Λύθηκε το θέμα στη Basket League: Κανονικά στους πάγκους ο Αταμάν και οι υπόλοιποι τεχνικοί

Λύθηκε το ζήτημα με τη νομότυπη παρουσία έξι προπονητών της Stoiximan GBL -και πολλών ακόμα τεχνικών σε άλλα πρωταθλήματα- στους πάγκους για τις αναμετρήσεις του Σαββατοκύριακου (11-12/10).

Η ΕΟΚ και η ΓΓΑ αντάλλαξαν επιστολές τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να έχουν προσκομίσει οι προπονητές για να μπορούν να τελέσουν τα καθήκοντά τους. Έτσι, το βράδυ της Παρασκευής (10/10) έγινε γνωστός ο κίνδυνος έξι προπονητές να μην μπορούν να κοουτσάρουν τις ομάδες τους κατά τη διάρκεια των αγώνων τους στη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Γιάννης Βρούτσης παρενέβη και ετοιμάζει διάταξη που θα ακυρώσει τις προϋποθέσεις που ζητούνταν από Έλληνες και ξένους προπονητές για να καθίσουν στους πάγκους των ομάδων τους. Αυτό σημαίνει πως οι προπονητές του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του Πανιωνίου, του Αμαρουσίου, του Κολοσσού Ρόδου και του ΠΑΟΚ θα έχουν δικαίωμα να κοουτσάρουν κανονικά σήμερα και αύριο.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου:

«Αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στον επαγγελματικό αθλητισμό στη χώρα μας, όσον αφορά το καθεστώς των προπονητών, καταργούνται.

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η επεξεργασία ενός νέου, σύγχρονου και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου, το οποίο απελευθερώνει τις επαγγελματικές κατηγορίες από τις στρεβλώσεις του Ν. 2725/1999, δίνοντας νέα δυναμική και ευελιξία στα αθλήματα.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, διασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση και ίσους όρους για όλους τους εμπλεκόμενους.

Όλοι οι προπονητές των επαγγελματικών ομάδων, που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ζητήματα αδειοδότησης, καλύπτονται από τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως αυτή θα διατυπωθεί στο νέο θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, να σημειωθεί ότι έχει ήδη καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αθλητισμού -υπό το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο- την άδεια άσκησης επαγγέλματος Α κατηγορίας από τη χώρα του, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (ταυτότητα, βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας, πρόγραμμα σπουδών).

Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε άλλη συζήτηση σήμερα παρέλκει».