Έχουν ήδη εξαντληθεί: Γιατί οι νέοι γερνούν πριν την ώρα τους;

Η σύγχρονη ζωή έχει δημιουργήσει ένα παράδοξο: πολλοί νέοι άνθρωποι στα 20 και στα 30 τους αισθάνονται πιο μεγάλοι απ’ ό,τι ένιωθαν οι γονείς τους στην ίδια ηλικία. Παραπονιούνται για δύσκαμπτες αρθρώσεις, διαρκή κόπωση και «θολούρα» του εγκεφάλου πολύ πριν φτάσουν στη μέση ηλικία. Με λίγα λόγια, γερνούν πιο γρήγορα. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά τόσο νωρίς και μπορούν να αντιστραφούν;

Νέοι: Πώς η σύγχρονη ζωή ξεγελά σώμα και εγκέφαλο

Το κρυφό κόστος της ψηφιακής γήρανσης

Οι περισσότεροι περνάμε 8 με 12 ώρες την ημέρα μπροστά σε οθόνες. Το μπλε φως, το ατελείωτο «σκρολάρισμα» και ο καταιγισμός πληροφοριών, είναι φυσικό να καταπονούν το νευρικό μας σύστημα. Η «ψηφιακή γήρανση», δεν επηρεάζει μόνο τα μάτια. Επιταχύνει και την πνευματική κόπωση. Έρευνες δείχνουν ότι το multitasking στις οθόνες φθείρει τη μνήμη και τη συγκέντρωση πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Tip

Δοκίμασε να κάνεις «ψηφιακή αποτοξίνωση» για δύο ώρες την ημέρα. Κάνε offline δραστηριότητες όπως μαγείρεμα, διάβασμα, διατάσεις κ,λπ. Ακόμα και μικρά διαλείμματα βοηθούν τον εγκέφαλο να ανακάμψει, αυξάνοντας την ενέργεια και τη διαύγεια.

Διατροφικές ελλείψεις

Ακόμη και τα υγιεινά τρόφιμα σήμερα έχουν συχνά λιγότερα θρεπτικά συστατικά απ’ ό,τι παλαιότερα. Η εξάντληση του εδάφους, έχει μειώσει βασικά μέταλλα όπως το μαγνήσιο και ο ψευδάργυρος. Οι νέοι καταναλώνουν πολλές θερμίδες αλλά συχνά στερούνται μικροθρεπτικών συστατικών που υποστηρίζουν την ενέργεια, τη διάθεση και τη ζωτικότητα του δέρματος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη κόπωση, εύθραυστα μαλλιά και χαμηλή ανθεκτικότητα — σημάδια που σχετίζονται με τη γήρανση.

Tip

Πρόσθεσε στη διατροφή σου τροφές πλούσιες σε μέταλλα, όπως κολοκυθόσπορους και σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Επίλεγε εποχικά προϊόντα και βάλε ποικιλία στο πιάτο σου για… επαναφόρτιση σε κυτταρικό επίπεδο.

Το σώμα σε διαρκή «λειτουργία»

Πολλοί νέοι δεν έχουν έναν σταθερό ρυθμό ζωής. Ξυπνούν σε διαφορετικές ώρες, τρώνε χωρίς πρόγραμμα και συχνά εργάζονται ως αργά τη νύχτα. Αυτό διαταράσσει τον κιρκάδιο ρυθμό — το φυσικό «ρολόι» του σώματος. Όταν ο ρυθμός αυτός χαλάει, οι ορμόνες όπως η κορτιζόλη και η μελατονίνη βγαίνουν εκτός ισορροπίας, κάνοντας το σώμα να φέρεται σαν να είναι δεκαετίες μεγαλύτερο.

Tip

Αντί να κυνηγάς τις 8 ώρες ύπνου, επικεντρώσου στη σταθερότητα. Πήγαινε για ύπνο και ξύπνα την ίδια ώρα κάθε μέρα. Πρόσθεσε επίσης στη ρουτίνα σου λίγη πρωινή έκθεση στο ηλιακό φως για φυσική ρύθμιση των ορμονών.

Ο ρόλος των μικρών στρεσογόνων παραγόντων

Οι μικροί στρεσογόνοι παράγοντες — ειδοποιήσεις, θόρυβος, υπερανάλυση, συνεχείς αποφάσεις — συσσωρεύονται σιωπηλά. Διατηρούν το σώμα σε μια κατάσταση ήπιας έντασης. Με τον καιρό, θα μπορούσαν να αυξήσουν τη φλεγμονή, να επιταχύνουν τη γήρανση του δέρματος και να μειώσουν τη ζωτικότητα. Οι νέοι σήμερα δέχονται περισσότερους μικρο-στρεσογόνους ερεθισμούς σε ένα πρωινό, απ’ ό,τι προηγούμενες γενιές σε μία εβδομάδα.

Tip

Κάνε διαλείμματα. Μόλις 60 δευτερόλεπτα αργής αναπνοής, τρεις φορές τη μέρα, μπορούν να αναστρέψουν τις ώρες του «κρυφού» στρες. Σκέψου το σαν ένα κουμπί επαναφοράς για το νευρικό σου σύστημα.

Άσκηση χωρίς κινητικότητα

Πολλοί νέοι σήμερα πηγαίνουν γυμναστήριο, σηκώνουν βάρη ή κάνουν αερόβια προπόνηση, αλλά περνούν το υπόλοιπο της μέρας καθιστοί. Αυτό δημιουργεί τη λεγόμενη «νεανική δυσκαμψία» — μια κατάσταση όπου οι μύες είναι δυνατοί, αλλά οι αρθρώσεις κινούνται σαν ατόμου μεγαλύτερης ηλικίας. Με τον καιρό, αυτή η δυσκαμψία προκαλεί πόνους και δυσφορία που θυμίζουν πρόωρη γήρανση.

Tip

Ενσωμάτωσε 5 λεπτά κινητικότητας στην ημέρα σου — κυκλικές κινήσεις ισχίων, στροφές σπονδυλικής στήλης, κυκλικές κινήσεις ώμων. Επαναφέρει τη ροή στην κίνηση και προλαμβάνει το αίσθημα του «γερασμένου σώματος σε νεανική ηλικία».

Νέοι και μοναξιά

Η μοναξιά θεωρείται πλέον μάστιγα. Αν και τα κοινωνικά δίκτυα συνδέουν τους ανθρώπους, οι αληθινές σχέσεις. μειώνονται. Η μοναξιά ενεργοποιεί τα ίδια κέντρα στον εγκέφαλο με τον σωματικό πόνο και επιταχύνει τη βιολογική γήρανση. Ένας νέος που νιώθει απομονωμένος/η μπορεί να εμφανίσει χαμηλή ενέργεια, μειωμένη ανοσία και πρόωρη πνευματική εξάντληση.

Tip

Ξεκίνα με μικρές επαφές, π.χ. μίλησε σε έναν γείτονα. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι μικρο-συνδέσεις στην καθημερινότητα έχουν αναζωογονητικά οφέλη για τον εγκέφαλο, αντίστοιχα με τις βαθιές φιλίες.

Νέοι και απώλεια του παιχνιδιού…

Τα παιδιά μαθαίνουν και ανακαλύπτουν συνεχώς — γι’ αυτό και ακτινοβολούν ενέργεια. Πολλοί νέοι σταματούν να δοκιμάζουν καινούρια πράγματα μόλις τελειώσει το σχολείο ή το πανεπιστήμιο. Τότε αρχίζει η ρουτίνα, και ο εγκέφαλος ερμηνεύει αυτή την επανάληψη ως γήρανση. Όταν η ζωή γίνεται μονότονη, η ενέργεια και η δημιουργικότητα φθίνουν, κάνοντάς μας να νιώθουμε μεγαλύτεροι απ’ ό,τι είμαστε στην πραγματικότητα.

Tip

Επανέφερε τη δημιουργικότητα στη ζωή σου. Ξεκίνα ένα μάθημα άσχετο με τη δουλειά σου — χορό, μια νέα γλώσσα κ.λπ.. Η καινοτομία ενεργοποιεί το σύστημα ντοπαμίνης, το οποίο συνδέεται άμεσα με τη νεανικότητα και το κίνητρο.

* Πηγή: Vita