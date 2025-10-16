Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Εγκαινιάστηκε η πρώτη δομή προσχολικής εκπαίδευσης στην Κάσο, ένας «φάρος» ελπίδας για τις οικογένειες της ακριτικής περιοχής
Τα Νέα της Αγοράς 16 Οκτωβρίου 2025 | 09:00

Εγκαινιάστηκε η πρώτη δομή προσχολικής εκπαίδευσης στην Κάσο, ένας «φάρος» ελπίδας για τις οικογένειες της ακριτικής περιοχής

Η νέα δομή δίνει προοπτική στα νέα ζευγάρια να παραμείνουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στον τόπο τους.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Spotlight

Σε μία εποχή που χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα και οικονομική ανασφάλεια, το πολυδιάστατο ζήτημα της υπογεννητικότητας αποτελεί το σύμπτωμα μίας κατάστασης που επιδεινώνεται από το 2008. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, o πληθυσμός της Ελλάδας συρρικνώνεται σταδιακά από το 2011 με την πορεία των γεννήσεων να είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική από το 2008 και έπειτα. Συγκεκριμένα, υποχώρησαν σε λιγότερες από 118 χιλ., ενώ το 2020 σε λιγότερες από 85 χιλ. Κάπως έτσι, η χώρα μας αναμένεται να έχει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πληθυσμιακή μείωση μέσα στα επόμενα 100 έτη σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη.

Ειδικότερα στις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, όπου η ζωή συνοδεύεται από καθημερινές προκλήσεις, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους γονείς τους, τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Η έλλειψη υποδομών φροντίδας και εκπαίδευσης περιορίζει αναπόφευκτα τις ευκαιρίες των παιδιών να αναπτυχθούν και να κοινωνικοποιηθούν, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την πίεση στους ανθρώπους που επιθυμούν να κάνουν οικογένεια και να προσφέρουν μετάπειτα στα παιδιά τους ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον.

Πράγματι, το δημογραφικό εξελίσσεται σε ένα μείζον θέμα με σημαντικές επιπτώσεις στην κοινωνία, το ασφαλιστικό σύστημα, το σύστημα υγείας και την οικονομία της χώρας. Ακριβώς για αυτό, από το 2019 η Eurolife FFH «συμμαχεί» με τη HOPEgenesis, διαμορφώνοντας ένα πλάνο δράσεων ενάντια στην υπογεννητικότητα, ένα πλάνο που επιστρέφει αξία στις τοπικές κοινωνίες και ξαναδίνει ζωή σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδας.

Η Eurolife FFH, μέλος της οικογένειας της Fairfax Financial Holdings Ltd., έχει «υιοθετήσει» 12 απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας, την Πάτμο, τα Άγραφα, το Καστελόριζο, την Ανάφη, το Άνω Κουφονήσι, τη Νίσυρο, τη Χάλκη, την Κάσο, την Τήλο, τους Λειψούς, τη Σίκινο και τις Οινούσσες, προσφέροντας ολοκληρωμένη υποστήριξη και ιατρική φροντίδα σε γυναίκες που ζουν στα μέρη αυτά και επιθυμούν να δημιουργήσουν οικογένεια. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρόσβαση σε τακτικούς προληπτικούς ιατρικούς ελέγχους, παρακολούθηση εγκυμοσύνης, εμβολιασμούς, καλύπτοντας όλο το φάσμα της υγειονομικής φροντίδας για τη μητέρα και το παιδί.

Επίσης, έχει αναλάβει να δημιουργήσει από έναν παιδικό σταθμό (τον πρώτο σε κάθε σημείο) και στις 12 περιοχές. Στο πλαίσιο αυτής της ελπιδοφόρας συνεργασίας, λοιπόν, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του πρώτου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στην Κάσο, το νοτιότερο νησί των Δωδεκανήσων, που απέκτησε για πρώτη φορά μία δομή προσχολικής εκπαίδευσης.

Ένα σύγχρονο περιβάλλον φροντίδας, αγωγής και κοινωνικοποίησης για τα παιδιά

Ο παιδικός σταθμός της Κάσου είναι ο 6ος που παραδίδεται από την Eurolife FFH, έπειτα από εκείνους σε Πάτμο, Άγραφα, Λειψούς, Καστελόριζο και Χάλκη. Μάλιστα, αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, δίνοντας ουσιαστική στήριξη στις οικογένειες που επιλέγουν να παραμείνουν στον τόπο τους και να μεγαλώσουν εκεί τα παιδιά τους. Η δομή της Κάσου, όχι μόνο δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες ώστε τα νέα ζευγάρια να αισθάνονται ασφάλεια και προοπτική στον τόπο τους, αλλά προσφέρει και ένα σύγχρονο περιβάλλον φροντίδας, αγωγής και κοινωνικοποίησης για τα παιδιά.

Στην εκδήλωση των εγκαινίων παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Eurolife FFH και της HOPEgenesis, ο Δήμαρχος της Κάσου, ωφελούμενες οικογένειες του προγράμματος, αλλά και πλήθος κατοίκων του νησιού. Επίσης, την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία δήλωσε πως «δράσεις όπως η σημερινή αποδεικνύουν την αξία της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. […] Μέσα από τέτοιες συνέργειες, αλλά και τις στοχευμένες πολιτικές μας, ενισχύουμε την εγκατάσταση και την παραμονή οικογενειών στις ακριτικές περιοχές μας. Γιατί η Ελλάδα της κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας είναι αυτή που είναι παρούσα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας».

Ο Δήμαρχος Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκριτος, τόνισε πως ο παιδικός σταθμός θα αποτελέσει «μία μεγάλη ανάσα για τις οικογένειες του νησιού, δημιουργώντας ένα ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον φροντίδας και αγωγής για τα παιδιά». Ο Πρόεδρος και Ιδρυτής της HOPEgenesis, Στέφανος Χανδακάς, επισήμανε ότι «η πολυετής συνεργασία μας με την Eurolife FFH αποδεικνύει πως το κοινό όραμα να στηρίξουμε έμπρακτα τις οικογένειες των ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών δημιουργεί τις συνθήκες ώστε τα νέα ζευγάρια να αισθάνονται ασφάλεια και προοπτική στον τόπο τους».

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως με τον 6ο παιδικό σταθμό να παραδίδεται στην Κάσο, το πλάνο υλοποίησης συνολικά 12 σταθμών, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Eurolife FFH με τη HOPEgenesis, έχει διανύσει με επιτυχία το μισό της διαδρομής του, και προχωρά με την κατασκευή των υπόλοιπων 6 παιδικών σταθμών. Μιλώντας για το συγκεκριμένο εγχείρημα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife FFH, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, ανέφερε πως, «Για εμάς στην Eurolife FFH, αξία έχει να βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους, να τους προσφέρουμε τη σιγουριά που χρειάζονται για να κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους, αλλά και τη δυνατότητα να ονειρεύονται. Αυτός ο τόπος θα γεμίσει παιδικές φωνές, και αυτό είναι το πιο δυνατό μήνυμα για το μέλλον. Έχουμε φτάσει πλέον στα μισά της διαδρομής μας και συνεχίζουμε με την ίδια αφοσίωση αυτήν την προσπάθεια και στις υπόλοιπες ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, γιατί πιστεύουμε ότι κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με τις ίδιες ευκαιρίες, όσο μακρινό κι αν είναι το σημείο που γεννιέται».

