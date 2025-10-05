Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ 3-1: Ανέβηκε στην κορυφή η «βασίλισσα», δύο γκολ ο Βινίσιους

Η Ρεάλ Μαδρίτης, μετά το κακό πρώτο ημίχρονο, πήρε… μπροστά στο δεύτερο, επικράτησε με σκορ 3-1 της Βιγιαρεάλ για την 8η αγωνιστική και προσωρινά «σκαρφάλωσε» στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της La Liga.

. Δείτε τα highlights εδώ

Με τους Βινίσιους και Κιλιάν Εμπαπέ πρωταγωνιστές οι «μερένγκες» λύγισαν το «κίτρινο υποβρύχιο» που έπαιζε με δέκα παίκτες από το 77΄και ανέβηκαν ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας (21β.), αλλά με ματς περισσότερο από την Μπαρτσελόνα (19β.), η οποία θα αγωνιστεί το απόγευμα της Κυριακής (5/10, 17:15) στην έδρα της Σεβίλλης του Ματίας Αλμέιδα.

Το πρώτο ημίχρονο θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα χωρίς οι δύο ομάδες να δημιουργήσουν αρκετές αξιοσημείωτες ευκαιρίες. Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο… πάτησε το γκάζι, ανοίγοντας το σκορ στο 47ο λεπτό με τον Βινίσιους, ο οποίος κινήθηκε γρήγορα, κάνοντας ντρίμπλες, με τον Βραζιλιάνο να δοκιμάζει εν τέλει ένα σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0.

Στο 68΄ο Ράφα Μαρίν έπεσε πάνω στον Βινίσιους, ο Βραζιλιάνος ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε με… δυσκολία τον Τένιας που βρήκε τη μπάλα, αλλά εκείνη πέρασε κάτω από το κορμί του για το 2-0.

Από την πλευρά τους, τα «κίτρινα υποβρύχια» κατάφεραν να μειώσουν στο 73′. Συγκεκριμένα, ο Μικαουτάτζε πήρε την μπάλα στην άκρη της περιοχής και την έστειλε στην κάτω αριστερή γωνία με σπουδαία προσπάθεια για το 2-1.

Πέντε λεπτά αργότερα ωστόσο ο Μουρίνο αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη για φάουλ στον Βινίσιους και έδωσε την ευκαιρία στη Ρεάλ να κλειδώσει το τρίποντο. Έπειτα από κλέψιμο του Μπέλιγχαμ ψηλά, Μπραΐμ Ντίαθ και Μπαπέ έκρυψαν τη μπάλα στην περιοχή, προτού ο τελευταίος την εμφανίσει στα δίχτυα στο 83΄για το τελικό αποτέλεσμα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Κουρτουά, Καρέρας, Χούισεν, Μιλιτάο, Βαλβέρδε, Θεμπάγιος(64’ Μπέλιγχαμ), Τσουαμενί, Γκιουλέρ(64’ Καμαβίνγκα), Μασταντουόνο(75’ Μπραχίμ Ντίαθ), Βινίσιους, Εμπαπέ(83’ Ροδρίγο)

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ: Τένας, Μουρίνο, Μάριν, Βέιγκα, Καρδόνα, Μπιουκάναν(46’ Πεπέ), Κομεσάνια, Παρτέι, Γκέιγ, Ολουβασέγι(82’ Αλτιμίρα), Μολέιρο(46’ Μικαουτάτζε)

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της La Liga:

Παρασκευή 3/10

Οσασούνα-Χετάφε 2-1

(45+3′ Μπρετόνες, 90′ Κατένα – 23′ Μαγοράλ)

Σάββατο 4/10

Οβιέδο-Λεβάντε 0-2

(30′ Άλβαρεζ, Έτα Εγιόνγκ)

Τζιρόνα-Βαλένθια 2-1

(18′ Βανάτ, 63′ Μαρτίνεθ – 57′ Λόπες)

Μπιλμπάο-Μαγιόρκα 2-1

(9′ Γουίλιαμς, 82′ Ρέγκο – 77′ Κόστα)

Ρεάλ Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ 3-1

(47′, 69′ Bινίσιους, 81′ Εμπαπέ – 73′ Μικαουτάτζε)

Κυριακή 5/10

Αλαβές-Έλτσε (15:00)

Σεβίλλη-Μπαρτσελόνα (17:15)

Εσπανιόλ-Μπέτις (19:30)

Σοσιεδάδ-Βαγιεκάνο (19:30)

Θέλτα-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (9η) αγωνιστική:

Παρασκευή 17/10

Οβιέδο-Εσπανιόλ (22:00)

Σάββατο 18/10

Σεβίλλη-Μαγιόρκα (15:00)

Μπαρτσελόνα-Τζιρόνα (17:15)

Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μπέτις (19:30)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Οσασούνα (22:00)

Κυριακή 19/10

Έλτσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο (15:00)

Θέλτα-Ρεάλ Σοσιεδάδ (17:15)

Λεβάντε-Ράγιο Βαγιεκάνο (19:30)

Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Δευτέρα 20/10

Αλαβές-Βαλένθια (22:00)