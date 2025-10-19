Live Streaming: ΑΝΟ Γλυφάδας – Ολυμπιακός
Live Streaming: ΑΝΟ Γλυφάδας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 16:00 την αναμέτρηση ΑΝΟ Γλυφάδας – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της Water Polo League.
Την Κυριακή (19/10), η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα.
Στις 16:00, τα κορίτσια του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τον ΑΝΟ Γλυφάδας, για την 4η αγωνιστική της Water Polo League, με στόχο το «διπλό» και το «τέσσερα στα τέσσερα».
Δείτε σε Live Streaming το ΑΝΟ Γλυφάδας – Ολυμπιακός
«Με συγκέντρωση στο πλάνο του προπονητή»
Δηλώσεις:
Ντένια Κουρέτα: «Παίζουμε με μία καλή ομάδα. Στόχος μας, όπως πάντα, είναι να παρουσιαστούμε συγκεντρωμένες στο πλάνο του προπονητή μας. Κοιτάμε κάθε ματς ξεχωριστά και θέλουμε να παρουσιάσουμε το καλό μας πρόσωπο, που έχουμε από το ξεκίνημα της σεζόν. Θέλουμε σε κάθε ματς να βελτιωνόμαστε».
