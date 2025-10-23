AEK: Δύο γκολ από τον Κοϊτά σε 18 λεπτά! (vids)
Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στο 11’ κόντρα στην Αμπερντίν με δυνατό σουτ του Κοϊτά και στο 18′ ο ίδιος έκανε το 2-0 για την Ένωση.
Με γκολ του Κοϊτά στο 11ο λεπτό, η ΑΕΚ έκανε το 1-0 στο παιχνίδι με την Αμπερντίν για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League.
Ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ με δυνατό σουτ με το αριστερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μίτοφ και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.
Δείτε το γκολ
Στο 18′ ο ίδιος με σουτ και πάλι από αριστερά νίκησε τον τερματοφύλακα της Αμπερντίν για το 2-0 της Ένωσης, με τους Κιτρινόμαυρους να ξεκινούν την αναμέτρηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
