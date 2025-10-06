Ελ. Βενιζέλος: Υψηλές πτήσεις τον Σεπτέμβριο – Πάνω από 3 εκατ. επιβάτες

Υψηλές πτήσεις για το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών (Ελευθέριο Βενιζέλος) για ακόμη ένα μήνα.

Στοιχεία για Ελευθέριος Βενιζέλος

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθε σε 3,48 εκατ., αυξημένη κατά 5,4% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024.

Τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασαν άνοδο, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2024 κατά 2,6% και 6,6% αντίστοιχα.

Συνολικά, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 26,19 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,7%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 2,2% και 8,5% αντίστοιχα.

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των εννέα πρώτων μηνών του 2025 ανήλθε σε 219.297, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5,6% σε σχέση με το 2024.

Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 1,0%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 8,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Σημειώνεται ότι ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει σε υψηλές πτήσεις στο επτάμηνο του 2025.

Μελέτη το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) αναφέρει ότι ο ελληνικός τουρισμός το 2025 συνεχίζει την ανοδική πορεία, χτίζοντας πάνω στις επιτυχίες του 2024 και επιβεβαιώνει τη διαρκή συμβολή του στην οικονομία, σε μια εποχή όπου τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός συγκαταλέγεται στους πιο επιθυμητούς στις κύριες αγορές μας: Νο. 3 σε Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Νο. 5 στο Ην. Βασίλειο, Νο. 6 ευρωπαϊκός προορισμός στην αγορά των ΗΠΑ.