Ο Λουτσέσκου, το «διπλό» κόντρα στην ΑΕΚ και η παράδοση που χτίζει…
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου πήρε την προπονητική… ταυτότητα του Μάρκο Νίκολιτς στην «Opap Arena» και ο ΠΑΟΚ έφυγε με ένα μεγάλο διπλό με τον Ρουμάνο τεχνικό να χτίζει ξανά μια καλή παράδοση κόντρα στην ΑΕΚ.
Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στην «Opap Arena», επικρατώντας με 2-0, χάρη στα τέρματα των Μπάμπα και Κωνσταντέλια, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να κερδίζει εύκολα τον Μάρκο Νίκολιτς στη «μάχη» των πάγκων.
Ο Δικέφαλος του βορρά κατάφερε να φύγει αλώβητος για τέταρτο σερί παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στην ΑΕΚ και να μετρά δύο ισοπαλίες και δύο νίκες στη Νέα Φιλαδέλφεια, που μέχρι πρότινος ήταν για τους Θεσσαλονικείς… τόπος μαρτυρίου.
Το ρεκόρ που χτίζει ο Λουτσέσκου ξανά και ο Αλμέιδα
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου με τα τελευταία αποτελέσματα έχει χτίσει ξανά το ρεκόρ του κόντρα στην Ένωση, αφού απέναντι στην ΑΕΚ του Ματίας Αλμέιδα τα είχε βρει σκούρα.
Συγκεκριμένα, ο Ρουμάνος τεχνικός στα δέκα πρώτα ντέρμπι Δικεφάλων ο Ρουμάνος είχε δει την ομάδα του να μετρά πέντε ήττες και τρεις ισοπαλίες σημειώνοντας μόλις δύο νίκες κόντρα στους κιτρινόμαυρους.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Λουτσέσκου από τον πάγκο του ΠΑΟΚ μετρά πλέον 11 νίκες, 7 ισοπαλίες και 7 ήττες απέναντι στην ΑΕΚ με γκολ 28 υπέρ και 27 κατά. Μεταξύ αυτών των νικών είναι και δύο σε τελικούς Κυπέλλου (2018, 2019), ενώ έχει χάσει και έναν (2023).
