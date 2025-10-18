Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε δέντρο στο Μενίδι – Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Μενίδι όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε και καρφώθηκε σε δέντρο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο οδηγός, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.