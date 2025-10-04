Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»

Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων έστειλε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με την αγαπημένη του σκυλίτσα Φάρλι.

«Τα ζώα έχουν έναν μοναδικό τρόπο να μας διδάσκουν την αγάπη στην πιο αγνή της μορφή. Δεν ζητούν τίποτα, αλλά μας δίνουν τα πάντα — αφοσίωση, χαρά, παρηγοριά και ανιδιοτελή αγάπη», ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Κασσελάκης.

Συνέχισε λέγοντας πως «είχα την τύχη να μεγαλώσω με κατοικίδια που ήταν πραγματικά μέλη της οικογένειας, και τώρα, με τον σύζυγό μου τον Tyler, η μικρή μας Farlie έχει γίνει η καρδιά του σπιτιού μας. Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας, η καθημερινή μας υπενθύμιση του τι σημαίνει να αγαπάς και να αγαπιέσαι».

Τέλος, ανέφερε πως «εδώ είναι μερικές από τις πιο γλυκές μας αναμνήσεις μαζί. Ευχόμαστε σε όλους μια χαρούμενη Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων!».

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:

Σημειώνεται ότι η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων γιορτάστηκε για πρώτη φορά σε μία άσχετη μέρα του έτους 1931, κατά την οποία ήταν σε εξέλιξη ένα συνέδριο περιβαλλοντιστών στην Τοσκάνη. Τότε καλούσε κοινό και ειδικούς σε ευαισθητοποίηση για τα υπό εξαφάνιση ζώα. Αργότερα, η μνεία συμπεριέλαβε όλα τα είδη του ζωικού βασιλείου και καθιερώθηκε να γιορτάζεται την 4η Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του προστάτη των ζώων και του περιβάλλοντος, Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης.