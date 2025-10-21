Μοριοδοτούμενο εξ’ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Τεχνητή Νοημοσύνη για Δημοσιογράφους»

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Ιονίου Πανεπιστημίου ανακοινώνει την έναρξη του νέου εξ’ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος «Τεχνητή Νοημοσύνη για Δημοσιογράφους», με στόχο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στο χώρο της δημοσιογραφίας, τη χρήση εργαλείων αυτοματισμού, καθώς και την κριτική προσέγγιση της τεχνολογίας στα Μέσα Ενημέρωσης, ενώ παράλληλα απευθύνεται και σε όσους και όσες ενδιαφέρονται να εξοικειωθούν με τις νέες δυνατότητες και προκλήσεις που κομίζει η Τεχνητή Νοημοσύνη στον τομέα της ενημέρωσης.

Η διάρκεια του προγράμματος εκτείνεται χρονικά σε διάστημα τριών μηνών και συγκεκριμένα σε 150 ώρες εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας (30 ώρες σύγχρονης και 120 ασύγχρονης), αρχής γενομένης από την 1η Νοεμβρίου 2025. Το κόστος των διδάκτρων ανέρχεται στα 100€, η μοριοδότηση στις 5 ECTS (διδακτικές μονάδες), ενώ με την ολοκλήρωση των σπουδών θα χορηγείται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Διδάσκοντες αναλαμβάνουν καταξιωμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου, μεταξύ των οποίων:

● Βασιλόπουλος Βασίλης – Data Protection Officer, ΕΡΤ

● Βραχάτης Αριστείδης – Επίκουρος Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

● Γεωργίου Γιάννης – Δημοσιογράφος, ΑΠΕ-ΜΠΕ

● Καιμάκη Βάλια – Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

● Παναγόπουλος Ανδρέας – Ειδ. Σύμβουλος in.gr, ot.gr

● Τριανταφύλλου Σωτήρης – Πρόεδρος ΠΟΕΣΥ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη παρουσιάζεται μέσω του προγράμματος, όχι ως ένας αντικαταστάτης του δημοσιογράφου, αλλά ως ένα υποστηρικτικό εργαλείο, το οποίο ενισχύει την παραγωγικότητα, την ταχύτητα και τη δημιουργικότητα στην παραγωγή του περιεχομένου εργασίας του. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν σύγχρονα εργαλεία όπως το ChatGPT για τη δημιουργία και την επιμέλεια κειμένων, το DALL·E για το οπτικό υλικό, καθώς και εξειδικευμένες εφαρμογές για ανάλυση δεδομένων, μεταγραφή και πολυμεσική παραγωγή.

Παράλληλα, το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην κριτική προσέγγιση της Τεχνητής Νοημοσύνης, μέσω της κατανόησης των δυνατοτήτων και των περιορισμών που την διέπουν, την εξέταση ζητημάτων ηθικής, ασφάλειας και παραπληροφόρησης, καθώς και την διατήρηση της δημοσιογραφικής ακεραιότητας.

Με την ολοκλήρωσή του, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να ενσωματώνουν υπεύθυνα τα εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εργασία τους, αναβαθμίζοντας την ποιότητα και το εύρος του παραγόμενου δημοσιογραφικού έργου, με τον άνθρωπο να βρίσκεται σταθερά στον πυρήνα της όλης διαδικασίας.

Εγγραφή – Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8CDiDQCMlJgpPHI7tEZx68n-WA3FlDvHSL2lueMroGScfqA/viewform?usp=dialog

Για ερωτήματα σχετικά με το πρόγραμμα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην διεύθυνση: kedivim.bihelab@gmail.com

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του ΚΕΔΙΒΙΜ (Δ/νση: Ιόνιος Ακαδημία, Ακαδημίας και Καποδιστρίου, Κέρκυρα 49 100) kedivim@ionio.gr και στον τηλεφωνικό αριθμό: 26610 87920

Πηγή: ΟΤ