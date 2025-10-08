HELLENiQ ENERGY: 17 Χρόνια, 5.700+ Αριστούχοι, Μια Υπόσχεση για το Μέλλον

Με σταθερή δέσμευση στην αριστεία και τη γνώση, η HELLENiQ ENERGY, από το 2009, επιβραβεύει αριστούχους μαθητές Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξή της στη νέα γενιά, με τον αριθμό των βραβευθέντων να ξεπερνά τους 5.700. Το Πρόγραμμα, που υλοποιείται εδώ και 17 χρόνια, απευθύνεται στους αριστούχους αποφοίτους Λυκείων 8 Δήμων, στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Συγκεκριμένα, οι αριστούχοι προέρχονται από τους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων στο Θριάσιο Πεδίο, τους Δήμους Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Δέλτα και Κορδελιού-Ευόσμου στη Δυτική Θεσσαλονίκη καθώς και τον Δήμο Κοζάνης.

Οι φετινές βραβεύσεις

Οι φετινές βραβεύσεις μετατράπηκαν σε πραγματικές γιορτές για τους νέους αποφοίτους αλλά και τις οικογένειές τους.

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κα Σοφία Ζαχαράκη, o Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Κώτσηρας, βουλευτές, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Δήμαρχοι του Θριασίου Πεδίου, της Δυτικής Θεσσαλονίκης και της Κοζάνης. Από πλευράς της HELLENiQ ENERGY παρευρέθηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ανδρέας Σιάμισιης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπήλιος Λιβανός, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γιώργος Αλεξόπουλος και στελέχη του Ομίλου καθώς και οι πιο θερμοί υποστηρικτές των παιδιών που είναι πάντα οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι κηδεμόνες τους.

Το εμβληματικό μήνυμα των εκδηλώσεων «Φτάσε όπου δεν μπορείς» – από τον Νίκο Καζαντζάκη – αποτυπώνει τη νοοτροπία και το όραμα που θέλει να μεταδώσει η εταιρεία στη νέα γενιά.

Την παρουσίαση ανέλαβε ο γνωστός stand-up comedian Λάμπρος Φισφής, ενώ ο Παραολυμπιονίκης στίβου Στέλιος Μαλακόπουλος, με το προσωπικό του παράδειγμα, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους βραβευθέντες μαθητές, ενισχύοντας το μήνυμα ότι η αποφασιστικότητα και η πίστη στον εαυτό μπορούν να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο.

Ένα Πρόγραμμα με διαχρονικό αποτύπωμα

Με το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Αριστούχων Αποφοίτων Λυκείου, η HELLENiQ ENERGY αναδεικνύει διαχρονικά τον ρόλο της ως αρωγός της τοπικής κοινωνίας και της νέας γενιάς. Επενδύοντας στην εκπαίδευση, την αριστεία και την πρόοδο, η εταιρεία προσφέρει έμπρακτη υποστήριξη στους νέους ανθρώπους, δίνοντάς τους την ενέργεια που χρειάζονται, για να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και να χτίσουν το μέλλον τους.

Σταθερά δίπλα στη νέα γενιά και την εκπαιδευτική κοινότητα

Η HELLENiQ ENERGY παραμένει σταθερά στο πλευρό της εκπαιδευτικής κοινότητας, έχοντας επενδύσει την τελευταία δεκαετία περισσότερα από 15 εκατ. ευρώ σε δράσεις που ωφέλησαν πάνω από 300.000 μαθητές και φοιτητές. Παράλληλα, έχει προσφέρει 350 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε περισσότερα από 50 κορυφαία πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Φέτος, δημιουργήθηκε και το HELLENiQ ENERGY Alumni Community, μέσω του οποίου οι εκατοντάδες υπότροφοι του Προγράμματος Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό – από την έναρξή του έως σήμερα – έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν ιδέες και γνώσεις, να εξελιχθούν, να μοιραστούν τα επιτεύγματά τους και να συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στην προώθηση της δια βίου μάθησης, της επαγγελματικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προσφοράς, καλλιεργώντας έναν κύκλο θετικής επιρροής με επίκεντρο την πρόοδο, τη γνώση και τη βιωσιμότητα. Ακόμη, τη φετινή χρονιά, η εταιρεία, σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School – The American College of Greece, δημιούργησε και το HELLENiQ ENERGY Center for Sustainability and Energy, το πρώτο Κέντρο Αριστείας αφιερωμένο στη βιώσιμη ενέργεια και ανάπτυξη.

Εμπνέοντας και ενθαρρύνοντας τους νέους να ακολουθήσουν τα όνειρά τους, η εταιρεία στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας. Γιατί η αριστεία και η προσπάθεια είναι το κλειδί για να χτίσουμε έναν καλύτερο αύριο για όλους.