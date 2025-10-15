Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Η υψηλότερη διάκριση για το Thousand Olives στα Supplement Awards 2025
Τα Νέα της Αγοράς 15 Οκτωβρίου 2025 | 18:37

Η υψηλότερη διάκριση για το Thousand Olives στα Supplement Awards 2025

Τιμήθηκε με 2 βραβεία - Platinum & Gold Award ως το Καλύτερο Συμπλήρωμα για την Καρδιά και το Κυκλοφορικό.

Σου «κόλλησε» ένα τραγούδι; Δεν είναι καθόλου τυχαίο…

Σου «κόλλησε» ένα τραγούδι; Δεν είναι καθόλου τυχαίο…

Spotlight

Την υψηλότερη διάκριση, Platinum & Gold Award,  απέσπασε το Thousand Olives της BotanicArt στα Supplement Awards 2025. Το Thousand Olives είναι είναι το μοναδικό ελληνικό συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει, μέσα σε μια συσκευασία, τη δύναμη και τα οφέλη από 1000 ελιές,  από αυστηρά επιλεγμένες ποικιλίες για την υψηλή συγκέντρωση πολυφαινολών και Ελαιοκανθάλης.

H διπλή διάκριση στα Supplement Awards 2025 αναλύεται ως εξής:

Το Gold βραβείο απονεμήθηκε στην Botanic Art για το Thousand Olives, ως το Καλύτερο Συμπλήρωμα για την Καρδιά και το Κυκλοφορικό, ενώ το Platinum βραβείο ήρθε ως επιβράβευση του Thousand Olives για τη μεγαλύτερη βαθμολογία που απέσπασε στο σύνολο των 25 κατηγοριών βράβευσης του Πυλώνα 1 – Προϊόντα.

Το Thousand Olives σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής συμπληρωμάτων διατροφής με βάση την Ελαιοκανθάλη, μια από τις πιο ισχυρές αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις πολυφαινόλες, από εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πρώιμης συγκομιδής (αγουρέλαιο).

Η διοργάνωση των Supplement Awards 2025, από τη BOUSSIAS events, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στο Anais Club και ανέδειξε τις κορυφαίες εταιρείες και προϊόντα που προάγουν την καινοτομία, την επιστημονική εγκυρότητα και την ποιότητα στον χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής.

Δήλωση του Ιδρυτή της Botanic ArtΜανώλη Βασαρμίδη

«Η βράβευση του Thousand Olives με το Platinum και Gold βραβείο στα Supplement Awards, στην κατηγορία Καλύτερο Συμπλήρωμα για Καρδιά & Κυκλοφορικό, αποτελεί για εμάς στην Botanic Art, μια στιγμή υπερηφάνειας και επιβεβαίωσης.
Μέσα από το όραμα “1000 ελιές,  1000 ζωές” αναδείξαμε την ελαιοκανθάλη, το πολύτιμο συστατικό του αγνού ελληνικού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, σε καθημερινό σύμμαχο υγείας, μετατρέποντας τον πλούτο της Μεσογειακής διατροφής σε μια σύγχρονη, επιστημονικά τεκμηριωμένη λύση για την ευζωία των ανθρώπων.
Δημιουργήσαμε ένα συμπλήρωμα διατροφής σε κάψουλα που προσφέρει με σταθερότητα και ασφάλεια τα οφέλη της ελαιοκανθάλης, μιας φυσικής πολυφαινόλης με ισχυρή επιστημονική τεκμηρίωση για την καλή λειτουργία της καρδιάς, την αντιοξειδωτική θωράκιση του οργανισμού και την προστασία των κυττάρων από πρόωρη γήρανση.
Το βραβείο αυτό μάς εμπνέει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην έρευνα και να προσφέρουμε λύσεις που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής. Ευχαριστούμε θερμά για την τιμή και την εμπιστοσύνη».

Περισσότερα: https://thousand-olives.com

Business
ΕΧΑΕ: Εγκρίθηκε από το ΔΣ η δημόσια πρόταση της Euronext

ΕΧΑΕ: Εγκρίθηκε από το ΔΣ η δημόσια πρόταση της Euronext

Vita.gr
Σου «κόλλησε» ένα τραγούδι; Δεν είναι καθόλου τυχαίο…

Σου «κόλλησε» ένα τραγούδι; Δεν είναι καθόλου τυχαίο…

Economy
Υπουργείο Οικονομικών: Γιατί αλλάζει το πλαίσιο για τις δημόσιες προτάσεις και τις διαγραφές μετοχών

Υπουργείο Οικονομικών: Γιατί αλλάζει το πλαίσιο για τις δημόσιες προτάσεις και τις διαγραφές μετοχών

inWellness
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην Άνω Μερά Μυκόνου – Μια πράξη ζωής για την τοπική κοινωνία!
Τα Νέα της Αγοράς 15.10.25

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην Άνω Μερά Μυκόνου – Μια πράξη ζωής για την τοπική κοινωνία!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της στα χωριά της Ελλάδας, μεταφέροντας μηνύματα πρόληψης και αλληλεγγύης.

Σύνταξη
Xiaomi 15T: Ακόμα να το ανακαλύψεις; 
Τα Νέα της Αγοράς 10.10.25

Xiaomi 15T: Ακόμα να το ανακαλύψεις; 

Το Xiaomi 15T και το Xiaomi 15T Pro προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει δύναμη, αισθητική και επιδόσεις.

Σύνταξη
Ταξιδεύουμε με τη Blue Star Ferries στη Σύρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη και ανακαλύπτουμε την πιο αυθεντική και φιλόξενη πλευρά των Κυκλάδων!
Τα Νέα της Αγοράς 10.10.25

Ταξιδεύουμε με τη Blue Star Ferries στη Σύρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη και ανακαλύπτουμε την πιο αυθεντική και φιλόξενη πλευρά των Κυκλάδων!

Ταξιδεύουμε με τη Blue Star Ferries στη Σύρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη και ανακαλύπτουμε την πιο αυθεντική και φιλόξενη πλευρά των Κυκλάδων!

Σύνταξη
Fall reset: Τα must-have της φθινοπωρινής ανανέωσης
Τα Νέα της Αγοράς 08.10.25

Fall reset: Τα must-have της φθινοπωρινής ανανέωσης

Έχει έρθει η στιγμή για το πολυαναμενόμενο fall reset - και αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για να φέρεις το πολύτιμο αίσθημα της ανανέωσης στην καθημερινότητά σου.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν
Μπάσκετ 15.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν

LIVE: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν για την 4η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο 22χρονος επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 15.10.25

Ο 22χρονος επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Βίντεο ντοκουμέντο

Το MEGA έχει εξασφαλίσει βίντεο κατά την επιστροφή του φερόμενου ως εκτελεστή στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά την δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Σύνταξη
Ο… καθηγητής κύριος Χάαλαντ!
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Ο… καθηγητής κύριος Χάαλαντ!

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έγινε viral με το στυλ… καθηγητή και τσάντα Hermès αξίας 10.900 ευρώ – Τα χειροκροτήματα του Γιαμάλ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Επιβεβαιώνεται πως οι ΗΠΑ χτύπησαν σκάφος στην Καραϊβική με επιβαίνοντες από την Κολομβία
Κόσμος 15.10.25

Επιβεβαιώνεται πως οι ΗΠΑ χτύπησαν σκάφος στην Καραϊβική με επιβαίνοντες από την Κολομβία

Το CNN επιβεβαίωσε πως ένα από τα χτυπήματα των ΗΠΑ στην Καραϊβική αφορούσε επιβαίνοντες από την Κολομβία, δικαιώνοντας έτσι τον πρόεδρο της χώρας Γκουστάβο Πέτρο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η αύξηση των βάναυσων επιθέσεων των Ισραηλινών εποίκων σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη σε χάρτες
Παράνομοι εποικισμοί 15.10.25

Η αύξηση των βάναυσων επιθέσεων των Ισραηλινών εποίκων σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη σε χάρτες

Μόνο τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025 έχουν σημειωθεί περισσότερες από 1.000 βίαιες επιθέσεις από παράνομους εποίκους στην Δυτική Όχθη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Αγαπώ τον Μωάμεθ»: Γιατί η Ινδία διώκει τους μουσουλμάνους της χώρας;
Κόσμος 15.10.25

«Αγαπώ τον Μωάμεθ»: Γιατί η Ινδία διώκει τους μουσουλμάνους της χώρας;

Περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι στην Ινδία έχουν κατηγορηθεί, καθώς η αρχική προσπάθεια περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης έχει προκαλέσει ευρύτερες διαμαρτυρίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τo εμβληματικό t-shirt της Vivienne Westwood με τα γυναικεία στήθη επιστρέφει (για καλό σκοπό)
Κληρονομιά 15.10.25

Τo εμβληματικό t-shirt της Vivienne Westwood με τα γυναικεία στήθη επιστρέφει (για καλό σκοπό)

Η εγγονή της Vivienne Westwood, Cora Corré, ανακοίνωσε ένα νέο πρότζεκτ, το οποίο επαναπροσδιορίζει κομμάτια από το αρχείο της σχεδιάστριας, με τα έσοδα να πηγαίνουν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μέγαρο Μαξίμου: Επιμένει στην καταστολή, μισό βήμα πίσω για το σβήσιμο των ονομάτων
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Μέγαρο Μαξίμου: Επιμένει στην καταστολή, μισό βήμα πίσω για το σβήσιμο των ονομάτων

O κυβερνητικός εκπρόσωπος από τη μία είπε ότι η κυβέρνηση δε θα κάνει «μια 'επιθετική' κίνηση» να σβήσει τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών από τον Άγνωστο Στρατιώτη, όμως επέμεινε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει οποιασδήποτε μορφή διαμαρτυρίας στο σημείο. Τι σχεδιάζει το Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κριστιάνο Ρονάλντο: «Περήφανος για το μοναδικό αυτό ρεκόρ, τα λέμε τον Νοέμβριο» (pic)
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Κριστιάνο Ρονάλντο: «Περήφανος για το μοναδικό αυτό ρεκόρ, τα λέμε τον Νοέμβριο» (pic)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον ίδιο τον Πορτογάλο σταρ να σχολιάζει το επίτευγμά του.

Σύνταξη
Παρών ο Αντώνης Σαμαράς στην εκδήλωση προς τιμήν της Ψαρούδα – Μπενάκη με όλο το «καραμανλικό μπλοκ»
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Παρών ο Αντώνης Σαμαράς στην εκδήλωση προς τιμήν της Ψαρούδα – Μπενάκη με όλο το «καραμανλικό μπλοκ»

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών προς τιμήν της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής (η οποία εξελέγη επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή).

Σύνταξη
Στο επίπεδο του… Κέιν! Ο Στέφανος Τζίμας «παράγει» γκολ κάθε 42 λεπτά
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Στο επίπεδο του… Κέιν! Ο Στέφανος Τζίμας «παράγει» γκολ κάθε 42 λεπτά

Στέφανος Τζίμας και Χάρι Κέιν «μοιράζονται» μέχρι τώρα στη σεζόν την πρωτιά στην παραγωγικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα αμφότεροι, σκοράρουν ή «φτιάχνουν» ένα γκολ κάθε 42 λεπτά!

Σύνταξη
Πέθανε το πινέλο του Χόλιγουντ: Από το Star Wars στον Ιντιάνα, ο Ντρου Στρούζαν ήταν ο ζωγράφος των ονείρων μας
The Good Life 15.10.25

Πέθανε το πινέλο του Χόλιγουντ: Από το Star Wars στον Ιντιάνα, ο Ντρου Στρούζαν ήταν ο ζωγράφος των ονείρων μας

Ο αριστοτέχνης εικονογράφος που δημιούργησε τις εμβληματικές αφίσες ονειρικών ταινιών της νοσταλγίας μας, Ντρου Στρούζαν, πέθανε σε ηλικία 78 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι συγκρούσεις αναγκάζουν 300.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν το Νότιο Σουδάν – Φόβοι για εμφύλιο πόλεμο
Κόσμος 15.10.25

Οι συγκρούσεις αναγκάζουν 300.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν το Νότιο Σουδάν – Φόβοι για εμφύλιο πόλεμο

Η ανανέωση των συγκρούσεων μεταξύ των αντιπάλων ηγετών αναγκάζει μαζική έξοδο πέρα από τα σύνορα του Νοτίου Σουδάν, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για επέκταση του πολέμου

Σύνταξη
«Καρφιά» από Καραμανλή για κρίση απονομιμοποίησης και απαξίωσης, «βαδίζουμε σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους»
«Μείζονα θεσμική κρίση» 15.10.25

«Καρφιά» από Καραμανλή για κρίση απονομιμοποίησης και απαξίωσης, «βαδίζουμε σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους»

Μία από τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ αυτών που ασχολούνται ενεργά με τα κοινά είναι το κίνητρο που τους ωθεί στην πολιτική, ήταν το πρώτο «καρφί» στην ηχηρή παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή. Μιλώντας για την κρίση εμπιστοσύνη της κοινωνίας στους θεσμούς και κρίση αμφισβήτησης προειδοποίησε για «πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή
Ελλάδα 15.10.25 Upd: 19:23

Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή

Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση της δολοφονικής επίθεσης στη Φοινικούντα πριν την απολογία των δύο συλληφθέντων

Σύνταξη
«Άμεσες επιπτώσεις»: Πώς το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης επηρεάζει τις διεθνείς κλιματικές πολιτικές
Κόσμος 15.10.25

«Άμεσες επιπτώσεις»: Πώς το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης επηρεάζει τις διεθνείς κλιματικές πολιτικές

Από ακυρωμένα ηλιακά έργα μέχρι αύξηση της ρύπανσης – πώς το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ απειλεί τους κλιματικούς στόχους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στο πλευρό του απολυμένου Γιάννη Σφαιρόπουλου ο Σκαριόλο: «Εντελώς παράλογη απόφαση»
Μπάσκετ 15.10.25

Στο πλευρό του απολυμένου Γιάννη Σφαιρόπουλου ο Σκαριόλο: «Εντελώς παράλογη απόφαση»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο χαρακτήρισε παράλογη την απόφαση του Ερυθρού Αστέρα να απολύσει τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, από την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Βελιγραδίου.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Μάρω Κοντού σε μια εξομολόγηση ζωής: «Θα μ’ άρεσε να είμαι μια ανώνυμη»
Buongiorno 15.10.25

Η Μάρω Κοντού σε μια εξομολόγηση ζωής: «Θα μ’ άρεσε να είμαι μια ανώνυμη»

Η Μάρω Κοντού άνοιξε την καρδιά της στη Φαίη Σκορδά, μιλώντας με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη ζήλια, την αυτοπεποίθηση, τη φιλαρέσκεια και τη βαθιά ανάγκη της —πλέον— για ανωνυμία

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι που λήστευαν περίπτερα με την απειλή όπλου στα νότια προάστια
Ελλάδα 15.10.25

Ηλιούπολη: Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι που λήστευαν περίπτερα με την απειλή όπλου στα νότια προάστια

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής έβαλε τέλος στη δράση 2 ανηλίκων οι οποίοι διέπρατταν ληστείες σε βάρος υπαλλήλων περιπτέρων σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

