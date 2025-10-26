newspaper
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Βρετανικό πλήγμα στους ιστότοπους πορνογραφικού περιεχομένου
Κόσμος 26 Οκτωβρίου 2025 | 06:17

Βρετανικό πλήγμα στους ιστότοπους πορνογραφικού περιεχομένου

Η βρετανική κυβέρνηση εφάρμοσε αυστηρότερους ελέγχους σε πορνογραφικού περιεχομένου τον Ιούλιο για να εμποδίσει τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έντερο, στόμα, καρδιά – Το νήμα που τα «συνδέει» όλα!

Έντερο, στόμα, καρδιά – Το νήμα που τα «συνδέει» όλα!

Spotlight

Οι επισκέψεις σε ιστότοπους πορνογραφικού περιεχομένου στη Βρετανία έχουν μειωθεί κατά σχεδόν το ένα τρίτο από τότε που η χώρα εισήγαγε νέους κανόνες επαλήθευσης ηλικίας τον Ιούλιο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία παρακολούθησης από την ρυθμιστική αρχή Ofcom.

Ορισμένοι ιστότοποι έχουν υποστεί ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις. Η Aylo, ιδιοκτήτρια ιστοσελίδων ενηλίκων όπως το Pornhub, δήλωσε στους Financial Times ότι η επισκεψιμότητα στον ιστότοπο μειώθηκε κατά περισσότερο από τα τρία τέταρτα μετά την εφαρμογή των νέων κανόνων.

Η κυβέρνηση εισήγαγε αυστηρές απαιτήσεις για ιστότοπους ενηλίκων τον Ιούλιο, απαιτώντας τους να ελέγχουν την ηλικία όλων των χρηστών του Ηνωμένου Βασιλείου για να αποτρέψουν την πρόσβαση των παιδιών σε πορνογραφικό περιεχόμενο.

Το Pornhub είναι η υπηρεσία πορνογραφικού περιεχομένου με τις περισσότερες επισκέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την Ofcom, την ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών, και χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό μηνυμάτων κειμένου και email για την επαλήθευση της ηλικίας των επισκεπτών της, ενώ οι ανταγωνιστές έχουν υιοθετήσει σάρωση προσώπου ή ελέγχους πιστωτικών καρτών.

Ωστόσο, η επισκεψιμότητα της υπηρεσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει μειωθεί κατά 77% από την εισαγωγή των νέων κανόνων στον Νόμο για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με τον Άλεξ Κεκέσι, επικεφαλής της κοινότητας και της μάρκας στην Aylo.

Σοκ στη βιομηχανία ηλεκτρονικής πορνογραφίας

«Ειλικρινά σοκαριστήκαμε», δήλωσε ο Κεκέσι σε μια συνέντευξη των FT. Από την εισαγωγή των κανόνων, έχει σημειωθεί απότομη αύξηση στον αριθμό των ατόμων στο Ηνωμένο Βασίλειο που χρησιμοποιούν εικονικά ιδιωτικά δίκτυα, τα οποία αποκρύπτουν την τοποθεσία ενός χρήστη, επιτρέποντάς τους να παρακάμπτουν την ανάγκη επαλήθευσης.

Ωστόσο, ο Κεκέσι είπε ότι η Aylo, μια καναδική εταιρεία, δεν είχε δει αντίστοιχη αύξηση στην επισκεψιμότητα στο εξωτερικό που προερχόταν από Βρετανούς που χρησιμοποιούσαν VPN για να παρακολουθήσουν τα βίντεό της.

Η Ofcom διαπίστωσε μια αρχική αύξηση στη χρήση VPN μετά τον Ιούλιο, με τους καθημερινούς ενεργούς χρήστες εφαρμογών VPN στο Ηνωμένο Βασίλειο να διπλασιάζονται προσωρινά σε περίπου 1,5 εκατομμύριο. Ωστόσο, αυτός ο αριθμός μειώθηκε σε περίπου 1 εκατομμύριο μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η εταιρεία πορνογραφικού περιεχομένου παραπονιέται πως αντιμετωπίζει αθέμιτο ανταγωνισμό

Η Aylo συναντήθηκε αυτή την εβδομάδα με αξιωματούχους της βρετανικής κυβέρνησης για να υποστηρίξει ότι ο νόμος δεν λειτουργεί σωστά επειδή ορισμένοι χρήστες μετακινούνται σε άλλους ιστότοπους, οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις επαλήθευσης και μπορούν να βρεθούν εύκολα μέσω των μηχανών αναζήτησης.

Ο Κέκεσι επεσήμανε τα δεδομένα επισκεψιμότητας στο διαδίκτυο που δείχνουν μια απότομη αύξηση στις επισκέψεις σε ιστότοπους ενηλίκων που δεν έχουν εφαρμόσει τους απαιτούμενους ελέγχους ηλικίας. Αυτοί οι ιστότοποι ήταν επίσης πιο πιθανό να φιλοξενούν ακραίο περιεχόμενο, είπε.

«Έχουμε χάσει την επισκεψιμότητα, αλλά αυτοί δεν είναι άνθρωποι που σταμάτησαν να βλέπουν πορνό από τη μια μέρα στην άλλη. Απλώς πηγαίνουν σε άλλους ιστότοπους», είπε. «Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι φροντίζουμε να διασφαλίζουμε ότι το περιεχόμενο στις πλατφόρμες μας συμμορφώνεται, είναι νόμιμο, είναι συναινετικό. Αυτό σίγουρα δεν ισχύει για αυτές τις άλλες πλατφόρμες».

Αυστηροποίηση ελέγχων και κανόνων

Η Ofcom δήλωσε ότι οι 10 πιο δημοφιλείς ιστότοποι, που αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο όλων των επισκέψεων σε ιστότοπους ενηλίκων από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, εφαρμόζουν όλους τους ελέγχους ηλικίας. Περισσότερο από τα τρία τέταρτα της καθημερινής επισκεψιμότητας στους 100 πιο δημοφιλείς ιστότοπους ενηλίκων υπόκεινται σε επαλήθευση ηλικίας, πρόσθεσε.

Η Aylo θέλει να αυστηροποιηθούν οι κανόνες για να ελέγχονται οι ηλικίες όσων έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο ενηλίκων σε επίπεδο συσκευής ή λειτουργικού συστήματος, με ενεργοποιημένα από προεπιλογή φίλτρα ασφαλούς αναζήτησης, αντί να βασίζονται σε μεμονωμένους ιστότοπους.

Ο Κεκέσι δήλωσε ότι οι άνθρωποι θα ήταν πιο πιθανό να κοινοποιήσουν τα στοιχεία τους σε μια εταιρεία όπως η Apple, η Google ή η Microsoft παρά σε έναν ιστότοπο περιεχομένου ενηλίκων.

Η Ofcom δήλωσε: «Μέχρι τώρα, τα παιδιά μπορούσαν εύκολα να βρουν πορνογραφικό υλικό χωρίς να το αναζητήσουν. Οι υπηρεσίες ενηλίκων έχουν προετοιμαστεί καλά για τα νέα τους καθήκοντα μέσω εκτεταμένων διαβουλεύσεων και οι κανόνες είναι σαφείς ως προς το τι απαιτείται. Οι ιστότοποι που δεν συμμορφώνονται και θέτουν τα παιδιά σε κίνδυνο μπορούν να αναμένουν να αντιμετωπίσουν μέτρα επιβολής του νόμου».

Από την εισαγωγή των κανόνων, η Ofcom έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα παρακολούθησης και αντίκτυπου και μέχρι στιγμής έχει ξεκινήσει έρευνες σε 62 υπηρεσίες για πιθανή μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις τους βάσει του νόμου.

Ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε: «Η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Η Ofcom ερευνά πολλές εταιρείες που λειτουργούν ιστότοπους πορνογραφίας για πιθανή μη συμμόρφωση με αυτές τις νέες απαιτήσεις».

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο χρέος: Γιατί δεν αρκεί η μείωσή του – Το στοίχημα της ανάπτυξης

Δημόσιο χρέος: Γιατί δεν αρκεί η μείωσή του – Το στοίχημα της ανάπτυξης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έντερο, στόμα, καρδιά – Το νήμα που τα «συνδέει» όλα!

Έντερο, στόμα, καρδιά – Το νήμα που τα «συνδέει» όλα!

World
ΕΚΤ- Fed: Πορείες αποκλίνουσες σε αχαρτογράφητα νερά

ΕΚΤ- Fed: Πορείες αποκλίνουσες σε αχαρτογράφητα νερά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αργεντινή: Σήμερα Κυριακή οι ενδιάμεσες εκλογές – Κρίσιμη αναμέτρηση για τον ακροδεξιό πρόεδρο Μιλέι
Τα προγνωστικά 26.10.25

Σήμερα οι ενδιάμεσες εκλογές στην Αργεντινή - Κρίσιμη αναμέτρηση για τον ακροδεξιό πρόεδρο Μιλέι

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να στηρίζει τον Χαβιέρ Μιλέι - Ωστόσο, έχει απειλήσει να αποσύρει την υποστήριξή του αν αυτός δεν τα πάει καλά στις εκλογές

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: 5+1 μύθοι και αλήθειες για τις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ
Μέση Ανατολή 26.10.25

5+1 μύθοι και αλήθειες για τις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ

Από τη στρατηγική σύμπλευση στον Ψυχρό Πόλεμο, μέχρι τις εκατέρωθεν κατηγορίες για «κρατική τρομοκρατία», οι δύο χώρες κινούνται σε ένα διαρκές εκκρεμές ανάμεσα στη σύγκρουση και τη συνύπαρξη

Κατερίνα Τζαβάρα
Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ, τα «τύμπανα πολέμου» στη Λατινική Αμερική και η αναβίωση του Δόγματος Μονρόε
Εκρηκτικό σκηνικό 26.10.25

Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ, τα «τύμπανα πολέμου» στη Λατινική Αμερική και η αναβίωση του Δόγματος Μονρόε

Η κυβέρνηση Τραμπ θολώνει επικίνδυνα τα «νερά» μεταξύ στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών μέσω Καραϊβικής και Ειρηνικού και των σχεδίων καθεστωτικών αλλαγών στη Λατινική Αμερική

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ θα προσυπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη
Μαλαισία 26.10.25

Ο Τραμπ θα προσυπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα υπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη η οποία κλείστηκε - κατά τα λεγόμενα του αμερικανού προέδρου - με δική του μεσολάβηση

Σύνταξη
Γάζα: Το GHF δηλώνει έτοιμο να ξαναρχίσει τη δράση του παρά τους 1.000 θανάτους Παλαιστινίων
«Παγίδα θανάτου» 26.10.25

Γάζα: Το GHF δηλώνει έτοιμο να ξαναρχίσει τη δράση του παρά τους 1.000 θανάτους Παλαιστινίων

Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) δηλώνει έτοιμο να συνεχίσει την δράση του, παρά τις 1.000 καταγεγραμμένες δολοφονίες άοπλων πολιτών γύρω από τις εγκαταστάσεις του

Σύνταξη
Λίβανος: Νεκρός και τραυματίας σε πλήγμα του Ισραήλ
Νέα επίθεση 26.10.25

Λίβανος: Νεκρός και τραυματίας σε πλήγμα του Ισραήλ

Παρά την κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο, με έναν επιβεβαιωμένα νεκρό και έναν τραυματία. Ο Λίβανος αναφέρει πως η κατάπαυση του πυρός έχει παραβιαστεί 5.000 φορές.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο ζητά να αφαιρεθεί η υπηκοότητα του Λεοπόλντο Λόπες
Κόσμος 26.10.25

Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο ζητά να αφαιρεθεί η υπηκοότητα του Λεοπόλντο Λόπες

Ο πρόεδρος της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ζήτησε την αφαίρεση της υπηκοότητας του Λεοπόλντο Λόπεζ, με την κατηγορία πως καλεί τις ΗΠΑ να χτυπήσουν την χώρα του.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δεν χρειάζεται κόλακες για την Ουκρανία και τη Βενεζουέλα
Αμερικανός στρατιωτικός 25.10.25

Ο Τραμπ δεν χρειάζεται κόλακες για την Ουκρανία και τη Βενεζουέλα

Ένας πρώην σύμβουλος της πρώτης κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, τον καλεί να απομακρύνει τους κόλακες και να εμπιστευτεί επαγγελματίες στρατιωτικούς για την Ουκρανία και τη Βενεζουέλα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Θα τους σκοτώσουμε» λέει ο Τραμπ για τους «εμπόρους ναρκωτικών» [βίντεο]
Ουκρανικό 25.10.25 Upd: 23:00

«Δεν θα χάνω τον καιρό μου με τον Πούτιν» λέει ο Τραμπ - Για ποιους είπε «θα τους σκοτώσουμε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε δημοσιογράφους ανέφερε πως δεν χρειάζεται κάποια άδεια ή «χαρτιά» για να είναι επίσημο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στα σκαριά ψήφισμα στον ΟΗΕ για πολυεθνική δύναμη στη Γάζα
Μάρκο Ρούμπιο 25.10.25

Στα σκαριά ψήφισμα στον ΟΗΕ για πολυεθνική δύναμη στη Γάζα

Οι ΗΠΑ και συμμαχικές τους χώρες συντάσσουν ψήφισμα στον ΟΗΕ που να επιτρέπει την ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στη Γάζα. Ανεπιθύμητη η UNRWA για τις ΗΠΑ, νέα παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λούβρο: Αυτός είναι ο μυστηριώδης άνδρας που έχει εξάψει τη φαντασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (εικόνα)
Φωτογραφία 25.10.25

Λούβρο: Αυτός είναι ο μυστηριώδης άνδρας που έχει εξάψει τη φαντασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο τρόπος που έγινε η ληστεία στο Λούβρο, η κριτική για τα μέτρα ασφαλείας, οι αποκαλύψεις ότι τα κοσμήματα δεν ήταν ασφαλισμένα και λίγο η φαντασία, έκαναν το διαδίκτυο να ξυπνήσει.

Σύνταξη
Ιρλανδία: Σαρωτική νίκη για τη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι – Εκλέγεται πρόεδρος με 64%
Επταετής θητεία 25.10.25

Ιρλανδία: Σαρωτική νίκη για τη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι – Εκλέγεται πρόεδρος με 64%

Η ανεξάρτητη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι κερδίζει τις προεδρικές εκλογές στην Ιρλανδία με πολύ μεγάλη διαφορά από την κύρια αντίπαλό της. Η Χέδερ Χάμφεϊς ήδη και ο πρωθυπουργός την συνεχάρησαν.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι ρυθμίσεις που ξεκλειδώνουν τα κλειστά σπίτια – Τα ψιλά γράμματα και οι κίνδυνοι
Οικονομικές Ειδήσεις 26.10.25

Οι ρυθμίσεις που ξεκλειδώνουν τα κλειστά σπίτια – Τα ψιλά γράμματα και οι κίνδυνοι

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο δίνονται κίνητρα σε όσους διαθέσουν προς ενοικίαση σπίτια που μέχρι σήμερα παρέμεναν κλειστά ή λειτουργούσαν μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης

Σύνταξη
Αργεντινή: Σήμερα Κυριακή οι ενδιάμεσες εκλογές – Κρίσιμη αναμέτρηση για τον ακροδεξιό πρόεδρο Μιλέι
Τα προγνωστικά 26.10.25

Σήμερα οι ενδιάμεσες εκλογές στην Αργεντινή - Κρίσιμη αναμέτρηση για τον ακροδεξιό πρόεδρο Μιλέι

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να στηρίζει τον Χαβιέρ Μιλέι - Ωστόσο, έχει απειλήσει να αποσύρει την υποστήριξή του αν αυτός δεν τα πάει καλά στις εκλογές

Σύνταξη
Ωρίων Αρκομάνης: «Αν ο Ουγκό ζούσε σήμερα θα ούρλιαζε και θα τον είχαν χώσει στη φυλακή»
Interviews 26.10.25

Ωρίων Αρκομάνης: «Αν ο Ουγκό ζούσε σήμερα θα ούρλιαζε και θα τον είχαν χώσει στη φυλακή»

Η μετάφραση των 2.600 σελίδων και η νέα έκδοση των «Αθλίων« του Βίκτορ Ουγκό από τις εκδόσεις Gutenberg. Ο μεταφραστής του άθλου, Ωρίων Αρκομάνης μιλάει στο in για το βιβλίο, για την κλασική λογοτεχνία αλλά και τη διαχρονικότητα των μηνυμάτων της.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Γλυκό νερό εντοπίστηκε κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα του Κορινθιακού Κόλπου – Πώς εξηγείται
Περιβάλλον 26.10.25

Γλυκό νερό εντοπίστηκε κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα του Κορινθιακού Κόλπου – Πώς εξηγείται

Σε μια εποχή που οι προκλήσεις από τα περιορισμένα αποθέματα σε νερό είναι πολλές, η χαρτογράφηση των υπόγειων υδάτων αποτελεί πολύτιμη πληροφορία για το μέλλον.

Σύνταξη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Καμπανάκι για το Ασφαλιστικό – Σε άλλες μορφές ασφάλισης αναζητείται η λύση
Συμπληρωματικοί πυλώνες 26.10.25

Καμπανάκι Ελεγκτικού Συνεδρίου - Σε άλλες μορφές ασφάλισης αναζητείται η λύση για το Ασφαλιστικό

Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση για την ενίσχυση των επαγγελματικών ταμείων - Η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σηματοδοτεί στροφή προς την ιδιωτική και την επαγγελματική ασφάλιση

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Η «πρώτη» του Μπενίτεθ κόντρα στον Αστέρα – Τρίποντο για να μείνει στην κορυφή θέλει ο ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Η «πρώτη» του Μπενίτεθ κόντρα στον Αστέρα – Τρίποντο για να μείνει στην κορυφή θέλει ο ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αντιμετωπίζουν Αστέρα Τρίπολης (26/10, 17:30) και Βόλο (19:30), αντίστοιχα, για την 8η αγωνιστική της Super League – «Πρώτη» για Μπενίτεθ, «τρίποντο» πρωτιάς θέλει ο Δικέφαλος.

Σύνταξη
Νέα έρευνα για να ξεκλειδώσουν τα μυστήρια της DMB – Της ουσίας στο ελαιόλαδο, που μπορεί να σώσει ζωές
Επιστήμες 26.10.25

Νέα έρευνα για να ξεκλειδώσουν τα μυστήρια της DMB – Της ουσίας στο ελαιόλαδο, που μπορεί να σώσει ζωές

Η ουσία DMB που προσδιορίστηκε πρόσφατα στο ελαιόλαδο, φαίνεται να λειτουργεί ως «ασπίδα» απέναντι σε φλεγμονές, καρδιοπάθειες και νευροεκφυλιστικές νόσους όπως το Αλτσχάιμερ

Σύνταξη
Σκάνδαλο με τον πρίγκιπα Άντριου: Το σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας στο «μικροσκόπιο»
Αναταραχή 26.10.25

Σκάνδαλο με τον πρίγκιπα Άντριου: Το σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας στο «μικροσκόπιο»

Ο πρίγκιπας Άντριου κατηγορείται ότι ζει δωρεάν σε πολυτελή έπαυλη, φουντώνοντας τη δημόσια οργή και ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για το «σάπιο» και αδιαφανές σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας

Σύνταξη
Το τέλος της εποχής των δεινοσαύρων: Τι θα είχε συμβεί αν δεν τους είχε χτυπήσει αστεροειδής;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.10.25

Θα είχαν εξαφανιστεί οι δεινόσαυροι αν δεν τους είχε χτυπήσει αστεροειδής;

Μια απομακρυσμένη τοποθεσία στο Νέο Μεξικό προσφέρει μοναδικά στοιχεία για τη ζωή των δεινοσαύρων λίγο πριν από τη μαζική τους εξαφάνιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΟΟΣΑ: Πιο κακή η μοναξιά… και για την οικονομία – Πώς «σκοράρει» η Ελλάδα
Έκθεση ΟΟΣΑ 26.10.25

Πιο κακή η μοναξιά… και για την οικονομία – Πώς «σκοράρει» η Ελλάδα

Νέα έκθεση του ΟΟΣΑ χαρτογραφεί τις αρνητικές επιπτώσεις της μοναξιάς, στην υγεία, την εργασία, την οικονομική ευημερία. Παραδόξως, η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα επίπεδα μοναξιάς στην Ευρώπη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μέση Ανατολή: 5+1 μύθοι και αλήθειες για τις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ
Μέση Ανατολή 26.10.25

5+1 μύθοι και αλήθειες για τις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ

Από τη στρατηγική σύμπλευση στον Ψυχρό Πόλεμο, μέχρι τις εκατέρωθεν κατηγορίες για «κρατική τρομοκρατία», οι δύο χώρες κινούνται σε ένα διαρκές εκκρεμές ανάμεσα στη σύγκρουση και τη συνύπαρξη

Κατερίνα Τζαβάρα
Άγνωστος Στρατιώτης: 4+1 κομβικές στιγμές στην πλατεία Συντάγματος
Άγνωστος Στρατιώτης 26.10.25

4+1 κομβικές στιγμές της πλατείας Συντάγματος

Οι συγκεντρώσεις που φιλοξένησε το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος, από το 2011 έως το 2025, και έχουν σημαδέψει την ελληνική πολιτική ζωή και ιστορία

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ, τα «τύμπανα πολέμου» στη Λατινική Αμερική και η αναβίωση του Δόγματος Μονρόε
Εκρηκτικό σκηνικό 26.10.25

Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ, τα «τύμπανα πολέμου» στη Λατινική Αμερική και η αναβίωση του Δόγματος Μονρόε

Η κυβέρνηση Τραμπ θολώνει επικίνδυνα τα «νερά» μεταξύ στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών μέσω Καραϊβικής και Ειρηνικού και των σχεδίων καθεστωτικών αλλαγών στη Λατινική Αμερική

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τζένιφερ Άνιστον: Ο πατέρας της την συμβούλεψε να αφήσει την υποκριτική – «Έτσι και αλλιώς θα πας στην Ελλάδα»
Nepo baby; 26.10.25

Τζένιφερ Άνιστον: Ο πατέρας της την συμβούλεψε να αφήσει την υποκριτική – «Έτσι και αλλιώς θα πας στην Ελλάδα»

«Ο πατέρας μου μου έλεγε: 'Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Θα υποφέρεις από την απόρριψη'», θυμήθηκε η Τζένιφερ Άνιστον σε πρόσφατη συνέντευξη της στην εκπομπή Armchair Expert with Dax Shepard.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόσο άλλαξε το Αirbnb σε ένα χρόνο
Γραφήματα 26.10.25

Πόσο άλλαξε το Αirbnb σε ένα χρόνο

Η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων (τύπου Αirbnb, Booking ή Expedia) στην Ελλάδα φαίνεται ότι έχει περάσει στη φάση της ωρίμανσης

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο