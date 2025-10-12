newspaper
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
Η ΓΓ Εθνικής Ασφάλειας εκπαιδεύει τα υπουργεία απέναντι σε υβριδικές απειλές
Πολιτική 12 Οκτωβρίου 2025

Η ΓΓ Εθνικής Ασφάλειας εκπαιδεύει τα υπουργεία απέναντι σε υβριδικές απειλές

Στόχος τη ΓΓ Εθνικής Ασφάλειας η συνεκπαίδευση, συναντίληψη και στενή συνεργασία όλων του φορέων του κρατικού τομέα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Να αναλάβει ενεργή δράση φαίνεται να επιδιώκει η Γενική Γραμματεία Εθνικής Ασφάλειας, επιχειρώντας να εκπαιδεύσει και να συντονίσει τα συναρμόδια υπουργεία που εμπλέκονται στη διαχείριση ζητημάτων εθνικής ασφάλειας, με στόχο να αναπτυχθεί και κουλτούρα εθνικής ασφάλειας στη χώρα.

Σε αυτό το πλαίσιο από τις 7 έως και τις 9 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε και ένα σεμινάριο στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων με τη συμμετοχή 40 στελεχών από τα υπουργεία τα οποία έχουν εμπλοκή στη διαχείριση θεμάτων εθνικής ασφάλειας (μεταξύ αυτών το Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής).

Ανάγκη συνολικής προσέγγισης εθνικής ασφάλειας

Σύμφωνα με όσα μετέφεραν αρμόδιες πηγές στο in βασικές συνιστώσες του σεμιναρίου ήταν η ανάγκη να υιοθετηθεί πλήρως η συνολική προσέγγιση (whole of government) σε θέματα εθνικής ασφάλειας που εφαρμόστηκε στην μεταναστευτική κρίση του Έβρου το 2020.

Οι ίδιες πηγές σημείωναν στο in ότι η φύση των σύγχρονων απειλών -φυσικών και υβριδικών- για την εθνική ασφάλεια καθιστούν απαραίτητη τη συνεκπαίδευση, συναντίληψη και στενή συνεργασία όλων του φορέων του κρατικού τομέα.

Τόνιζαν ωστόσο ότι πλέον απαιτείται η συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα – καθώς μεγάλο μέρος των κρίσιμων οντοτήτων ανήκουν σε εταιρίες – ενώ η προσπάθεια προστασίας των εθνικών συμφερόντων και της εθνικής ασφάλειας δεν είναι εφικτή χωρίς την στήριξη και ενεργό συμμετοχή ολόκληρης της κοινωνίας (whole of society approach).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δραστηριότητες της ΓΓ Εθνικής Ασφάλειας, με επικεφαλής το Θάνο Ντόκο  αναμένεται να έχουν έναν ευρύ κύκλο με στόχο να διαμορφωθεί κουλτούρα εθνικής ασφάλειας στη χώρα.

Το σεμινάριο

Στο σεμινάριο τέθηκαν ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, εθνικής άμυνας, εσωτερικής ασφάλειας, πολιτικής προστασίας, κυβερνοασφάλειας, μετανάστευσης, υβριδικών απειλών, ανθεκτικότητας και ψυχολογικών επιχειρήσεων, ενώ πραγματοποιήθηκε και άσκηση προσομοίωσης, με το σενάριο να βασίζεται σε κρίση που συνδύαζε φυσικές και υβριδικές απειλές.

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους αλλά όχι για αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους
ΠΑΣΟΚ 12.10.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους αλλά όχι για αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους

Ο κ. Τσουκαλάς, σημειώνει ότι η κυβέρνηση «έχει κάνει την επιλογή της. Αναποτελεσματικότητα, κατασπατάληση των χρημάτων του ελληνικού λαού και  δώρα στα συμφέροντα».

Σύνταξη
Νόμος και Τάξη από Μητσοτάκη μετά τον Ρούτσι: Στο υπ. Άμυνας η φύλαξη του Άγνωστου Στρατιώτη – «Δεν μπορεί να γίνεται χώρος διαδηλώσεων»
Μήνυμα καταστολής 12.10.25

Νόμος και Τάξη από Μητσοτάκη μετά τον Ρούτσι: Στο υπ. Άμυνας η φύλαξη του Άγνωστου Στρατιώτη – «Δεν μπορεί να γίνεται χώρος διαδηλώσεων»

Μήνυμα καταστολής από τον κ. Μητσοτάκη ο οποίος αφού αναφέρθηκε στην απόφαση για τον Πάνο Ρούτσι, προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία η φύλαξη Αγνώστου Στρατιώτη περνάει στο υπ. Άμυνας.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Θρίλερ με δεκαέξι πτώματα σε ποτάμια – Φουντώνουν ξανά οι θεωρίες για ομάδα κατά συρροή δολοφόνων
«Smiley Face Killers» 12.10.25

Θρίλερ με δεκαέξι πτώματα σε ποτάμια των ΗΠΑ - Φουντώνουν ξανά οι θεωρίες για ομάδα κατά συρροή δολοφόνων

Μυστήριο καλύπτει τους πνιγμούς σε ποτάμια στο Χιούστον των ΗΠΑ, με τις σορούς να αυξάνονται φέροντας στο προσκήνιο τα σενάρια για τους «Smiley Face Killers» - Τι βλέπουν οι ερευνητές

Σύνταξη
Η Ευρώπη αντιμέτωπη με κρίση ψυχικής υγείας – Οι ρίζες της φτάνουν στις οικονομικές συνθήκες
Social Europe 12.10.25

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με κρίση ψυχικής υγείας – Οι ρίζες της φτάνουν στις οικονομικές συνθήκες

Επείγουσα είναι η ανάγκη για να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές συνθήκες που σχετίζονται με την έκρηξη προβλημάτων που προκαλούν κρίση ψυχικής υγείας. Οι ανάγκες ξεπερνούν την υγειονομική περίθαλψη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η ηγετική επανεμφάνιση Τσίπρα «παγώνει» την συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Η ηγετική επανεμφάνιση Τσίπρα «παγώνει» την συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς

Πως οι πρωτοβουλίες Τσίπρα «ναρκοθετούν» τη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς. Τα νέα δεδομένα μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και το κλίμα σε Κουμουνδούρου και Πατησίων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;
Marketing rules 12.10.25

Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;

Το νέο βιβλίο «The Making of an Icon» του Νταγκ Γούνταμ εξετάζει τον καλλιτέχνη Ζαν Μισέλ Μπασκιά, του οποίου τα έργα έχουν γίνει σχεδόν πανταχού παρόντα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μια «σκοτεινή ψηφιακή εποχή»: Οι άνθρωποι που διασώζουν ξεχασμένη γνώση παγιδευμένη σε παλιές δισκέτες
H «σκοτεινή ψηφιακή εποχή» 12.10.25

Οι άνθρωποι που διασώζουν ξεχασμένη γνώση παγιδευμένη σε παλιές δισκέτες

Από τις διαλέξεις του Στίβεν Χόκινγκ μέχρι τις επιστολές του Βρετανού πολιτικού Νιλ Κίνοκ… Ένας αγώνας δρόμου, ενάντια στο χρόνο, για να σωθούν οι ιστορικοί θησαυροί που είναι κλειδωμένοι σε παλιές δισκέτες…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το φιλοδώρημα της επιστροφής ενός ενοικίου και τα άλλα κυβερνητικά μέτρα δεν λύνουν το στεγαστικό
Οικονομικές Ειδήσεις 12.10.25

Το φιλοδώρημα της επιστροφής ενός ενοικίου και τα άλλα κυβερνητικά μέτρα δεν λύνουν το στεγαστικό

Το στεγαστικό πρόβλημα εξακολουθεί να είναι από τα κυρίαρχα των νοικοκυριών με τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση να χαρακτηρίζονται ασπιρίνες και «δωράκι στους ιδιοκτήτες»

Σύνταξη
Απίθανα πράγματα στην Αλβανία: Γιόρτασαν τη νίκη επί της Σερβίας με… πυροβολισμούς (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Απίθανα πράγματα στην Αλβανία: Γιόρτασαν τη νίκη επί της Σερβίας με… πυροβολισμούς (vids)

Ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί στον αέρα θέλοντας να εκφράσει με… επικίνδυνο τρόπο την χαρά του για το διπλό που πήρε η Αλβανία κόντρα στη Σερβία – Δείτε εικόνες

Σύνταξη
Διασωληνωμένο νοσηλεύεται μωρό ενός έτους – Ο πατέρας του κάπνιζε ναρκωτικά δίπλα του
Ασύλληπτη ανευθυνότητα 12.10.25

Διασωληνωμένο νοσηλεύεται μωρό ενός έτους - Ο πατέρας του κάπνιζε ναρκωτικά δίπλα του

Το κοριτσάκι δίνει μάχη για τη ζωή του καθώς φέρεται να υπέστη σοβαρή ζημιά όταν ο πατέρας του κάπνισε ναρκωτικά δίπλα του - Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο βρήκαν το μωρό αναίσθητο

Σύνταξη
Μιχάλης Γρηγορίου: Πέθανε ο συνθέτης και στοχαστής που χάρισε ψυχή στον ήχο και φωνή στη σιωπή
Θλίψη 12.10.25

Μιχάλης Γρηγορίου: Πέθανε ο συνθέτης και στοχαστής που χάρισε ψυχή στον ήχο και φωνή στη σιωπή

Σήμερα ο ελληνικός πολιτισμός αποχαιρετά έναν αληθινό διανοούμενο των ήχων, έναν άνθρωπο που έζησε με πάθος για την τέχνη και άφησε ένα αποτύπωμα βαθύ, ουσιαστικό, ανεξίτηλο

Σύνταξη
Η Ίντερ Μαϊάμι έριξε 4αρα αλά… Μπαρτσελόνα και τίμησε τον Άλμπα (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Η Ίντερ Μαϊάμι έριξε 4αρα αλά… Μπαρτσελόνα και τίμησε τον Άλμπα (vids)

Σε μια βραδιά που θύμισε… Μπαρτσελόνα, η Ίντερ Μαϊάμι σκόρπισε με τεσσάρα την Ατλάντα Γιουνάιτεντ και παρέμεινε στην 3η θέση της βαθμολογίας – Τίμησε τον Ζόρντι Άλμπα, που σκόραρε μαζί με Μέσι (2) και Σουάρες…

Σύνταξη
«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον
«Αστεία, ευάλωτη, φωτεινή» 12.10.25

«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον

«Η Νταϊάν Κίτον πέθανε. Ήταν 79», έγραψε χθες το βράδυ το People και το internet γέμισε «αντίο» σε μια απο τις πιο σπουδαίες ηθοποιούς που πέρασαν ποτέ από τον κόσμο τούτο

Σύνταξη
Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο η σύνοδος για την Γάζα – Στο Ισραήλ ο Τραμπ, θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων
Κόσμος 12.10.25

Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο η σύνοδος για την Γάζα – Στο Ισραήλ ο Τραμπ, θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων

Πριν μεταβεί στην Αίγυπτο για τη σύνοδο για τη Γάζα, ο Τραμπ θα κάνει μια στάση στο Ισραήλ, όπου είναι προγραμματισμένο να απευθύνει ομιλία στα μέλη της Κνεσέτ

Σύνταξη
