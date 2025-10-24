Βήματα ή συχνότητα; Τι μετράει περισσότερο στο περπάτημα

Είναι γνωστό ότι το περπάτημα μας ωφελεί ποικιλοτρόπως. Τώρα, νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Sports Medicine, αποκαλύπτει ότι τουλάχιστον 4.000 βήματα την ημέρα μόνο μία ή δύο φορές την εβδομάδα συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών παθήσεων στις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας.

Κι ενώ πολλά ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η φυσική δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής είναι σημαντική για την διατήρηση της υγείας, μέχρι πρότινος δεν ήταν σαφές πόση άσκηση είναι πραγματικά αρκετή για να αποκομίσουμε τα οφέλη της καθώς μεγαλώνουμε.

Για να διερευνήσουν περαιτέρω το ζήτημα, οι ερευνητές αποφάσισαν να εξετάσουν τη σχέση μεταξύ του αριθμού των βημάτων που πραγματοποιούνται καθημερινά (μεταξύ 4.000 και 7.000) και του κινδύνου θανάτου από όλες τις αιτίες και από τις καρδιαγγειακές παθήσεις.

Θέλησαν επίσης να διαπιστώσουν εάν ο συνολικός αριθμός των βημάτων ημερησίως θα μπορούσε να επηρεάσει τις παρατηρούμενες συσχετίσεις, αντί της συχνότητας επίτευξης των ορίων βημάτων.

Στο περπάτημα τα βήματα παίζουν ρόλο

Για αυτόν τον λόγο, μελέτησαν 13.547 γυναίκες (μέσης ηλικίας 71 ετών) από την Αμερικανική Μελέτη για την Υγεία των Γυναικών (U.S. Women’s Health Study), οι οποίες φορούσαν επιταχυνσιόμετρα (συσκευές παρακολούθησης δραστηριότητας) για επτά συνεχόμενες ημέρες μεταξύ 2011-2015 και παρακολουθήθηκαν για σχεδόν 11 χρόνια. Οι γυναίκες δεν είχαν καρδιαγγειακές παθήσεις ή καρκίνο κατά την έναρξη της μελέτης.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης που διήρκεσε σχεδόν 11 χρόνια έως το τέλος του 2024, 1.765 γυναίκες (13%) πέθαναν και 781 (5%) ανέπτυξαν καρδιαγγειακή νόσο. Η επίτευξη τουλάχιστον 4.000 βημάτων/ημέρα μία ή δύο φορές την εβδομάδα συσχετίστηκε με 26% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από όλες τις αιτίες και 27% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο.

Όσες κατέγραφαν αυτόν τον αριθμό βημάτων τουλάχιστον τρεις ημέρες την εβδομάδα, αντιμετώπιζαν 40% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία αλλά ο κίνδυνος θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο παρέμεινε μειωμένος στο 27%.

Τα παραπάνω ευρήματα είναι ενθαρρυντικά, αξίζει όμως, να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια μελέτη παρατήρησης και, ως εκ τούτου, δεν προκύπτουν συμπεράσματα σχετικά με την αιτία και το αποτέλεσμα.

Οι ερευνητές αναγνωρίζουν επίσης ότι η φυσική δραστηριότητα αξιολογήθηκε μόνο για μία εβδομάδα και έτσι δεν μπόρεσαν να λάβουν υπόψη τις διακυμάνσεις στη συμπεριφορά σε μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, ούτε είχαν πληροφορίες σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες των συμμετεχόντων.

Παρ’ όλα αυτά, σημειώνουν ότι «η η συχνότητα επίτευξης των ημερήσιων ορίων βημάτων δεν είναι κρίσιμη (ακόμη και μία έως δύο ημέρες/εβδομάδα με ≥4.000 βήματα/ημέρα συσχετίζονταν με χαμηλότερη θνησιμότητα και καρδιαγγειακές παθήσεις) και ότι ο όγκος των βημάτων στο περπάτημα είναι πιο σημαντικός από τη συχνότητα επίτευξης των ημερήσιων ορίων βημάτων στον ηλικιωμένο πληθυσμό».

* Πηγή: Vita