.A., SRC Statistics & Informatics, και Ylem 3D Technologies S.A.-, οι οποίες του επιτρέπουν να καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα τεχνολογικών αναγκών στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα σε στρατηγικούς κλάδους όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η ναυτιλία, το λιανικό εμπόριο και ο ξενοδοχειακός κλάδος.

Μέσω αυτού του οικοσυστήματος, ο Όμιλος προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων λύσεων: την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών & Cloud computing, υπηρεσίες διαχείρισης εξοπλισμού και υποστήριξης των υποδομών ενός οργανισμού, τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων data center και δικτυακών υποδομών σε οργανισμούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, την παροχή αυτοματοποιημένων διαδικασιών διαχείρισης και παρακολούθησης data center, την παροχή ICT υπηρεσιών για την ανάπτυξη, υλοποίηση και συντήρηση τεχνολογικών λύσεων στον τομέα της πληροφορικής και επικοινωνιών (όπως η ασφάλεια συστημάτων, η διαχείριση δεδομένων και η ανάπτυξη λογισμικού) και την ανάπτυξη λύσεων Έξυπνων & Βιώσιμων Πόλεων (όπως συστήματα στάθμευσης και ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες).

Η πολύχρονη συνεργασία του Ομίλου με ηγετικές εταιρείες IT / ICT, όπως οι Lenovo, Dell, HPE, Samsung, IBM, Microsoft, Fortinet, Checkpoint, Odyssey, Bullwall, Cisco, Huawei, Logitech, Kyocera, και Epson, εξασφαλίζει πρόσβαση σε καινοτόμες λύσεις και τεχνογνωσία αιχμής, που μεταφέρει αμέσως και αποτελεσματικά στην ελληνική αγορά.

Με μια ομάδα 180+ εξειδικευμένων επαγγελματιών και πανελλαδική δραστηριοποίηση σε πάνω από 100 πόλεις, ο Όμιλος Active μπορεί να υποστηρίξει την αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των πελατών του για την υλοποίηση απαιτητικών έργων, καθώς η αξιοπιστία και η εξειδίκευση που φέρει, αποτελούν θεμελιώδη συστατικά της ταυτότητάς του. Με όραμα και συνέπεια, αποδεικνύει καθημερινά ότι στην τεχνολογία, όπως και στη ζωή, το μέλλον δεν το προβλέπεις. Το δημιουργείς.

Όσον αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το καινοτόμο έργο που υλοποίησε ο Όμιλος σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». Πρόκειται για τη δημιουργία 13 Κέντρων Καινοτομίας σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, και περιλαμβάνει την κατασκευαστική υποδομή, την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού, τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, με στόχο τη δημιουργία πρότυπων περιβαλλόντων STEM και ψηφιακής καινοτομίας, συμβάλλοντας ενεργά στο μέλλον της εκπαίδευσης.

Σήμερα, ο Όμιλος Active υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο €25 εκατομμυρίων (αναφέρεται και στην αρχή, το αφαιρούμε από πάνω και το κρατάμε εδώ) με στόχο τη διεύρυνση των υπηρεσιών και προϊόντων του, μία στρατηγική κίνηση που δεν ενισχύει απλώς τη θέση του στην αγορά, αλλά τον καθιστά ακόμη πιο σημαντικό παράγοντα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Στον Όμιλο Active, η φιλοσοφία «We live in tomorrow» δεν είναι απλώς ένα motto καθώς φαίνεται ότι δεν περιμένει τις εξελίξεις, απεναντίας τις δημιουργεί. Το αύριο για τον Όμιλο δεν είναι ένα σημείο άφιξης, αλλά ένα σημείο εκκίνησης όπου με κάθε έργο, με κάθε λύση και κάθε επένδυση, φέρνει το μέλλον ένα βήμα πιο κοντά στο ελληνικό σήμερα.