Γραμμένο από ΑΙ ένα στα τέσσερα δελτία Τύπου των αμερικανικών επιχειρήσεων

Αμερικανικές εταιρείες, καταναλωτές, ακόμα και τα Ηνωμένα Έθνη, χρησιμοποιούν πλέον μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να συντάσσουν κάθε είδους έγγραφα, διαπιστώνει νέα μελέτη, η οποία όμως δείχνει ότι ο ρυθμός υιοθέτησης της ΑΙ παρουσιάζει ενδείξεις επιβράδυνσης.

Από καταγγελίες καταναλωτών μέχρι δελτία Τύπου επιχειρήσεων και αγγελίες για προσλήψεις, το 17% των κειμένων που εξετάστηκε ήταν γραμμένο από ΑΙ, δείχνει η μελέτη που σημοσιεύεται στην επιθεώρηση Patterns των εκδόσεων Cell.

Τα «μεγάλα γλωσσικά μοντέλα», τα οποία έγιναν ευρέως γνωστά στα τέλη του 2022 με το λανσάρισμα του ChatGPT στα τέλη του 2022, δημιουργούν εικόνες και κείμενα σύμφωνα με τις οδηγίες του χρήστη και χρησιμοποιούνται σήμερα από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Ανιχνευτής ΑΙ

Στη νέα μελέτη, ερευνητές του Στάνφορντ χρησιμοποίησαν έναν αλγόριθμο ανίχνευσης κειμένων ΑΙ για να εξετάσουν τον βαθμό υιοθέτησης της τεχνολογίες σε τέσσερις ομάδες κειμένων: καταγγελίες αμερικανών πολιτών για θέματα καταναλωτή, δελτία Τύπου επιχειρήσεων, δελτία Τύπου του ΟΗΕ και αγγελίες εργασίας στις ΗΠΑ.

Αρχικά, η ομάδα εξέτασε 687.000 καταγγελίες που υποβλήθηκαν από το 2022 έως το 2024 στην Υπηρεσία Οικονομικής Προστασίας Καταναλωτή, φορέα που προστατεύει τους αμερικανούς πολίτες από αυθαιρεσίες τραπεζών και άλλων οικονομικών ιδρυμάτων. Το 18% των κειμένων αυτών ήταν πιθανότατα γραμμένο από ΑΙ.

H μελέτη εξέτασε επίσης επιχειρηματικά δελτία Τύπου που αναρτήθηκαν το ίδιο διάστημα στις τρεις μεγάλες αμερικανικές πλατφόρμες Newswire, PRWeb και PRNewswire. Σχεδόν το ένα τέταρτο των κειμένων αυτών είχε παραχθεί από ΑΙ, ειδικά σε ανακοινώσεις που αφορούσαν την επιστήμη και την τεχνολογία.

Όσον αφορά τις αγγελίες εργασίας, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι μεγάλες εταιρείες όπως το LinkedIn είναι απίθανο να χρησιμοποιούν ΑΙ. Σε μικρότερες επιχειρήσεις, πάντως, το 10% των αγγελιών είναι πιθανό να γράφτηκαν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης δελτία Τύπου του ΟΗΕ στα αγγλικά και διαπίστωσαν ότι κείμενα που δημιουργήθηκαν ΑΙ αυξήθηκαν από το 3% στις αρχές του 2023 σε περισσότερο από 13% στα τέλη του 2024.

Η ανάλυση δείχνει ωστόσο ότι ο ρυθμός υιοθέτησης της ΑΙ δείχνει να μειώθηκε. Tτο ποσοστό των κειμένων που δημιουργήθηκε από τέτοια εργαλεία αρχικά εκτινάχθηκε από το 1,5% όταν παρουσιάστηκε το ChatGPT σε περισσότερο από 15% τον Αύγουστο του 2023. Στη συνέχεια ο ρυθμός ανόδου επιβραδύνθηκε και το ποσοστό περιορίστηκε στο 17% τον Αύγουστο του 2024.

«Οι εκτιμήσεις αυτές πιθανότατα αφορούν το κατώτερο όριο του πραγματικού ρυθμού υιοθέτησης» επισήμανε ο Τζέιμς Τζόου, επικεφαλής της μελέτης. Ο αλγόριθμος ανίχνευσης που χρησιμοποιήθηκε συχνά δεν αναγνωρίζει κείμενα ΑΙ που διορθώθηκαν στη συνέχεια από ανθρώπους, εξήγησε.

«Πιστεύω ότι στο μέλλον ο ρυθμός υιοθέτησης θα συνεχίσει να αυξάνεται αλλά πιθανότατα όχι τόσο γρήγορα όσο το πρώτο έτος» εκτίμησε ο Τζόου.

«Όπως συμβαίνει με όλες τις τεχνολογίες, είναι δύσκολο να πεις κανείς αν τα μοντέλα ΑΙ είναι ‘καλά’ ή ‘κακά’. Συνεχίζουν να κάνουν λάθη, οπότε αν ο κόσμος αναθέσει σε αυτά τα εργαλεία όλες τις δουλειές του και δεν μπαίνει στον κόπο να ελέγξει την ακρίβειά τους, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λάθη στο γράψιμο».