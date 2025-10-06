Η ινδική αστυνομία ξεκίνησε ποινική έρευνα εις βάρος ενός παρασκευαστή σιροπιού για τον βήχα, το προϊόν του οποίου βρέθηκε ότι περιείχε επικίνδυνα επίπεδα μιας τοξικής ουσίας, έπειτα από τους θανάτους δέκα παιδιών που πιθανόν να κατανάλωσαν το μολυσμένο φάρμακο.

Γνωστή ως «το παγκόσμιο φαρμακείο», η Ινδία υφίσταται εξονυχιστικούς ελέγχους για την ποιότητα των εξαγωγών φαρμάκων της και τα σιρόπια της για τον βήχα έχουν συνδεθεί με θανάτους στο Καμερούν, την Γκάμπια και το Ουζμπεκιστάν τα τελευταία χρόνια.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, νόθευση φαρμάκων και παρασκευή, πώληση και διανομή προϊόντων κατά παράβαση του Νόμου περί Φαρμάκων και Καλλυντικών

Ένα δείγμα του σιροπιού, του ‘Coldrif’, ανάμεσα στα 19 φάρμακα που εξετάστηκαν μετά τους θανάτους στο κρατίδιο της κεντρικής Ινδίας Μάντια Πραντές, περιείχε διαιθυλενογλυκόλη (Σ.τ.Σ: μια ουσία που χρησιμοποιείται ως διαλύτης, ως αντιψυκτικό και σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές) που υπερέβαινε τα επιτρεπτά όρια, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

Εις βάρος της παρασκευάστριας εταιρείας, της Sresan Pharma, με έδρα το κρατίδιο της νότιας Ινδίας Ταμίλ Νάντου, ξεκίνησε ποινική έρευνα, ενώ η ίδια διαδικασία κινήθηκε και εις βάρος ενός γιατρού, ο οποίος είχε χορηγήσει τη συνταγή σε ορισμένα από τα παιδιά που πέθαναν.

«Ο γιατρός που έγραψε τη συνταγή συνελήφθη», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ANI ο Ρατζέντρα Σούκλα, ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Μάντια Πραντές και πρόσθεσε ότι ξεκίνησε ποινική δίωξη εις βάρος του εργοστασίου.

Ρυθμιστικά μέτρα έχουν επίσης ληφθεί εις βάρος μιας μονάδας της εταιρείας, ανακοίνωσε το υπουργείο χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες, ενώ ο Κεντρικός Οργανισμός Ελέγχου Προδιαγραφών των Φαρμάκων σύστησε την ανάκληση της άδειας του εργοστασίου.

Η Sresan Pharma δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού που υπέβαλε το Reuters.

Η Ινδία προμηθεύει το 40% των γενόσημων φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ, το 25% όλων αυτών που χρησιμοποιούνται στη Βρετανία και περισσότερο από το 90% όλων των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται σε πολλές αφρικανικές χώρες, σύμφωνα με την ινδική ρυθμιστική αρχή.