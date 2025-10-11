newspaper
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.10.2025 | 10:22
Λήξη συναγερμού στη Λιοσίων - Εντοπίστηκε μη λειτουργική χειροβομβίδα
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Περιοχές Natura: «Γκρίζες ζώνες» για επενδυτές και τοπικές κοινωνίες
Οικονομικές Ειδήσεις 11 Οκτωβρίου 2025 | 10:57

Περιοχές Natura: «Γκρίζες ζώνες» για επενδυτές και τοπικές κοινωνίες

H καθυστέρηση στον πολεοδομικό σχεδιασμό αφήνει τη φύση χωρίς κανόνες και τους επενδυτές χωρίς…οδικό χάρτη

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Superfood alert! Έρχεται από την Κορέα και έχει αξιοσημείωτα οφέλη

Superfood alert! Έρχεται από την Κορέα και έχει αξιοσημείωτα οφέλη

Spotlight

Οι πολυετείς καθυστερήσεις στις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) για τις προστατευόμενες περιοχές έχουν αφήσει μετέωρο, όχι μόνο το καθεστώς προστασίας τους, αλλά και το αναπτυξιακό τοπίο της χώρας. Μια διαδικασία που… σέρνεται επί τουλάχιστον έξι χρόνια, συντηρεί την ασάφεια γύρω από το τι επιτρέπεται και υπό ποιες προϋποθέσεις, και τι απαγορεύεται σε ορισμένες από τις πιο ευαίσθητες περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες καλύπτουν το 28% της χερσαίας και το 18% της θαλάσσιας επικράτειας.

Από τις 23 Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) που θα καθόριζαν τις χρήσεις γης έχουν εγκριθεί μόλις δέκα

Πόσες περιβαλλοντικές μελέτες έχουν εγκριθεί για τις περιοχές Natura

Από τις 23 Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) που θα καθόριζαν τις χρήσεις γης–οριοθετώντας με ακρίβεια επιτρεπόμενες δραστηριότητες, όρους και απαγορεύσεις– έχουν εγκριθεί μόλις δέκα, χωρίς ωστόσο να έχει εκδοθεί κανένα Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ), όπως προβλέπεται. Το πρώτο, που αφορά τη Γυάρο, διαβιβάστηκε μόλις πρόσφατα στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) για νομικό έλεγχο.
>
Η εκκρεμότητα αυτή έχει προκαλέσει αλυσιδωτές συνέπειες, επηρεάζοντας τον πολεοδομικό σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη για το 80% της ελληνικής επικράτειας. Κι αυτό διότι οι χρήσεις γης που θα ορίζουν οι ΕΠΜ πρέπει να ενσωματωθούν στα Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ – ΕΠΣ) που εκπονούνται αυτήν την περίοδο, δημιουργώντας ένα σύνθετο θεσμικό αδιέξοδο.

Ένας χωρικός σχεδιασμός με σαφείς κανόνες αποτελεί θεμέλιο για την περιβαλλοντική θωράκιση και την ανάπτυξη παραγωγικών επενδύσεων, υπό συνθήκες νομικής ασφάλειας

Πολεοδομικός σχεδιασμός με «μαύρα περιγράμματα»

Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) επιλέγει να ακολουθήσει την τακτική που εφαρμόστηκε στους Δασικούς Χάρτες, δηλαδή τη μερική κύρωσή τους για όσους εκκρεμούσαν  αντιρρήσεις, ή άλλες νομικές εκκρεμότητες, αποτυπώνοντας με μαύρα περιγράμματα τις «γκρίζες ζώνες», με την τελική λύση να παραπέμπεται στο μέλλον.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη, στα ΤΠΣ και ΕΠΣ θα ενσωματώνονται οι χρήσεις γης μόνο για τις περιοχές όπου οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες έχουν ολοκληρωθεί.

Για τις υπόλοιπες, οι μελετητές δεν θα επεκτείνονται σε Natura ζώνες. Τα σχέδια θα κυρώνονται με «μαύρα περιγράμματα» και, όταν εκ των υστέρων  ολοκληρωθούν οι ΕΠΜ, θα προστίθεται το θεσμοθετημένο καθεστώς προστασίας.

Ένας χωρικός σχεδιασμός με σαφείς κανόνες αποτελεί θεμέλιο όχι μόνο για την περιβαλλοντική θωράκιση αλλά και για την ανάπτυξη παραγωγικών επενδύσεων, υπό συνθήκες νομικής ασφάλειας.

Οι σημερινές μελέτες ανατέθηκαν το 2019, αλλά «πάγωσαν» σχεδόν αμέσως

Θεσμικό αδιέξοδο φρέναρε  τον χωρικό σχεδιασμό

Η εκπόνηση ΕΠΜ και η έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων για τις προστατευόμενες περιοχές προβλεπόταν ήδη από τον νόμο-πλαίσιο για το περιβάλλον (1650/1986). Παρά τις αλλεπάλληλες νομοθετικές τροποποιήσεις, η εφαρμογή παρέμεινε αναιμική.

Οι σημερινές μελέτες ανατέθηκαν το 2019, αλλά «πάγωσαν» σχεδόν αμέσως, καθώς ο νόμος 4685/2020 επέβαλε στους μελετητές να συνδέσουν τις τέσσερις ζώνες προστασίας Natura με συγκεκριμένες και προκαθορισμένες χρήσεις γης, οδηγώντας σε επανεκκίνηση του έργου την άνοιξη του 2022.

Το σημαντικότερο «αγκάθι» του νόμου 4685/2020 είναι ότι επιβάλλει στις ζώνες προστασίας συγκεκριμένες και περιορισμένες λίστες χρήσεων γης

Ο νόμος του 2020 και οι «κλειδωμένες» χρήσεις γης

Το σημαντικότερο «αγκάθι» του νόμου 4685/2020 είναι ότι επιβάλλει στις ζώνες προστασίας συγκεκριμένες και περιορισμένες λίστες χρήσεων γης, χωρίς τη δυνατότητα ευελιξίας, ακόμη κι όταν οι μελέτες υποδεικνύουν διαφορετικές ανάγκες.

Έτσι, για παράδειγμα, το κολύμπι απαγορεύεται στις τρεις από τις τέσσερις ζώνες, ενώ σε κάποιες δεν επιτρέπεται η κατασκευή δικτύων υποδομών (οδικά, αποχετευτικά, αερίου κ.λπ.), ακόμη κι αν περιλαμβάνουν επεκτάσεις πόλεων ή χωριά (εντός περιοχών Natura ζουν περίπου 500.000 πολίτες).

Προκύπτουν σημαντικές δυσκολίες επεκτάσεων σχεδίων πόλεων και οριοθετημένων οικισμών εντός προστατευόμενων περιοχών

Επεκτάσεις πόλεων σε… αχαρτογράφητες περιοχές

Όπως ανέφερε ο κ. Γιώργος Κοτζαγεώργης, επικεφαλής της Enveco στην οποία το ΥΠΕΝ ανέθεσε τον τεχνικό και επιστημονικό συντονισμό των μελετητών, προκύπτουν σημαντικές δυσκολίες επεκτάσεων σχεδίων πόλεων και οριοθετημένων οικισμών εντός προστατευόμενων περιοχών.

Σύμφωνα με τα όσα είπε από το βήμα του 4ο συνεδρίου «Δίκαιο του Χώρου» που διοργάνωσε προσφάτως η Νομική Βιβλιοθήκη, μπορεί η μελέτη του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου να κρίνει και να τεκμηριώνει ότι είναι αναγκαία η επέκταση σχεδίου πόλης σε μέρος της περιοχής Natura, να προσδιορίζει τις επιθυμητές Ειδικές Κατηγορίες Χρήσεων  στην επέκταση, αλλά αδυνατεί να το υιοθετήσει ως προτεινόμενη λύση λόγω θεσμικού κωλύματος.

Από τις 147 ευρύτερες προστατευόμενες περιοχές (που συγκροτούν τις 446 επιμέρους Natura) οι 65 διαθέτουν εγκεκριμένη ΕΠΜ

Πού βρισκόμαστε σήμερα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Κοτζαγεώργης, 78 μήνες μετά την ανάθεση του έργου, από τις 23 Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες:

• Οι 21 έχουν περάσει από δημόσια διαβούλευση

• Οι 12 έχουν παραληφθεί

• Οι 10 έχουν εγκριθεί

Έτσι, από τις 446 περιοχές Natura της χώρας, οι 165 καλύπτονται από εγκεκριμένη ΕΠΜ. Με άλλα λόγια, από τις 147 ευρύτερες προστατευόμενες περιοχές (που συγκροτούν τις 446 επιμέρους Natura) οι 65 διαθέτουν εγκεκριμένη ΕΠΜ. Μόνο για εκείνη της Γυάρου έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση του σχεδίου ΠΔ και έχει αποσταλεί στο ΣτΕ.

Η Ελλάδα έχει δεσμευθεί να προστατεύει τουλάχιστον το 30% της θαλάσσιας επικράτειάς της έως το 2030

Το επόμενο δύσκολο βήμα της εποπτείας

Το ΥΠΕΝ ετοιμάζεται τώρα για το επόμενο, ακόμη πιο δύσκολο βήμα: τις μελέτες εποπτείας του δικτύου Natura. Αυτές θα κρίνουν ποιες περιοχές θα διατηρήσουν το καθεστώς προστασίας, ποιες θα απενταχθούν και ποιες νέες πρέπει θα ενταχθούν.

Η Ελλάδα έχει δεσμευθεί να προστατεύει τουλάχιστον το 30% της θαλάσσιας επικράτειάς της έως το 2030.

Είναι αξιοσημείωτο  ότι στις 18 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκκίνησε δεύτερη διαδικασία παραπομπής της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), λόγω μη συμμόρφωσης με την πρώτη καταδικαστική απόφαση του 2020 για την προστασία των περιοχών Natura. Αν δεν δοθεί σύντομα ικανοποιητική απάντηση, η χώρα κινδυνεύει με νέα καταδίκη και επιβολή χρηματικού προστίμου.

Πηγή ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Coolcation: Ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών για τα ελληνικά resort

Coolcation: Ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών για τα ελληνικά resort

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Superfood alert! Έρχεται από την Κορέα και έχει αξιοσημείωτα οφέλη

Superfood alert! Έρχεται από την Κορέα και έχει αξιοσημείωτα οφέλη

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

inWellness
inTown
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης – Πώς επηρεάζει η… Γάζα
Οι εκτιμήσεις 11.10.25

Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης – Πώς επηρεάζει η… Γάζα

Το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινά να διατίθεται σε τέσσερις ημέρες και οι εκτιμήσεις για την τιμή του, δίνουν και παίρνουν… από παράγοντες της αγοράς

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Τι ποσοστό θα αγγίζουν οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς – Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ
Όλες οι πληροφορίες 11.10.25

Τι ποσοστό θα αγγίζουν οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς – Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Μέχρι τώρα έχουν αποσταλεί κατάλογοι με μειωμένες τιμές σε περίπου 400 κωδικούς επωνύμων προϊόντων και σε περίπου 400 κωδικούς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Ευλογιά προβάτων: Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι υπό τον φόβο lockdown λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
Καταγγελίες 11.10.25

Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι υπό τον φόβο lockdown λόγω της έξαρσης ευλογιάς των προβάτων

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές από την ευλογιά που έχει ξεκληρίσει ολόκληρα κοπάδια αιγοπροβάτων - Σε αναβρασμό ο αγροτικός κόσμος λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ - Τι λέει ο υφυπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οργή Τραμπ για το σχέδιο επιβολής τέλους εκπομπών CO2 στην παγκόσμια ναυτιλία – «Νεοαποικιακό μέτρο»
ΗΠΑ 11.10.25

Οργή Τραμπ για το σχέδιο επιβολής τέλους εκπομπών CO2 στην παγκόσμια ναυτιλία - «Νεοαποικιακό μέτρο»

Η κυβέρνηση Τραμπ εναντιώνεται στα σχέδια για φόρο στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις θαλάσσιες μεταφορές - Απειλές σε όποια χώρα εγκρίνει το Net-Zero Framework

Σύνταξη
Ακρίβεια: Το «στοίχημα» της μείωσης των τιμών στα ράφια και το μικρό καλάθι που κρατούν οι καταναλωτές
Εν αναμονή ανακοινώσεων 11.10.25

Το «στοίχημα» της μείωσης των τιμών στα ράφια και το μικρό καλάθι που κρατούν οι καταναλωτές

Ανάχωμα στον γενικό ρυθμό αύξησης του πληθωρισμού τροφίμων αναζητά η κυβέρνηση με τους καταναλωτές να βρίσκονται εν αναμονή ανακοινώσεων, κρατώντας μικρό καλάθι. Ο πληθωρισμός μπορεί να υποχώρησε τον Σεπτέμβριο η ακρίβεια όμως παραμένει, γονατίζοντας τα νοικοκυριά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με πλοία κατασκευασμένα στο εξωτερικό
LNG 11.10.25

Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με πλοία κατασκευασμένα στο εξωτερικό

Τροποποίηση των τελών και εξαιρέσεις για ειδικές κατηγορίες πλοίων που έχουν κατασκευαστεί στο εξωτερικό ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, πολλές από τις οποίες σχετίζονται με την ενέργεια και τις υποδομές

Σύνταξη
Crypto run: Ιστορική ρευστοποίηση 19 δισ. σε κρυπτονομίσματα σε 24 ώρες
«Καλά πήγε και αυτό» 11.10.25

Crypto run: Ιστορική ρευστοποίηση 19 δισ. σε κρυπτονομίσματα σε 24 ώρες

Αμέσως μετά την βουτιά του χρηματιστηρίου εξαιτίας των δηλώσεων Τραμπ για δασμούς στην Κίνα, οι επενδυτές σε κρυπτονομίσματα ρευστοποίησαν περισσότερα από 19 δισ. δολάρια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί
Οικονομία 11.10.25

Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί

Από την πρώτη Νοεμβρίου οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην επιβολή νέων δασμών στην Κίνα ύψους 100% και ταυτόχρονα ανακοίνωσαν τον περιορισμό στις εξαγωγές software, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους
Με νέα συμμαχία 10.10.25

Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους

Ο Μπιλ Γκέιτς, γνωστός για τις τεχνολογικές του καινοτομίες και τη φιλανθρωπική του δράση, και ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας, θέλουν να ρίξουν δραστικά τις τιμές των φαρμάκων απώλειας βάρους

Σύνταξη
Έξαλλος ο Τραμπ με τα κινεζικά αντίμετρα – Ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Σι
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Έξαλλος ο Τραμπ με τα κινεζικά αντίμετρα - Ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Σι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Κίνα με μαζική αύξηση των δασμών στα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, ως αντίποινα στους αντιδασμούς στα πλοία και τους περιορισμούς στις σπάνιες γαίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καμπανάκι κινδύνου από τον ιδρυτή της Bridgewater – «Χρέος που θυμίζει Μεσοπόλεμο και κίνδυνος εμφυλίου»
Στις ΗΠΑ 10.10.25

Καμπανάκι κινδύνου από τον ιδρυτή της Bridgewater – «Χρέος που θυμίζει Μεσοπόλεμο και κίνδυνος εμφυλίου»

Όταν το χρέος αυξάνεται σε σχέση με το εισόδημα, «είναι σαν πλάκα στις αρτηρίες που στη συνέχεια αρχίζει να συμπιέζει τις δαπάνες», δήλωσε ο ιδρυτής της Bridgewater Associates, Ρέι Ντάλιο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης – Πώς επηρεάζει η… Γάζα
Οι εκτιμήσεις 11.10.25

Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης – Πώς επηρεάζει η… Γάζα

Το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινά να διατίθεται σε τέσσερις ημέρες και οι εκτιμήσεις για την τιμή του, δίνουν και παίρνουν… από παράγοντες της αγοράς

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Μια ακόμη «νύχτα του Φάντομ»: Η Ελλάδα ψάχνει ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη Δανία (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Μια ακόμη «νύχτα του Φάντομ»: Η Ελλάδα ψάχνει ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη Δανία (vids, pics)

Η Ελλάδα είναι με την πλάτη στον τοίχο και κόντρα στη Δανία στην Κοπεγχάγη ψάχνει κάτι που έχει καταφέρει μόλις μια φορά στην Ιστορία και μάλιστα με τρόπο... κοσμοιστορικό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η μάχη για την τηλεργασία καλά κρατεί – Οι εργαζόμενοι έτοιμοι να κάνουν θυσίες για να κερδίσουν ευελιξία
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Η μάχη για την τηλεργασία - Γιατί οι εργαζόμενοι αντιστέκονται στην επιστροφή στα γραφεία

Η τηλεργασία έχει την τιμητική της ανάμεσα στους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι ακόμη και να δεχθούν χαμηλότερο μισθό για να αποφύγουν την προσέλευση στο γραφείο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τι ποσοστό θα αγγίζουν οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς – Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ
Όλες οι πληροφορίες 11.10.25

Τι ποσοστό θα αγγίζουν οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς – Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Μέχρι τώρα έχουν αποσταλεί κατάλογοι με μειωμένες τιμές σε περίπου 400 κωδικούς επωνύμων προϊόντων και σε περίπου 400 κωδικούς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μιλούν για τους φόβους τους ως γονείς στην ψηφιακή εποχή
«Ανθρωπιστές της χρονιάς» 11.10.25

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μιλούν για τους φόβους τους ως γονείς στην ψηφιακή εποχή

«Τα παιδιά μας είναι ακόμα μικρά, ευτυχώς πολύ μικρά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ξέρουμε πως αυτή η μέρα πλησιάζει», είπε μεταξύ άλλων για το ζήτημα η Μέγκαν Μαρκλ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για οδηγό ταξί – 35χρονος τον λήστεψε απειλώντας τον με σύριγγα
Στη Θεσσαλονίκη 11.10.25

Εφιάλτης για οδηγό ταξί - 35χρονος τον λήστεψε απειλώντας τον με σύριγγα

Ο δράστης κατάφερε να αρπάξει χρήματα από τον άτυχο ταξιτζή στη Θεσσαλονίκη, προτού βγει από το όχημα και διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση - Τέσσερις συλλήψεις από την Αστυνομία σε ένα 24ωρο

Σύνταξη
Με την πάγια τακτική «η ιστορία της χώρας αρχίζει και σταματά στο 2015», επιτίθεται ο Μαρινάκης στον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 11.10.25

Με την πάγια τακτική «η ιστορία της χώρας αρχίζει και σταματά στο 2015», επιτίθεται ο Μαρινάκης στον Τσίπρα

Στην ίδια δοκιμασμένη, αν και πλέον αμφίβολης επιτυχίας, συνταγή του «καταστροφικού 2015» κατέφυγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εξαπολύοντας επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, προδίδοντας ένδεια επιχειρημάτων. Δεν δίστασε να μιλήσει για «αυτόκλητους σωτήρες», αλλά και για «προσωπολατρία» για να συνεχίσει με τις «επιτυχίες» της κυβέρνησης καταλήγοντας για άλλη μια φορά εμμέσως πλην σαφώς στο «Μητσοτάκης ή χάος».

Σύνταξη
«Boots»: Η νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σιωπηλή μάχη των ομοφυλόφιλων στρατιωτών στις ΗΠΑ
The Pink Marine 11.10.25

«Boots»: Η νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σιωπηλή μάχη των ομοφυλόφιλων στρατιωτών στις ΗΠΑ

Με χιούμορ και ευαισθησία, το «Boots» του Netflix αφηγείται την ιστορία ενός ομοφυλόφιλου εφήβου στους Πεζοναύτες, φωτίζοντας δεκαετίες φόβου και αγώνα για ισότητα στον στρατό

Σύνταξη
Τέμπη: «Δεν ήταν η κακιά η ώρα, ήταν η κακιά η χώρα» – Πλακιάς για Ρούτσι, δικαιοσύνη και πολιτικά παιχνίδια
Τέμπη 11.10.25

«Δεν ήταν η κακιά η ώρα, ήταν η κακιά η χώρα» - Ο Νίκος Πλακιάς για Ρούτσι, δικαιοσύνη και πολιτικά παιχνίδια

«Αν ακούσω στο δικαστήριο παράβαση καθήκοντος και πλημμέλημα, θα βάλω τα οστά των παιδιών μου στην έδρα και θα πω ‘θα σας δικάσουν τα παιδιά μου» λέει ο πατέρας των διδύμων που σκοτώθηκαν στα Τέμπη

Σύνταξη
Τσίπρας: Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης…
Πολιτική 11.10.25

Τσίπρας: Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης…

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας. Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν περνά στην νέα εποχή, τονίζει με αιχμές στην προοδευτική αντιπολίτευση και μιλά για την ανάγκη ενός σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και Δημοκρατίας. Το βιβλίο είναι ένα χρέος μου απέναντι στην ιστορία, λέει, ενάντια στη «δολοφονία της αλήθειας από τους ενόχους για το σκοτάδι της χρεοκοπίας».

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο