Φοβερό tweet από το Σαν Μαρίνο μετά το 10-0 από την Αυστρία: «Δεν μπορώ ούτε να κάτσω, πονάω παντού» (pics)

Η Αυστρία σημείωσε μια εκπληκτική εμφάνιση στη νίκη της με 10-0 επί του Σαν Μαρίνο, της ομάδας με τη χαμηλότερη κατάταξη στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA, κατά τη διάρκεια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ωστόσο, παρά το βαρύ σκορ, το Σαν Μαρίνο έδειξε για άλλη μια φορά τον ανθρώπινο και αυτοσαρκαστικό του χαρακτήρα. Το tweet του επίσημου λογαριασμού της εθνικής ομάδας μετά το ματς έγινε viral.

Οι αναρτήσεις μετά το Αυστρία – Σαν Μαρίνο

Me voy a tener que ir a dormir después de comernos 10 goles contra Austria. No me puedo ni sentar. Me duele todo. Hasta mañana. 🇸🇲 — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) October 10, 2025

«Πάω να κοιμηθώ μετά το να φάμε 10 γκολ από την Αυστρία. Δεν μπορώ ούτε να κάτσω. Πονάω παντού. Καληνύχτα», ανέφερε το σχετικό tweet και λίγα λεπτά αργότερα έγινε νέα ανάρτηση με το συνολικό σκορ του αγώνα.

Final del partido. 🇦🇹 Austria 10-0 San Marino 🇸🇲 Nos destruyeron completamente. Era más digno no presentarse a jugar. ¿Qué le faltó a la Sanmarineta para poder ganar este partido? ⁉🇸🇲 pic.twitter.com/JmRaOhX8U8 — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) October 9, 2025

Η «Sanmarineta», όπως αποκαλούν με αγάπη την ομάδα οι φίλαθλοι, μπορεί να μην κατάφερε να κοιτάξει στα μάτια τον αντίπαλο, αλλά απέδειξε ξανά ότι ξέρει να κερδίζει τις καρδιές του κόσμου.

«Τέλος του αγώνα. Αυστρία 10-0 Σαν Μαρίνο. Μας κατέστρεψαν ολοσχερώς. Ήταν πιο αξιοπρεπές να μην εμφανιστούμε για να παίξουμε. Τι έλειπε από την Sanmarineta για να κερδίσει αυτόν τον αγώνα;».

Η αυτοσαρκαστική ανάρτηση του Σαν Μαρίνο κέρδισε χιλιάδες likes και σχόλια, υπενθυμίζοντας γιατί αυτή η μικρή εθνική ομάδα έχει κερδίσει τη συμπάθεια όλων.