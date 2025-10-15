Πώς 35 τρισ. δολάρια πλούτου θα μπορούσαν να χαθούν σε μια στιγμή τροφοδοτώντας μια παγκόσμια κρίση

Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά έχει παρουσιάσει διακυμάνσεις τον τελευταίο καιρό εν μέσω της έξαρσης των εμπορικών εντάσεων, αλλά παραμένει κοντά στο ιστορικό της υψηλό (εφόσον δεν προκύψει κρίση). Η άνοδος, που τροφοδοτείται από τον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, έχει προκαλέσει συγκρίσεις με την ευφορία του τέλους της δεκαετίας του 1990, που κορυφώθηκε με την κατάρρευση των dotcom το 2000 (την «φούσκα» εταιρειών start up που εξάντλησαν όλα τους τα επενδυτικά κεφάλαια).

Αν και η τεχνολογική καινοτομία αναδιαμορφώνει αναμφισβήτητα τις βιομηχανίες και αυξάνει την παραγωγικότητα, υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να ανησυχούμε ότι η τρέχουσα ανάκαμψη μπορεί να προετοιμάζει το έδαφος για μια άλλη οδυνηρή διόρθωση της αγοράς. Ωστόσο, οι συνέπειες μιας τέτοιας κατάρρευσης θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο σοβαρές και παγκόσμιες σε έκταση από αυτές που έγιναν αισθητές πριν από ένα τέταρτο του αιώνα.

Στο επίκεντρο αυτής της ανησυχίας βρίσκεται η τεράστια έκθεση, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, στις αμερικανικές μετοχές. Κατά την τελευταία δεκαετία και μισή, τα αμερικανικά νοικοκυριά έχουν αυξήσει σημαντικά τις συμμετοχές τους στο χρηματιστήριο, ενθαρρυμένα από τις υψηλές αποδόσεις και την κυριαρχία των αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας.

Οι ξένοι επενδυτές, ιδίως από την Ευρώπη, για τους ίδιους λόγους έχουν επενδύσει κεφάλαια σε αμερικανικές μετοχές, επωφελούμενοι ταυτόχρονα από την ισχύ του δολαρίου. Αυτή η αυξανόμενη αλληλεξάρτηση σημαίνει ότι οποιαδήποτε απότομη πτώση στις αμερικανικές αγορές θα έχει αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο. Χωρίς αυτή να είναι η μοναδική πιθανή κατάρρευση που προκαλεί ανησυχίες.

Τι διακύβευμα μπορεί να έχει μια παγκόσμια κρίση στις μετοχές υψηλής τεχνολογίας

Για να δώσει τον πιθανό αντίκτυπο σε προοπτική, η Τζίτα Γκόπεναθ υπολογίζει για τον Economist ότι μια διόρθωση της αγοράς της ίδιας κλίμακας με την κατάρρευση των dotcom θα μπορούσε να εξαφανίσει πάνω από 20 τρισ. δολάρια από τον πλούτο των αμερικανικών νοικοκυριών, ποσό που ισοδυναμεί με περίπου το 70% του αμερικανικού ΑΕΠ το 2024.

Αυτό είναι αρκετές φορές μεγαλύτερο από τις απώλειες που προκλήθηκαν κατά την κατάρρευση στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Οι επιπτώσεις στην κατανάλωση θα ήταν σοβαρές. Η αύξηση της κατανάλωσης είναι ήδη πιο αδύναμη από ό,τι ήταν πριν από την κατάρρευση των dotcom.

Ένα σοκ αυτής της κλίμακας θα μπορούσε να την μειώσει κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες, μεταφράζοντας σε πτώση δύο ποσοστιαίων μονάδων της συνολικής αύξησης του ΑΕΠ, ακόμη και πριν ληφθεί υπόψη η μείωση των επενδύσεων.

Οι παγκόσμιες επιπτώσεις θα ήταν εξίσου σοβαρές. Οι ξένοι επενδυτές θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν απώλειες περιουσίας που θα ξεπερνούν τα 15 τρισεκατομμύρια δολάρια, ή περίπου το 20% του ΑΕΠ του υπόλοιπου κόσμου.

Για σύγκριση, η κατάρρευση των dotcom είχε ως αποτέλεσμα απώλειες για τους ξένους επενδυτές της τάξης των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, περίπου 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε σημερινές τιμές και λιγότερο από το 10% του ΑΕΠ του υπόλοιπου κόσμου εκείνη την εποχή. Αυτή η απότομη αύξηση των δευτερογενών επιπτώσεων υπογραμμίζει πόσο ευάλωτη είναι η παγκόσμια ζήτηση σε σοκ που προέρχονται από την Αμερική.

Μπορεί το δολάριο να αποσβέσει τους κραδασμούς;

Ιστορικά, ο υπόλοιπος κόσμος έχει βρει κάποιο καταφύγιο στην τάση του δολαρίου να ενισχύεται κατά τη διάρκεια κρίσεων. Αυτή η «φυγή προς την ασφάλεια» έχει συμβάλει στην άμβλυνση των επιπτώσεων της απώλειας πλούτου σε δολάρια στην ξένη κατανάλωση.

Η ισχύς του δολαρίου έχει προσφέρει από καιρό παγκόσμια ασφάλεια, συχνά ανατιμώντας το νόμισμα ακόμη και όταν η κρίση προέρχεται από την Αμερική, καθώς οι επενδυτές αναζητούν καταφύγιο σε περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια.

Υπάρχουν, ωστόσο, λόγοι να πιστεύουμε ότι αυτή η δυναμική ενδέχεται να μην ισχύσει στην επόμενη κρίση. Παρά τις βάσιμες προσδοκίες ότι οι αμερικανικοί δασμοί και η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική θα ενίσχυαν το δολάριο, αυτό αντίθετα έχει υποχωρήσει έναντι των περισσότερων σημαντικών νομισμάτων.

Αν και αυτό δεν σηματοδοτεί το τέλος της κυριαρχίας του δολαρίου, αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία των ξένων επενδυτών για την πορεία του νομίσματος. Όλο και περισσότερο, προβαίνουν σε αντιστάθμιση του κινδύνου του δολαρίου, ένα σημάδι της φθίνουσας εμπιστοσύνης.

Μπορεί η Fed να δρα αμερόληπτα και για πόσο;

Αυτή η νευρικότητα δεν είναι αβάσιμη. Η αντίληψη για τη δύναμη και την ανεξαρτησία των αμερικανικών θεσμών, ιδίως της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Αξίζει να επισημανθεί πως η θητεία του Τζερόμ Πάουελ, του προέδρου της Fed λήγει στις 15 Μαΐου του 2026.

Ωστόσο, οι πρόσφατες νομικές και πολιτικές προκλήσεις έχουν δημιουργήσει αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα της Fed να λειτουργεί χωρίς εξωτερικές πιέσεις. Εάν αυτές οι ανησυχίες ενταθούν, θα μπορούσαν να υπονομεύσουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη στο δολάριο και στα αμερικανικά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία γενικότερα.

Επιπλέον, σε αντίθεση με το 2000, υπάρχουν σοβαρά εμπόδια στην ανάπτυξη, που προκαλούνται από τους αμερικανικούς δασμούς, τους ελέγχους των εξαγωγών κρίσιμων ορυκτών από την Κίνα και την αυξανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία της παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Με τα επίπεδα του δημόσιου χρέους σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, η δυνατότητα χρήσης δημοσιονομικών κινήτρων, όπως έγινε το 2000 για τη στήριξη της οικονομίας, θα είναι περιορισμένη.

Ο εμπορικός πόλεμος επηρεάζει τις σπάνιες γαίες και οι σπάνιες γαίες τις μετοχές υψηλής τεχνολογίας

Η κατάσταση επιδεινώνεται και ο συνολικός κίνδυνος αυξάνεται λόγω της κλιμάκωσης των δασμολογικών πολέμων. Η επιβολή περαιτέρω δασμών μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας θα βλάψει όχι μόνο το διμερές εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και το παγκόσμιο εμπόριο, καθώς σχεδόν όλες οι χώρες είναι εκτεθειμένες στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου μέσω πολύπλοκων αλυσίδων εφοδιασμού.

Γενικότερα, η αποφυγή χαοτικών ή απρόβλεπτων πολιτικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απειλούν την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών, είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή της κατάρρευσης των αγορών.

Εν τω μεταξύ, είναι σημαντικό για τον υπόλοιπο κόσμο να δημιουργήσει ανάπτυξη. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο η ανισορροπία στο εμπόριο όσο η ανισορροπία στην ανάπτυξη.

Τα τελευταία 15 χρόνια, η αύξηση της παραγωγικότητας και οι υψηλές αποδόσεις έχουν συγκεντρωθεί σε λίγες περιοχές, κυρίως στην Αμερική. Ως αποτέλεσμα, τα θεμέλια των τιμών των περιουσιακών στοιχείων και των ροών κεφαλαίων έχουν γίνει όλο και πιο στενά και εύθραυστα.

Εάν οι χώρες πλην ΗΠΑ και Κίνας φτιάξουν ισχυρούς οικονομικούς πόλους θα σταθεροποιηθεί η παγκόσμια οικονομία

Εάν άλλες χώρες κατάφερναν να ενισχύσουν την ανάπτυξη, αυτό θα βοηθούσε στην αποκατάσταση της ανισορροπίας και θα έθετε τις παγκόσμιες αγορές σε πιο σταθερή βάση. Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και η εμβάθυνση της ολοκλήρωσης θα μπορούσαν να ανοίξουν νέες ευκαιρίες και να προσελκύσουν επενδύσεις. Οι φετινοί νικητές του Νόμπελ Οικονομικών παρέχουν μια πολύτιμη συνταγή για ανάπτυξη με γνώμονα την καινοτομία.

Υπάρχουν ενθαρρυντικά σημάδια ότι το κεφάλαιο αρχίζει να επιστρέφει στις αναδυόμενες αγορές και σε άλλες περιοχές. Ωστόσο, αυτή η τάση ενδέχεται να σταματήσει, εκτός εάν αυτές οι οικονομίες αποδείξουν ότι είναι σε θέση να δημιουργήσουν σταθερή ανάπτυξη.

Συνοψίζοντας, μια κατάρρευση της αγοράς σήμερα είναι απίθανο να οδηγήσει σε μια σύντομη και σχετικά ήπια οικονομική ύφεση, όπως αυτή που ακολούθησε την κατάρρευση των dotcom.

Υπάρχει πολύ περισσότερος πλούτος που διακυβεύεται τώρα και πολύ λιγότερο περιθώριο πολιτικής για να μετριαστεί το πλήγμα μιας διόρθωσης. Οι διαρθρωτικές ευπάθειες και το μακροοικονομικό πλαίσιο είναι πιο επικίνδυνα. Πρέπει να προετοιμαστούμε για πιο σοβαρές παγκόσμιες συνέπειες.

Τζίτα Γκόπιναθ

H Τζίτα Γκόπιναθ, εγκατέλειψε την θέση της επικεφαλής οικονομολόγου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τον Αύγουστο του 2025 και επέστρεψε στο Χάρβαρντ και την έδρα ως καθηγήτρια Οικονομίας.

Η Κρισταλίνα Γκριγκορίεβα αναφερόμενη στην Γκόπιναθ δήλωσε πως «Η Τζίτα καθοδήγησε με σαφήνεια το αναλυτικό και πολιτικό έργο του Ταμείου, επιδιώκοντας τα υψηλότερα πρότυπα αυστηρής ανάλυσης σε μια περίπλοκη περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας και ταχέως μεταβαλλόμενου παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος». Η Τζίτα Γκόπιναθ ,ανάμεσα στα άλλα, διαχειρίστηκε για το ΔΝΤ τις κρίσεις της Πανδημίας και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.