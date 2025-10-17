Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γιορτή του Σινεμά 2025
Τα Νέα της Αγοράς 17 Οκτωβρίου 2025 | 18:13

Γιορτή του Σινεμά 2025

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου | Ενιαίο εισιτήριο 2€

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σουηδία: Γίνεται η πρώτη χώρα που γιατροί…τη συνταγογραφούν ως «φάρμακο»

Σουηδία: Γίνεται η πρώτη χώρα που γιατροί…τη συνταγογραφούν ως «φάρμακο»

Spotlight

Η πιο αγαπημένη κινηματογραφική συνήθεια επιστρέφει!

Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου όλη η Ελλάδα γίνεται μια τεράστια κινηματογραφική αίθουσα: σε όλα τα σινεμά της χώρας, όλες οι ταινίες και όλες οι προβολές με ενιαίο εισιτήριο 2€.

Η Γιορτή του Σινεμά, μία ιδέα που έγινε θεσμός, έρχεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, δίνοντάς μας την ευκαιρία να απολαύσουμε τη μαγεία της μεγάλης οθόνης με μειωμένη τιμή.

Επιλέγουμε την ταινία που θέλουμε, την παρέα που προτιμάμε, την αίθουσα που μας αρέσει, παίρνουμε τα ποπ κορν μας και δίνουμε ραντεβού στη μεγαλύτερη κινηματογραφική γιορτή της χρονιάς.

Γιατί την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου δεν πάμε απλά σινεμά. Πάμε στη Γιορτή του Σινεμά. Μόνο με 2 ευρώ.

#giortitoucinema #giortitoucinema2025

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάθηκαν 8 δισ. σε μία εβδομάδα – Η χειρότερη του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάθηκαν 8 δισ. σε μία εβδομάδα – Η χειρότερη του 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σουηδία: Γίνεται η πρώτη χώρα που γιατροί…τη συνταγογραφούν ως «φάρμακο»

Σουηδία: Γίνεται η πρώτη χώρα που γιατροί…τη συνταγογραφούν ως «φάρμακο»

Ποντοπόρος
ΙΜΟ: Αναβλήθηκε για ένα χρόνο η συνεδρίαση για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας

ΙΜΟ: Αναβλήθηκε για ένα χρόνο η συνεδρίαση για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Χαλί ή μοκέτα: Ποιο να επιλέξω;
Τα Νέα της Αγοράς 17.10.25

Χαλί ή μοκέτα: Ποιο να επιλέξω;

Αν είσαι ανάμεσα στο χαλί και την μοκέτα, αυτά είναι όλα όσα πρέπει να ξέρεις για να επιλέξεις το κατάλληλο για το σπίτι σου.

Σύνταξη
Stoiximan: Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος “Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν” με νέες δράσεις και συνεργασίες
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Stoiximan: Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος “Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν” με νέες δράσεις και συνεργασίες

Ο φετινός κύκλος φέρνει καινοτομία με επισκέψεις σε περιβαλλοντικούς οργανισμούς, με έμφαση στην ευαισθητοποίηση γύρω από τη βιωσιμότητα και την προστασία της φύσης.

Σύνταξη
Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ο Δρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ο Δρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. αναγόρευσε τον Πρόεδρο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο, σε Επίτιμο Διδάκτορα, αναγνωρίζοντας το έργο και την προσφορά του.

Σύνταξη
Κάσος: Εγκαίνια για τον πρώτο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, ένα ελπιδοφόρο ορόσημο για το νοτιότερο νησί των Δωδεκανήσων
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Κάσος: Εγκαίνια για τον πρώτο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, ένα ελπιδοφόρο ορόσημο για το νοτιότερο νησί των Δωδεκανήσων

Στα πιο απομονωμένα μέρη της Ελλάδας, η καθημερινότητα είναι δύσκολη, όμως η ελπίδα ζει και μεγαλώνει μέσα από τα νέα παιδιά.

Σύνταξη
Σκουφά 3: Στο ιστορικό κτίριο της Αθήνας η CrediaBank μας συστήνει μία νέα εμπειρία τραπεζικής συναλλαγής
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Σκουφά 3: Στο ιστορικό κτίριο της Αθήνας η CrediaBank μας συστήνει μία νέα εμπειρία τραπεζικής συναλλαγής

Το κτίριο στη Σκουφά 3 ανοίγει ξανά, φέρνοντας ένα πρωτοποριακό πρότυπο τραπεζικής εμπειρίας, όπου η τεχνολογία και η ανθρώπινη επαφή ενώνονται.

Σύνταξη
Κάσος: Απέκτησε για πρώτη φορά μία δομή προσχολικής εκπαίδευσης, ένα ασφαλές περιβάλλον αγωγής και φροντίδας
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Κάσος: Απέκτησε για πρώτη φορά μία δομή προσχολικής εκπαίδευσης, ένα ασφαλές περιβάλλον αγωγής και φροντίδας

Μία πρωτοβουλία αυτή αποτελεί παράδειγμα για το πώς η συνέργεια φορέων και τοπικής κοινωνίας μπορεί να ενισχύσει τις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας και να στηρίξει ουσιαστικά την ελληνική οικογένεια.

Σύνταξη
Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην Άνω Μερά Μυκόνου – Μια πράξη ζωής για την τοπική κοινωνία!
Τα Νέα της Αγοράς 15.10.25

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην Άνω Μερά Μυκόνου – Μια πράξη ζωής για την τοπική κοινωνία!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της στα χωριά της Ελλάδας, μεταφέροντας μηνύματα πρόληψης και αλληλεγγύης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άρης: Πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει ο Βοριαζίδης, θα υποβληθεί σε επέμβαση
uncategorized 17.10.25

Άρης: Πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει ο Βοριαζίδης, θα υποβληθεί σε επέμβαση

Στο χειρουργείο οδηγείται ο νεαρός μέσος καθώς στις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε διαπιστώθηκε εξεργασία στα γεννητικά του όργανα. Στο πλευρό του η ΠΑΕ Άρης: «Θα βγει νικητής στη μάχη που θα δώσει»

Σύνταξη
«Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ κατέθεσαν αίτημα στη Euroleague προκειμένου να παίζουν στο Ισραήλ»
Μπάσκετ 17.10.25

«Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ κατέθεσαν αίτημα στη Euroleague προκειμένου να παίζουν στο Ισραήλ»

Όπως αποκαλύπτουν δημοσιεύματα από την Ισπανία, Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ έχουν καταθέσει γραπτό αίτημα στη Euroleague προκειμένου να δίνουν τους εντός έδρας αγώνες τους στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Τζόναθαν Άντιτς: Ποιος είναι ο φερόμενος πατροκτόνος του μεγιστάνα της Mango – Μπέκαμ, αμύθητη περιουσία, κακή σχέση
Θρίλερ 17.10.25

Τζόναθαν Άντιτς: Ποιος είναι ο φερόμενος πατροκτόνος του μεγιστάνα της Mango – Μπέκαμ, αμύθητη περιουσία, κακή σχέση

Η τραγική πτώση του ιδρυτή του κολοσσού της μόδας Mango, Ισακ Άντιτς, από ύψος περίπου 150 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην Ισπανία τον περασμένο Δεκέμβριο, πήρε μια συγκλονιστική και σκοτεινή τροπή με τον γιο του να φέρεται να είναι ο κύριος ύποπτος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 17.10.25

LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός

LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός, για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Μήπως οι απαγορεύσεις των social media για τους νέους μας γυρνάνε στην Βικτωριανή Εποχή;
Νέος ηθικός πανικός 17.10.25

Μήπως οι απαγορεύσεις των social media για τους νέους μας γυρνάνε στην Βικτωριανή Εποχή;

Όπως οι βικτωριανές νόρμες επιδίωκαν να διατηρήσουν μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη, οι σημερινοί περιορισμοί των social media κινδυνεύουν να επιβάλουν μια στενή οπτική για το πώς πρέπει να είναι η ψηφιακή ζωή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Το 80% των εργαζομένων που διαχειρίζονται τα πυρηνικά όπλα της χώρας κινδυνεύει με απόλυση
Κόσμος 17.10.25

Το 80% των εργαζομένων που διαχειρίζονται τα πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ κινδυνεύει με απόλυση

Με προσωπικό ασφαλείας απειλεί να μείνει η Διοίκηση για την Πυρηνική Ασφάλεια των ΗΠΑ, απολύοντας το 80% των εργαζομένων της, εξαιτίας της διαφωνίας στον προϋπολογισμό της αμερικανικής κυβέρνησης

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: ο Ντέσερς εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ο Πάντοβιτς στη θέση του
Europa League 17.10.25

Παναθηναϊκός: ο Ντέσερς εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ο Πάντοβιτς στη θέση του

Ο Παναθηναϊκός χρησιμοποίησε τον κανονισμό της UEFA για μία αλλαγή στη λίστα της και αντικατέστησε τον Σίριλ Ντέσερς με τον Μίλος Πάντοβιτς. Πιο σοβαρός ο τραυματισμός του Νιγηριανού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Φειδίας Παναγιώτου με μύτη κλόουν κάνει την «πιο μεγάλη ανακοίνωση της ζωής του» – Ιδρύει κόμμα
Trash 17.10.25

Ο Φειδίας Παναγιώτου με μύτη κλόουν κάνει την «πιο μεγάλη ανακοίνωση της ζωής του» – Ιδρύει κόμμα

Το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου, «Άμεση Δημοκρατία», μοιάζει λιγότερο με μια πραγματική προσπάθεια αλλαγής και περισσότερο με μια φαντασίωση τεχνολογικής και θεατρικής πολιτικής.

Σύνταξη
Ο Κομπανί και ο πεινασμένος Χάρι Κέιν
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Ο Κομπανί και ο πεινασμένος Χάρι Κέιν

Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου Βίνσεντ Κομπανί δεν διεκδικεί να εύσημα για τον καταπληκτικό Χάρι Κέιν και παράλληλα …έδειξε το μυστικό του Αγγλου επιθετικού

Βάιος Μπαλάφας
Η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής μιλά για την υπόθεση φρίκης – «Ήθελε να πειράζω τα παιδιά και να βλέπει»
Ελλάδα 17.10.25

Η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής μιλά για την υπόθεση φρίκης – «Ήθελε να πειράζω τα παιδιά και να βλέπει»

Τα σκηνικά που περιγράφει γυναίκα προκαλούν αποστροφή - Η δίκη για την ίδια και τον πρώην σύζυγό της, αστυνομικό της Βουλής, έχει προγραμματιστεί για 7 Ιανουαρίου του 2026

Σύνταξη
Μεσσηνία: Μπορούν οι κληρονόμοι του επιστάτη να διεκδικήσουν την περιουσία που του άφησε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ;
Ελλάδα 17.10.25

Μεσσηνία: Μπορούν οι κληρονόμοι του επιστάτη να διεκδικήσουν την περιουσία που του άφησε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ;

Ο δικηγόρος, Σπύρος Δημητρίου και ο συμβολαιογράφος, Ιωάννης Κόνσουλας, εξηγούν στο Live News εάν μπορούν οι κληρονόμοι του επιστάτη να διεκδικήσουν την περιουσία που του άφησε το 68χρονος

Σύνταξη
Τραμπ: «Ο Πούτιν θέλει να τελειώσει τον πόλεμο» – Ζελένσκι: «Είμαι έτοιμος να μιλήσω με οποιοδήποτε τρόπο»
Στο επίκεντρο οι Tomahawk 17.10.25 Upd: 20:50

Τραμπ: «Ο Πούτιν θέλει να τελειώσει τον πόλεμο» - Ζελένσκι: «Είμαι έτοιμος να μιλήσω με οποιοδήποτε τρόπο»

Ο Ζελένσκι ζητά επίμονα από τις ΗΠΑ να παρέχουν στην Ουκρανία πυραύλους Tomahawk - Η συνάντηση με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο γίνεται μια μέρα μετά την «παραγωγική» επικοινωνία με τον Πούτιν

Σύνταξη
Τα παράνομα, ερωτικά γράμματα του Αλμπέρ Καμύ στην Μαρία Καζαρές – «Να διαχειριστούμε μια παράλογη ζωή»
Έρωτας κι αντίσταση 17.10.25

Τα παράνομα, ερωτικά γράμματα του Αλμπέρ Καμύ στην Μαρία Καζαρές - «Να διαχειριστούμε μια παράλογη ζωή»

Ο «οιονεί γάμος» του Γάλλου, αλγερινής καταγωγής, λογοτέχνη Αλμπέρ Καμύ και της Γαλλίδας, ισπανικής καταγωγής, ηθοποιού, Μαρία Καζαρές ήταν μια «σύμπραξη ίσων» λένε όσοι ξέρουν -ωστόσο, ο Καμύ ήταν ήδη παντρεμένος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βρετανία: 55 χρόνια μυστήριο – Η οικογένεια μιας εξαφανισμένης 3χρονης αντιμετωπίζει τον ύποπτο δολοφόνο
Βρετανία 17.10.25

Μετά από 55 χρόνια, η οικογένεια μιας μικρής που χάθηκε στην παραλία αντιμετωπίζει τον φερόμενο δολοφόνο

Ένας άνδρας, γνωστός ως «Μέρκιουρι», είχε κατηγορηθεί το 2017 μετά από ομολογία που είχε δώσει ως έφηβος, αλλά η δίκη του κατέρρευσε το 2019 επειδή η ομολογία θεωρήθηκε ακατάλληλη ως αποδεικτικό στοιχείο για τη δολοφονία.

Σύνταξη
Ξανά στο στόχαστρο του Μαξίμου ο Τσίπρας – Πυρά Π. Μαρινάκη με αφορμή το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού
«Ιθάκη» 17.10.25

Ξανά στο στόχαστρο του Μαξίμου ο Τσίπρας – Πυρά Π. Μαρινάκη με αφορμή το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού

Στο επίκεντρο των «γαλάζιων» πυρών παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς η νέα πολιτική κίνηση του πρώην πρωθυπουργού προξενεί ανησυχία στις τάξεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Στο δρομολόγιο διαφυγής του ενός 22χρονου αναζητά τρίτο εμπλεκόμενο η ΕΛ.ΑΣ. για το έγκλημα στη Φοινικούντα
Ελλάδα 17.10.25

Στο δρομολόγιο διαφυγής του ενός 22χρονου αναζητά τρίτο εμπλεκόμενο η ΕΛ.ΑΣ. για το έγκλημα στη Φοινικούντα

Η Αστυνομία ζήτησε διευκρινίσεις από τον 22χρονο που παραδόθηκε στις Αρχές - Τα όσα έχει περιγράψει στην αρχική του κατάθεση για το πώς έφυγε από τη Φοινικούντα δεν έχουν πείσει τους αστυνομικούς

Σύνταξη
Aρμονία είναι ο τίτλος της Τελετής Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σαν Σίρο του Μιλάνου
Άλλα Αθλήματα 17.10.25

Aρμονία είναι ο τίτλος της Τελετής Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σαν Σίρο του Μιλάνου

Τις λεπτομέρειες για την Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών στις 6 Φεβρουαρίου, αποκάλυψε η Οργανωτική Επιτροπή, ενώ θα περιλαμβάνει και απόδοση τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο