Τέρας του Λοχ Νες: Αναζητώντας το θρύλο, έναν αιώνα τώρα – «Η επιστήμη δεν σκοτώνει μύθους»
Stories 06 Οκτωβρίου 2025

Τέρας του Λοχ Νες: Αναζητώντας το θρύλο, έναν αιώνα τώρα – «Η επιστήμη δεν σκοτώνει μύθους»

Το Τέρας του Λοχ Νες συνεχίζει να γοητεύει τους τουρίστες και να προβληματίζει τους επιστήμονες για δεκαετίες. Μια φευγαλέα μαρτυρία από μια συνεσταλμένη ξενοδόχο το 1933 ήταν αρκετή για να γεννήσει τον σύγχρονο θρύλο που στοιχειώνει τη Σκωτία εδώ και σχεδόν έναν αιώνα σημειώνει το BBC

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Γιατί ονειρευόμαστε; Η επιστήμη απαντά

Γιατί ονειρευόμαστε; Η επιστήμη απαντά

Spotlight

Κυνηγοί μεγάλων θηραμάτων αλλά και τρομπονίστες που προσπάθησαν να προσελκύσουν το μυθικό πλάσμα μιμούμενοι ερωτικά καλέσματα, το Τέρας του Λος Νες έχει αποπλανήσει πολλούς, ερασιτέχνες και «ειδικούς» που έχουν αφιερώσει χρόνο και χρήμα για να αποκαλύψουν το αόρατο πλάσμα που χαϊδευτικά αποκαλείται Νέσι.

Το 1987, μια μεγάλης κλίμακας ηχητική εξερεύνηση επιχείρησε να βρει οριστική απάντηση για την ύπαρξη του Τέρατος του Λοχ Νες. Ο παγκόσμιος Τύπος κατέκλυσε τη Σκωτία για την έναρξη της «Επιχείρησης Βαθιάς Σάρωσης» (Operation Deepscan).

Τότε μια διεθνής ομάδα επίδοξων κυνηγών τεράτων συγκέντρωσε εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας αξίας περίπου 1,25 εκατομμυρίων ευρώ, για να σκανάρει τη λίμνη «όπου η Νέσι κατοικεί», αποκαλύπτοντας κάθε πιθανή κρυψώνα.

Είκοσι τέσσερα σκάφη παρατάχθηκαν για να καλύψουν το μήκος της λίμνης (37 χιλιόμετρα), το καθένα εξοπλισμένο με υπερσύγχρονο σόναρ, το οποίο «έριχνε έναν τοίχο ήχου» στα βάθη της λίμνης στα Χάιλαντς της Σκωτίας.

Παρά το γεγονός ότι η «ηχητική τράτα» σάρωσε το σύνολο της λίμνης, δεν βρέθηκε κανένα ίχνος της Νέσι. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, οι αισθητήρες κατέγραψαν τρείς φορές την παρουσία κάτι μεγάλου κάτω από τα ερείπια του Κάστρου Ούρκχαρτ. Αν και αυτό το «κάτι» θα μπορούσε να ήταν απλώς μια φώκια ή ένα κοπάδι σολομών, ο μύθος του Τέρατος του Λοχ Νες επιβιώνει μέχρι και σήμερα, ανέπαφος στο χρόνο.

Η αποστολή κρίθηκε ως «μη αποδεδειγμένη», όπως θα έλεγε το σκωτικό δίκαιο. Ο Ντάρελ Λόουρανς, ειδικός στο σόναρ, ήταν επιφυλακτικός.«Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει τέρας εδώ, αλλά δεν σημαίνει επίσης ότι δεν υπάρχει, υποθέτω. Δεν θα ήθελα να με λιντσάρουν στη βόρεια Σκωτία» είπε στο BBC.

Τελικά, όπως κατέληξε ο δημοσιογράφος Κλάιβ Φέργκιουσον: «Αν μη τι άλλο, η Επιχείρηση Βαθιάς Σάρωσης απέδειξε ένα πράγμα: δεν μπορείς να σκοτώσεις έναν θρύλο με την επιστήμη».

Μύθος του βορρά

Ενώ ο αρχικός θρύλος της Νέσι ανάγεται στον 6ο αιώνα, όταν ο Ιρλανδός μοναχός Άγιος Κολούμπα συνάντησε ένα πλάσμα στον ποταμό Νες, ο σύγχρονος θρύλος ξεκίνησε το 1933 από μια μάλλον απρόθυμη αυτόπτη μάρτυρα.

Η Άλντι Μακέι, διευθύντρια ξενοδοχείου, είδε κάτι ασυνήθιστο στο νερό μια ηλιόλουστη μέρα της άνοιξης. Έπρεπε να περάσουν πενήντα χρόνια για να δώσει την πρώτη της ραδιοφωνική συνέντευξη στο BBC.

Περιέγραψε την επιφάνεια της λίμνης ως ήρεμη, «σαν να την είχες περάσει με σίδερο», όταν ξαφνικά το πράγμα αναδύθηκε. «Ήταν τόσο ασυνήθιστο που απλά δεν πίστευες αυτό που έβλεπες», είπε. «Ήταν μεγάλο και μαύρο και γυαλιστερό επειδή ήταν βρεγμένο. Βγήκε στη λίμνη, γύρισε με μια δίνη και απλά εξαφανίστηκε».

Η ιστορία της γρήγορα ενθουσίασε πολλούς και αναπαράχθηκε, παρά την επιθυμία της Μακέι να είναι όλοι ψύχραιμοι για ό,τι είδες.

Η Μακέι ένιωθε «πολύ ενοχλημένη» που της αποδίδονταν τα εύσημα για την έναρξη της βιομηχανίας της Νέσι με σκοπό την προσέλκυση τουριστών. «Δεν είχα την ικανότητα να σκεφτώ ένα τέτοιο πράγμα για να προσελκύσω τουρίστες» είπε ενοχλημένη.

Τελικά, η ιστορία έφτασε στον Άλεξ Κάμπελ, έναν υπάλληλο επιβολής αλιευτικών κανονισμών και ανταποκριτή της Inverness Courier, ο οποίος, όπως ομολόγησε το 1938, «ήξερε ότι ήταν μια καλή ιστορία».

Ο Κάμπελ είναι αυτός που καθιέρωσε τον όρο Τέρας του Λοχ Νες στον Τύπο και έχει τη δική του θέση στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες ως ο «πιο παραγωγικός αυτόπτης μάρτυρας του Τέρατος του Λοχ Νες» με 17 θεάσεις.

Ψέματα και προβοσκίδα

Η έξαρση της μανίας για τη Νέσι οδήγησε σε εντυπωσιακές φάρσες. Τον Δεκέμβριο του 1933, η Daily Mail ανέθεσε στον κυνηγό μεγάλων θηραμάτων Μάρμαντιουκ Γουέδερελ να εντοπίσει το Τέρας.

Ο Γουέδερελ βρήκε μεγάλα αποτυπώματα στην ακτή, τα οποία όμως ζωολόγοι αποκάλυψαν γρήγορα ότι ήταν πλαστά, φτιαγμένα με τη χρήση μιας βάσης ομπρέλας ή ενός αντικειμένου που στη βάση του είχε το αποτύπωμα ενός ιπποπόταμου.

Το πιο διάσημο πορτρέτο της Νέσι εμφανίστηκε το 1934. Ενας λεπτός, φιδίσιος λαιμός αναδύεται από τη λίμνη, κάνοντας τους πάντες να παραληρούν.

Για δεκαετίες, η φωτογραφία μπέρδευε τους Νεσιολόγους. Αν και η φωτογραφία αποκαλύφθηκε αργότερα ως φάρσα, μια απίθανη θεωρία επέμεινε.

Ο Καλιφορνέζος φυσιοδίφης Ντένις Πάουερ πρότεινε το 1979 ότι το «τέρας» θα μπορούσε να είναι ένας ελέφαντας που κολυμπούσε με τον κορμό του πάνω από το νερό.

YouTube thumbnail

Η θεωρία αυτή ενισχύθηκε το 2006 από τον Νιλ Κλαρκ, επιμελητή παλαιοντολογίας στο Μουσείο Χάντεριαν της Γλασκώβης, ο οποίος υπέθεσε ότι οι θεάσεις της δεκαετίας του 1930 μπορεί να οφείλονταν σε ελέφαντες τσίρκου, καθώς οι περιοδεύοντες θίασοι που επισκέπτονταν το κοντινό Ινβερνές συχνά σταματούσαν στο Λοχ Νες για να ξεκουράσουν τα ζώα.

Παρά τις αποτυχημένες επιστημονικές έρευνες, το πλάσμα δεν έπαψε να γοητεύει τους λάτρεις του μυστηρίου.

Χαρακτηριστική ήταν η λιγότερο επιστημονική προσπάθεια του 1976 του Αμερικανού τρομπονίστα Μπομπ Σαμπόρσκι, ο οποίος επιχείρησε να προσελκύσει τη Νέσι με ένα ηχητικό ερωτικό κάλεσμα.

Όπως δήλωσε στο BBC Radio Highland, αν εμφανιζόταν, ένα από τα δύο θα συνέβαινε: «Ή θα γίνω πλούσιος και διάσημος, ή αν της αρέσει τόσο πολύ που με φάει ζωντανό, τουλάχιστον θα είμαι διάσημος και κάποιος άλλος θα γίνει πλούσιος».

Νέσι, η αθέατη ατραξιόν

90 χρόνια μετά τη μαρτυρία της Μακέι, της διευθύντριας του ξενοδοχείου Drumnadrochit που ανακοίνωσε στους θαμώνες του ξενοδοχείου ότι μόλις είχε δει «ένα θαλάσσιο τέρας», το 2023, εκατοντάδες εθελοντές από όλο των κόσμο, εξοπλισμένοι με drones και συστήματα εντοπισμού ήχων κυνήγησαν ξανά την αλήθεια για το Τέρας του Λοχ Νες.

Σε συνεργασία με την εθελοντική ερευνητική ομάδα Loch Ness Exploration, στο κυνήγι αυτό χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά υπερσύγχρονα μηχανήματα, όπως drones με θερμικές κάμερες για να καταγραφεί κάθε κίνηση στην επιφάνεια της λίμνης και υδρόφωνα για κάθε ήχο κάτω από αυτή.  Είναι οι τελευταίοι σε μια σειρά από επιστήμονες και ερασιτέχνες ερευνητές που προσπαθούν να εντοπίσουν «ένα μεγάλο ψάρι που ζει στην βάθους 230 μέτρων λίμνη ή κάποιο πλάσμα που μοιάζει με τον προϊστορικό πλαισιόσαυρο» -πάντα με πενιχρά αποτελέσματα.

Το 2018 μία διεθνής ομάδα ερευνητών από τα πανεπιστήμια του Όταγκο, της Κοπεγχάγης και του Χουλ έκαναν έρευνα DNA στην λίμνη, ψάχνοντας για ίχνη από ασυνήθιστα είδη και ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάποιο μεγάλο ζώο, όπως αυτό που περιγράφεται ως το Τέρας.

Όμως, παρά την έλλειψη επιστημονικής επιβεβαίωσης, ο μύθος για το Τέρας το Λοχ Νες είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς στην σκωτσέζικη παράδοση και στηρίζει ένα μεγάλο μέρος της τουριστικής βιομηχανίας στην ευρύτερη περιοχή, αφού χιλιάδες άνθρωποι την επισκέπτονται κάθε χρόνο ελπίζοντας ότι θα γίνουν μάρτυρες μιας νέας εμφάνισης της Νέσι.

Μόλις λίγους μήνες, τον Μάρτιο του 2025, το Κέντρο του Λοχ Νές ανάρτησε αγγελία για κυνηγό της Νέσι με ημερομίσθιο 214 ευρώ.

«Θα μπορούσες να είσαι κυνηγός της Νέσι πλήρους απασχόλησης;» ανέφερε το κάλεσμα. «Αναζητούμε έναν περιπετειώδη καπετάνιο για να πλοηγηθεί στα παγκοσμίου φήμης νερά του Λοχ Νες και να ηγηθεί της κρουαζιέρας Deepscan! Θα μοιραστεί την ιστορία της Νέσι, θα καθοδηγήσει τους επισκέπτες χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο σόναρ και θα συμμετέχει στην έρευνα για την αναζήτηση του θρυλικού τέρατος. Και όλα αυτά με τον εντυπωσιακό μισθό των 214,42 ευρώ την ημέρα».

Λίγες εβδομάδες πριν την ανάρτηση της αγγελίας ένας «τυχερός παρατηρητής εντόπισε μία μυστηριώδη μαύρη μάζα να κινείται κάτω από τα παγωμένα νερά της λίμνης» και έσπευσε να τη φωτογραφίσει, ως απόδειξη ότι είναι το τέρας του Λοχ Νες.

Σύμφωνα με υπευθύνους του Κέντρου, πρόκειται για την πρώτη πιθανή θέαση της Νέσι.

Η μυστηριώδης κίνηση διήρκεσε αρκετά λεπτά και λόγω των τέλειων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν ο μάρτυρας είχε καθαρό οπτικό πεδίο και τράβηξε τις φωτογραφίες.

YouTube thumbnail

«Έχουμε δεχθεί πολλές αναφορές για θεάσεις όλα αυτά τα χρόνια, αλλά αυτή η πρόσφατη ήταν ιδιαίτερα συναρπαστική. Οι συνθήκες την ημέρα εκείνη ήταν απολύτως ιδανικές» σχολίασε η Nagina Ishaq από το Κέντρο του Λοχ Νες. «Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η πρώτη σημαντική θέαση της χρονιάς, τροφοδοτώντας ακόμη περισσότερο το μυστήριο γύρω από τη λίμνη Λοχ Νες και τον πιο διάσημο ‘κάτοικό’ της».

Αν και η επιστήμη δεν επιβεβαιώνει τίποτα, οι μύθοι είναι πιο ισχυροί από κάθε ψυχρή, μετρήσιμη, λογική. Το Τέρας του Λοχ Νες επιμένει να είναι η ενσάρκωση του άγνωστου και της φαντασίας, υπενθυμίζοντας ότι, παρά τις όποιες προσπάθειες , η μαγεία των θρύλων υπάρχει στο μυαλό του ανθρώπου και, βέβαια, στην οικονομία του τουρισμού.

