Όχι franchise φωτοβολίδα… Franchise στην εκπαίδευση με το κύρος και την αξιοπιστία του Εκπαιδευτικού Ομίλου Πουκαμισάς!
Τα Νέα της Αγοράς 21 Οκτωβρίου 2025 | 09:00

Όχι franchise φωτοβολίδα… Franchise στην εκπαίδευση με το κύρος και την αξιοπιστία του Εκπαιδευτικού Ομίλου Πουκαμισάς!

Είναι η εκπαίδευση ένας καλός κλάδος για να επενδύσει κανείς; Προσφέρει επιχειρηματικές ευκαιρίες και, αν ναι, ποιο είναι το καλύτερο σύστημα δικαιόχρησης για να επενδύσει;

Η κινητικότητα στον κλάδο της εκπαίδευσης – με τις εξαγορές ιδιωτικών σχολείων από μεγάλα funds, αλλά και με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και άλλων επενδυτικών κινήσεων – φανερώνει ότι η εκπαίδευση είναι ένας επικερδής κλάδος που γεννά ευκαιρίες. Αν κανείς βάλει στην εξίσωση και τον παράγοντα «Εθνικό Απολυτήριο» που έρχεται και θέτει «εν εγρηγόρσει» τους γονείς, ίσως αντιληφθεί ότι τώρα είναι το κατάλληλο timing για να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση στον κλάδο της εκπαίδευσης.

Στο παρόν advertorial θα αναλύσουμε την εκπαιδευτική και επιχειρηματική πρόταση του Εκπαιδευτικού Ομίλου Πουκαμισάς για την ίδρυση Εκπαιδευτικών Πολυχώρων – Φροντιστηρίων Πουκαμισάς στην Αττική και σε όλη τη χώρα.

Ο κλάδος της εκπαίδευσης έχει σαφή και συγκεκριμένα πλεονεκτήματα. Είναι πρωτίστως ασφαλής, καθώς αποτελεί «είδος πρώτης ανάγκης». Ανεξαρτήτως της πορείας της οικονομίας, οι γονείς πάντοτε επένδυαν, επενδύουν και θα συνεχίσουν να επενδύουν στη μόρφωση των παιδιών τους. Επιπροσθέτως, είναι επικερδής, αφού πρόκειται για παροχή υπηρεσίας: δεν έχει στοκ εμπορευμάτων ή δεσμεύσεις ανελαστικών λειτουργικών εξόδων, ενώ τα όποια έξοδα μισθοδοσίας εκπαιδευτικών δημιουργούνται μόνο εφόσον υπάρχουν μαθητές, άρα και κέρδη.

Παράλληλα, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Πουκαμισάς διαθέτει ένα brand name τεράστιας δυναμικής, που ελκύει γονείς και μαθητές. Όλοι γνωρίζουν ότι δεν είναι ένα brand name ενός franchise «φωτοβολίδα» με πρόσκαιρη λάμψη που σύντομα θα σβήσει, αλλά έχει πορεία 37 ετών, με 84 Εκπαιδευτήρια, πάνω από 14.500 μαθητές φέτος και περισσότερους από 1.400 καθηγητές πανελλαδικά. Έτσι, το όνομα Πουκαμισάς έχει καταστεί συνώνυμο της ποιότητας, της οργάνωσης και της επιτυχίας στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Ο νέος επιχειρηματίας που μπορεί να είναι:

  • στέλεχος επιχείρησης ή τράπεζας που θέλει να βελτιώσει την επαγγελματική του διαδρομή,
  • επιχειρηματίας από άλλον κλάδο που επιθυμεί να επενδύσει στην εκπαίδευση,
  • πτυχιούχος καθηγητικής σχολής που δεν άσκησε το επάγγελμά του ή το ασκεί ως ωρομίσθιος,
  • φροντιστής ή ιδιοκτήτης Κέντρου Ξένων Γλωσσών που θέλει να δώσει νέα προοπτική στην επιχείρησή του, μετασχηματίζοντάς την σε «Εκπαιδευτικό Πολυχώρο Πουκαμισάς».

Καλείται σε μία από τις άμεσα διαθέσιμες περιοχές να ιδρύσει τον δικό του Εκπαιδευτικό Πολυχώρο Πουκαμισάς, απολαμβάνοντας την πλήρη υποστήριξη του Ομίλου, που βρίσκεται δίπλα του σε κάθε βήμα, μεταλαμπαδεύοντάς του τεχνογνωσία και παρέχοντάς του όλα τα μέσα ώστε η φροντιστηριακή του επιχείρηση να πετύχει.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Πουκαμισάς προσφέρει δύο «πακέτα» συνεργασιών franchise:

Όποιο από τα δύο μοντέλα συνεργασίας και αν επιλέξει κανείς, θα έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει μία υγιή επιχείρηση σε έναν γοητευτικό και ασφαλή κλάδο που θα τον ανταμείψει, βελτιώνοντας το βιοτικό του επίπεδο και προσφέροντας κάτι σπουδαίο στον εαυτό του, στην οικογένειά του αλλά και στην κοινωνία: μόρφωση και παιδεία.

Περισσότερες πληροφορίες για το franchise Πουκαμισάς μπορείτε να βρείτε εδώ ή να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Διευθυντή Ανάπτυξης του Ομίλου, κ. Περικλή Χατζημιχάλη, στα τηλέφωνα 210 4112507 και 6931 823 222.

