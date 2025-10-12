sports betsson
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
12.10.2025 | 22:00
Συναγερμός στο Λιμενικό: Έρευνες για τον εντοπισμό άνδρα που έπεσε στη θάλασσα
12.10.2025 | 20:17
Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στη νότια Κρήτη
Αταμάν: «Αν παίξουμε έτσι στην έδρα μας, οι τέσσερις πόντοι είναι πλεονέκτημα για εμάς»
Μπάσκετ 12 Οκτωβρίου 2025 | 22:04

Ο Παναθηναϊκός «λύγισε» στο φινάλε του αγώνα από τον Ολυμπιακό και ο Εργκίν Αταμάν υποστήριξε πως η διαφορά των 4 πόντων μπορεί να καλυφθεί στο δεύτερο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε στο ΣΕΦ το πρώτο του ντέρμπι στη σεζόν με τον Ολυμπιακό και ηττήθηκε με 90-86 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Basket League.

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε μετά το παιχνίδι τονίζοντας πως η ομάδα του είχε το πλεονέκτημα λόγω των απουσιών (Ναν για τον Παναθηναϊκό, Γουόκαπ, Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό), ενώ έδωσε συγχαρητήρια στους Ερυθρόλευκους.

Παράλληλα στάθηκε στην εμφάνιση του Τι Τζέι Σορτς επισημαίνοντας ότι ήταν εξαιρετικός και δεν φοβήθηκε να πάρει την ευθύνη.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Εργκίν Αταμάν:

«Ήταν ένα δύσκολο ματς και για τις δύο ομάδες. Τρομερό hustle και από όλους τους παίκτες για να κερδίσουν οι ομάδες τους. Το hustle δεν ήταν αρκετό για να κερδίσουμε εκτός έδρας σε ντέρμπι. Με εξαίρεση 3-4 παίκτες δεν είχαμε συνεισφορά στην επίθεση, κάποιοι παίκτες έπαιξαν χειρότερα από συνήθως. Δώσαμε πολλά επιθετικά ριμπάουντ, έξτρα κατοχές στον Ολυμπιακό. Ήμασταν καλύτεροι στα δίποντα και τρίποντα, αλλά σούταραν περισσότερες βολές από εμάς και πήραν επιθετικά ριμπάουντ. Στο τελευταίο λεπτό είχαμε δύο φορές την ευκαιρία να πάρουμε το ματς αλλά χάσαμε τα σουτ και κέρδισε ο Ολυμπιακό. Το μόνο θετικό είναι ότι χάσαμε στο ντέρμπι μόνο για 4 πόντους. Πιστεύω αν παίξουμε έτσι στην έδρα μας, οι τέσσερις πόντοι είναι πλεονέκτημα για εμάς».

Για το αν είναι καλή αρχή για να παίζει καλά η ομάδα χωρίς τον Ναν: «Αν είσαι μεγάλη ομάδα πρέπει να παίζεις καλό μπάσκετ παντού. Στην ρακέτα, να σκοράρεις τα ελεύθερα σουτ, να παίζεις καλύτερη άμυνα. Ο Σορτς πήρε την ευθύνη χωρίς τον Ναν αλλά δεν είχαμε συνεισφορά από άλλους παίκτες. Ο Τολιόπουλος έκανε τρομερή δουλειά απόψε αλλά χρειαζόμαστε ίδιες συνεισφορές όπως είχαμε πέρσι από άλλους παίκτες».

Για το πως θα μοιράσει τον χρόνο στα γκαρντ μετά την επιστροφή του Ναν: «Όποιος είναι καλύτερος θα παίζει σε κάθε ματς. Ο Σορτς έδειξε τις δυνατότητές του, ξέρουμε αυτές του Ναν. Περιμένουμε τους υπόλοιπους. Όποιος είναι καλύτερος θα παίρνει περισσότερα λεπτά».

Για το αν θα παίξει ο Ναν στα επόμενα ματς: «Δεν ξέρω. Σήμερα στη 13:00 μου είπαν ότι δε θα παίξει. Οπότε δεν ξέρω», κατέληξε ο Αταμάν.

World
Δασμοί Τραμπ: «Φουσκώνουν» τα καλάθια και υποχρεώνουν τις εταιρείες σε αλλαγή στρατηγικής

Δασμοί Τραμπ: «Φουσκώνουν» τα καλάθια και υποχρεώνουν τις εταιρείες σε αλλαγή στρατηγικής

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Η στιγμή της αλήθειας για την εύθραυστη συμφωνία του Τραμπ

Μέση Ανατολή: Η στιγμή της αλήθειας για την εύθραυστη συμφωνία του Τραμπ

Μπάσκετ 12.10.25

Ο Παναθηναϊκός «λύγισε» στο φινάλε του αγώνα από τον Ολυμπιακό και ο Εργκίν Αταμάν υποστήριξε πως η διαφορά των 4 πόντων μπορεί να καλυφθεί στο δεύτερο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 90-86: Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ «καθάρισαν» το πρώτο ντέρμπι (vids)
Μπάσκετ 12.10.25

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 90-86: Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ «καθάρισαν» το πρώτο ντέρμπι (vids)

«Ερυθρόλευκο» βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι αιωνίων στο ελληνικό μπάσκετ για φέτος, με τον Ολυμπιακό να νικά 90-86 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η άφιξη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ (pics)
Μπάσκετ 12.10.25

Η άφιξη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ (pics)

Στο ΣΕΦ έφτασε και η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με το μπλουζάκι του Ντόρσεϊ να τραβάει τα βλέμματα...

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 12.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Στο ΣΕΦ με την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού οι Ναν, Λεσόρ και Γκριγκόνις (pics, vid)
Μπάσκετ 12.10.25

Στο ΣΕΦ με την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού οι Ναν, Λεσόρ και Γκριγκόνις (pics, vid)

Μπορεί να μην είναι διαθέσιμοι να αγωνιστούν κόντρα στον Ολυμπιακό, ωστόσο οι Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις ακολούθησαν την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ.

Μαρία Ναυπλιώτου: «Έχω κάνει σχέσεις που θεωρώ γάμους»
Έρωτας, τέχνη 12.10.25

Μαρία Ναυπλιώτου: «Έχω κάνει σχέσεις που θεωρώ γάμους»

«Έχω πάρει και έχω δώσει πολλή αγάπη. Έχω ζήσει έντονες και υπέροχες στιγμές, αλλά και δραματικές» ανέφερε η ηθοποιός Μαρία Ναυπλιώτου, σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

LIVE: Δανία – Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 12.10.25

LIVE: Δανία – Ελλάδα

LIVE: Δανία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Δανία – Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ALPHA.

Ertflix: «Έπεσε» η πλατφόρμα κατά τη διάρκεια του Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
«Μαύρο» 12.10.25

Χάθηκε η μπάλα στο ERTFLIX, στην κυριολεξία

Φιάσκο της ΕΡΤ. «Έπεσε» το ERTFLIX κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του μπασκετικού ντέρμπι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έντονες αντιδράσεις από τους χρήστες της πλατφόρμας.

«Αύριο είναι η αρχή ενός νέου μονοπατιού»: Διάγγελμα Νετανιάχου ενόψει της επιστροφής των ομήρων
Ισραήλ 12.10.25

«Αύριο είναι η αρχή ενός νέου μονοπατιού»: Διάγγελμα Νετανιάχου ενόψει της επιστροφής των ομήρων

Η δήλωσή του Νετανιάχου έρχεται αφού ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ αναμένει την παράδοση των 20 ζωντανών ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό το πρωί της Δευτέρας

Δράμα: Νεκρός σε τροχαίο ένας 14χρονος – Οδηγούσε μαζί με άλλους 3 ανήλικους
Στον Βώλακα 12.10.25

Δράμα: Νεκρός σε τροχαίο ένας 14χρονος – Οδηγούσε μαζί με άλλους 3 ανήλικους

Το αυτοκίνητο ντελαπάρισε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και να χτυπήσει στο κεφάλι και τα πόδια ένα δεύτερο παιδί το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Δράμας.

«Δεν είμαι άνθρωπος των σπηλαίων»: Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις (ξανά) στην Αθήνα για καλό σκοπό
Πρεμιέρα 12.10.25

«Δεν είμαι άνθρωπος των σπηλαίων»: Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις (ξανά) στην Αθήνα για καλό σκοπό

Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις βρίσκεται στην Αθήνα με αφορμή την ταινία του Ανεμώνη σε σκηνοθεσία του γιου του που προβάλλεται απόψε σε πανευρωπαϊκή πρώτη στις Νύχτες Πρεμιέρας

Αγωνία στο Ισραήλ για την επιστροφή των ομήρων – Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στη Γάζα
Εύθραυστη εκεχειρία 12.10.25

Αγωνία στο Ισραήλ για την επιστροφή των ομήρων – Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στη Γάζα

Από τρεις διαφορετικές τοποθεσίες στη Γάζα η απελευθέρωση των ομήρων – Κορυφώνονται οι προετοιμασίες στο Ισραήλ, ενώ στον παλαιστινιακό θύλακα ανασύρονται οι σοροί δεκάδων Παλαιστινίων

Από την ηλεκτροδότηση στην τεχνητή νοημοσύνη: Η ιστορία του 1920 χτυπά «καμπανάκι» για τη νέα τεχνολογική επανάσταση
Tεχνητή νοημοσύνη 12.10.25

Από την ηλεκτροδότηση στην AI: Η ιστορία του 1920 χτυπά «καμπανάκι» για τη νέα τεχνολογική επανάσταση

Η ηλεκτροδότηση άλλαξε ριζικά τον κόσμο τον περασμένο αιώνα. Εκατό χρόνια μετά η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται να μεταμορφώσει την οικονομία και την κοινωνία, φέρνοντας όμως μαζί της προκλήσεις που θυμίζουν το παρελθόν

Κίνδυνος για το 28% των ειδών των ζώων – Η λίστα του αφανισμού
Για 48.646 είδη 12.10.25

Κίνδυνος για το 28% των ειδών των ζώων – Η λίστα του αφανισμού

Από το ντόντο έως την τασμανική τίγρη, πολλά μεγαλοπρεπή πλάσματα έχουν εξαφανιστεί με την πάροδο των χρόνων. Τώρα, η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης προειδοποιεί ότι 48.646 είδη ζώα απειλούνται

Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί τράκαρε ταξίαρχο και ανθυπαστυνόμο σε μοτοσυκλέτα και τους εγκατέλειψε
Στο αντίθετο ρεύμα 12.10.25

Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί τράκαρε ταξίαρχο και ανθυπαστυνόμο σε μοτοσυκλέτα και τους εγκατέλειψε

Ο ταξίαρχος πρόλαβε και πήδηξε από την μοτοσικλέτα και τραυματίστηκε ελαφρά, αλλά ο ανθυπαστυνόμος, οδηγός της μηχανής, διακομίστηκε μαζί με τον ταξίαρχο στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς με σοβαρότερα τραύματα στα κάτω άκρα.

Ο Μπρετ Ίστον Έλις κατακεραυνώνει το One Battle After Another – «Είναι μια φιλελεύθερη μούχλα»
Αποθεωτική κριτική; 12.10.25

Ο Μπρετ Ίστον Έλις κατακεραυνώνει το One Battle After Another – «Είναι μια φιλελεύθερη μούχλα»

Απαντώντας σε έναν κριτικό που χαρακτήρισε την ταινία «One Battle After Another» ως «σημαντική», ο Μπρετ Ίστον Έλις απάντησε: «Όχι, δεν είναι. Δεν έχει διαβάσει πραγματικά το κλίμα που επικρατεί».

Μαραντζίδης: Σπουδαία ηθική και πολιτική κίνηση η παραίτηση Τσίπρα, θα αντιληφθούμε στο μέλλον το βάθος της
«Εξελίξεις Τώρα» 12.10.25

Μαραντζίδης: Σπουδαία ηθική και πολιτική κίνηση η παραίτηση Τσίπρα, θα αντιληφθούμε στο μέλλον το βάθος της

Σάρκα και οστά στο «δεν είμαστε όλοι ίδιοι είναι» δίνει η παραίτηση Τσίπρα, για τον πολιτικό επιστήμονα Νίκο Μαραντζίδη. Συγκαταλέγει τον πρώην πρωθυπουργό στους χαρισματικούς ηγέτες που δημιουργούν μεγάλα κινήματα αλλαγής και διαμορφώνουν νέους όρους για το μέλλον, και τονίζει ότι το βιβλίο Τσίπρα θα είναι σταθμός από ιστορικής και πολιτικής πλευράς.

Απόρρητο