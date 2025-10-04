Μπόρνμουθ – Φούλαμ 3-1: Το έφερε… τούμπα και ανέβηκε 2η!
H Μπόρνμουθ μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά γύρισε τούμπα το παιχνίδι με τη Φούλαμ και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της Premier League.
Έκανε το λάθος να προηγηθεί στο «Βιτάλιτι» η Φούλαμ και το πλήρωσε ακριβά. Η Μπόρνμουθ «απάντησε» με τρία γκολ για το 3-1 στην έβδομη αγωνιστική της Premier League και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.
Το ματς δεν είχε πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, με τον Σεμένιο να απειλεί στο 43′ για τους γηπεδούχους και τον Ιβόμπι στο 45′ για τους φιλοξενούμενους. Στο 53′ ο Εβανίλσον με σουτ ανάγκασε τον Λένο να κάνει σπουδαία επέμβαση και στο 70′ άνοιξε ο χορός των γκολ.
Ο Ιβόμπι βρήκε με κάθετη τον Σεσενιόν που πρόλαβε τον Πέτροβιτς και με πλασέ έκανε το 0-1. Στο 78ο λεπτό ήρθε το 1-1 με υπέροχη προσπάθεια και σουτ του Σεμένιο ενώ έξι λεπτά μετά ο Κλάιφερτ με τρομερό σουτ έκανε το 2-1. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε στο 90+5′ ο Σεμένιο σε αντεπίθεση.
Μπόρνμουθ: Πέτροβιτς, Χιλ (61’ Χιμένεθ), Ντιακιτέ, Σένεσι (78’ Ντόακ), Τρουφέρ, Άνταμς (78’ Κρίστι), Σκοτ, Σεμένιο, Ταβερνίερ, Μπρουκς (85’ Μιλοσάβλιεβιτς), Εβανίλσον
Φούλαμ: Λένο, Καστάνιε, Άντερσεν, Ντιοπ (87’ Σμιθ Ρόου), Μπάσεϊ, Λούκιτς (14’ Κέρνεϊ), Μπέργκε, Γουίλσον (67’ Τζουκουέζε), Κινγκ (67’ Κέβιν), Σεσενιόν, Ιβόμπι (87’ Αντάμα)
Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 03/10
Μπόρνμουθ-Φούλαμ 3-1
Σάββατο 04/10
Λιντς-Τότεναμ (14:30)
Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ (17:00)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Σάντερλαντ (17:00)
Τσέλσι-Λίβερπουλ (17:00)
Κυριακή 05/10
Άστον Βίλα-Μπέρνλι (16:00)
Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας (16:00)
Νιουκάστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)
Γουλβς-Μπράιτον (16:00)
Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της επόμενης (8ης) αγωνιστικής:
Σάββατο 18/10
Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι (14:30)
Κρίσταλ Πάλας-Μπόρνμουθ (17:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον (17:00)
Μπέρνλι-Λιντς (17:00)
Μπράιτον-Νιουκάστλ (17:00)
Σάντερλαντ-Γουλβς (17:00)
Φούλαμ-Άρσεναλ (19:30)
Κυριακή 19/10
Τότεναμ-Άστον Βίλα (16:00)
Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)
Δευτέρα 20/10
Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ (22:00)
