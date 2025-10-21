Η «Νομοθεσία Βενγκέρ» επιστρέφει: Το οφσάιντ αλλάζει και το ποδόσφαιρο… τρέμει

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου βρίσκεται μπροστά σε μια πιθανή επανάσταση. Η IFAB (το σώμα που καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού) επαναφέρει στο τραπέζι την αποκαλούμενη «Law Wenger», μια ιδέα του Αρσέν Βενγκέρ που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά την έννοια του οφσάιντ και να μεταμορφώσει τον τρόπο που παίζεται το ποδόσφαιρο.

Η πρόταση του Γάλλου πρώην τεχνικού της Άρσεναλ και νυν διευθυντή ποδοσφαίρου της FIFA βασίζεται σε μια απλή αλλά ρηξικέλευθη αρχή: για να θεωρηθεί ένας ποδοσφαιριστής εκτεθειμένος, πρέπει ολόκληρο το σώμα του να βρίσκεται μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό. Με άλλα λόγια, αν έστω και ένα μέρος του σώματός του –για παράδειγμα, ο ώμος ή το πόδι– βρίσκεται στην ίδια ευθεία ή πίσω, η φάση θεωρείται κανονική.

Η λογική πίσω από τo «Νόμο Βενγκέρ» είναι να μειωθούν οι ακυρώσεις γκολ για διαφορές χιλιοστών, που προκαλούν τεράστιες συζητήσεις και αμφισβητήσεις ακόμα και με τη χρήση του VAR. Με την πρόοδο της τεχνολογίας – όπως οι μπάλες με ενσωματωμένο chip και οι κάμερες υψηλής ακρίβειας στα στάδια – η εφαρμογή ενός πιο «ανθρώπινου» ορισμού του οφσάιντ μοιάζει πλέον εφικτή.

Σύμφωνα με τον πρώην διαιτητή Ιτουράλδε Γκονθάλεθ, που μίλησε στο «Carrusel Deportivo», η πρόταση παρουσιάστηκε εκ νέου στην IFAB ύστερα από δύο χρόνια στασιμότητας. «Το ζήτημα θα αναλυθεί στη ετήσια συνεδρίαση της IFAB, στην οποία συμμετέχουν 23 πρώην παίκτες και 11 διαιτητές, με επικεφαλής τον ίδιο τον Βενγκέρ. Αν εγκριθεί, θα περάσει στο γενικό συνέδριο του Φεβρουαρίου, όπου το 95% των προτάσεων λαμβάνουν τελικά το πράσινο φως», εξήγησε.

Ο στόχος της νέας ερμηνείας είναι να ευνοηθεί το επιθετικό παιχνίδι, να σημειωθούν περισσότερα γκολ και να αποφευχθούν οι εξαιρετικά οριακές αποφάσεις που συχνά αλλοιώνουν την αίσθηση του θεάματος. Ωστόσο, πολλοί προπονητές και παράγοντες έχουν εκφράσει επιφυλάξεις, θεωρώντας ότι μια τέτοια αλλαγή θα άλλαζε ριζικά τον τρόπο άμυνας και την τακτική προσέγγιση των ομάδων.

Αν η πρόταση λάβει το «ΟΚ» της IFAB, θα ακολουθήσει περίοδος δοκιμών σε μικρότερες διοργανώσεις και φιλικά τουρνουά. Όμως, ο μεγάλος πονοκέφαλος για τους υπευθύνους είναι ο κίνδυνος να εφαρμοστεί σε περίοδο μείζονος διοργάνωσης, καθώς το επόμενο καλοκαίρι είναι έτος Μουντιάλ. Το ενδεχόμενο να διεξαχθεί ένα Παγκόσμιο Κύπελλο με νέο κανονισμό οφσάιντ προκαλεί αναστάτωση και ανησυχία, καθώς θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τη ροή των αγώνων και την ισορροπία των ομάδων.

Όπως χαρακτηριστικά σχολιάζουν διεθνή ΜΜΕ, «αν το σώμα ολόκληρο είναι η νέα γραμμή, τότε η έννοια της άμυνας αλλάζει για πάντα». Ο «ΝόμοςΒενγκέρ» υπόσχεται να κάνει το ποδόσφαιρο πιο δίκαιο και θεαματικό – αλλά ταυτόχρονα αναγκάζει το άθλημα να ξαναγράψει έναν από τους πιο ιερούς κανόνες του.