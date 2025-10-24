H INTEGRIS PHARMA ανακοινώνει την αποκλειστική συνεργασία της με την Citius Oncology σε 12 χώρες της Νότιας Ευρώπης

Η INTEGRIS Pharma S.A., φαρμακευτική εταιρεία με έδρα την Αθήνα και αποστολή την άμεση πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες στην Ογκολογία, την Αιματολογία και τις Σπάνιες Παθήσεις, ανακοινώνει την υπογραφή αποκλειστικής συνεργασίας με την Citius Oncology, Inc. (Nasdaq: CTOR) για την υποστήριξη ασθενών με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό Δερματικό Τ-Λέμφωμα (CTCL) στη Νότια Ευρώπη.

Η συμφωνία καλύπτει 12 χώρες: Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία, Σερβία, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κόσοβο, Μαυροβούνιο και Βόρεια Μακεδονία. Μέσω αυτής της συνεργασίας, οι ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό Δερματικό Τ-Λέμφωμα (CTCL) θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια καινοτόμο θεραπεία εγκεκριμένη από τον FDA.

Αναφερόμενος στη συνεργασία, ο Δρ. Χαράλαμπος Θεριανός, CEO της INTEGRIS Pharma, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Citius Oncology αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην αποστολή μας να φέρνουμε καινοτόμες θεραπείες πιο κοντά στους ασθενείς με σπάνιες, χρόνιες και απειλητικές για τη ζωή νόσους. Με βάση την εμπειρία μας, τη στενή συνεργασία μας με τις Ρυθμιστικές αρχές και τα Νοσοκομεία, τη σταθερή μας δέσμευση για κανονιστική συμμόρφωση και με γνώμονα την υποστήριξη των ασθενών, η INTEGRIS Pharma είναι έτοιμη να διασφαλίσει ότι οι ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό Δερματικό T-Λέμφωμα (CTCL) θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις νέες θεραπευτικές επιλογές, τη στιγμή που τις χρειάζονται».

Ο CEO της Citius Oncology και της Citius Pharmaceuticals, Leonard Mazur, δήλωσε: «Η διεύρυνση της πρόσβασης σε διεθνείς αγορές αποτελεί για την Citius Oncology αποστολή με επίκεντρο τον ασθενή, αλλά και στρατηγική ευκαιρία. Μέσω της πρόσφατης αποκλειστικής συμφωνίας μας με την INTEGRIS Pharma, μάς δίνεται η δυνατότητα να υπηρετήσουμε περισσότερους ασθενείς με Δερματικό T-Λέμφωμα (CTCL) που έχουν ανάγκη την πρόσβαση σε νέες θεραπευτικές επιλογές και ταυτόχρονα καθιερώνει μια αξιόπιστη συνεργασία για εμάς στη Νότια Ευρώπη».