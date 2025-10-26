Βρετανικό πλήγμα στους ιστότοπους πορνογραφικού περιεχομένου

Οι επισκέψεις σε ιστότοπους πορνογραφικού περιεχομένου στη Βρετανία έχουν μειωθεί κατά σχεδόν το ένα τρίτο από τότε που η χώρα εισήγαγε νέους κανόνες επαλήθευσης ηλικίας τον Ιούλιο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία παρακολούθησης από την ρυθμιστική αρχή Ofcom.

Ορισμένοι ιστότοποι έχουν υποστεί ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις. Η Aylo, ιδιοκτήτρια ιστοσελίδων ενηλίκων όπως το Pornhub, δήλωσε στους Financial Times ότι η επισκεψιμότητα στον ιστότοπο μειώθηκε κατά περισσότερο από τα τρία τέταρτα μετά την εφαρμογή των νέων κανόνων.

Η κυβέρνηση εισήγαγε αυστηρές απαιτήσεις για ιστότοπους ενηλίκων τον Ιούλιο, απαιτώντας τους να ελέγχουν την ηλικία όλων των χρηστών του Ηνωμένου Βασιλείου για να αποτρέψουν την πρόσβαση των παιδιών σε πορνογραφικό περιεχόμενο.

Το Pornhub είναι η υπηρεσία πορνογραφικού περιεχομένου με τις περισσότερες επισκέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την Ofcom, την ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών, και χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό μηνυμάτων κειμένου και email για την επαλήθευση της ηλικίας των επισκεπτών της, ενώ οι ανταγωνιστές έχουν υιοθετήσει σάρωση προσώπου ή ελέγχους πιστωτικών καρτών.

Ωστόσο, η επισκεψιμότητα της υπηρεσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει μειωθεί κατά 77% από την εισαγωγή των νέων κανόνων στον Νόμο για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με τον Άλεξ Κεκέσι, επικεφαλής της κοινότητας και της μάρκας στην Aylo.

Σοκ στη βιομηχανία ηλεκτρονικής πορνογραφίας

«Ειλικρινά σοκαριστήκαμε», δήλωσε ο Κεκέσι σε μια συνέντευξη των FT. Από την εισαγωγή των κανόνων, έχει σημειωθεί απότομη αύξηση στον αριθμό των ατόμων στο Ηνωμένο Βασίλειο που χρησιμοποιούν εικονικά ιδιωτικά δίκτυα, τα οποία αποκρύπτουν την τοποθεσία ενός χρήστη, επιτρέποντάς τους να παρακάμπτουν την ανάγκη επαλήθευσης.

Ωστόσο, ο Κεκέσι είπε ότι η Aylo, μια καναδική εταιρεία, δεν είχε δει αντίστοιχη αύξηση στην επισκεψιμότητα στο εξωτερικό που προερχόταν από Βρετανούς που χρησιμοποιούσαν VPN για να παρακολουθήσουν τα βίντεό της.

Η Ofcom διαπίστωσε μια αρχική αύξηση στη χρήση VPN μετά τον Ιούλιο, με τους καθημερινούς ενεργούς χρήστες εφαρμογών VPN στο Ηνωμένο Βασίλειο να διπλασιάζονται προσωρινά σε περίπου 1,5 εκατομμύριο. Ωστόσο, αυτός ο αριθμός μειώθηκε σε περίπου 1 εκατομμύριο μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η εταιρεία πορνογραφικού περιεχομένου παραπονιέται πως αντιμετωπίζει αθέμιτο ανταγωνισμό

Η Aylo συναντήθηκε αυτή την εβδομάδα με αξιωματούχους της βρετανικής κυβέρνησης για να υποστηρίξει ότι ο νόμος δεν λειτουργεί σωστά επειδή ορισμένοι χρήστες μετακινούνται σε άλλους ιστότοπους, οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις επαλήθευσης και μπορούν να βρεθούν εύκολα μέσω των μηχανών αναζήτησης.

Ο Κέκεσι επεσήμανε τα δεδομένα επισκεψιμότητας στο διαδίκτυο που δείχνουν μια απότομη αύξηση στις επισκέψεις σε ιστότοπους ενηλίκων που δεν έχουν εφαρμόσει τους απαιτούμενους ελέγχους ηλικίας. Αυτοί οι ιστότοποι ήταν επίσης πιο πιθανό να φιλοξενούν ακραίο περιεχόμενο, είπε.

«Έχουμε χάσει την επισκεψιμότητα, αλλά αυτοί δεν είναι άνθρωποι που σταμάτησαν να βλέπουν πορνό από τη μια μέρα στην άλλη. Απλώς πηγαίνουν σε άλλους ιστότοπους», είπε. «Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι φροντίζουμε να διασφαλίζουμε ότι το περιεχόμενο στις πλατφόρμες μας συμμορφώνεται, είναι νόμιμο, είναι συναινετικό. Αυτό σίγουρα δεν ισχύει για αυτές τις άλλες πλατφόρμες».

Αυστηροποίηση ελέγχων και κανόνων

Η Ofcom δήλωσε ότι οι 10 πιο δημοφιλείς ιστότοποι, που αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο όλων των επισκέψεων σε ιστότοπους ενηλίκων από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, εφαρμόζουν όλους τους ελέγχους ηλικίας. Περισσότερο από τα τρία τέταρτα της καθημερινής επισκεψιμότητας στους 100 πιο δημοφιλείς ιστότοπους ενηλίκων υπόκεινται σε επαλήθευση ηλικίας, πρόσθεσε.

Η Aylo θέλει να αυστηροποιηθούν οι κανόνες για να ελέγχονται οι ηλικίες όσων έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο ενηλίκων σε επίπεδο συσκευής ή λειτουργικού συστήματος, με ενεργοποιημένα από προεπιλογή φίλτρα ασφαλούς αναζήτησης, αντί να βασίζονται σε μεμονωμένους ιστότοπους.

Ο Κεκέσι δήλωσε ότι οι άνθρωποι θα ήταν πιο πιθανό να κοινοποιήσουν τα στοιχεία τους σε μια εταιρεία όπως η Apple, η Google ή η Microsoft παρά σε έναν ιστότοπο περιεχομένου ενηλίκων.

Η Ofcom δήλωσε: «Μέχρι τώρα, τα παιδιά μπορούσαν εύκολα να βρουν πορνογραφικό υλικό χωρίς να το αναζητήσουν. Οι υπηρεσίες ενηλίκων έχουν προετοιμαστεί καλά για τα νέα τους καθήκοντα μέσω εκτεταμένων διαβουλεύσεων και οι κανόνες είναι σαφείς ως προς το τι απαιτείται. Οι ιστότοποι που δεν συμμορφώνονται και θέτουν τα παιδιά σε κίνδυνο μπορούν να αναμένουν να αντιμετωπίσουν μέτρα επιβολής του νόμου».

Από την εισαγωγή των κανόνων, η Ofcom έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα παρακολούθησης και αντίκτυπου και μέχρι στιγμής έχει ξεκινήσει έρευνες σε 62 υπηρεσίες για πιθανή μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις τους βάσει του νόμου.

Ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε: «Η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Η Ofcom ερευνά πολλές εταιρείες που λειτουργούν ιστότοπους πορνογραφίας για πιθανή μη συμμόρφωση με αυτές τις νέες απαιτήσεις».

