Σπουδαία νίκη για την Ρίο Άβε (3-0, vid)
Εξαιρετική εμφάνιση και νίκη με σκορ 3-0 για τη Ρίο Άβε του Συλαϊδόπουλου κόντρα στην Τοντέλα
Πρώτη νίκη για τη Ρίο Άβε στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας!
Η ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου επικράτησε με σκορ 3-0 της Τοντέλα για την 8η αγωνιστική της Primeira Liga, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση.
Το σύνολο του Συλαϊδόπουλου χρειάστηκε να περιμένει 1,5 μήνα για να πανηγυρίσει το πρώτο της τρίποντο στη σεζόν, ωστόσο, αυτό ήρθε απόψε.
🇧🇷 André Luiz a deixar a sua marca na partida! 🎯#RemamosJuntos #RAFCCDT #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/pXT1KAnJVT
— Rio Ave FC (@RioAve_FC) October 5, 2025
Βρουσάι, Ντόη και Αθανασίου ξεκίνησαν στο αρχικό σχήμα, η Ρίο Άβε άνοιξε το σκορ στο 25ο λεπτό με τον Σπίκιτς, προτού ο Αντρέ Λουίζ διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του στο 42ο λεπτό. Το… κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Κλέιτον στο 73′.
- Η βαθμολογία της Super League μετά από το ντέρμπι της Τούμπας (pic)
- Ο Ηλιόπουλος ζήτησε και τα… ρέστα, μετά το τέλος του αγώνα με την Κηφισιά (vid+pic)
- ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Νίκη με ανατροπή για τον «δικέφαλο»
- Νάπολι – Τζένοα 2-1: Νίκη κορυφής για τους «παρτενοπέι»
- Σπουδαία νίκη για την Ρίο Άβε (3-0, vid)
- ΑΕΛ: Τέλος από την τεχνική ηγεσία ο Γιώργος Πετράκης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις