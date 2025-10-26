newspaper
24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
Δονείται η ρωσική ελίτ: ‘Ηρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα στο εμπόλεμο Κρεμλίνο;
Κόσμος 26 Οκτωβρίου 2025 | 15:12

Δονείται η ρωσική ελίτ: ‘Ηρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα στο εμπόλεμο Κρεμλίνο;

Ενώ η ρωσική ελίτ ζεί μέσα στην παράνοια, σύμφωνα με τον Economist, με έναν ολοένα και πιο απρόσιτο Βλαντιμίρ Πούτιν, παράλληλα βλέπει να απειλείται από νέες ισχυρές προσωπικότητες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μέχρι πρόσφατα, η είσοδος στις ρωσικές ελίτ και η επιβίωσή του σε αυτές, διέπονταν από λίγο-πολύ προβλέψιμους κανόνες. Σύμφωνα με τη Δύση, πολλοί στην κορυφή ενδιαφέρονταν κυρίως για τη διανομή προσόδων και πόρων, σχηματίζοντας μια κερήθρα από διασυνδεδεμένες ομάδες γύρω από τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο πόλεμος όμως στην Ουκρανία φαίνεται να άλλαξε τα δεδομένα, σύμφωνα με τον Economist.

Έχει υποστηριχτεί ευρέως ότι πολλά ισχυρά πρόσωπα σήμερα στη Ρωσία, ξεκίνησαν μαζί με τον Πούτιν. Υπήρχαν καριερίστες γραφειοκράτες, «εκτελεστικά» στελέχη, και υπήρχαν οι σιλοβίκι, δηλαδή μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας μέσω των οποίων αναριχήθηκε ο Πούτιν στην εξουσία.

Υπήρχαν επίσης ολιγάρχες, κάποιοι από τους οποίους είχαν κάνει την περιουσία τους πριν γίνει πρόεδρος ο Πούτιν και τους επιτράπηκε να συνεχίσουν να ευημερούν εφόσον ορκίζονταν πίστη και έμεναν μακριά από την πολιτική. Άλλοι αποκόμισαν οφέλη όταν εκείνος μπήκε στο Κρεμλίνο. Ο Πούτιν γενικά επιδίωκε να διατηρεί μια ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των διαφορετικών παρατάξεων, και τα μέλη προτιμούσαν να μένουν «στη λωρίδα τους».

Όπως όπως αναφέρει ο Economist, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ταρακουνήσει αυτό το σύστημα. Σήμερα ο Πούτιν εκτιμά πάνω απ’ όλα ένα πράγμα στους ανθρώπους: την ικανότητα να τον βοηθήσουν να κερδίσει τον πόλεμο, όπως λέει χαρακτηριστικά το βρετανικό δημοσίευμα, παραπέοντας στα λόγια του ίδιου του Πούτιν τον Φεβρουάριο του 2024. «Η αληθινή, πραγματική ελίτ είναι όλοι όσοι υπηρετούν τη Ρωσία, εργάτες και πολεμιστές, αξιόπιστοι, δοκιμασμένοι, άξιοι άνθρωποι που έχουν αποδείξει την αφοσίωσή τους στη Ρωσία στην πράξη», δήλωσε σε ομιλία του στην Ομοσπονδιακή Συνέλευση.

Έκτοτε, κορυφαίοι πολιτικοί και επιχειρηματίες ενέτειναν τις προσπάθειες να φανούν «πατριώτες», αναλαμβάνοντας μερικές φορές νέες αρμοδιότητες και παραδίδοντας περιουσιακά στοιχεία.

«Όλες οι πηγές ισχύος σχετίζονται με τον πόλεμο», είπε ο Πολιτικός Επιστήμονας Μιχαήλ Κόμιν. Αντίθετα, όσοι ο Πούτιν θεωρεί υπεύθυνους για τη βαλτωμένη επίθεση -ή όσοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδιοπομπαίοι τράγοι- ανακαλύπτουν ότι δεν υπάρχει τίποτα να αποτρέψει την πτώση τους.

«Η ελίτ και η κυβέρνηση απασχολούνται με το πώς θα τελειώσει ο πόλεμος», είπε η Φαρίδα Ρουσταμόβα, ειδική στις ρωσικές ελίτ. «Έχουν αγχώδεις φαντασιώσεις για το ποιος θα χρησιμοποιηθεί ως αποδιοπομπαίος τράγος ώστε να απορροφήσει τα αρνητικά συναισθήματα που κατευθύνονται προς την ελίτ».

Έτσι, μέσα σε αυτή την ανασφάλεια, σύμφωνα με τον Economist, λίγα πράγματα ενοχλούν περισσότερο την παλιά ελίτ από το θέαμα νέων ανθρώπων που ανεβαίνουν στις τάξεις της. Η ραγδαία άνοδος νέων «τύπων» ανθρώπων στον κύκλο του Πούτιν υπενθυμίζει ανησυχητικά ότι οι κανόνες του παιχνιδιού αλλάζουν.

Άννα Τσιβιλιόβα: Μια πανίσχυρη γυναίκα

Η 53χρονη Άννα Τσιβιλιόβα, υφυπουργός στο υπουργείο Άμυνας, είναι η κινητήρια δύναμη πίσω την προπαγανδιστική καμπάνια ανάπηρων βετεράνων που λαμβάνουν μετάλλια και τραγουδιούνται από χορωδίες. Λέγεται ευρέως ότι είναι και ξαδέλφη του Πούτιν.

Άγνωστη στο ευρύ κοινό πριν από τον πόλεμο, η Τσιβιλιόβα είναι τώρα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του. Ως επικεφαλής των «Υπερασπιστών της Πατρίδας», ενός ταμείου που ιδρύθηκε με προεδρικό διάταγμα το 2023 για να παρέχει στέγαση και άλλες μορφές στήριξης στους επιστρέφοντες βετεράνους, συχνά βιντεοσκοπείται να συναντά τραυματίες στρατιώτες. Από πέρυσι ανέλαβε και τη θέση της υφυπουργού, η πρώτη φερόμενη συγγενής του Πούτιν που απολαμβάνει τόσο υψηλό αξίωμα.

Ο ρόλος της στο ταμείο σημαίνει ότι είναι ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους που ενημερώνονται για τις απώλειες του πολέμου.

«Η καριέρα της έχει εκτοξευθεί από την έναρξη του πολέμου», είπε ο Μιχαήλ Ζιγκάρ, ειδικός σχολιαστής για την πολιτική της ρωσικής ελίτ. «Ο Πούτιν την εμπιστεύεται».

Έχοντας σπουδάσει ψυχίατρος, λίγο μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Πούτιν, το 2001, πήρε θέση σε κρατικό φορέα υγείας στη Μόσχα, προτού περάσει στην ιδιωτική υγεία. Το 2007 παντρεύτηκε έναν φιλόδοξο επιχειρηματία, τον Σεργκέι Τσιβίλοφ. Και οι δύο είχαν καλές διασυνδέσεις στους κύκλους της Αγίας Πετρούπολης γύρω από τον Πούτιν, ενώ πηγές που επικαλείται ο Economist λένε ότι η Τσιβιλιόβα είναι ο «κυρίαρχος» του ζευγαριού, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ, πολύ σκληρή».

Το ότι είναι γυναίκα της δίνει και ευκαιρίες να ξεχωρίσει μέσα από τις ενδυματολογικές επιλογές της. Συνήθως ντύνεται συντηρητικά, με σακάκια και πέρλες, αλλά έχει δείξει στιγμές τόλμης από τότε που ανέλαβε υψηλό αξίωμα.

Λέγεται ότι έχει περισσότερο χρόνο κατ’ ιδίαν με τον Πούτιν από άλλες ανώτατες μορφές του υπουργείου Άμυνας και τον έχει συνοδεύσει στις σπάνιες επισκέψεις του σε τραυματίες στα νοσοκομεία.

Μαλοφέγεφ: Ισχυρός των Μίντια

Άλλος ανερχόμενας αστέρας είναι 51χρονος Κονσταντίν Μαλοφέγεφ, συντηρητικός μιντιάρχης ο οποίος μόλις πέρυσι παντρεύτηκε την 40χρονη Μαρία Λβόβα-Μπέλοβα, επίτροπο της Ρωσίας για τα δικαιώματα του παιδιού.

Έχοντας σπουδάσει τη δεκαετία του 1990 νομικά στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Μόσχας (MGU), ο Μολέγεφ έκανε περιουσία επενδύοντας στις τηλεπικοινωνίες.

Ανέπτυξε ενδιαφέρον για τη ρωσική ταυτότητα και κληρονομιά, αγκαλιάζοντας την Ορθοδοξία, τον εθνικισμό και ακόμη και τη νοσταλγία για τους τσάρους, ενώ γοητεύτηκε από τον Ρώσο φιλόσοφο Αλεξάντρ Ντούγκιν.

Το 2015 ο Μαλοφέγεφ ίδρυσε το Tsargrad, τότε δορυφορικό κανάλι (σήμερα ψηφιακή πλατφόρμα ροής), και προσέλαβε στέλεχος του Fox News για να τον βοηθήσει στο λανσάρισμα. Διόρισε τον Ντούγκιν αρχισυντάκτη.

Πριν από τον πόλεμο, το Tsargrad ήταν ένα μεσαίας εμβέλειας, αλλά από το 2022 το ψηφιακό κοινό του έχει επεκταθεί πολύ έχοντας στενότατους δεσμούς με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο αριθμός των ακολούθων στο προσωπικό κανάλι Telegram του Μαλοφέγεφ έχει ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο.

Η συμμαχία με τη Λβόβα-Μπέλοβα έφερε τον Μαλοφέγεφ ακόμη πιο κοντά στο κέντρο της εξουσίας. Η νέα του σύζυγος φημολογείται ως αγαπημένο πρόσωπο του Πούτιν και εμφανίζεται συχνά στην τηλεόραση να συναντά τον πρόεδρο, με κοριτσίστικο ύφος που ενισχύεται από τα σπαστά ξανθά μαλλιά και ρούχα με φιόγκους και βολάν.

Άνθρωπος του Κρεμλίνου, που επικαλείται ο Economist υποστηρίζει ότι αυτό το διάσημο ζευγάρι για τις εφημερίδες δεν θα μπεί ποτέ στον στενό κύκλο. Αλλά η απήχηση και η εμβέλεια του Μαλοφέγεφ βοηθούν το Κρεμλίνο να κρατά τη ρωσική άκρα δεξιά «εντός γραμμής». Αυτή η δεξαμενή πρέπει να παρακολουθείται, καθώς έδειξε ανησυχητική στήριξη στην απόπειρα πραξικοπήματος του Γεβγκένι Πριγκόζιν, του πρώην επικεφαλής μιας μισθοφορικής δύναμης που υποστήριζε το Κρεμλίνο, το 2023.

Ζόργκα: Ο μπαρουτοκαπνισμένος πατριώτης

Ο Πούτιν οργανώνει τακτικές τηλεοπτικές τελετές στις μαρμάρινες και επίχρυσες αίθουσες του Κρεμλίνου, όπου «καρφιτσώνει» μετάλλια σε γενναίους στρατιώτες. Σε μία από αυτές, τον Δεκέμβριο του 2023, ο πρόεδρος φάνηκε να συνομιλεί με τον επιβλητικό συνταγματάρχη Αρτιόμ Ζόγκα.

Ο Ζόγκα ευχαρίστησε τον Πούτιν με θέρμη για την «απελευθέρωση» των ανατολικών περιοχών της Ουκρανίας και για το ότι έδωσε στους ανθρώπους τους το «δικαίωμα επιλογής» της προσάρτησης στη Μόσχα.

«Υπάρχει τόσο πολλή δουλειά να γίνει», είπε ο Ζόγκα. «Θα θέλαμε να το κάνουμε υπό την ηγεσία σας.» Ο Πούτιν συμφώνησε χωρίς δισταγμό: «Έχεις δίκιο — ήρθε η ώρα της απόφασης. Θα θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.»

Ήταν μια προσεκτικά σκηνοθετημένη ανταλλαγή, και ο Ζόγκα έλαβε εκπληκτικά προβεβλημένο ρόλο σε αυτήν. Για τους παρατηρητές, η «διανομή ρόλων» έδειχνε ότι το Κρεμλίνο βρήκε το πρότυπό του. Πλέον περιφερειακός προεδρικός απεσταλμένος και ο πρώτος υψηλόβαθμος διορισμός «από τα χαρακώματα», ο Ζόγκα είναι ορατή ενσάρκωση της υπόσχεσης του Κρεμλίνου ότι το να υπογράψεις για θάνατο και φόνο στην Ουκρανία «θα αξίζει», αναφέρει ο Economist.

Ο Ζόγκα είναι επίσης το «πρόσωπο» μιας προσωπικής πρωτοβουλίας του προέδρου, του προγράμματος «Ώρα των Ηρώων», που κάθε χρόνο προσφέρει σε περίπου 80 βετεράνους δωρεάν εκπαίδευση στη διοίκηση, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια υπηρεσία. Ένας από τους αποφοίτους έχει ανέβει τόσο ψηλά που πλέον επικεφαλής του τμήματος πατριωτικού περιεχομένου στο υπουργείο Παιδείας.

«Ο Πούτιν κάνει πείραμα με τον Ζόγκα», είπε ο πολιτικός αναλυτής Αντρέι Κολεσνίκοφ, υποστηρίζοντας ότι ο απεσταλμένος χρησιμοποιείται για να δοκιμαστεί η αντίδραση της παλιάς ελίτ στην είσοδο ενός «νεόπλουτου» στα σαλόνια της. Αν και ο ρόλος του Ζόγκα είναι κυρίως τελετουργικός, ο πρώην μαχητής απολαμβάνει ευκαιρίες για φωτογράφιση που πολλοί από τους «παλιούς» μόνο να ονειρευτούν μπορούν, σημειώνει το βρετανικό δημοσίευμα.

Ο Κολεσνίκοφ είπε ότι το μέλλον των σκληραγωγημένων από τον πόλεμο στρατιωτών στη Ρωσία παραμένει ασαφές. «Κανείς δεν ξέρει τι είδους νέα τέρατα θα βγουν από το εργαστήριο όπου εκπαιδεύεται η νέα πολεμική ελίτ για να κυβερνήσει».

Τουρισμός
Βραχυχρόνια μίσθωση: Νέους περιορισμούς ζητούν οι ξενοδόχοι για τα καταλύματα τύπου Airbnb

Βραχυχρόνια μίσθωση: Νέους περιορισμούς ζητούν οι ξενοδόχοι για τα καταλύματα τύπου Airbnb

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

inWellness
inTown
inTickets 24.10.25

Το «Σποτ» του Ζήση Ρούμπου στο θέατρο Γκλόρια

Μια σουρεαλιστική, ξεκαρδιστική κωμωδία γύρω από το γύρισμα ενός διαφημιστικού σποτ για την Ελλάδα, μέσα σε ένα θέατρο όπου όλοι – ακόμα και το κοινό – παίζουν ρόλο!

Σύνταξη
Κρεμλίνο: Είναι λάθος να μιλάμε για ακύρωση της συνάντησης Πούτιν – Τραμπ
Δηλώσεις Πεσκόφ 26.10.25

Είναι λάθος να μιλάμε για ακύρωση της συνάντησης Πούτιν - Τραμπ, λέει το Κρεμλίνο

Η ανακοινωμένη συνάντηση από τον Τραμπ που θα φιλοξενούνταν στη Βουδαπέστη ανάμεσα ανάμεσα στους δύο προέδρους δεν έγινε - «Η διαδικασία είναι περίπλοκη», σημειώνει τώρα το Κρεμλίνο

Σύνταξη
Ένας αντι-σιωνιστής δήμαρχος στην πιο «εβραϊκή» πόλη των ΗΠΑ;
Παράδοξο; 26.10.25

Ένας αντι-σιωνιστής δήμαρχος στην πιο «εβραϊκή» πόλη των ΗΠΑ;

Οι φόβοι των σκληροπυρηνικών Εβραίων, η διαφορετική προσέγγιση των πιο προοδευτικών και τα χτυπήματα κάτω από τη μέση στο απόλυτο φαβορί των δημοτικών εκλογών στη Νέα Υόρκη Ζόχραν Μαμντάνι.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαμάς: Θα εισέλθει σε νέες περιοχές στη Γάζα για να αναζητήσει σορούς ομήρων – Τι λέει για τον αφοπλισμό της
Το μήνυμα Τραμπ 26.10.25

Η Χαμάς θα εισέλθει σε νέες περιοχές στη Γάζα για να αναζητήσει σορούς ομήρων - Τι λέει για τον αφοπλισμό της

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία επιφύλαξη να παραδώσει τις διοικητικές αρμοδιότητες της Γάζας σε οποιοδήποτε εθνικό παλαιστινιακό όργανο - Τι είπε σε συνέντευξή του ο Χαλίλ αλ-Χάγια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αργεντινή: Σήμερα Κυριακή οι ενδιάμεσες εκλογές – Κρίσιμη αναμέτρηση για τον ακροδεξιό πρόεδρο Μιλέι
Τα προγνωστικά 26.10.25

Σήμερα οι ενδιάμεσες εκλογές στην Αργεντινή - Κρίσιμη αναμέτρηση για τον ακροδεξιό πρόεδρο Μιλέι

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να στηρίζει τον Χαβιέρ Μιλέι - Ωστόσο, έχει απειλήσει να αποσύρει την υποστήριξή του αν αυτός δεν τα πάει καλά στις εκλογές

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: 5+1 μύθοι και αλήθειες για τις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ
Μέση Ανατολή 26.10.25

5+1 μύθοι και αλήθειες για τις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ

Από τη στρατηγική σύμπλευση στον Ψυχρό Πόλεμο, μέχρι τις εκατέρωθεν κατηγορίες για «κρατική τρομοκρατία», οι δύο χώρες κινούνται σε ένα διαρκές εκκρεμές ανάμεσα στη σύγκρουση και τη συνύπαρξη

Κατερίνα Τζαβάρα
Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ, τα «τύμπανα πολέμου» στη Λατινική Αμερική και η αναβίωση του Δόγματος Μονρόε
Εκρηκτικό σκηνικό 26.10.25

Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ, τα «τύμπανα πολέμου» στη Λατινική Αμερική και η αναβίωση του Δόγματος Μονρόε

Η κυβέρνηση Τραμπ θολώνει επικίνδυνα τα «νερά» μεταξύ στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών μέσω Καραϊβικής και Ειρηνικού και των σχεδίων καθεστωτικών αλλαγών στη Λατινική Αμερική

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ θα προσυπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη
Μαλαισία 26.10.25

Ο Τραμπ θα προσυπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα υπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη η οποία κλείστηκε - κατά τα λεγόμενα του αμερικανού προέδρου - με δική του μεσολάβηση

Σύνταξη
Γάζα: Το GHF δηλώνει έτοιμο να ξαναρχίσει τη δράση του παρά τους 1.000 θανάτους Παλαιστινίων
«Παγίδα θανάτου» 26.10.25

Γάζα: Το GHF δηλώνει έτοιμο να ξαναρχίσει τη δράση του παρά τους 1.000 θανάτους Παλαιστινίων

Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) δηλώνει έτοιμο να συνεχίσει την δράση του, παρά τις 1.000 καταγεγραμμένες δολοφονίες άοπλων πολιτών γύρω από τις εγκαταστάσεις του

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπενίτεθ: «Χρειαζόμαστε μια ομάδα με νοοτροπία νικητή – Τεράστιος σύλλογος ο Παναθηναϊκός»
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Μπενίτεθ: «Χρειαζόμαστε μια ομάδα με νοοτροπία νικητή – Τεράστιος σύλλογος ο Παναθηναϊκός»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε δηλώσεις στο MatchDay Mag του Παναθηναϊκού ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης, εκφράζοντας το πλάνο και τη πίστη του για τη δουλειά που μπορεί να κάνει στην ομάδα.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ
Bundesliga 26.10.25

LIVE: Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ

LIVE: Λεβερκούζεν - Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Λεβερκούζεν - Φράιμπουργκ για την 8η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
Κιλκίς: Συνελήφθη άνδρας για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος δύο γυναικών με λεία 65.000 ευρώ
Ελλάδα 26.10.25

Κιλκίς: Συνελήφθη άνδρας για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος δύο γυναικών με λεία 65.000 ευρώ

Συνεργός του συλληφθέντα τηλεφώνησε σε 2 γυναίκες σε περιοχές του Κιλκίς προσποιούμενος τον γιατρό ισχυρίστηκε ότι το παιδί τους έχει τραυματιστεί, ζητώντας χρήματα για να υποβληθούν σε επέμβαση

Σύνταξη
Τελικά, όχι μόνο τον ξέχασαν, τον πήρε και η γειτόνισσα σπίτι της – Τα τριάντα κύματα του πίνακα του Πικάσο
Still Life with Guitar 26.10.25

Τελικά, όχι μόνο τον ξέχασαν, τον πήρε και η γειτόνισσα σπίτι της – Τα τριάντα κύματα του πίνακα του Πικάσο

Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο «Νεκρή φύση με κιθάρα», που είχε θεωρηθεί κλεμμένος από τη Μαδρίτη, βρέθηκε τελικά και στα χέρια μιας γυναίκας που τον πήρε σπίτι της κατά λάθος, νομίζοντας ότι ήταν δέμα

Σύνταξη
Πώς περάσαμε στον Matrix καπιταλισμό – Το μπλε χάπι και η μετάβαση από την επιτήρηση στην καταστολή
Social Europe 26.10.25

Πώς περάσαμε στον Matrix καπιταλισμό – Το μπλε χάπι και η μετάβαση από την επιτήρηση στην καταστολή

Ο διαδικτυακός καπιταλισμός έχει αλλάξει μορφή. Οι κάθε λογής πλατφόρμες συλλέγουν τα δεδομένα μας και μας παγιδεύουν. Μας προσφέρουν κάτι σαν το μπλε χάπι της ταινίας Matrix για να μας παγιδεύσουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας
Premier League 26.10.25

LIVE: Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας για την 9η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 26.10.25

LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι για την 9η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Premier League 26.10.25

LIVE: Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 9η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Επιτεύχθηκε πλαίσιο συμφωνίας με την Κίνα για τις σπάνιες γαίες και τους δασμούς, λέει ο Σκοτ Μπέσεντ
Νέα εξέλιξη 26.10.25

Επιτεύχθηκε πλαίσιο συμφωνίας ΗΠΑ - Κίνας για τις σπάνιες γαίες και τους δασμούς, λέει ο Μπέσεντ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπεσεντ παρουσιάστηκε αισιόδοξος σε συνέντευξή του - Τους τελικούς όρους της συμφωνίας θα αποφασίσουν Τραμπ και Σι

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ψεύτης και επικίνδυνος ακόμα μια φορά ο Μητσοτάκης
Σκληρή ανακοίνωση 26.10.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ψεύτης και επικίνδυνος ακόμα μια φορά ο Μητσοτάκης

«Αντί ο πρωθυπουργός να απολογηθεί για το σκάνδαλο των γαλάζιων ακρίδων στον ΟΠΕΚΕΠΕ (...) επιχαίρει για επιτυχίες στο πεδίο της εξάρθρωσης του κυκλώματος. Επιτέλους, λίγη ντροπή», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την ανάρτηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Προμηθέας Πάτρας
Μπάσκετ 26.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Προμηθέας Πάτρας

LIVE: Παναθηναϊκός – Προμηθέας Πάτρας. Παρακολουθήστε live στις 15:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Προμηθέας Πάτρας για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός 65-91: «Καθάρισε» σε ένα δεκάλεπτο και φουλάρει για τη «διαβολοβδομάδα»
Μπάσκετ 26.10.25

Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός 65-91: «Καθάρισε» σε ένα δεκάλεπτο και φουλάρει για τη «διαβολοβδομάδα»

Ο Ολυμπιακός… πάτησε γκάζι στην τρίτη περίοδο και έφτασε σε μία εύκολη νίκη επί της Μυκόνου Betsson (91-65) σε ένα ιστορικό ματς και έκανε το 4/4 στη Stoiximan GBL πριν τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague

Σύνταξη
Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;
Αμπού Ντάμπι; 26.10.25

Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;

Υπό το βάρος νέων αποκαλύψεων για τη σχέση τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον φέρονται να σχεδιάζουν την αποχώρησή τους από τη Βρετανία, καθώς το παλάτι εντείνει τις πιέσεις για την εγκατάλειψη της πολυτελούς έπαυλης Royal Lodge

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις – Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς
Ιδιότυπο μπρά ντε φερ 26.10.25

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις - Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς

Πώς θα επιδιώξουν οι αμυνόμενοι σε κυβερνοεπιθέσεις από χάκερς να επωφεληθούν αυτοί από την πρόοδο σε τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις οκτώ οι προφυλακίσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις
Σε εξέλιξη η ανάκριση 26.10.25

Στις οκτώ οι προφυλακίσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Αρνούμαστε τις κατηγορίες - Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη» φέρονται να ισχυρίστηκαν τα δύο αδέλφια που προστέθηκαν στους υπόλοιπους έξι προφυλακισμένους για τις παράνομες επιδοτήσεις

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
LIVE: Μαρκό – Ολυμπιακός Β’
Super League 2 26.10.25

LIVE: Μαρκό – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Μαρκό – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ για την 7η αγωνιστική της Super League 2.

Σύνταξη
Συντάσσονται με Βορίδη, Ν. Παπανδρέου και Γερουλάνος – Προσδίδουν πολιτική χροιά στην επίθεση των κουκουλοφόρων
Πολιτική Γραμματεία 26.10.25

Συντάσσονται με Βορίδη, Ν. Παπανδρέου και Γερουλάνος – Προσδίδουν πολιτική χροιά στην επίθεση των κουκουλοφόρων

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου και Παύλος Γερουλάνος καταδικάζουν την επίθεση σε βάρος του Μάκη Βορίδη, υιοθετώντας τον συλλογισμό ότι οι κουκουλοφόροι διαφωνούν πολιτικά με τον πρώην υπουργό

Σύνταξη
Κρεμλίνο: Είναι λάθος να μιλάμε για ακύρωση της συνάντησης Πούτιν – Τραμπ
Δηλώσεις Πεσκόφ 26.10.25

Είναι λάθος να μιλάμε για ακύρωση της συνάντησης Πούτιν - Τραμπ, λέει το Κρεμλίνο

Η ανακοινωμένη συνάντηση από τον Τραμπ που θα φιλοξενούνταν στη Βουδαπέστη ανάμεσα ανάμεσα στους δύο προέδρους δεν έγινε - «Η διαδικασία είναι περίπλοκη», σημειώνει τώρα το Κρεμλίνο

Σύνταξη
Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην εποχή του λαϊκισμού – Μια σύγκρουση δημογραφίας και πολιτικής
Δημογραφική κρίση 26.10.25

Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην εποχή του λαϊκισμού – Μια σύγκρουση δημογραφίας και πολιτικής

Πολλές κυβερνήσεις, και ακροδεξιές, στράφηκαν στη λύση που λέγεται προσωρινή μετανάστευση. Συμφωνίες αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών έρχονται να απαντήσουν στις ανάγκες για εργατικά χέρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φωκίδα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε μετωπική σύγκρουση δύο μηχανών με αγροτικό
Στη Φωκίδα 26.10.25

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε μετωπική σύγκρουση δύο μηχανών με αγροτικό

Από τη σφορδρή σύγκρουση στη Φωκίδα τραυματίστηκε θανάσιμα ο αναβάτης της μίας μηχανής - Ο άλλος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην Πάτρα, ενώ τραυματίστηκε και ο οδηγός του αγροτικού

Σύνταξη
Τσουκαλάς – ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο πρωθυπουργός λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης»
ΠΑΣΟΚ 26.10.25

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ - «Ο πρωθυπουργός λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης»

Ο κ. Τσουκαλάς, εγκαλεί τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί «να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησής του στο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ» - «Η κάθαρση θα έρθει με την αποχώρησή του»

Σύνταξη
