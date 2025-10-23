Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου

Τα απογεύματα μετά το γραφείο δεν θέλουμε να πηγαίνουν χαμένα, για αυτό προγραμματίζουμε after work συναντήσεις με φίλους, δημιουργικές ασχολίες που ενθαρρύνουν την προσωπική μας έκφραση και μας γεμίζουν χαρά, στιγμές φροντίδας που μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα. Ακριβώς για αυτό, δεν γινόταν να λείπουμε από τη μεγάλη εκδήλωση Clean & Flex with Klinex που πραγματοποίησε στις 9 Οκτωβρίου η χλωρίνη Klinex. Όχι μόνο επειδή το συγκεκριμένο προϊόν μας συντροφεύει στην καθημερινότητα σχεδόν από όταν θυμόμαστε τον εαυτό μας, αλλά διότι μας υποσχόταν ένα συναρπαστικό απόγευμα Πέμπτης στην «καρδιά» της πόλης, ένα απόγευμα γεμάτο μουσική, χρώματα και εκπλήξεις!

Κάπως έτσι, φορέσαμε τα λευκά μας ρούχα, σύμφωνα με το dress code της πρόσκλησης, και περνώντας την είσοδο του Plexi στο Γκάζι, «βουτήξαμε» σε έναν πολύχρωμο κόσμο καθαριότητας και φροντίδας, όπου η χλωρίνη Klinex, δηλαδή η μόνη χλωρίνη που απολυμαίνει, έκανε φλεξ και πρωταγωνιστούσε. Αφού κάναμε το απαραίτητο socializing με δημοσιογράφους, celebrities και influencers, απολαύσαμε λίγες γουλιές σαγκριά με άρωμα καρύδας και ήμασταν πλέον πανέτοιμοι να συμμετάσχουμε στις δημιουργικές δράσεις που είχαν στηθεί για εμάς.

Όπως ήταν επόμενο, το πρώτο που τράβηξε την προσοχή μας ήταν το tie-dye studio του ευρηματικού καλλιτέχνη Soteur, ο οποίος χρησιμοποιώντας την Klinex μας παρουσίασε ζωντανά πώς το πιο αποτελεσματικό, πολυχρηστικό απολυμαντικό για οικιακή χρήση, μπορεί να αξιοποιηθεί ως ένα εργαλείο δημιουργίας. Χρησιμοποιώντας oversized t-shirts της εταιρείας PCP ως καμβά και την εμβληματική χλωρίνη ως… πινέλο, ο Soteur σχεδίαζε μοναδικά μοτίβα, προσκαλώντας τους παρευρισκόμενους να επιλέξουν το δικό τους custom σχέδιο. Αφού τσιμπήσαμε το t-shirt με το οποίο θα κάνουμε φλεξ κάθε φορά που θα το φοράμε, θαυμάσαμε από κοντά και τη νέα capsule συλλογή Klinex x PCP, που παντρεύει την αυθεντική urban αισθητική με την εμβληματική δύναμη της χλωρίνης.

Η αμέσως επόμενη στάση ήταν ένα μεγάλο art installation με κύβους, δηλαδή το ιδανικό σημείο για να τραβήξουμε stories και φωτογραφίες που θα κάνουν όλο το Instragram να αναρωτιέται «μα καλά, πού είναι αυτοί». Έπειτα, συνεχίσαμε το photo shooting στο mirror photobooth με AI backgrounds, το οποίο μας έδινε τη δυνατότητα να βγάλουμε αναμνηστικές φωτογραφίες, στο σαλόνι, την κουζίνα, το μπάνιο, δηλαδή τα σημεία του σπιτιού όπου η χλωρίνη Klinex κάνει τα μαγικά της εδώ και 74 χρόνια.

Κάπου εκεί, καθώς πηγαίναμε να κάνουμε ένα refill στη σαγκριά, ακούσαμε τη γνώριμη φωνή του Νικόλα Ράπτη από τα ηχεία και δίχως δεύτερη σκέψη, συγκεντρωθήκαμε όλοι στο κέντρο της αίθουσας. Με τον γνωστό του τρόπο, ο αγαπημένος μας ραδιοφωνικός παραγωγός και ακαταμάχητος storyteller μας «ταξίδεψε» στο παρελθόν, αναπολώντας τα φοιτητικά του χρόνια στην Αγγλία, τότε που η μητέρα του πιάστηκε από τους ελεγκτές του αεροδρομίου προσπαθώντας να μεταφέρει χλωρίνη Klinex στον ξενιτεμένο γιό της. Ήταν η στιγμή που ανάμεσα σε ασυγκράτητα γέλια και χειροκροτήματα συνειδητοποιήσαμε πως όσα και αν είναι αυτά που μας χωρίζουν, θα υπάρχουν πάντα μερικά κοινά που μας ενώνουν, όπως η καθαριότητα και η φροντίδα που μας προσφέρει η χλωρίνη Klinex, η οποία είναι αναπόσπαστο κομμάτι κάθε ελληνικού νοικοκυριού.

Στην τελευταία στάση αυτής της συναρπαστικής εμπειρίας, τα… σαρώσαμε όλα, χωρίς υπερβολή! Συμμετείχαμε στο “Klinexpert Game Night”, ένα διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων στο οποίο φλεξάραμε τις γνώσεις μας, γελάσαμε, χάσαμε, κερδίσαμε και πανηγυρίσαμε σαν μικρά παιδιά. Οι ερωτήσεις ήταν εμπνευσμένες από την 74χρονη ιστορία της Klinex στην Ελλάδα και μας έκαναν να γνωρίσουμε καλύτερα ένα κορυφαίο προϊόν που μας συντροφεύει σε κάθε στάδιο της ζωής μας.

Φεύγοντας, πήραμε μαζί μας μία τσάντα με δώρα, πολλές λήψεις στο άλμπουμ της κάμερας να μας θυμίζουν αυτό το δημιουργικό απόγευμα γεμάτο χρώματα, χαμόγελα και θετική ενέργεια. Και όλα αυτά, επιτεύχθηκαν με τη δύναμη της χλωρίνης Klinex που συνεχίζει να καινοτομεί, να μας εμπνέει να φροντίζουμε τον χώρο μας, να δημιουργούμε, να παίζουμε, να χαμογελάμε με κάθε μικρή στιγμή και να… φλεξάρουμε. Γιατί άμα θες να κάνεις φλεξ, πάρε μόνο την Klinex!