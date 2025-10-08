Αθλητής του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε για παράνομο στοιχηματισμό

Μεγάλο σκάνδαλο στο ελληνικό πινγκ πονγκ, καθώς διεθνής αθλητής του Παναθηναϊκού έχει τιμωρηθεί με προσωρινή ποινή από την Επιτροπή Ακεραιότητας της ITTF (Παγκόσμια Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης).

Ο λόγος είναι πως ελέγχεται για παράνομο στοιχηματισμό σε αγώνες του πινγκ πονγκ, συγκλονίζοντας τον ελληνικό αθλητισμό, με την ITTF να παρεμβαίνει και να τον θέτει εκτός αγώνων μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Με βάση την ενημέρωση ο αθλητής δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημες διοργανώσεις. Από εκεί και πέρα, η τελική απόφαση θα κρίνει αν η προσωρινή τιμωρία θα μετατραπεί σε μακροχρόνιο αποκλεισμό, ενώ το ζήτημα έχει και ποινική διάσταση, κάτι που αναμένεται να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερο θόρυβο.

Έρευνα με «ύποπτες» κινήσεις σε λογαριασμούς από τον αθλητή του Παναθηναϊκού

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται κατά τη διάρκεια αποστολής της Εθνικής Ομάδας, όταν διεξήχθη έλεγχος στα κινητά τηλέφωνα και ανάκριση σε τέσσερις Έλληνες αθλητές. Τα αποτελέσματα έφεραν στο φως ύποπτες κινήσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς που σχετίζονταν με αγώνες επιτραπέζιας αντισφαίρισης.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο αθλητής του Παναθηναϊκού παραμένει σε καθεστώς αποκλεισμού, ενώ η τελική ποινή μπορεί να κρίνει την πορεία της καριέρας του αλλά και να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω ποινικές ευθύνες.