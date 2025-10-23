AEK: Δύο γκολ από τον Κοϊτά σε 18 λεπτά! (vids)

Με γκολ του Κοϊτά στο 11ο λεπτό, η ΑΕΚ έκανε το 1-0 στο παιχνίδι με την Αμπερντίν για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League.

Ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ με δυνατό σουτ με το αριστερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μίτοφ και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Δείτε το γκολ

Στο 18′ ο ίδιος με σουτ και πάλι από αριστερά νίκησε τον τερματοφύλακα της Αμπερντίν για το 2-0 της Ένωσης, με τους Κιτρινόμαυρους να ξεκινούν την αναμέτρηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.