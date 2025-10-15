Η υψηλότερη διάκριση για το Thousand Olives στα Supplement Awards 2025

Την υψηλότερη διάκριση, Platinum & Gold Award, απέσπασε το Thousand Olives της Botanic–Art στα Supplement Awards 2025. Το Thousand Olives είναι είναι το μοναδικό ελληνικό συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει, μέσα σε μια συσκευασία, τη δύναμη και τα οφέλη από 1000 ελιές, από αυστηρά επιλεγμένες ποικιλίες για την υψηλή συγκέντρωση πολυφαινολών και Ελαιοκανθάλης.

H διπλή διάκριση στα Supplement Awards 2025 αναλύεται ως εξής:

Το Gold βραβείο απονεμήθηκε στην Botanic Art για το Thousand Olives, ως το Καλύτερο Συμπλήρωμα για την Καρδιά και το Κυκλοφορικό, ενώ το Platinum βραβείο ήρθε ως επιβράβευση του Thousand Olives για τη μεγαλύτερη βαθμολογία που απέσπασε στο σύνολο των 25 κατηγοριών βράβευσης του Πυλώνα 1 – Προϊόντα.

Το Thousand Olives σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής συμπληρωμάτων διατροφής με βάση την Ελαιοκανθάλη, μια από τις πιο ισχυρές αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις πολυφαινόλες, από εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πρώιμης συγκομιδής (αγουρέλαιο).

Η διοργάνωση των Supplement Awards 2025, από τη BOUSSIAS events, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στο Anais Club και ανέδειξε τις κορυφαίες εταιρείες και προϊόντα που προάγουν την καινοτομία, την επιστημονική εγκυρότητα και την ποιότητα στον χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής.

Δήλωση του Ιδρυτή της Botanic Art – Μανώλη Βασαρμίδη

«Η βράβευση του Thousand Olives με το Platinum και Gold βραβείο στα Supplement Awards, στην κατηγορία Καλύτερο Συμπλήρωμα για Καρδιά & Κυκλοφορικό, αποτελεί για εμάς στην Botanic Art, μια στιγμή υπερηφάνειας και επιβεβαίωσης.

Μέσα από το όραμα “1000 ελιές, 1000 ζωές” αναδείξαμε την ελαιοκανθάλη, το πολύτιμο συστατικό του αγνού ελληνικού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, σε καθημερινό σύμμαχο υγείας, μετατρέποντας τον πλούτο της Μεσογειακής διατροφής σε μια σύγχρονη, επιστημονικά τεκμηριωμένη λύση για την ευζωία των ανθρώπων.

Δημιουργήσαμε ένα συμπλήρωμα διατροφής σε κάψουλα που προσφέρει με σταθερότητα και ασφάλεια τα οφέλη της ελαιοκανθάλης, μιας φυσικής πολυφαινόλης με ισχυρή επιστημονική τεκμηρίωση για την καλή λειτουργία της καρδιάς, την αντιοξειδωτική θωράκιση του οργανισμού και την προστασία των κυττάρων από πρόωρη γήρανση.

Το βραβείο αυτό μάς εμπνέει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην έρευνα και να προσφέρουμε λύσεις που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής. Ευχαριστούμε θερμά για την τιμή και την εμπιστοσύνη».

Περισσότερα: https://thousand-olives.com