Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε δέντρο στο Μενίδι – Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός
Από τη σφοδρή σύγκρουση στο Μενίδι ο οδηγός, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τραυματίστηκε σοβαρά
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Μενίδι όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε και καρφώθηκε σε δέντρο.
Από τη σφοδρή σύγκρουση ο οδηγός, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τραυματίστηκε σοβαρά.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
