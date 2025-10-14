Συμβουλές για επιθέσεις στον κυβερνοχώρο έστειλε στους διευθυντές επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου η κυβέρνηση συνιστώντας τους να είναι σε ετοιμότητα για προληπτικούς λόγους.

Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για επιθέσεις στον κυβερνοχώρο

Σε όλον τον κόσμο καταγράφονται εκατομμύρια κυβερνοεπιθέσεις καθημερινά. Ο όγκος των επιθέσεων και ο αντίκτυπός τους παρουσιάζει σταθερή αύξηση τα τελευταία χρόνια. Το 70% των επιθέσεων ransomware στοχεύουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στυλό και χαρτί σε περίπτωση που…

Μια πρόσφατη «έκρηξη» παραβιάσεων, σύμφωνα με το BBC, ανέδειξε το χάος που μπορεί να προκληθεί όταν οι χάκερς θέτουν εκτός λειτουργίας συστήματα υπολογιστών. Το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας (NCSC) ανέφερε αύξηση των επιθέσεων και πρότεινε επιστροφή στο στυλό και το χαρτί σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Κυβερνοεπιθέσεις στις εταιρείες Marks and Spencer, The Co-op και Jaguar Land Rover είχαν ως αποτέλεσμα να αδειάσουν τα ράφια και να σταματήσουν οι γραμμές παραγωγής καθώς οι εταιρείες πάλευαν χωρίς τα ηλεκτρονικά τους συστήματα.

Οι οργανισμοί πρέπει «να έχουν ένα σχέδιο για το πώς θα συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς υπολογιστές», δήλωσε ο Richard Horne, διευθύνων σύμβουλος του NCSC.

Εκτός σύνδεσης

Οι επιχειρήσεις καλούνται να στραφούν προς μια στρατηγική η οποία επικεντρώνεται στη δημιουργία συστημάτων που μπορούν «να προβλέπουν, να απορροφούν, να ανακάμπτουν και να προσαρμόζονται σε περίπτωση επίθεσης».

Τα σχέδια θα πρέπει να αποθηκεύονται σε έντυπη μορφή ή εκτός σύνδεσης, προτείνει ο Οργανισμός, και να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες θα επικοινωνούν χωρίς email εργασίας και άλλες ψηφιακές λύσεις.

Αυτού του είδους τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για επιθέσεις στον κυβερνοχώρο δεν είναι καινούργια, αλλά είναι αξιοσημείωτο ότι η βρετανική αρχή για τον κυβερνοχώρο θέτει τις συμβουλές σε περίοπτη θέση στην ετήσια αναθεώρησή της.

429 παραβιάσεις

Αν και ο συνολικός αριθμός των παραβιάσεων που αντιμετώπισε η NCSC κατά τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους ήταν 429, δηλαδή περίπου ο ίδιος με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρατηρήθηκε αύξηση των παραβιάσεων με μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Μία από τις πιο σοβαρές επιθέσεις πέρυσι, σε έναν πάροχο υπηρεσιών αιματολογικών εξετάσεων, προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στα νοσοκομεία του Λονδίνου.