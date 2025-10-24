Τριετής αποκλεισμός για τη Ρουθ Τσεπνγκετίτς – Θετικό δείγμα για απαγορευμένη ουσία

Σοκ προκάλεσε στον κόσμο του κλασικού αθλητισμού η είδηση της τριετούς τιμωρίας της Ρουθ Τσεπνγκετίτς, της σπουδαίας Κενυάτισσας μαραθωνοδρόμου που θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης γενιάς. Η Παγκόσμια Μονάδα Ακεραιότητας του Στίβου (AIU) επιβεβαίωσε την ποινή αποκλεισμού της αθλήτριας, ύστερα από θετικό δείγμα που εντοπίστηκε σε έλεγχο ντόπινγκ τον περασμένο Μάρτιο, όπου βρέθηκαν ίχνη της ουσίας υδροχλωροθειαζίδης — ενός γνωστού διουρητικού.

Η 31χρονη μαραθωνοδρόμος, που κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών και έχει στο ενεργητικό της τρεις νίκες στον Μαραθώνιο του Σικάγο, έναν από τους έξι σημαντικότερους μαραθώνιους του κόσμου, αποδέχθηκε τις κατηγορίες και τη σχετική ποινή. Σύμφωνα με την AIU, η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου του 2025 και τα αποτελέσματα έδειξαν ποσοστά της ουσίας κατά πολύ υψηλότερα από το επιτρεπτό όριο.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, παρότι η υδροχλωροθειαζίδη έχει κατά καιρούς εντοπιστεί σε φάρμακα ως τυχαίος ρυπαντής, στην περίπτωση της Τσεπνγκετίτς το εύρημα δεν μπορεί να εξηγηθεί με τέτοιο τρόπο. Η Παγκόσμια Αντιντόπινγκ Οργάνωση (WADA) θέτει ως όριο τα 20 νανογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο για τη θεώρηση ενός δείγματος ως θετικού· όμως στο δείγμα της Κενυάτισσας εντοπίστηκαν 3.800 νανογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο — επίπεδο 190 φορές πάνω από το όριο.

Η AIU διευκρίνισε επίσης πως η αρχική πρόταση τιμωρίας ήταν τετραετής, όμως μειώθηκε κατά έναν χρόνο επειδή η αθλήτρια αποδέχθηκε την παράβαση και την ποινή της στις 10 Σεπτεμβρίου. Ως αποτέλεσμα, η Ρουθ Τσεπνγκετίτς δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες έως το 2028, γεγονός που ουσιαστικά τη βγάζει εκτός αγωνιστικής δράσης για το μεγαλύτερο μέρος της τρέχουσας τετραετίας και της προετοιμασίας προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.

Η είδηση έπεσε σαν βόμβα στον χώρο των δρόμων αντοχής, ειδικά καθώς η Τσεπνγκετίτς θεωρούνταν το πρόσωπο-σύμβολο της νέας εποχής του μαραθωνίου. Πέρα από τα ρεκόρ της, είχε αποτελέσει πρότυπο για εκατοντάδες νεαρές αθλήτριες στην Κένυα και διεθνώς. Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια ανησυχητική σειρά παρόμοιων περιστατικών που έχουν ταλανίσει τα τελευταία χρόνια τον αφρικανικό στίβο, πυροδοτώντας για άλλη μια φορά συζητήσεις γύρω από τη διαφάνεια, την επιτήρηση και τα όρια της πίεσης που ασκείται στους κορυφαίους δρομείς μεγάλων αποστάσεων.