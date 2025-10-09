Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
08.10.2025 | 23:35
Άγρια συμπλοκή 13χρονων με μαχαιρώματα - Στο νοσοκομείο δύο μαθητές
Έχουν ήδη εξαντληθεί: Γιατί οι νέοι γερνούν πριν την ώρα τους;
Κάψιμο 09 Οκτωβρίου 2025 | 06:01

Έχουν ήδη εξαντληθεί: Γιατί οι νέοι γερνούν πριν την ώρα τους;

Οι νέοι σήμερα έχουν επηρεαστεί από τους γρήγορους ρυθμούς της σύγχρονης εποχής, με αποτέλεσμα να πιστεύουν ότι γερνούν πιο γρήγορα σε σχέση με τους γονείς τους.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

Spotlight

Η σύγχρονη ζωή έχει δημιουργήσει ένα παράδοξο: πολλοί νέοι άνθρωποι στα 20 και στα 30 τους αισθάνονται πιο μεγάλοι απ’ ό,τι ένιωθαν οι γονείς τους στην ίδια ηλικία. Παραπονιούνται για δύσκαμπτες αρθρώσεις, διαρκή κόπωση και «θολούρα» του εγκεφάλου πολύ πριν φτάσουν στη μέση ηλικία. Με λίγα λόγια, γερνούν πιο γρήγορα. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά τόσο νωρίς και μπορούν να αντιστραφούν;

Νέοι: Πώς η σύγχρονη ζωή ξεγελά σώμα και εγκέφαλο

Το κρυφό κόστος της ψηφιακής γήρανσης

Οι περισσότεροι περνάμε 8 με 12 ώρες την ημέρα μπροστά σε οθόνες. Το μπλε φως, το ατελείωτο «σκρολάρισμα» και ο καταιγισμός πληροφοριών, είναι φυσικό να καταπονούν το νευρικό μας σύστημα. Η «ψηφιακή γήρανση», δεν επηρεάζει μόνο τα μάτια. Επιταχύνει και την πνευματική κόπωση. Έρευνες δείχνουν ότι το multitasking στις οθόνες φθείρει τη μνήμη και τη συγκέντρωση πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Tip

Δοκίμασε να κάνεις «ψηφιακή αποτοξίνωση» για δύο ώρες την ημέρα. Κάνε offline δραστηριότητες όπως μαγείρεμα, διάβασμα, διατάσεις κ,λπ. Ακόμα και μικρά διαλείμματα βοηθούν τον εγκέφαλο να ανακάμψει, αυξάνοντας την ενέργεια και τη διαύγεια.

Διατροφικές ελλείψεις

Ακόμη και τα υγιεινά τρόφιμα σήμερα έχουν συχνά λιγότερα θρεπτικά συστατικά απ’ ό,τι παλαιότερα. Η εξάντληση του εδάφους, έχει μειώσει βασικά μέταλλα όπως το μαγνήσιο και ο ψευδάργυρος. Οι νέοι καταναλώνουν πολλές θερμίδες αλλά συχνά στερούνται μικροθρεπτικών συστατικών που υποστηρίζουν την ενέργεια, τη διάθεση και τη ζωτικότητα του δέρματος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη κόπωση, εύθραυστα μαλλιά και χαμηλή ανθεκτικότητα — σημάδια που σχετίζονται με τη γήρανση.

Tip

Πρόσθεσε στη διατροφή σου τροφές πλούσιες σε μέταλλα, όπως κολοκυθόσπορους και σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Επίλεγε εποχικά προϊόντα και βάλε ποικιλία στο πιάτο σου για… επαναφόρτιση σε κυτταρικό επίπεδο.

Το σώμα σε διαρκή «λειτουργία»

Πολλοί νέοι δεν έχουν έναν σταθερό ρυθμό ζωής. Ξυπνούν σε διαφορετικές ώρες, τρώνε χωρίς πρόγραμμα και συχνά εργάζονται ως αργά τη νύχτα. Αυτό διαταράσσει τον κιρκάδιο ρυθμό — το φυσικό «ρολόι» του σώματος. Όταν ο ρυθμός αυτός χαλάει, οι ορμόνες όπως η κορτιζόλη και η μελατονίνη βγαίνουν εκτός ισορροπίας, κάνοντας το σώμα να φέρεται σαν να είναι δεκαετίες μεγαλύτερο.

Tip

Αντί να κυνηγάς τις 8 ώρες ύπνου, επικεντρώσου στη σταθερότητα. Πήγαινε για ύπνο και ξύπνα την ίδια ώρα κάθε μέρα. Πρόσθεσε επίσης στη ρουτίνα σου λίγη πρωινή έκθεση στο ηλιακό φως για φυσική ρύθμιση των ορμονών.

Ο ρόλος των μικρών στρεσογόνων παραγόντων

Οι μικροί στρεσογόνοι παράγοντες — ειδοποιήσεις, θόρυβος, υπερανάλυση, συνεχείς αποφάσεις — συσσωρεύονται σιωπηλά. Διατηρούν το σώμα σε μια κατάσταση ήπιας έντασης. Με τον καιρό, θα μπορούσαν να αυξήσουν τη φλεγμονή, να επιταχύνουν τη γήρανση του δέρματος και να μειώσουν τη ζωτικότητα. Οι νέοι σήμερα δέχονται περισσότερους μικρο-στρεσογόνους ερεθισμούς σε ένα πρωινό, απ’ ό,τι προηγούμενες γενιές σε μία εβδομάδα.

Tip

Κάνε διαλείμματα. Μόλις 60 δευτερόλεπτα αργής αναπνοής, τρεις φορές τη μέρα, μπορούν να αναστρέψουν τις ώρες του «κρυφού» στρες. Σκέψου το σαν ένα κουμπί επαναφοράς για το νευρικό σου σύστημα.

Άσκηση χωρίς κινητικότητα

Πολλοί νέοι σήμερα πηγαίνουν γυμναστήριο, σηκώνουν βάρη ή κάνουν αερόβια προπόνηση, αλλά περνούν το υπόλοιπο της μέρας καθιστοί. Αυτό δημιουργεί τη λεγόμενη «νεανική δυσκαμψία» — μια κατάσταση όπου οι μύες είναι δυνατοί, αλλά οι αρθρώσεις κινούνται σαν ατόμου μεγαλύτερης ηλικίας. Με τον καιρό, αυτή η δυσκαμψία προκαλεί πόνους και δυσφορία που θυμίζουν πρόωρη γήρανση.

Tip

Ενσωμάτωσε 5 λεπτά κινητικότητας στην ημέρα σου — κυκλικές κινήσεις ισχίων, στροφές σπονδυλικής στήλης, κυκλικές κινήσεις ώμων. Επαναφέρει τη ροή στην κίνηση και προλαμβάνει το αίσθημα του «γερασμένου σώματος σε νεανική ηλικία».

Νέοι και μοναξιά

 Η μοναξιά θεωρείται πλέον μάστιγα. Αν και τα κοινωνικά δίκτυα συνδέουν τους ανθρώπους, οι αληθινές σχέσεις. μειώνονται. Η μοναξιά ενεργοποιεί τα ίδια κέντρα στον εγκέφαλο με τον σωματικό πόνο και επιταχύνει τη βιολογική γήρανση. Ένας νέος που νιώθει απομονωμένος/η μπορεί να εμφανίσει χαμηλή ενέργεια, μειωμένη ανοσία και πρόωρη πνευματική εξάντληση.

Tip

Ξεκίνα με μικρές επαφές, π.χ. μίλησε σε έναν γείτονα. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι μικρο-συνδέσεις στην καθημερινότητα έχουν αναζωογονητικά οφέλη για τον εγκέφαλο, αντίστοιχα με τις βαθιές φιλίες.

Νέοι και απώλεια του παιχνιδιού…

Τα παιδιά μαθαίνουν και ανακαλύπτουν συνεχώς — γι’ αυτό και ακτινοβολούν ενέργεια. Πολλοί νέοι σταματούν να δοκιμάζουν καινούρια πράγματα μόλις τελειώσει το σχολείο ή το πανεπιστήμιο. Τότε αρχίζει η ρουτίνα, και ο εγκέφαλος ερμηνεύει αυτή την επανάληψη ως γήρανση. Όταν η ζωή γίνεται μονότονη, η ενέργεια και η δημιουργικότητα φθίνουν, κάνοντάς μας να νιώθουμε μεγαλύτεροι απ’ ό,τι είμαστε στην πραγματικότητα.

Tip

Επανέφερε τη δημιουργικότητα στη ζωή σου. Ξεκίνα ένα μάθημα άσχετο με τη δουλειά σου — χορό, μια νέα γλώσσα κ.λπ.. Η καινοτομία ενεργοποιεί το σύστημα ντοπαμίνης, το οποίο συνδέεται άμεσα με τη νεανικότητα και το κίνητρο.

* Πηγή: Vita

Τράπεζες
Eλληνικές τράπεζες: Πώς διεκδικούν business στη Μέση Ανατολή

Eλληνικές τράπεζες: Πώς διεκδικούν business στη Μέση Ανατολή

Vita.gr
«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

Κόσμος
Γάζα: Ισραηλ-Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης

Γάζα: Ισραηλ-Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης

inWellness
inTown
Plus
Fall reset: Τα must-have της φθινοπωρινής ανανέωσης
Τα Νέα της Αγοράς 08.10.25

Fall reset: Τα must-have της φθινοπωρινής ανανέωσης

Έχει έρθει η στιγμή για το πολυαναμενόμενο fall reset - και αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για να φέρεις το πολύτιμο αίσθημα της ανανέωσης στην καθημερινότητά σου.

Σύνταξη
Η Ζωή Χατζηαντωνίου μάς μιλά για την επιστροφή της «Μέρας της φούστας» – Όταν το θέατρο λειτουργεί ως τόπος σύγκρουσης και αμφισβήτησης
Plus 08.10.25
Plus 08.10.25

Η Ζωή Χατζηαντωνίου μάς μιλά για την επιστροφή της «Μέρας της φούστας» – Όταν το θέατρο λειτουργεί ως τόπος σύγκρουσης και αμφισβήτησης

Η Ζωή Χατζηαντωνίου δεν σκηνοθετεί μια παράσταση που καθησυχάζει· παραδίδει μια παράσταση-εμπειρία που λειτουργεί σαν κάτοπτρο αντανακλώντας τον αναβρασμό μιας εποχής που κοχλάζει υπόγεια

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση
Κόσμος 09.10.25
Κόσμος 09.10.25

Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση

Έλλειψη εμπιστοσύνης φαίνεται ότι δείχνουν αρκετές ομάδες προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είναι ξανά αντιμέτωπη με προτάσεις μομφής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ρίτσαρντ Σιάο: Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του Άρη Betsson που προκάλεσε… χαμό στο «Αλεξάνδρειο» (pics)
Μπάσκετ 09.10.25
Μπάσκετ 09.10.25

Ρίτσαρντ Σιάο: Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του Άρη Betsson που προκάλεσε… χαμό στο «Αλεξάνδρειο» (pics)

Αυτός είναι ο νεαρός μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Betsson, Ρίτσαρντ Σιάο – Η «τρέλα» με τον κόσμο, η συνάντηση με τον Γκάλη και η φιλία με τον Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία: «Η Αυτοδιοίκηση δεν παραχωρεί καμία αρμοδιότητα»
Αυτοδιοίκηση 09.10.25
Αυτοδιοίκηση 09.10.25

Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία: «Η Αυτοδιοίκηση δεν παραχωρεί καμία αρμοδιότητα»

Σταθερή στις θέσεις η Κεντρική Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Ο Πρόεδρος Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία ήταν ξεκάθαρος αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Θλίψη στην Μπόκα Τζούνιορς: «Έφυγε» ο προπονητής της ομάδας Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο – Ποια ήταν η ασθένεια που έπασχε… (pics)
Ποδόσφαιρο 09.10.25
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Θλίψη στην Μπόκα Τζούνιορς: «Έφυγε» ο προπονητής της ομάδας Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο – Ποια ήταν η ασθένεια που έπασχε… (pics)

Ο σπουδαίος Αργεντινός τεχνικός της Μπόκα Τζούνιορς, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο πέθανε στα 69 του χρόνια αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη ποδοσφαιρική καριέρα.

Σύνταξη
Ο Ρέι Γουίνστον λέει ότι η οντισιόν του στο Star Wars «δεν πήγε καλά» επειδή ήταν μεθυσμένος
Ειλικρινής 09.10.25
Ειλικρινής 09.10.25

Ο Ρέι Γουίνστον λέει ότι η οντισιόν του στο Star Wars «δεν πήγε καλά» επειδή ήταν μεθυσμένος

«Ήμουν έξω όλη τη νύχτα και όταν έφτασα, κατάλαβα αμέσως ότι δεν ήμουν κατάλληλος για τον ρόλο» είπε ο Ρέι Γουίνστον για την οντισιόν του για τις ταινίες του prequel.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γερμανία: Τερματίζει την ταχεία χορήγηση υπηκοότητας – Αλλαγή πλεύσης σε θέματα μετανάστευσης
Κόσμος 09.10.25
Κόσμος 09.10.25

Τέλος στη ταχεία χορήγηση υπηκοότητας βάζει η Γερμανία - Αλλαγή πλεύσης σε θέματα μετανάστευσης

Οι συντηρητικοί του Φρίντριχ Μερτς είχαν δεσμευτεί να αποσύρουν τη νομοθεσία, η οποία επέτρεπε την απόκτηση της υπηκοότητας σε τρία χρόνια αντί για πέντε.

Σύνταξη
Σκωτία – Ελλάδα: Κρίσιμο ματς για την Εθνική, ψάχνει διπλό για να παραμείνει ζωντανή για την πρωτιά
Ποδόσφαιρο 09.10.25
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Σκωτία – Ελλάδα: Κρίσιμο ματς για την Εθνική, ψάχνει διπλό για να παραμείνει ζωντανή για την πρωτιά

Η Εθνική μας ομάδα είναι στη Γλασκώβη, εκεί όπου απόψε (9/10, 21:45) θα κοντραριστεί με τη Σκωτία με στόχο να παραμείνει ζωντανή στο παιχνίδι της πρόκρισης στα τελικά του Μουντιάλ 2026.

Σύνταξη
Φλώρινα: Προσποιήθηκαν μέλη φιλοζωικής εταιρείας και κατάφεραν να αποσπάσουν 14.000 ευρώ από ηλικιωμένο
Στη Φλώρινα 09.10.25
Στη Φλώρινα 09.10.25

Προσποιήθηκαν μέλη φιλοζωικής εταιρείας και κατάφεραν να αποσπάσουν 14.000 ευρώ από ηλικιωμένο

Οι κλέφτες πήγαν στο σπίτι 70χρονου στη Φλώρινα και τον έπεισαν ότι πρέπει να καταγραφούν οι κότες που είχε σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του, ώστε να τον απομακρύνουν από το σπίτι και να τον ξαφρίσουν

Σύνταξη
Τσε Γκεβάρα: Η ιστορία ενός παγκόσμιου συμβόλου
Ιστορικό Αρχείο 09.10.25

H ιστορία του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα

Οι ρίζες του, η δράση του και τα χαρακτηρίστικα της προσωπικότητάς του, που έκαναν τον Τσε Γκεβάρα παγκόσμιο είδωλο

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Μεσσηνία: Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας – Οι προηγούμενες επιθέσεις και η αλλαγή της διαθήκης
Φοινικούντα 09.10.25
Φοινικούντα 09.10.25

Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ - Οι προηγούμενες επιθέσεις και η αλλαγή της διαθήκης

Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας η ΕΛ.ΑΣ. – Οι προηγούμενες επιθέσεις στον 68χρονου και η αλλαγή στη διαθήκη μερικές μέρες πριν από το έγκλημα

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή – Copernicus: Ο Σεπτέμβριος του 2025 ο τρίτος πιο θερμός στην ιστορία
Κλιματική αλλαγή 09.10.25
Κλιματική αλλαγή 09.10.25

Ο Σεπτέμβριος του 2025 ο τρίτος πιο θερμός στην ιστορία - Ποιες περιοχές επηρεάστηκαν περισσότερο

Η κατάσταση παγκοσμίως σε ό,τι αφορά την πορεία της θερμοκρασίας του πλανήτη «παραμένει η ίδια, με μετρήσεις επίμονα υψηλές στο έδαφος και στην επιφάνεια των θαλασσών» σχολίασε ειδική του Copernicus

Σύνταξη
Το βάρος μιας απουσίας
Editorial 09.10.25

Το βάρος μιας απουσίας

Όχι, η ουσία της απουσίας του Αντώνη Σαμαρά δεν αφορά την άρνησή του να συναντήσει τον πρωθυπουργό, αλλά την άρνησή του να συμμετέχει σε μια ΝΔ που καιρό τώρα δεν εκπροσωπεί όλο το ακροατήριο της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα με τρεις νεκρούς στο Σούμι
Πόλεμος 09.10.25
Πόλεμος 09.10.25

Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία - Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες στο Σούμι

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στην περιφέρεια Σούμι στην Ουκρανία αφού απώθησε τον Απρίλιο τα τελευταία στοιχεία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που απέμεναν στη γειτονική ρωσική περιφέρεια Κουρσκ

Σύνταξη
Γάζα: Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ για τη συμφωνία – Πότε θα ξεκινήσει η απελευθέρωση ομήρων και παλαιστίνιων κρατουμένων
Γάζα 09.10.25
Γάζα 09.10.25

Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ για τη συμφωνία - Πότε θα ξεκινήσει η απελευθέρωση ομήρων και παλαιστίνιων κρατουμένων

Οι συγγενείς των ομήρων ξέσπασαν σε δάκρυα χαράς και έντονους πανηγυρισμούς μετά την επίτευξη συμφωνίας για τη Γάζα - Η ανταλλαγή θα λάβει χώρα εντός 72 ωρών από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας

Σύνταξη
Εκδοτικός οίκος της Αγγλίας απολογείται στη Μελάνια Τραμπ για βιβλίο που τη συνδέει με τον Τζέφρι Έπσταϊν
«Ανεπιβεβαίωτοι ισχυρισμοί» 09.10.25
«Ανεπιβεβαίωτοι ισχυρισμοί» 09.10.25

Εκδοτικός οίκος της Αγγλίας απολογείται στη Μελάνια Τραμπ για βιβλίο που τη συνδέει με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο εκδοτικός οίκος HarperCollins UK ζήτησε συγγνώμη από τη Μελάνια Τραμπ και απέσυρε βιβλίο του Άντριου Λάουνι, μετά τη δημοσίευση ανεπιβεβαίωτων ισχυρισμών που τη συνέδεαν με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύνταξη
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο