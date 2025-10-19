sports betsson
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
Live Streaming: ΑΝΟ Γλυφάδας – Ολυμπιακός
Άλλα Αθλήματα 19 Οκτωβρίου 2025 | 15:54

Live Streaming: ΑΝΟ Γλυφάδας – Ολυμπιακός

Live Streaming: ΑΝΟ Γλυφάδας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 16:00 την αναμέτρηση ΑΝΟ Γλυφάδας – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της Water Polo League.

Την Κυριακή (19/10), η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα.

Στις 16:00, τα κορίτσια του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τον ΑΝΟ Γλυφάδας, για την 4η αγωνιστική της Water Polo League, με στόχο το «διπλό» και το «τέσσερα στα τέσσερα».

Δείτε σε Live Streaming το ΑΝΟ Γλυφάδας – Ολυμπιακός

«Με συγκέντρωση στο πλάνο του προπονητή»

Δηλώσεις:

Ντένια Κουρέτα: «Παίζουμε με μία καλή ομάδα. Στόχος μας, όπως πάντα, είναι να παρουσιαστούμε συγκεντρωμένες στο πλάνο του προπονητή μας. Κοιτάμε κάθε ματς ξεχωριστά και θέλουμε να παρουσιάσουμε το καλό μας πρόσωπο, που έχουμε από το ξεκίνημα της σεζόν. Θέλουμε σε κάθε ματς να βελτιωνόμαστε».

Τουρισμός
Αεροπορικές: «Πετάει» μέχρι τέλος Νοεμβρίου η επέκταση της τουριστικής σεζόν

Αεροπορικές: «Πετάει» μέχρι τέλος Νοεμβρίου η επέκταση της τουριστικής σεζόν

World
Χρυσός: Το ξέφρενο ράλι και το «δωράκι» στις αναδυόμενες οικονομίες

Χρυσός: Το ξέφρενο ράλι και το «δωράκι» στις αναδυόμενες οικονομίες

inWellness
Τα επτά στάδια της απόρριψης
Άκυρο 19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

inTown
Η αθλήτρια που μετέτρεψε την αλωπεκία σε δύναμη
Άλλα Αθλήματα 19.10.25

Η αθλήτρια που μετέτρεψε την αλωπεκία σε δύναμη

Από την απώλεια μαλλιών σε παιδική ηλικία μέχρι το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, η Olivia Apps έγινε σύμβολο αποδοχής, ανθεκτικότητας και ηγεσίας μέσα κι έξω από το γήπεδο.

Ολυμπιακός – Θέτις 3-1: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις «ερυθρόλευκες»
Άλλα Αθλήματα 18.10.25

Ολυμπιακός – Θέτις 3-1: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις «ερυθρόλευκες»

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών, τα κορίτσια του Ολυμπιακού έχασαν το πρώτο σετ, όμως με εννιά μπλοκ και επτά άσους επικράτησαν τελικά με 3-1 σετ επί της ομάδας της Βούλας.

Live streaming: Γ. Σ. Περιστερίου – Ολυμπιακός
Πόλο 18.10.25

Live streaming: Γ. Σ. Περιστερίου – Ολυμπιακός

Live streaming: Γ. Σ. Περιστερίου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γ. Σ. Περιστερίου – Ολυμπιακός, για την 3η αγωνιστική της Water Polo League.

Live streaming: Κιλκίς – Ολυμπιακός
Χάντμπολ 18.10.25

Live streaming: Κιλκίς – Ολυμπιακός

Live streaming: Κιλκίς – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κιλκίς – Ολυμπιακός, για την 6η αγωνιστική της Handball Premier.

Ανοίγει η αυλαία της Volley League γυναικών
Άλλα Αθλήματα 18.10.25

Ανοίγει η αυλαία της Volley League γυναικών

Στη μάχη του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών μπαίνουν το Σάββατο (18/10) οι 12 ομάδες της Volley League, με τη διεξαγωγή της 1ης αγωνιστικής - Ξεχωρίζουν τα ματς Ολυμπιακός – Θέτιδα Βούλας και Παναθηναϊκός – Άρης.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: ΑΕΛ – Ολυμπιακός, Super League και ευρωπαϊκή «δράση»
Αθλητισμός & Σπορ 18.10.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: ΑΕΛ – Ολυμπιακός, Super League και ευρωπαϊκή «δράση»

Φουλ αγωνιστική δράση σε πολλά σπορ το Σάββατο (18/10), με τις αναμετρήσεις της Super League αλλά και τα ευρωπαϊκά ντέρμπι να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον στο ποδόσφαιρο. - Δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.

Στο Περιστέρι για το 3/3 ο Ολυμπιακός, δοκιμασία στη Βουλιαγμένη για τον Παναθηναϊκό
Πόλο 18.10.25

Στο Περιστέρι για το 3/3 ο Ολυμπιακός, δοκιμασία στη Βουλιαγμένη για τον Παναθηναϊκό

Ο νταμπλούχος Ολυμπιακός συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στη Water Polo League, αντιμετωπίζοντας το απόγευμα του Σαββάτου (18/10 – 18:00) το Περιστέρι, στο κολυμβητήριο της Χωράφας. Ξεχωρίζει το Βουλιαγμένη – Παναθηναϊκός από τα υπόλοιπα ματς της 3ης αγωνιστικής.

Aρμονία είναι ο τίτλος της Τελετής Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σαν Σίρο του Μιλάνου
Άλλα Αθλήματα 17.10.25

Aρμονία είναι ο τίτλος της Τελετής Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σαν Σίρο του Μιλάνου

Τις λεπτομέρειες για την Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών στις 6 Φεβρουαρίου, αποκάλυψε η Οργανωτική Επιτροπή, ενώ θα περιλαμβάνει και απόδοση τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι.

Το NFL «πατάει» Ισπανία: Το Μπερναμπέου ανοίγει τις πύλες του στο αμερικανικό όνειρο
Άλλα Αθλήματα 17.10.25

Το NFL «πατάει» Ισπανία: Το Μπερναμπέου ανοίγει τις πύλες του στο αμερικανικό όνειρο

Η Ρεάλ Μαδρίτης με το Μπερναμπέου εισέρχεται δυναμικά στο εμπορικό και πολιτιστικό πεδίο του αμερικανικού ποδοσφαίρου — ένα βήμα που αλλάζει τον αθλητικό χάρτη της Ευρώπης

Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»
Τένις 16.10.25

Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, παρότι έχει «πατήσει» τα 38 ξεκαθάρισε πως θέλει να επεκτείνει όσο μπορεί περισσότερο την καριέρα του και αναφέρθηκε σε άλλους μεγάλους αθλητές που τον εμπνέουν.

Ο Λόρενς Φίσμπερν και ο Κιάνου Ριβς προπονούνταν 10 μήνες για τη σκηνή μάχης στο «Matrix»
1999 19.10.25

Ο Λόρενς Φίσμπερν και ο Κιάνου Ριβς προπονούνταν 10 μήνες για τη σκηνή μάχης στο «Matrix»

«Ήμασταν όλοι πολύ αφοσιωμένοι σε αυτό που κάναμε», σημείωσε ο πρωταγωνιστής του «Matrix» Λόρενς Φίσμπερν, σε πρόσφατη συζήτηση σχετικά με το sci-fi κινηματογραφικό φαινόμενο.

«Συγχαρητήρια για μια ακόμα πρωτιά» – Νέα σφοδρά πυρά του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για το 13ωρο
Δριμεία κριτική 19.10.25

«Συγχαρητήρια για μια ακόμα πρωτιά» – Νέα σφοδρά πυρά του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για το 13ωρο

Το «δεν περιγράφω άλλο» του Π. Γερουλάνου για τη Ν. Κεραμέως και το... από το Zimbabwe star ως το Reuters, από τον Π. Χρηστίδη, για τον νέο διεθνή διασυρμό της κυβέρνησης. Μύδροι ΠΑΣΟΚ για το 13ωρο.

LIVE: Βόλος – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 19.10.25

LIVE: Βόλος – Πανσερραϊκός

LIVE: Βόλος – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Πανσερραϊκός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Νύχτα που θύμιζε The Purge: Με στολές Halloween τρομοκράτησαν οικογένεια – «Είμαστε ο χειρότερός σου εφιάλτης»
Βιρτζίνια 19.10.25

Νύχτα που θύμιζε The Purge: Με στολές Halloween τρομοκράτησαν οικογένεια – «Είμαστε ο χειρότερός σου εφιάλτης»

Μασκοφόροι με στολές Halloween καταγράφηκαν σε βίντεο να τρομοκρατούν μια οικογένεια έξω από το σπίτι της, απειλώντας και λέγοντας: «Είμαστε ο χειρότερός σου εφιάλτης».

Πρόβλημα με Χολμς στον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 19.10.25

Πρόβλημα με Χολμς στον Παναθηναϊκό

Ο Ρισόν Χολμς τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού με τον Κολοσσό στη Ρόδο και δεν θα αγωνιστεί ξανά στο σημερινό παιχνίδι.

«Γιατί δεν υιοθετείς;» – Δεν περιμέναμε αυτή την απάντηση από τη Τζένιφερ Άνιστον
«Έκανα τα πάντα» 19.10.25

«Γιατί δεν υιοθετείς;» - Δεν περιμέναμε αυτή την απάντηση από τη Τζένιφερ Άνιστον

Η Τζένιφερ Άνιστον δηλώνει ότι ποτέ δεν ήθελε να υιοθετήσει παιδιά λόγω των προβλημάτων υπογονιμότητας που αντιμετώπιζε –ωστόσο, λέει και κάτι ακόμη που μας προκάλεσε έκπληξη.

Louvre Museum Closes After Jewelry Robbery in Paris
English edition 19.10.25

Louvre Museum Closes After Jewelry Robbery in Paris

The robbers attacked the first two galleries—the Napoleon Gallery and the French Sovereigns’ Gallery—stealing nine pieces from Napoleon and the Empress’s jewelry collection

LIVE: Τότεναμ – Άστον Βίλα
Premier League 19.10.25

LIVE: Τότεναμ – Άστον Βίλα

LIVE: Τότεναμ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Άστον Βίλα για την 8η αγωνιστική της Premier League.

Γεραπετρίτης για Μονή Σινά: Προχωρά η συνεργασία με Αίγυπτο – Βρισκόμαστε σε προκαταρκτική κοινή κατανόηση
Διπλωματία 19.10.25

Γεραπετρίτης για Μονή Σινά: Προχωρά η συνεργασία με Αίγυπτο – Βρισκόμαστε σε προκαταρκτική κοινή κατανόηση

Στον χαιρετισμό του μετά τη χειροτονία του νέου Ηγουμένου της Μονής Σινά, ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο των συνομιλιών με την αιγυπτιακή κυβέρνηση σχετικά με το καθεστώς της Μονής

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 19.10.25

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά
Super League 19.10.25

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Ο Νετανιάχου διέταξε «αποφασιστική δράση» μετά τις συγκρούσεις στη Ράφα – Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα
Οι τελευταίες εξελίξεις 19.10.25

Ο Νετανιάχου διέταξε «αποφασιστική δράση» μετά τις συγκρούσεις στη Ράφα - Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα

Ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ IDF και Παλαιστίνιων μαχητών έγινε στη Ράφα στη νότια Γάζα, ενώ ακολούθησαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί - Τι υποστηρίζει η Χαμάς

Η πολιτική ως μπίζνα – Εκτοξεύτηκε ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της ΝΔ το διάστημα 2019-2023
Πολιτική Γραμματεία 19.10.25

Η πολιτική ως μπίζνα – Εκτοξεύτηκε ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της ΝΔ το διάστημα 2019-2023

Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη ωφέλησε τα μάλα την προσωπική περιουσιακή κατάσταση των… βουλευτών της ΝΔ, που την πρώτη τετραετία είδαν το πλούτο τους να αυξάνεται από 91 εκατ. ευρώ το 2019 στα 141,7 εκατ. ευρώ το 2023. Αν ήταν fund θα «πουλούσε» αύξηση χαρτοφυλακίου 55,74% σε μια τετραετία.

«Με έκανε να νιώσω άσχημα» – Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την ταινία του Μπρους Σπρίνγκστιν
Ζόρια 19.10.25

«Με έκανε να νιώσω άσχημα» - Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την ταινία του Μπρους Σπρίνγκστιν

Ο σταρ της σειράς «The Bear», Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, αποκαλύπτει πώς το «Boss» τον επέλεξε για να πρωταγωνιστήσει σε μια βιογραφική ταινία, παρόλο που δεν μπορούσε να τραγουδήσει ή να παίξει κιθάρα — αλλά το «Deliver Me from Nowhere» αποδείχθηκε μια δύσκολη δουλειά.

ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τους πάντες για πάντα
Πολιτική Γραμματεία 19.10.25

ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τους πάντες για πάντα

Πυρά κατά Μητσοτάκη εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ - Η Κουμουνδούρου τον εγκαλεί για εμπαιγμό, παραθέτοντας στοιχεία για την ακρίβεια, ενώ χαρακτηρίζει τις αναφορές Μητσοτάκη στο εργασιακό νομοσχέδιο ως «ορισμό των deep fake news»

Αντετοκούνμπο: «Θέλω να είμαι σε ομάδα για 20+ χρόνια, αλλά το ανταγωνιστικό μου πνεύμα είναι πάνω από αυτό»
Μπάσκετ 19.10.25

Αντετοκούνμπο: «Θέλω να είμαι σε ομάδα για 20+ χρόνια, αλλά το ανταγωνιστικό μου πνεύμα είναι πάνω από αυτό»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για το μέλλον του, τονίζοντας πως θέλει να μείνει σε μια ομάδα για 20+ χρόνια, αλλά το ανταγωνιστικό του πνεύμα είναι πάνω από αυτό.

