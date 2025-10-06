Το MEGA και το MEGA News στην πλατφόρμα EON της NOVA
Από σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, το MEGA και το MEGA News εντάσσονται στην πλατφόρμα EON της NOVA.
Το MEGA, ο μεγάλος τηλεοπτικός σταθμός της χώρας και το MEGA News, το νέο 24ωρο ενημερωτικό κανάλι της Alter Ego Media, εντάσσονται στην πλατφόρμα EON της NOVA.
To MEGA, ένας τηλεοπτικός σταθμός συνώνυμο της ποιοτικής μυθοπλασίας, της υπεύθυνης και αδέσμευτης ενημέρωσης και της λαμπερής ψυχαγωγίας συνεχίζει την επιτυχή του πορεία, με όπλο την έμπειρη ομάδα δημοσιογράφων και παρουσιαστών και σημείο αναφοράς, πάντοτε τον τηλεθεατή.
Οι συνδρομητές της Nova θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν το πρόγραμμα του MEGA στη θέση 107 μέσω δορυφόρου και στη θέση 7 μέσω Internet (με δυνατότητα catch-up 7 ημερών και ανάλυση HD). Αντίστοιχα το MEGA News θα είναι διαθέσιμο στη θέση 118 μέσω δορυφόρου και τη θέση 18 μέσω Internet (με δυνατότητα catch-up 7 ημερών και ανάλυση HD).
H Alter Ego Media αναλαμβάνει διαρκώς πρωτοβουλίες ώστε να προσφέρει στον τηλεθεατή περισσότερες επιλογές θέασης και διαύλους σύνδεσης προκειμένου να παρακολουθεί τα αγαπημένα του προγράμματα από το MEGA και το MEGA News.
Από σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, και οι συνδρομητές της Nova θα έχουν εύκολη πρόσβαση μέσω του αποκωδικοποιητή σε όλο το πρόγραμμα του ΜΕGA και του MEGA News.
- Γραμμένο από ΑΙ ένα στα τέσσερα δελτία Τύπου των αμερικανικών επιχειρήσεων
- Μέτρα για πληθωρισμό και χρέη ζητά ο Ανδρουλάκης – «Χορηγός της ακρίβειας η κυβέρνηση»
- Το σπάνιο μονόλεπτο που μπορεί να πουληθεί έως 50.000 ευρώ
- Δέσποινα Βανδή: Βγήκε στην πίστα και είπε: «Πέρασα δύσκολη εβδομάδα»
- Ο Κόντης μένει για να δώσει χρόνο στον Μπαλντίνι
- Χανιά: Τουρίστας λιποθύμησε και πέθανε ενώ έκανε πεζοπορία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις