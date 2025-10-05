Σπουδαία νίκη για την Ρίο Άβε (3-0, vid)

Πρώτη νίκη για τη Ρίο Άβε στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας!

Η ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου επικράτησε με σκορ 3-0 της Τοντέλα για την 8η αγωνιστική της Primeira Liga, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση.

Το σύνολο του Συλαϊδόπουλου χρειάστηκε να περιμένει 1,5 μήνα για να πανηγυρίσει το πρώτο της τρίποντο στη σεζόν, ωστόσο, αυτό ήρθε απόψε.

Βρουσάι, Ντόη και Αθανασίου ξεκίνησαν στο αρχικό σχήμα, η Ρίο Άβε άνοιξε το σκορ στο 25ο λεπτό με τον Σπίκιτς, προτού ο Αντρέ Λουίζ διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του στο 42ο λεπτό. Το… κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Κλέιτον στο 73′.