Ενίσχυση στους φόργουορντ με τον Μερκβιλάτζε ο Άρης Betsson
Ο Άρης Betsson ανακοίνωσε την απόκτηση του Γεωργιανού φόργουορντ Άλεξ Μερκβιλάτζε, ο οποίος θα ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα στους «κιτρινόμαυρους».
Παίκτης του Άρη Betsson είναι με κάθε επισημότητα ο Άλεξ Μερκβιλάτζε, με την ομάδα του Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς να προσθέτει μέγεθος στις θέσεις των φόργουορντ.
Οι Θεσσαλονικείς είναι η πρώτη επαγγελματική ομάδα του Γεωργιανού, ο οποίος αποφοίτησε το 2025 από Loyola Marymount.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης Betsson:
«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την απόκτηση του Alex Merkviladze.
Ο Γεωργιανός αθλητής είναι γεννηθείς στις 11 Μαρτίου του 2002 και με ύψος 2.03μ. αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ.
Ο νέος παίκτης της ομάδας μας έκανε το ταξίδι για τις ΗΠΑ σε ηλικία μόλις 14 ετών. Μετά από τη φοίτησή του στο Modesto Christian High School, ξεκίνησε την κολεγιακή καριέρα του το 2020 στο Cal State Northridge Matadors.
Το 2021 «μετακόμισε» στο φημισμένο Loyola Marymount, από το οποίο αποφοίτησε το 2025. Στην τρίτη χρονιά του μέτρησε 12.1 πόντους, 7.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά αγώνα και στην περσινή σεζόν, ως αρχηγός της ομάδας, είχε 10.3 πόντους, 6.4 ριμπάουντ και 2 ασίστ κατά μέσο όρο.
Συνολικά, ο Merkviladze αγωνίστηκε σε 119 αγώνες του Loyola Marymount, όντας στην 6η θέση στην ιστορία των Lions».
