Προκριματικά Μουντιάλ: Η πρωτιά της Αγγλίας και οι 28 χώρες που έχουν εξασφαλίσει «εισιτήριο» για τα τελικά

Η Αγγλία έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, καθώς συνεχίζονται οι προκριματικοί σε όλες τις ηπείρους. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ διέλυσε με 5-0 εκτός έδρας τη Λετονία για την έκτη αγωνιστική του 11ου ομίλου των προκριματικών και εξασφάλισε και μαθηματικά την παρουσία της στο μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού.

Μέχρι στιγμής, 28 χώρες έχουν κλείσει θέση στα τελικά, ανάμεσά τους και τρεις πρωτάρες, η Ιορδανία, το Ουζμπεκιστάν και το Πράσινο Ακρωτήρι.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι το πρώτο με 48 ομάδες και θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, που έχουν προκριθεί απευθείας στην τελική φάση ως διοργανωτές.

Αναλυτικά οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο:

Ευρώπη

Θέσεις πρόκρισης: 16

Ήδη προκρίθηκε: Αγγλία

Η Αγγλία είναι η μοναδική ευρωπαϊκή ομάδα που έχει εξασφαλίσει θέση μέχρι τώρα. Απομένουν ακόμη 15 εισιτήρια, τα οποία θα κριθούν μέσα από 12 ομίλους. Οι πρώτοι προκρίνονται απευθείας, ενώ οι δεύτεροι και τέσσερις ομάδες από το Nations League θα δώσουν αγώνες μπαράζ τον Μάρτιο του 2026.

Νότια Αμερική

Θέσεις πρόκρισης: 6 απευθείας + 1 στα μπαράζ

Ήδη προκρίθηκαν: Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Κολομβία, Εκουαδόρ, Παραγουάη

Η πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή εξασφάλισε πρώτη το εισιτήριο, ενώ ακολούθησαν Βραζιλία, Ουρουγουάη και οι υπόλοιπες. Η Βολιβία θα διεκδικήσει μια θέση μέσω των διηπειρωτικών μπαράζ.

Αφρική

Θέσεις πρόκρισης: 9 απευθείας + 1 στα μπαράζ

Ήδη προκρίθηκαν: Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία, Γκάνα, Πράσινο Ακρωτήρι, Νότια Αφρική, Σενεγάλη, Ακτή Ελεφαντοστού

Το Πράσινο Ακρωτήρι έκανε την έκπληξη, αφήνοντας εκτός το Καμερούν και γράφοντας ιστορία με την πρώτη του συμμετοχή σε Μουντιάλ.

Ασία

Θέσεις πρόκρισης: 8 απευθείας + 1 στα μπαράζ

Ήδη προκρίθηκαν: Ιαπωνία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Νότια Κορέα, Ιορδανία, Αυστραλία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ

Η Ιαπωνία και το Ιράν ήταν οι πρώτες που «σφράγισαν» το εισιτήριο, με το Ουζμπεκιστάν και την Ιορδανία να συμμετέχουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Βόρεια και Κεντρική Αμερική (CONCACAF)

Θέσεις πρόκρισης: 6 συνολικά (3 διοργανωτές + 3 μέσω προκριματικών) + 2 στα μπαράζ

Ήδη προκρίθηκαν: ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό (ως διοργανωτές)

Οι υπόλοιπες θέσεις θα προκύψουν μέσα από νέο σύστημα ομίλων. Φαβορί για πρόκριση θεωρούνται ο Παναμάς, η Κόστα Ρίκα και η Τζαμάικα.

Ωκεανία

Θέσεις πρόκρισης: 1 απευθείας + 1 στα μπαράζ

Η διαδικασία στην Ωκεανία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, με τη Νέα Ζηλανδία να είναι το μεγάλο φαβορί για την απευθείας πρόκριση.