Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Γραμμένο από ΑΙ ένα στα τέσσερα δελτία Τύπου των αμερικανικών επιχειρήσεων
06 Οκτωβρίου 2025 | 14:18

Γραμμένο από ΑΙ ένα στα τέσσερα δελτία Τύπου των αμερικανικών επιχειρήσεων

Ακόμα και ο ΟΗΕ εκδίδει ανακοινώσεις που γράφτηκαν με ΑΙ, δείχνει νέα μελέτη.

Σύνταξη
Αμερικανικές εταιρείες, καταναλωτές, ακόμα και τα Ηνωμένα Έθνη, χρησιμοποιούν πλέον μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να συντάσσουν κάθε είδους έγγραφα, διαπιστώνει νέα μελέτη, η οποία όμως δείχνει ότι ο ρυθμός υιοθέτησης της ΑΙ παρουσιάζει ενδείξεις επιβράδυνσης.

Από καταγγελίες καταναλωτών μέχρι δελτία Τύπου επιχειρήσεων και αγγελίες για προσλήψεις, το 17% των κειμένων που εξετάστηκε ήταν γραμμένο από ΑΙ, δείχνει η μελέτη που σημοσιεύεται στην επιθεώρηση Patterns των εκδόσεων Cell.

Τα «μεγάλα γλωσσικά μοντέλα», τα οποία έγιναν ευρέως γνωστά στα τέλη του 2022 με το λανσάρισμα του ChatGPT στα τέλη του 2022, δημιουργούν εικόνες και κείμενα σύμφωνα με τις οδηγίες του χρήστη και χρησιμοποιούνται σήμερα από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Ανιχνευτής ΑΙ

Στη νέα μελέτη, ερευνητές του Στάνφορντ χρησιμοποίησαν έναν αλγόριθμο ανίχνευσης κειμένων ΑΙ για να εξετάσουν τον βαθμό υιοθέτησης της τεχνολογίες σε τέσσερις ομάδες κειμένων: καταγγελίες αμερικανών πολιτών για θέματα καταναλωτή, δελτία Τύπου επιχειρήσεων, δελτία Τύπου του ΟΗΕ και αγγελίες εργασίας στις ΗΠΑ.

Αρχικά, η ομάδα εξέτασε 687.000 καταγγελίες που υποβλήθηκαν από το 2022 έως το 2024 στην Υπηρεσία Οικονομικής Προστασίας Καταναλωτή, φορέα που προστατεύει τους αμερικανούς πολίτες από αυθαιρεσίες τραπεζών και άλλων οικονομικών ιδρυμάτων. Το 18% των κειμένων αυτών ήταν πιθανότατα γραμμένο από ΑΙ.

H μελέτη εξέτασε επίσης επιχειρηματικά δελτία Τύπου που αναρτήθηκαν το ίδιο διάστημα στις τρεις μεγάλες αμερικανικές πλατφόρμες Newswire, PRWeb και PRNewswire. Σχεδόν το ένα τέταρτο των κειμένων αυτών είχε παραχθεί από ΑΙ, ειδικά σε ανακοινώσεις που αφορούσαν την επιστήμη και την τεχνολογία.

Όσον αφορά τις αγγελίες εργασίας, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι μεγάλες εταιρείες όπως το LinkedIn είναι απίθανο να χρησιμοποιούν ΑΙ. Σε μικρότερες επιχειρήσεις, πάντως, το 10% των αγγελιών είναι πιθανό να γράφτηκαν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης δελτία Τύπου του ΟΗΕ στα αγγλικά και διαπίστωσαν ότι κείμενα που δημιουργήθηκαν ΑΙ αυξήθηκαν από το 3% στις αρχές του 2023 σε περισσότερο από 13% στα τέλη του 2024.

Η ανάλυση δείχνει ωστόσο ότι ο ρυθμός υιοθέτησης της ΑΙ δείχνει να μειώθηκε. Tτο ποσοστό των κειμένων που δημιουργήθηκε από τέτοια εργαλεία αρχικά εκτινάχθηκε από το 1,5% όταν παρουσιάστηκε το ChatGPT σε περισσότερο από 15% τον Αύγουστο του 2023. Στη συνέχεια ο ρυθμός ανόδου επιβραδύνθηκε και το ποσοστό περιορίστηκε στο 17% τον Αύγουστο του 2024.

«Οι εκτιμήσεις αυτές πιθανότατα αφορούν το κατώτερο όριο του πραγματικού ρυθμού υιοθέτησης» επισήμανε ο Τζέιμς Τζόου, επικεφαλής της μελέτης. Ο αλγόριθμος ανίχνευσης που χρησιμοποιήθηκε συχνά δεν αναγνωρίζει κείμενα ΑΙ που διορθώθηκαν στη συνέχεια από ανθρώπους, εξήγησε.

«Πιστεύω ότι στο μέλλον ο ρυθμός υιοθέτησης θα συνεχίσει να αυξάνεται αλλά πιθανότατα όχι τόσο γρήγορα όσο το πρώτο έτος» εκτίμησε ο Τζόου.

«Όπως συμβαίνει με όλες τις τεχνολογίες, είναι δύσκολο να πεις κανείς αν τα μοντέλα ΑΙ είναι ‘καλά’ ή ‘κακά’. Συνεχίζουν να κάνουν λάθη, οπότε αν ο κόσμος αναθέσει σε αυτά τα εργαλεία όλες τις δουλειές του και δεν μπαίνει στον κόπο να ελέγξει την ακρίβειά τους, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λάθη στο γράψιμο».

Economy
Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δοκιμάζεται από τις εξελίξεις στη Γαλλία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δοκιμάζεται από τις εξελίξεις στη Γαλλία

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
Mη μου λες αντίο: Πώς τα chatbots παίζουν με τα συναισθήματά μας για να μας κάνουν να «κολλήσουμε»
Τεχνητή νοημοσύνη 05.10.25

Mη μου λες αντίο: Πώς τα chatbots παίζουν με τα συναισθήματά μας για να μας κάνουν να «κολλήσουμε»

Το chatbot δεν θα σου πει «στάσου μύγδαλα», όπως ο Βόγλης στα «Κορίτσια στον Ήλιο», αλλά θα προσπαθήσει να σε κρατήσει κοντά του λίγο ακόμα, με μηχανισμούς συναισθηματικής χειραγώγησης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τεχνητή νοημοσύνη: Πίσω από την λάμψη της AI σιγοκαίει ένας ακήρυχτος «πόλεμος» δαπανών
Πολλά τα λεφτά 05.10.25

Πίσω από την λάμψη της AI σιγοκαίει ένας ακήρυχτος «πόλεμος» δαπανών

Οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας τεχνολογικής σκηνής. Είναι όμως οι τεχνολογικοί κολοσσοί ικανοί να αντλήσουν τα απαραίτητα έσοδα για να καλύψουν τις δαπάνες εκατοντάδων δισ. που απαιτούνται;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
AI+Kαιρός = Love
Νέα εποχή 04.10.25

AI+Kαιρός = Love

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει το παιχνίδι στις μετεωρολογικές προβλέψεις και τα alerts για τις αλλαγές του καιρού

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δισκογραφικές κοντά σε συμφωνία αδειοδότησης με τις εταιρείες ΑΙ
Σύστημα αποζημίωσης 02.10.25

Ποιος πληρώνει για τη μουσική; Οι δισκογραφικές κοντά σε συμφωνία με τις εταιρείες ΑΙ

Οι δισκογραφικές Warner Music και Universal Music διαπραγματεύονται πώς θα χρησιμοποείται η μουσική τους για την εκπαίδευση της ΑΙ και την παραγωγή νέων τραγουδιών ΑΙ.

Σύνταξη
Παπασταύρου: Διαρκής αναβάθμιση των διμερών στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας στην ενέργεια
ΥΠΕΝ 06.10.25

Παπασταύρου: Διαρκής αναβάθμιση των διμερών στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας στην ενέργεια

Αναπτύχθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας στον τομέα του υδρογόνου, στον οποίο η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει φυσική πύλη για τη μεταφορά της σαουδαραβικής παραγωγής προς τις ευρωπαϊκές αγορές

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για προσχέδιο προϋπολογισμού: Η κυβέρνηση έκλεισε τον κύκλο της, με την κοινωνία παγιδευμένη σε λιτότητα
Δήλωση Κουκουλόπουλου 06.10.25

ΠΑΣΟΚ για προσχέδιο προϋπολογισμού: Η κυβέρνηση έκλεισε τον κύκλο της, με την κοινωνία παγιδευμένη σε λιτότητα

«Είναι ανίκανοι να αντιμετωπίσουν το “τέρας” της ακρίβειας, που μαστίζει τα νοικοκυριά και κάθε παραγωγική δραστηριότητα», επισημαίνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Πάρις Κουκουλόπουλος

Σύνταξη
Κωτσαντής για καλώδιο Ελλάδα – Κύπρου: Οι εξελίξεις εκθέτουν την κυβέρνηση και τον εφησυχασμό των «ήρεμων νερών»
ΚΚΕ 06.10.25

Κωτσαντής για καλώδιο Ελλάδα – Κύπρου: Οι εξελίξεις εκθέτουν την κυβέρνηση και τον εφησυχασμό των «ήρεμων νερών»

«Οι αιτίες είναι γεωπολιτικές και όχι οικονομικές, στον επιμερισμό, δηλαδή, του κόστους», υποστήριξε ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, Θοδωρής Κωτσαντής

Σύνταξη
«Το σάπιο καλαμπόκι του Τραμπ», «η ακαμψία της χωρίστρας του Στάρμερ» – Τι μαρτυρούν τα μαλλιά των ηγετών
Τρίχες 06.10.25

«Το σάπιο καλαμπόκι του Τραμπ», «η ακαμψία της χωρίστρας του Στάρμερ» - Τι μαρτυρούν τα μαλλιά των ηγετών

Από το άκαμπτο χτένισμα του Κιρ Στάρμερ μέχρι τα λαμπερά μαλλιά του κινήματος Maga στο ίνσταγκραμ, η κόμη ενός πολιτικού μπορεί να πει πολλά – «λέει πολλά για αυτά που πρεσβεύει όσο και για τις επικρατούσες πολιτικές τάσεις» σχολιάζει η Ellie Violet Bramley στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Betsson επίσημος χορηγός στον Ημιμαραθώνιο Κρήτης
Τα Νέα της Αγοράς 06.10.25

Η Betsson επίσημος χορηγός στον Ημιμαραθώνιο Κρήτης

Η Betsson, συνεχίζοντας να στηρίζει τον αθλητισμό και τις τοπικές κοινωνίες, ήταν φέτος Επίσημος Χορηγός στον 10ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου.

Σύνταξη
Μισό εκατομμύριο κλήσεις για ραντεβού με γιατρό στο νέο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού
Σύστημα υγείας 06.10.25

Μισό εκατομμύριο κλήσεις για ραντεβού με γιατρό στο νέο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού

Το 40% των ασθενών κλείνει τελικά ραντεβού - Οι ασθενείς που παίρνουν εξιτήριο, δίνουν στο ΕΣΥ 4,4 βαθμούς με άριστα το 5, κυρίως ικανοποιημένοι από τους γιατρούς τους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Κατρίνης: Ανησυχητική η διάσταση Ελλάδας-Κύπρου, με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης – Στις καλένδες το καλώδιο
ΠΑΣΟΚ 06.10.25

Κατρίνης: Ανησυχητική η διάσταση Ελλάδας-Κύπρου, με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης – Στις καλένδες το καλώδιο

«Αλίμονο αν αυτό οδηγήσει σε διατάραξη σχέσεων Ελλάδας και Κύπρου. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο αυτό», τόνισε ο βουλευτής Ηλείας με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Η εργατική τάξη και η Rolls Royce: Η Βικτόρια Μπέκαμ μιλάει για την πιο viral στιγμή από το ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ
«Να είσαι ειλικρινής» 06.10.25

Η εργατική τάξη και η Rolls Royce: Η Βικτόρια Μπέκαμ μιλάει για την πιο viral στιγμή από το ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ

Έχουν περάσει δύο χρόνια από την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Βικτόρια αποκάλυψε πώς ένιωσε που ο σύζυγός της την έβγαλε στη σέντρα για την εργατική τάξη και την Rolls Royce.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τσουκαλάς για παραίτηση Τσίπρα: Το ΠΑΣΟΚ δεν ασχολείται με εσωτερικά ζητήματα άλλων κομμάτων
«Θέση αρχής» 06.10.25

Τσουκαλάς για παραίτηση Τσίπρα: Το ΠΑΣΟΚ δεν ασχολείται με εσωτερικά ζητήματα άλλων κομμάτων

«Ο καθένας έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να κάνει ό,τι θεωρεί σωστό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, για την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ – Μπουνάκης: Η ΝΔ πετάει λάσπη στο ΠΑΣΟΚ για να κρύψει τους πραγματικούς ενόχους – Ο καυγάς με τον Σκρέκα στον αέρα
Για την Κάρλα 06.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ – Μπουνάκης: Η ΝΔ πετάει λάσπη στο ΠΑΣΟΚ για να κρύψει τους πραγματικούς ενόχους – Ο καυγάς με τον Σκρέκα στον αέρα

«Ο καθένας δηλώνει ότι τον αφήνει το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ να δηλώσει», λέει ο Μπουνάκης του ΠΑΣΟΚ που τον κατηγόρησε η ΝΔ για εμπλοκή στο σκάνδαλο.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Μόνος δρόμος η ενότητα της Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Χαρίτσης: Μόνος δρόμος η ενότητα της Αριστεράς

Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης παραχώρησε συνέντευξη το πρωί της Δευτέρας και μίλησε, εκτός των άλλων και για την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

Σύνταξη
Ποιος είναι ο Παύλος Παντελίδης που κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ελλάδας (vid)
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Ποιος είναι ο Παύλος Παντελίδης που κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ελλάδας (vid)

Ο Παύλος Παντελίδης είναι η έξτρα κλήση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, λόγω του ότι είναι αμφίβολος ο Κωνσταντίνος Καρέτσας - Η εξαιρετική σεζόν με την Κηφισιά και το γκολ κόντρα στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Μέτρα για πληθωρισμό και χρέη ζητά ο Ανδρουλάκης – «Χορηγός της ακρίβειας η κυβέρνηση»
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Μέτρα για πληθωρισμό και χρέη ζητά ο Ανδρουλάκης – «Χορηγός της ακρίβειας η κυβέρνηση»

Επίκαιρη ερώτηση για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι είναι άμεση η ανάγκη λήψης μέτρων.

Σύνταξη
Ο Κόντης μένει για να δώσει χρόνο στον Μπαλντίνι
Παναθηναϊκός 06.10.25

Ο Κόντης μένει για να δώσει χρόνο στον Μπαλντίνι

Ο Χρήστος Κόντης συνεχίζει στον πάγκο του Παναθηναϊκού και η απόφαση σχετίζεται τον χρόνο που χρειάζεται ο Φράνκο Μπαλντίνι για να μάθει πρόσωπα και πράγματα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
