Η γη της ελιάς: Μια νέα είσοδος – ανατροπή ταράζει τις ισορροπίες

Ένα νέο, ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρόσωπο ετοιμάζεται να ταράξει τις ισορροπίες στην Κρήτη. Η Στεφανία Καλομοίρη εντάσσεται στο καστ της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς», υποδυόμενη τη Χριστιάνα, την κόρη της Αλεξάνδρας η οποία έχει να δώσει σημεία ζωής εδώ και 10 χρόνια.

Η άφιξη της Χριστιάνας θα φέρει μεγάλες ανατροπές και συγκίνηση. Η μυστηριώδης εξαφάνισή της, πριν από μια δεκαετία, έχει αφήσει βαθιά σημάδια στην οικογένειά της και, τώρα, η παρουσία της θα αναγκάσει όλους να αντιμετωπίσουν το παρελθόν. Μυστικά, ενοχές και παλιές πληγές θα έρθουν ξανά στο φως, οδηγώντας σε εξελίξεις που κανείς δεν περιμένει.

Πώς αποφάσισε, όμως, να εμφανιστεί τώρα; Μετά τον θάνατο του Σήφη Ρουσσάκη, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Χριστιάνας θα συναντήσει την οικογένεια για να διεκδικήσει το μερίδιο που της αναλογεί από την περιουσία του πατέρα της. Η μητέρα και τα αδέλφια της θα χάσουν τη γη κάτω από τα πόδια τους και θα θέσουν ως όρο να τη δουν πρώτα ζωντανή.

Λίγα λόγια για τη Στεφανία Καλομοίρη

Η Στεφανία Καλομοίρη είναι μια ταλαντούχα ηθοποιός της νέας γενιάς με θεατρικές και τηλεοπτικές συνεργασίες. Αποφοίτησε από το Καλλιτεχνικό Σχολείο του Γέρακα και τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Στο θέατρο έχει συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με τους Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο, Σίμο Κακάλα, Πρόδρομο Τσινικόρη. Στον κινηματογράφο, έχει συμμετάσχει στις ταινίες «Cloud», «Man of God», «Ο Χειροπαλαιστής» και στην τηλεόραση στις σειρές «Άγριες Μέλισσες» και «Μάγισσα». Τώρα ήρθε η ώρα για τη σειρά «Η γη της ελιάς».