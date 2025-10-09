Όμιλος ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία

Με ταχείς ρυθμούς και εντός χρονοδιαγραμμάτων προχωρούν τα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη Δυτική Μακεδονία, πυρήνας των οποίων είναι οι περιοχές γύρω από τους ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, Καρδιάς, Αγίου Δημητρίου και Αμυνταίου. Συνολικά, με την ολοκλήρωσή τους, τα φωτοβολταϊκά clusters της περιοχής, τα μεγαλύτερα σε ολόκληρη την Ευρώπη, θα παράγουν σχεδόν 3.150 GWh ηλεκτρικής ενέργειας – ποσότητα που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 6% της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα.

Τα έργα ΑΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας

Αξιοποιώντας τις εκτάσεις των παλαιών λιγνιτωρυχείων των ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, Καρδιάς και Αγίου Δημητρίου, εγκαθίστανται φωτοβολταϊκοί σταθμοί συνολικής ισχύος 1.190 MW, η κατασκευή του μεγαλύτερου μέρους των οποίων (περίπου το 90%) έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ κάποια έργα βρίσκονται ήδη σε λειτουργία.

Με την πλήρη αποπεράτωση της κατασκευής τους, η οποία αναμένεται κατά τους αμέσως επόμενους μήνες, ο Όμιλος θα παράγει μόνο από τους σταθμούς αυτούς περίπου 1800 GWh e ετησίως. Η ενέργεια αυτή θα καλύπτει τις ανάγκες σχεδόν 450.000 νοικοκυριών, αποτρέποντας ταυτόχρονα την έκλυση 900.000 tn CO 2 στην ατμόσφαιρα. Σε αυτούς τους σταθμούς περιλαμβάνεται και η ναυαρχίδα του αναπτυξιακού προγράμματος της εταιρείας, ισχύος 550 MW.

Επιπλέον, σε συνεργασία με τη γερμανική εταιρεία RWE AG, προχωράει δυναμικά και η ολοκλήρωση της κατασκευής των φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 940 MW στην περιοχή του Αμυνταίου, πλησίον του ΑΗΣ Αμυνταίου, ικανοί να παράγουν περίπου 1.350 GWh ετησίως, καλύπτοντας τις ανάγκες περισσότερων από 300.000 νοικοκυριών κι αποτρέποντας την έκλυση σχεδόν 675.000 tn CO 2 .

Σημαντικές επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευσης

Πολύ σημαντικό κομμάτι των έργων της ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι η εγκατάσταση αρχικά δύο σταθμών ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ενέργειας (BESS) σε Πτολεμαΐδα (περιοχή ΑΗΣ Καρδιάς) και Μελίτη. Η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για βέλτιστη χρήση των φωτοβολταϊκών σταθμών, επιτρέποντας την αποθήκευση ενέργειας κατά τις ώρες της ημέρας (όπου καταγράφεται πλεόνασμα παραγωγής) και την απόδοσή της μετά τη δύση του ήλιου (όπου παρατηρείται έλλειμμα παραγωγής), ενώ παράλληλα προσφέρουν μια πολύτιμη υπηρεσία στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάλλοντας στην ευστάθεια του.

Οι δύο αυτοί σταθμοί, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 98 MW και χωρητικότητας 196 MWh, καθώς και τα συνοδά έργα τους, αναμένεται να ολοκληρωθούν σταδιακά και να συνδεθούν στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας το επόμενο διάστημα.

Η ΔΕΗ έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα επενδύσει στην περιοχή περίπου 940 εκατ. ευρώ για έργα αποθήκευσης ενέργειας 860 MW. Συνολικά, αυτά τα έργα θα δημιουργήσουν πάνω από 1.300 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και εκατοντάδες κατά τη λειτουργία.

Στα έργα αποθήκευσης ενέργειας ξεχωρίζουν τα δύο αντλησιοταμιευτικά έργα, οι «φυσικές μπαταρίες» με τη χρήση δύο λιμνών σε υψομετρική διαφορά μεταξύ τους. Πρόκειται για το έργο στο ορυχείο Καρδιάς, με δυναμικότητα παραγωγής 320 MW για 8 ώρες και το έργο στο ορυχείο Νοτίου Πεδίου με δυναμικότητα παραγωγής 240 MW για 12 ώρες.

Πέραν της αντλησιοταμίευσης, ο Όμιλος ΔΕΗ θα κατασκευάσει μονάδες αποθήκευσης με μπαταρίες συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 300 MW.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ Ομίλου ΔΕΗ, Κωνσταντίνος Μαύρος, δήλωσε: «Πριν από μερικούς μήνες, παρουσιάσαμε το συνολικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ομίλου ΔΕΗ για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας στους χώρους του ΑΗΣ Καρδιάς. Μέσα σε αυτό το διάστημα, έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην εξέλιξη της κατασκευής των έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης με μπαταρίες του Ομίλου, η οποία ευθυγραμμίζεται απολύτως με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί. Προχωράμε με αμείωτους ρυθμούς στην ολοκλήρωση των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης για ένα καλύτερο και πιο πράσινο μέλλον. Η ανάπτυξη των έργων ΑΠΕ σηματοδοτεί την αναβάθμιση της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα hub πράσινης ενέργειας και υψηλής τεχνολογίας».