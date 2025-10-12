Αταμάν: «Αν παίξουμε έτσι στην έδρα μας, οι τέσσερις πόντοι είναι πλεονέκτημα για εμάς»

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε στο ΣΕΦ το πρώτο του ντέρμπι στη σεζόν με τον Ολυμπιακό και ηττήθηκε με 90-86 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Basket League.

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε μετά το παιχνίδι τονίζοντας πως η ομάδα του είχε το πλεονέκτημα λόγω των απουσιών (Ναν για τον Παναθηναϊκό, Γουόκαπ, Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό), ενώ έδωσε συγχαρητήρια στους Ερυθρόλευκους.

Παράλληλα στάθηκε στην εμφάνιση του Τι Τζέι Σορτς επισημαίνοντας ότι ήταν εξαιρετικός και δεν φοβήθηκε να πάρει την ευθύνη.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Εργκίν Αταμάν:

«Ήταν ένα δύσκολο ματς και για τις δύο ομάδες. Τρομερό hustle και από όλους τους παίκτες για να κερδίσουν οι ομάδες τους. Το hustle δεν ήταν αρκετό για να κερδίσουμε εκτός έδρας σε ντέρμπι. Με εξαίρεση 3-4 παίκτες δεν είχαμε συνεισφορά στην επίθεση, κάποιοι παίκτες έπαιξαν χειρότερα από συνήθως. Δώσαμε πολλά επιθετικά ριμπάουντ, έξτρα κατοχές στον Ολυμπιακό. Ήμασταν καλύτεροι στα δίποντα και τρίποντα, αλλά σούταραν περισσότερες βολές από εμάς και πήραν επιθετικά ριμπάουντ. Στο τελευταίο λεπτό είχαμε δύο φορές την ευκαιρία να πάρουμε το ματς αλλά χάσαμε τα σουτ και κέρδισε ο Ολυμπιακό. Το μόνο θετικό είναι ότι χάσαμε στο ντέρμπι μόνο για 4 πόντους. Πιστεύω αν παίξουμε έτσι στην έδρα μας, οι τέσσερις πόντοι είναι πλεονέκτημα για εμάς».

Για το αν είναι καλή αρχή για να παίζει καλά η ομάδα χωρίς τον Ναν: «Αν είσαι μεγάλη ομάδα πρέπει να παίζεις καλό μπάσκετ παντού. Στην ρακέτα, να σκοράρεις τα ελεύθερα σουτ, να παίζεις καλύτερη άμυνα. Ο Σορτς πήρε την ευθύνη χωρίς τον Ναν αλλά δεν είχαμε συνεισφορά από άλλους παίκτες. Ο Τολιόπουλος έκανε τρομερή δουλειά απόψε αλλά χρειαζόμαστε ίδιες συνεισφορές όπως είχαμε πέρσι από άλλους παίκτες».

Για το πως θα μοιράσει τον χρόνο στα γκαρντ μετά την επιστροφή του Ναν: «Όποιος είναι καλύτερος θα παίζει σε κάθε ματς. Ο Σορτς έδειξε τις δυνατότητές του, ξέρουμε αυτές του Ναν. Περιμένουμε τους υπόλοιπους. Όποιος είναι καλύτερος θα παίρνει περισσότερα λεπτά».

Για το αν θα παίξει ο Ναν στα επόμενα ματς: «Δεν ξέρω. Σήμερα στη 13:00 μου είπαν ότι δε θα παίξει. Οπότε δεν ξέρω», κατέληξε ο Αταμάν.