Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Φοβερό tweet από το Σαν Μαρίνο μετά το 10-0 από την Αυστρία: «Δεν μπορώ ούτε να κάτσω, πονάω παντού» (pics)
Φοβερό tweet από το Σαν Μαρίνο μετά το 10-0 από την Αυστρία: «Δεν μπορώ ούτε να κάτσω, πονάω παντού» (pics)

Η Αυστρία διέλυσε το Σαν Μαρίνο με 10-0 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά η πιο viral στιγμή ήρθε μετά το τέλος του αγώνα.

Η Αυστρία σημείωσε μια εκπληκτική εμφάνιση στη νίκη της με 10-0 επί του Σαν Μαρίνο, της ομάδας με τη χαμηλότερη κατάταξη στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA, κατά τη διάρκεια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ωστόσο, παρά το βαρύ σκορ, το Σαν Μαρίνο έδειξε για άλλη μια φορά τον ανθρώπινο και αυτοσαρκαστικό του χαρακτήρα. Το tweet του επίσημου λογαριασμού της εθνικής ομάδας μετά το ματς έγινε viral.

Οι αναρτήσεις μετά το Αυστρία – Σαν Μαρίνο

«Πάω να κοιμηθώ μετά το να φάμε 10 γκολ από την Αυστρία. Δεν μπορώ ούτε να κάτσω. Πονάω παντού. Καληνύχτα», ανέφερε το σχετικό tweet και λίγα λεπτά αργότερα έγινε νέα ανάρτηση με το συνολικό σκορ του αγώνα.

Η «Sanmarineta», όπως αποκαλούν με αγάπη την ομάδα οι φίλαθλοι, μπορεί να μην κατάφερε να κοιτάξει στα μάτια τον αντίπαλο, αλλά απέδειξε ξανά ότι ξέρει να κερδίζει τις καρδιές του κόσμου.

«Τέλος του αγώνα. Αυστρία 10-0 Σαν Μαρίνο. Μας κατέστρεψαν ολοσχερώς. Ήταν πιο αξιοπρεπές να μην εμφανιστούμε για να παίξουμε. Τι έλειπε από την Sanmarineta για να κερδίσει αυτόν τον αγώνα;».

Η αυτοσαρκαστική ανάρτηση του Σαν Μαρίνο κέρδισε χιλιάδες likes και σχόλια, υπενθυμίζοντας γιατί αυτή η μικρή εθνική ομάδα έχει κερδίσει τη συμπάθεια όλων.

Business
ΑΔΜΗΕ: Στο τραπέζι σενάρια κεφαλαιακής ενίσχυσης για τα έργα των 6 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Στο τραπέζι σενάρια κεφαλαιακής ενίσχυσης για τα έργα των 6 δισ. ευρώ

Business
Intralot: Με 58% η Bally's στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την εξαγορά

Intralot: Με 58% η Bally's στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την εξαγορά

inWellness
inTown
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Λαουτάρο Ριβέρο: Από πλανόδιος πωλητής γλυκών στο Μπουένος Άιρες στην «Αλμπισελέστε»
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Λαουτάρο Ριβέρο: Από πλανόδιος πωλητής γλυκών στο Μπουένος Άιρες στην «Αλμπισελέστε»

Από πωλητής γλυκών στη γειτονιά του, βασικός της Ρίβερ Πλέιτ και διεθνής με την Αργεντινή – το παραμύθι του 21χρονου αμυντικού, Λαουτάρο Ριβέρο, που ενσαρκώνει το όνειρο εκατομμυρίων.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γιοβάνοβιτς: «Μας πληγώνει ότι χάσαμε σε παιχνίδι που ήμασταν καλοί» (vid)
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Γιοβάνοβιτς: «Μας πληγώνει ότι χάσαμε σε παιχνίδι που ήμασταν καλοί» (vid)

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στις αδράνειες των παικτών του, όταν η Σκωτία κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι μετά το προβάδισμα που απέκτησε η Εθνική με τον Τσιμίκα.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Έδειξε χαρακτήρα η Κύπρος (2-2) – Δέκα γκολ έβαλε η Αυστρία στο Σαν Μαρίνο (10-0)
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Έδειξε χαρακτήρα η Κύπρος (2-2) - Δέκα γκολ η Αυστρία στο Σαν Μαρίνο (10-0)

Χάρη σε πέναλτι στο 5ο λεπτών των καθυστερήσεων, η Κύπρος ισοφάρισε σε 2-2 τη Βοσνία, ενώ η Αυστρία συνέτριψε το Σαν Μαρίνο με 10-0 - Νίκη για Ολλανδία (4-0), ισόπαλο το Τσεχία – Κροατία (0-0).

Σύνταξη
Σκωτία – Ελλάδα 3-1: Δύσκολα ακόμη και για τη 2η θέση η Εθνική… (vid)
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Σκωτία – Ελλάδα 3-1: Δύσκολα ακόμη και για τη 2η θέση η Εθνική… (vid)

Οδυνηρή ήττα για την Εθνική μας, η οποία αν και προηγήθηκε με τον Τσιμίκα (62′), στη συνέχεια δέχθηκε τρία γκολ από τη Σκωτία (3-1) και πλέον το έργο της έγινε πολύ δύσκολο ακόμη και για τη 2η θέση.

Σύνταξη
Ο Ιλκάι Γκουντογκάν απαγόρευσε τη Nutella στη Γαλατασαράι
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο Ιλκάι Γκουντογκάν απαγόρευσε τη Nutella στη Γαλατασαράι

Ο Γερμανός μέσος, Γκουντογκάν, έφερε στο τουρκικό μεγαθήριο τη φιλοσοφία πειθαρχίας και επαγγελματισμού που τον ανέδειξε στην κορυφή της Ευρώπης, ξεκινώντας από μια… γλυκιά απαγόρευση.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Εθνική Ελλάδας: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Παυλίδη (vid)
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Εθνική Ελλάδας: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Παυλίδη (vid)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχασε μια καλή ευκαιρία προκειμένου ανοίξει το σκορ για την Εθνική μας ομάδα κόντρα στην Σκωτία, μόλις στο 8ο λεπτό. Λίγο αργότερα ο Έλληνας φορ απείλησε και με μακρινό σουτ.

Σύνταξη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κεντρικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της ECA και τη νέα εποχή της ως EFC
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κεντρικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της ECA και τη νέα εποχή της ως EFC

Ο διοικητικός ηγέτης Ολυμπιακού και Νότιγχαμ Φόρεστ, στο κεντρικό τραπέζι των εξελίξεων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στην ιστορική μετονομασία της ECA σε European Football Clubs. Στο επικέντρο της ελίτ του αθλήματος και το κάλεσμα του προέδρου Νασέρ Ελ Κελαϊφί να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στον «συνασπισμό» των ισχυρότερων ποδοσφαιρικών ομάδων της Ευρώπης.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
LIVE: Λευκορωσία – Δανία
Ποδόσφαιρο 09.10.25

LIVE: Λευκορωσία – Δανία

LIVE: Λευκορωσία – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 το παιχνίδι Λευκορωσία – Δανία για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Κύπρος – Βοσνία
Ποδόσφαιρο 09.10.25

LIVE: Κύπρος – Βοσνία

LIVE: Κύπρος – Βοσνία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 το παιχνίδι Κύπρος – Βοσνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Σκωτία – Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 09.10.25

LIVE: Σκωτία – Ελλάδα

LIVE: Σκωτία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 το παιχνίδι Σκωτία – Ελλάδα για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ALPHA.

Σύνταξη
Κοινά φάρμακα αφήνουν «αποτύπωμα» στο εντερικό μικροβίωμα ακόμη και δεκαετίες μετά τη λήψη τους
Μακροπρόθεσμη επίδραση 10.10.25

Ποια φάρμακα βρέθηκαν να επηρεάζουν το εντερικό μικροβίωμα ακόμα και για δεκαετίες

Δεν είναι μόνο τα αντιβιοτικά ένοχα που απορρυθμίζουν το μικροβίωμα σύμφωνα – ιδού ποια άλλα φάρμακα επιδρούν μακροπρόθεσμα στη χλωρίδα του εντέρου.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Απάτη στη Σκιάθο: 4ετή φυλάκιση σε «μαϊμού» λογιστή – Έπειθε τα θύματα ότι έχει «κονέ» σε υπουργείο και ΕΦΚΑ
Στη Σκιάθο 10.10.25

Φυλάκιση 4 ετών σε «μαϊμού» λογιστή - Έπειθε τα θύματά του ότι έχει «κονέ» σε υπουργείο και ΕΦΚΑ

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε ως εγκέφαλος πίσω από την απάτη - Αποσπούσε από τους παθόντες από 1.500 έως και 10.000 ευρώ, υποσχόμενος ότι θα επισπεύσει τις διαδικασίες συνταξιοδότησής τους

Σύνταξη
Ισημερινός: Η κυβέρνηση κατεβάζει 3.000 στρατιώτες στους δρόμους εν μέσω κινητοποιήσεων ιθαγενών
Κλιμάκωση 10.10.25

Η κυβέρνηση του Ισημερινού κατεβάζει 3.000 στρατιώτες στους δρόμους εν μέσω κινητοποιήσεων των ιθαγενών

Σε ρυθμό κινητοποιήσεων ο Ισημερινός με μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια - Μετά από έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες η δεξιά κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό στους δρόμους

Σύνταξη
Η ΕΕ βάζει «στοπ» στα σχέδια του Τραμπ για κατακερματισμό των περιβαλλοντικών επιχειρηματικών κανόνων
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Η ΕΕ βάζει «στοπ» στα σχέδια του Τραμπ για κατακερματισμό των περιβαλλοντικών επιχειρηματικών κανόνων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να λυγίσει υπό τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ να καταργήσει τους πράσινους κανονισμούς ως μέρος της διμερούς εμπορικής συμφωνίας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Φοροδιαφυγή: Στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών από ειδικές επιτροπές της ΑΑΔΕ
Φοροδιαφυγή 10.10.25

Στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών από ειδικές επιτροπές της ΑΑΔΕ

Συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου - Καταγραφή και αξιολόγηση εκκρεμών και νέων καταγγελιών για φοροδιαφυγή - Οδηγίες Πιτσιλή

Σύνταξη
«Ήθελε να της αφαιρέσει τη ζωή» – Πάνω από 110 φορές κάρφωσε ο 43χρονος με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του
«Ήταν γεμάτη αίμα» 10.10.25

«Ήθελε να της αφαιρέσει τη ζωή» – Πάνω από 110 φορές κάρφωσε ο 43χρονος με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του

«Ήταν μία κοπέλα που ήταν γεμάτη αίμα, έβγαζε από παντού, από όλο το πρόσωπο, από τα μάτια, από τα αυτιά αίματα, δεν περιγράφεται αυτή η εικόνα».

Σύνταξη
Γάζα: Στο Ισραήλ αμερικανοί στρατιώτες για να «επιτηρούν τη συμφωνία» – Βομβαρδισμοί των IDF μετά τη συμφωνία
Εύθραυστη εκεχειρία 10.10.25

Αμερικανικά στρατεύματα αναπτύσσονται στο Ισραήλ για «επιτήρηση της συμφωνίας» - Οι επιθέσεις στη Γάζα συνεχίζονται

Η αμερικανική παρουσία στο Ισραήλ με τη συμμετοχή αξιωματικών από Αίγυπτο, Τουρκία και Κατάρ είναι η εγγύηση που έδωσαν οι ΗΠΑ στη Χαμάς για τη μη επανάληψη των εχθροπραξιών

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τεχνητή νοημοσύνη: Όλο και περισσότεροι ειδικοί των αγορών μιλούν για «φούσκα» – Τι ξέρουν
Η απαισιόδοξη πλευρά 10.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Όλο και περισσότεροι ειδικοί των αγορών μιλούν για «φούσκα» – Τι ξέρουν

Κοστίζει πολύ ακριβά, αργεί να αποσβέσει τα χρήματα των επενδύσεων, δεν κάνει όσα υπόσχεται και απαιτεί ποσότητες ενέργειας που ακόμη δεν παράγονται. Μοιάζει παιχνίδι μόνο για όσους χρήματα για πέταμα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ταξιδεύουμε με τη Blue Star Ferries στη Σύρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη και ανακαλύπτουμε την πιο αυθεντική και φιλόξενη πλευρά των Κυκλάδων!
Τα Νέα της Αγοράς 10.10.25

Ταξιδεύουμε με τη Blue Star Ferries στη Σύρο, τη Νάξο, τη Σαντορίν

Ταξιδεύουμε με τη Blue Star Ferries στη Σύρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη και ανακαλύπτουμε την πιο αυθεντική και φιλόξενη πλευρά των Κυκλάδων!

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Επικροτείται η παραίτηση Τσίπρα, με 16% εκλογικό έρμα θα ξεκινούσε κόμμα, «αδειάζει» την Κεντροαριστερά
Πολιτική Γραμματεία 10.10.25

Δημοσκόπηση: Επικροτείται η παραίτηση Τσίπρα, με 16% εκλογικό έρμα θα ξεκινούσε κόμμα, «αδειάζει» την Κεντροαριστερά

Η πρώτη δημοσκόπηση μετά την βόμβα Τσίπρα δικαιώνει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές του, ενώ δείχνει ότι ήδη διαθέτει ισχυρή μαγιά για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος βάσει των απαντήσεων θα ήταν κυρίαρχος στην Κεντροαριστερά αποδυναμώνοντας τα υπάρχοντα κόμματα.

Σύνταξη
Το φαινόμενο Λα Νίνια που προκαλεί ψυχρούς χειμώνες επιστρέφει – Ισχύς, διάρκεια και περιοχές που θα επηρεάσει
Καιρός 10.10.25

Το φαινόμενο Λα Νίνια που προκαλεί ψυχρούς χειμώνες επιστρέφει - Ισχύς, διάρκεια και περιοχές που θα επηρεάσει

Η Λα Νίνια τείνει να ενισχύει την εποχή των τυφώνων στον Ατλαντικό, αλλά φέτος μπορεί να είναι πολύ αδύναμη και σύντομη, οπότε ο αντίκτυπός της μάλλον θα είναι περιορισμένος, λένε οι μετεωρολόγοι

Σύνταξη
Μεσσηνία: Ανοίγει σήμερα η διαθήκη του 68χρονου – «Μπορεί να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος»
Μεσσηνία 10.10.25

Φοινικούντα: Ανοίγει σήμερα η διαθήκη του 68χρονου - «Μπορεί να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος»

Σε μυστήριο εξελίσσεται η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας - Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες των Αρχών αναμένεται να παίξει η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη που ανοίγει σήμερα

Σύνταξη
«Melania»: H επιστροφή της Πρώτης Κυρίας σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ
Culture Live 10.10.25

«Melania»: H επιστροφή της Πρώτης Κυρίας σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ

Η Amazon επενδύει 40 εκατ. δολάρια στo «Melania», ένα ντοκιμαντέρ για την επιστροφή της πρώην Πρώτης Κυρίας, σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ ο οποίος γνωστός για τη φιλία του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Σύνταξη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Απόρρητο