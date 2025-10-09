Ευρωπαϊκές λίγκες: Πόλεμος χωρίς όρια κατά της πειρατείας

Η πειρατεία έχει μετατραπεί σε έναν από τους μεγαλύτερους εφιάλτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Οι απώλειες για τις λίγκες και τα τηλεοπτικά δίκτυα αγγίζουν αστρονομικά ποσά, ενώ η παράνομη μετάδοση αγώνων μέσω διαδικτύου συνεχίζει να αυξάνεται, απειλώντας το οικονομικό οικοσύστημα του αθλήματος.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της LaLiga, οι ισπανικές ομάδες χάνουν 600 έως 700 εκατ. ευρώ ετησίως εξαιτίας της πειρατείας, η οποία μειώνει την αξία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Γι’ αυτό και η Ισπανία έχει εξαπολύσει μια εκτεταμένη εκστρατεία ενάντια στις παράνομες μεταδόσεις, συνεργαζόμενη με την Asociación para la Creatividad y el Entretenimiento (ACE) – όπου συμμετέχουν κολοσσοί όπως Netflix, Amazon, Apple και DAZN – καθώς και με τεχνολογικές εταιρείες όπως το Twitch και η Gcore.

Η «War Room» της LaLiga, ένα ειδικό κέντρο ελέγχου όπου περίπου 50 άτομα παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τους αγώνες εντοπίζοντας παράνομους συνδέσμους, έχει συμβάλει καθοριστικά στη μείωση της πειρατείας. Παρόλα αυτά, περίπου 43% των φιλάθλων δηλώνουν ότι παρακολουθούν αγώνες μέσω πειρατικών σελίδων. Μόνο τους τελευταίους 18 μήνες καταγράφηκαν 26,2 εκατ. παράνομες μεταδόσεις, με αύξηση 142% το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η μάχη είναι παγκόσμια. Η ACE και οι αρχές της Αιγύπτου διέλυσαν πρόσφατα το StreamEast, τη μεγαλύτερη ιστοσελίδα παράνομης μετάδοσης αθλητικού περιεχομένου στον κόσμο, με 136 εκατ. επισκέψεις τον μήνα. Στην Αργεντινή, η αστυνομία συνέλαβε τον δημιουργό της σελίδας Al Ángulo TV, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Premier League συμμετέχει στην «Επιχείρηση 404», ένα διεθνές πρόγραμμα που έχει ήδη μπλοκάρει 700 ιστότοπους και 14 εφαρμογές παράνομου streaming, εκτελώντας δεκάδες εντάλματα έρευνας και συλλήψεων.

Σύμφωνα με τον Nick Herm, διευθυντή επιχειρήσεων του Sky Group, το 50% της πειρατείας στο Ηνωμένο Βασίλειο προέρχεται από πειραγμένες συσκευές Amazon Fire Stick, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παράνομη παρακολούθηση αγώνων.

Η Bundesliga, σε συνεργασία με DAZN και Sky, συμμετέχει στη Sports Rights Owners Coalition και την Audiovisual Anti-Piracy Alliance (AAPA), ενώ εξετάζει επενδύσεις από ιδιωτικά κεφάλαια για την ενίσχυση της ψηφιακής προστασίας των δικαιωμάτων της.

Στην Ιταλία, η Serie A εφαρμόζει το πρόγραμμα «Chi sbaglia paga» («Όποιος παρανομεί πληρώνει»), με αυστηρά πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις τόσο για τους δημιουργούς όσο και για τους χρήστες παράνομου περιεχομένου. Από την αρχή του 2025 έχουν επιβληθεί περισσότερες από 2.500 κυρώσεις, ενώ οι παραβάτες υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε DAZN και Sky Italia.

Στη Γαλλία, η LFP δημιούργησε τη δική της πλατφόρμα streaming Ligue 1+, εντείνοντας την καταπολέμηση της πειρατείας. Το Δικαστήριο του Παρισιού αποφάσισε πρόσφατα ότι οι VPN πάροχοι πρέπει να λαμβάνουν ενεργά μέτρα αποκλεισμού πρόσβασης σε πειρατικούς ιστότοπους, προσφέροντας νομική κάλυψη στη λίγκα.

Η Ευρώπη βρίσκεται πλέον σε «πόλεμο» με την πειρατεία. Πίσω από τις μεγάλες στρατηγικές και τις τεχνολογικές συμμαχίες βρίσκεται μια κοινή συνειδητοποίηση: χωρίς τον έλεγχο της παράνομης μετάδοσης, η οικονομική βιωσιμότητα του ποδοσφαίρου —και των συλλόγων που το στηρίζουν— κινδυνεύει να υπονομευθεί ανεπανόρθωτα.