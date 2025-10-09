Έρευνα: Ο συνδυασμός που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Σε πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό British Journal of Nutrition, οι ερευνητές αποκάλυψαν ότι είναι ωφέλιμο να καταναλώνουμε περίπου 7 με 8 ροφήματα την ημέρα και να υπάρχει συγκεκριμένα ισορροπία ανάμεσα στον καφέ, το τσάι και το νερό, αν θέλουμε να αυξήσουμε το προσδόκιμο της ζωής μας.

Για τις ανάγκες της εν λόγω έρευνας, οι επιστήμονες εξέτασαν δεδομένα για 182.770 ενήλικες που ήταν καταγεγραμμένοι στο UK Biobank (μία από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές βιοϊατρικές βάσεις δεδομένων στον κόσμο). Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν πολλαπλά ερωτηματολόγια με 24ωρη ανάκληση διατροφής, από τα οποία οι επιστήμονες υπολόγισαν την τυπική ημερήσια πρόσληψη καφέ, τσαγιού και νερού. Η παρακολούθηση διήρκεσε περίπου 13 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων οι ειδικοί κατέγραψαν περιστατικά ασθενειών και αιτίες θανάτου όσων απεβίωσαν.

Όπως διαπιστώθηκε, όσοι κατανάλωναν 7-8 ροφήματα την ημέρα, συνδυάζοντας καφέ, τσάι και νερό, είχαν 28% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, σε σύγκριση με όσους έπιναν λιγότερα από 4 ροφήματα ημερησίως.

Προσδόκιμο ζωής: Κλειδί η επαρκής ενυδάτωση



Οι συγγραφείς της μελέτης τόνισαν ότι το πιο σημαντικό μήνυμα είναι ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να επιδιώκουν να καταναλώνουν τουλάχιστον 7-8 υγιή ροφήματα την ημέρα για να εξασφαλίζουν επαρκή ενυδάτωση. Κάθε κύτταρο του σώματός μας άλλωστε εξαρτάται από το νερό για να λειτουργήσει.

Ωστόσο, η εν λόγω μελέτη αναδεικνύει ακόμα κάτι σημαντικό: Όπως συμβαίνει και με το φαγητό, έτσι και με τα ροφήματα, μετράει και η ποιότητα των υγρών που καταναλώνουμε.

Μια ανασκόπηση μελετών που εξέτασε την επίδραση του καφέ στην υγεία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατανάλωση μέχρι 4 φλιτζανιών ημερησίως είναι ασφαλής και μπορεί να προσφέρει οφέλη, όπως η πρόληψη ασθενειών που σχετίζονται με τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες (π.χ. παχυσαρκία, μεταβολικό σύνδρομο, διαβήτης τύπου 2). Η ίδια ανασκόπηση σημείωσε επίσης ότι η κατανάλωση καφέ σχετίζεται με μειωμένη εμφάνιση διαφόρων μορφών καρκίνου και μείωση του κινδύνου θανάτου από οποιαδήποτε αιτία.

Και η κατανάλωση τσαγιού συνδέεται με οφέλη για την υγεία. Το τσάι μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως η αθηροσκλήρωση και η στεφανιαία νόσος, ενώ παράλληλα έχει αντιγηραντικές δράσεις, μειώνοντας τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2, υποστηρίζουν μελέτες.

Στοχεύστε στη ποικιλία, αλλά μην υπερβάλλετε με την καφεΐνη

Οι ερευνητές προειδοποίησαν ότι η επιπλέον καφεΐνη από τον καφέ και το τσάι αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Η υπερβολική καφεΐνη μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση, να επιταχύνει τους παλμούς της καρδιάς και να επηρεάσει την απορρόφηση ορισμένων μετάλλων.

Γενικά, το ιδανικό στην κατανάλωση φαίνεται να είναι γύρω στα επτά με οκτώ ροφήματα την ημέρα συνολικά, με έναν ισορροπημένο συνδυασμό και των τριών ροφημάτων, για παράδειγμα δύο κούπες καφέ, ένα τσάι και τέσσερα-πέντε ποτήρια νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας.

«Πάντα στη διατροφή μας, το ζητούμενο είναι η μετριοπάθεια», κατέληξαν οι επιστήμονες.

Περιορισμοί της μελέτης

Η μελέτη ήταν παρατηρητική, όχι πειραματική. Αυτό σημαίνει πως ίσως τα άτομα που πίνουν καφέ/τσάι να είχαν γενικά πιο υγιεινό τρόπο ζωής και ως εκ τούτου μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν μόνοι τους τα ερωτηματολόγια, άρα υπάρχει ο κίνδυνος ανακριβών στοιχείων, είτε γιατί ξέχασαν τι ήπιαν, είτε γιατί έδωσαν κοινωνικά επιθυμητές απαντήσεις.

Τέλος, δεν είναι σαφές τι είδους καφές/τσάι καταναλώθηκε (φίλτρου, στιγμιαίος, πράσινο/μαύρο τσάι κ.λπ.) και αν προστέθηκε γάλα, ζάχαρη ή κρέμα, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα.

* Πηγή: Vita