Η γη της ελιάς: Μια νέα είσοδος – ανατροπή ταράζει τις ισορροπίες
Media 08 Οκτωβρίου 2025 | 16:22

Η γη της ελιάς: Μια νέα είσοδος – ανατροπή ταράζει τις ισορροπίες

Ένα νέο πρόσωπο κάνει την είσοδό του στην επιτυχημένη δραματική σειρά του MEGA «Η γη της ελιάς».

Ένα νέο, ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρόσωπο ετοιμάζεται να ταράξει τις ισορροπίες στην Κρήτη. Η Στεφανία Καλομοίρη εντάσσεται στο καστ της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς», υποδυόμενη τη Χριστιάνα, την κόρη της Αλεξάνδρας η οποία έχει να δώσει σημεία ζωής εδώ και 10 χρόνια.

Η άφιξη της Χριστιάνας θα φέρει μεγάλες ανατροπές και συγκίνηση. Η μυστηριώδης εξαφάνισή της, πριν από μια δεκαετία, έχει αφήσει βαθιά σημάδια στην οικογένειά της και, τώρα, η παρουσία της θα αναγκάσει όλους να αντιμετωπίσουν το παρελθόν. Μυστικά, ενοχές και παλιές πληγές θα έρθουν ξανά στο φως, οδηγώντας σε εξελίξεις που κανείς δεν περιμένει.

Πώς αποφάσισε, όμως, να εμφανιστεί τώρα; Μετά τον θάνατο του Σήφη Ρουσσάκη, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Χριστιάνας θα συναντήσει την οικογένεια για να διεκδικήσει το μερίδιο που της αναλογεί από την περιουσία του πατέρα της. Η μητέρα και τα αδέλφια της θα χάσουν τη γη κάτω από τα πόδια τους και θα θέσουν ως όρο να τη δουν πρώτα ζωντανή.

Λίγα λόγια για τη Στεφανία Καλομοίρη

Η Στεφανία Καλομοίρη είναι μια ταλαντούχα ηθοποιός της νέας γενιάς με θεατρικές και τηλεοπτικές συνεργασίες. Αποφοίτησε από το Καλλιτεχνικό Σχολείο του Γέρακα και τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Στο θέατρο έχει συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με τους Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο, Σίμο Κακάλα,  Πρόδρομο Τσινικόρη. Στον κινηματογράφο, έχει συμμετάσχει στις ταινίες «Cloud», «Man of God», «Ο Χειροπαλαιστής» και στην τηλεόραση στις σειρές «Άγριες Μέλισσες» και «Μάγισσα». Τώρα ήρθε η ώρα για τη σειρά «Η γη της ελιάς».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Εκροές 112 εκατ. δολαρίων βλέπει μετά την αναβάθμιση η JP Morgan

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εκροές 112 εκατ. δολαρίων βλέπει μετά την αναβάθμιση η JP Morgan

Φυσικό αέριο
LNG: Καταλύτης η Ελλάδα στην απεξάρτηση της ΝΑ Ευρώπης από τη Ρωσία

LNG: Καταλύτης η Ελλάδα στην απεξάρτηση της ΝΑ Ευρώπης από τη Ρωσία

inWellness
inTown
Media
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Εφημερίδες εναντίον Google: Κύκλος 2
Media 05.10.25

Εφημερίδες εναντίον Google: Κύκλος 2

Οι ευρωπαίοι εκδότες εφημερίδων μικρών αλλά και μεγάλων χωρών έχουν αναμφισβήτητα πληγεί από την έλευση του Διαδικτύου και την ηγεμονική θέση της Google

Στέλιος Παπαθανασόπουλος
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
Σιδηρόδρομο και όχι ποδηλατόδρομο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας
Αντιδράσεις 08.10.25

Σιδηρόδρομο και όχι ποδηλατόδρομο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας

Αντίθετο σε προωθούμενο σχεδιασμό τάσσεται το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας που αφορά την δημιουργία ποδηλατόδρομου σε κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα».

Σύνταξη
Βόμβα Τραμπ στην εμπορική συμφωνία με ΕΕ: Ζητά να καταργηθούν κανονισμοί για την κλιματική αλλαγή
Financial Times 08.10.25

Βόμβα Τραμπ στην εμπορική συμφωνία με ΕΕ: Ζητά να καταργηθούν κανονισμοί για την κλιματική αλλαγή

Οι ΗΠΑ απαιτούν από την ΕΕ να εξαιρεθούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις από την εφαρμογή κανονισμών για την πράσινη μετάβαση και την κλιματική αλλαγή . Ανησυχία ότι δεν θα εφαρμοστεί η εμπορική συμφωνία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η σεξουαλικότητα του ναυάρχου Νέλσον βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας της φράσης «Φίλα με, Χάρντι»
1805 08.10.25

Η σεξουαλικότητα του ναυάρχου Νέλσον βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας της φράσης «Φίλα με, Χάρντι»

Η σεξουαλικότητα του ναύαρχου Νέλσον γεννάει και πάλι παραφιλολογία, εξαιτίας της απόφασης της Walker Art Gallery να συμπεριλάβει έργα του σε μια συλλογή με θέμα «Queer σχέσεις».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τέμπη: Πυρά Τζαβάρα κατά κυβέρνησης – «Υπόθαλψη εγκληματία, «εξαφάνισε το αποδεικτικό υλικό»
Σκληρές δηλώσεις 08.10.25

«Υπόθαλψη εγκληματία, «εξαφάνισε το αποδεικτικό υλικό»: Πυρά Τζαβάρα κατά της κυβέρνησης για τα Τέμπη

Ο πρώην βουλευτής και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τζαβάρας κατηγορεί ξεκάθαρα την κυβέρνηση για τα Τέμπη - Τι δήλωσε για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

Σύνταξη
Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή
Ελλάδα 08.10.25

Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή

Μη ασφαλής δρόμος εδώ και 4 δεκαετίες- Θρυμματίζουν τον βράχο για να τον απομακρύνουν - Συχνά τα φαινόμενα κατολισθήσεων- Τι λένε στο in ο Ευθύμης Λέκκας και ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Λούλα Αναγνωστάκη: Μια άλλη πραγματικότητα
Πώς γράφω θέατρο 08.10.25

Λούλα Αναγνωστάκη: Η αντίφαση

Αναζητώντας την επικοινωνία, τα πρόσωπά μου μοιάζουν ταυτόχρονα να την υπονομεύουν, δεν την πιστεύουν, την αποποιούνται

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Χέιλι Μπίμπερ δε φοβάται την ομορφιά της κι ανεβάζει σέξι φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιό της
Ποζάρω άρα υπάρχω 08.10.25

Η Χέιλι Μπίμπερ δε φοβάται την ομορφιά της κι ανεβάζει σέξι φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιό της

Το πρώην μοντέλο, Χέιλι Μπίμπερ, συνδύασε ινσταγκραμικές πόζες και μάρκετινγκ σε μια φωτογράφιση για την Rhode Beauty, την εταιρία καλλυντικών που της ανήκει και την έχει εκτοξεύσει στις τάξεις των δισεκατομμυριούχων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Με ποιους θέλει να ανταλλάξει η Χαμάς τους ομήρους – Επιμένει στην απόσυρση των IDF – Τι λένε οι μεσολαβητές
Όλα όσα γνωρίζουμε 08.10.25

Επιμένει η Χαμάς στην πλήρη απόσυρση των IDF - Με ποιους θέλει να ανταλλάξει τους ομήρους - Τι λένε οι μεσολαβητές

Κατάρ, Τουρκία, Αίγυπτος και Τουρκία συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα - Θετικό το κλίμα αλλά σημαντικά τα εμπόδια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τουλάχιστον 24 νεκροί από βομβαρδισμό του στρατιωτικού καθεστώτος σε φεστιβάλ στη Μιανμάρ
Χούντα 08.10.25

Τουλάχιστον 24 νεκροί από βομβαρδισμό του στρατιωτικού καθεστώτος σε φεστιβάλ στη Μιανμάρ

Μια αιματηρή επίθεση σε ειρηνική διαδήλωση στη Μιανμάρ ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη βία και την αστάθεια που επικρατούν στη χώρα μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021.

Σύνταξη
Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι – Φέρνει τεχνικούς συμβούλους από το εξωτερικό
Ελλάδα 08.10.25

Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι – Φέρνει τεχνικούς συμβούλους από το εξωτερικό

Σύμφωνα με την προκαταρκτική στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπρόσωπος της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Ρούτσι

Σύνταξη
ΗΠΑ: Κατά της ανάπτυξης στρατού στις πόλεις τους «λόγω εσωτερικού εχθρού» η πλειοψηφία των Αμερικανών
Δημοσκόπηση 08.10.25

Κατά της ανάπτυξης στρατού στις πόλεις τους «λόγω εσωτερικού εχθρού» η πλειοψηφία των Αμερικανών

Το 58% των πολιτών στις ΗΠΑ - συμπεριλαμβανομένων Ρεπουμπλικανών - πιστεύει ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να αναπτύσσει τον στρατό μόνο για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών

Σύνταξη
Ενταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο – Αποβλήθηκε ο Γιάννης Λαγός, είπε «σκουπίδια τους δικαστές
Ελλάδα 08.10.25

Ενταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο - Αποβλήθηκε ο Γιάννης Λαγός, είπε «σκουπίδια» τους δικαστές

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί κατηγορούμενοι δεν έχουν εμφανιστεί να απολογηθούν στη δίκηκαθώς τα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει έχουν εκτίσει τις πρωτοδίκες ποινές τους και είναι πλέον ελεύθεροι.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπούμερανγκ η εξεταστική για Μαξίμου – ο ένας «καρφώνει» τον άλλο
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπούμερανγκ η εξεταστική για Μαξίμου – ο ένας «καρφώνει» τον άλλο

Τι σηματοδοτεί το «κάρφωμα» Βάρρα στο Βορίδη. Η στάση Μυλωνάκη και οι «γαλάζιοι» βουλευτές που του αποδίδουν ότι πάει να «κάψει» τον Βορίδη για να βγει ο ίδιος από το κάδρο. Η γνώση του σημειώματος Βάρρα πριν το μπλοκάρισμα της Προανακριτικής. Πώς ξέφυγε η κατάσταση στο Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μπομπ Ρος: Δημοπρατούνται 30 πίνακες του ζωγράφου για να ενισχύσουν οικονομικά τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ
Culture Live 08.10.25

Μπομπ Ρος: Δημοπρατούνται 30 πίνακες του ζωγράφου για να ενισχύσουν οικονομικά τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ

Τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ πλήττονται από τις περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση. «Με αυτή τη δημοπρασία, η κληρονομιά του (σ.σ. Μπομπ Ρος) συνεχίζει να υπηρετεί τον ίδιο σκοπό», δήλωσε η πρόεδρος της Bob Ross Inc.

Σύνταξη
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

