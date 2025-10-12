Η ΓΓ Εθνικής Ασφάλειας εκπαιδεύει τα υπουργεία απέναντι σε υβριδικές απειλές

Να αναλάβει ενεργή δράση φαίνεται να επιδιώκει η Γενική Γραμματεία Εθνικής Ασφάλειας, επιχειρώντας να εκπαιδεύσει και να συντονίσει τα συναρμόδια υπουργεία που εμπλέκονται στη διαχείριση ζητημάτων εθνικής ασφάλειας, με στόχο να αναπτυχθεί και κουλτούρα εθνικής ασφάλειας στη χώρα.

Σε αυτό το πλαίσιο από τις 7 έως και τις 9 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε και ένα σεμινάριο στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων με τη συμμετοχή 40 στελεχών από τα υπουργεία τα οποία έχουν εμπλοκή στη διαχείριση θεμάτων εθνικής ασφάλειας (μεταξύ αυτών το Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής).

Ανάγκη συνολικής προσέγγισης εθνικής ασφάλειας

Σύμφωνα με όσα μετέφεραν αρμόδιες πηγές στο in βασικές συνιστώσες του σεμιναρίου ήταν η ανάγκη να υιοθετηθεί πλήρως η συνολική προσέγγιση (whole of government) σε θέματα εθνικής ασφάλειας που εφαρμόστηκε στην μεταναστευτική κρίση του Έβρου το 2020.

Οι ίδιες πηγές σημείωναν στο in ότι η φύση των σύγχρονων απειλών -φυσικών και υβριδικών- για την εθνική ασφάλεια καθιστούν απαραίτητη τη συνεκπαίδευση, συναντίληψη και στενή συνεργασία όλων του φορέων του κρατικού τομέα.

Τόνιζαν ωστόσο ότι πλέον απαιτείται η συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα – καθώς μεγάλο μέρος των κρίσιμων οντοτήτων ανήκουν σε εταιρίες – ενώ η προσπάθεια προστασίας των εθνικών συμφερόντων και της εθνικής ασφάλειας δεν είναι εφικτή χωρίς την στήριξη και ενεργό συμμετοχή ολόκληρης της κοινωνίας (whole of society approach).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δραστηριότητες της ΓΓ Εθνικής Ασφάλειας, με επικεφαλής το Θάνο Ντόκο αναμένεται να έχουν έναν ευρύ κύκλο με στόχο να διαμορφωθεί κουλτούρα εθνικής ασφάλειας στη χώρα.

Το σεμινάριο

Στο σεμινάριο τέθηκαν ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, εθνικής άμυνας, εσωτερικής ασφάλειας, πολιτικής προστασίας, κυβερνοασφάλειας, μετανάστευσης, υβριδικών απειλών, ανθεκτικότητας και ψυχολογικών επιχειρήσεων, ενώ πραγματοποιήθηκε και άσκηση προσομοίωσης, με το σενάριο να βασίζεται σε κρίση που συνδύαζε φυσικές και υβριδικές απειλές.