Ελληνική οικονομία: Ανάμεσα σε σταθερή ανάπτυξη και αβέβαιες ισορροπίες 

Η ελληνική οικονομία μπαίνει στο 2025 με τη δυναμική της ανάπτυξης να κινείται γύρω στο 2%. Μια επίδοση που, ενώ αποτυπώνει σταθερότητα, δείχνει ταυτόχρονα και τους περιορισμούς ενός εξαιρετικά απαιτητικού περιβάλλοντος.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της Τριμηνιαίας Έκθεσης Οκτωβρίου 2025 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, όπου καταγράφονται οι εκτιμήσεις διεθνών και εγχώριων οργανισμών αλλά και οι τριμηνιαίες εξελίξεις στις συνιστώσες του ΑΕΠ.

Οι προβλέψεις των οργανισμών για την ελληνική οικονομία

Η Τράπεζα της Ελλάδος τοποθετεί την ανάπτυξη στο 2,2% για το 2025, αναθεωρώντας ελαφρά προς τα κάτω από το 2,3%, και εκτιμά επιβράδυνση στο 1,9% για το 2026. Σταθερές στο 2% διατηρούνται οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ και του ΟΟΣΑ, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Οικονομικών προβλέπουν 2,3%. Το ίδιο το Γραφείο Προϋπολογισμού εκτιμά ρυθμό 2,2%, με εύρος από 2,1% έως 2,3%.

Η σύγκλιση αυτή δείχνει μεν ότι η χώρα παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης, αλλά ταυτόχρονα καταγράφει τα όρια μιας οικονομίας που δεν έχει ακόμη καταφέρει να υπερβεί τις μέτριες επιδόσεις.

Η εικόνα από τα τριμηνιαία στοιχεία

Αναλύοντας τα στοιχεία για την περίοδο 2024Q2 – 2025Q2, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,7% σε ετήσια βάση. Η στήριξη ήρθε κυρίως από την κατανάλωση και τις επενδύσεις: η ιδιωτική κατανάλωση ενισχύθηκε κατά 1,1%, η δημόσια κατανάλωση κατά 0,7%, ενώ οι συνολικές επενδύσεις κατέγραψαν αύξηση 1,9%.

Ωστόσο, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 3,2%, ασκώντας αρνητική επίδραση, την οποία «αντιστάθμισε» η μεγάλη πτώση των εισαγωγών (-10,4%).

Ακόμη πιο ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία για τον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου, ο οποίος αυξήθηκε κατά 6,5%. Ειδικότερα, οι άλλες κατασκευές δηλαδή έργα υποδομών ,δημόσια έργα σημείωσαν άνοδο 15,2%, οι κατοικίες 7,7% και οι επενδύσεις σε αγροτικά προϊόντα 8,3%. Θετική ήταν και η αύξηση 4,7% στον μηχανολογικό και μεταφορικό εξοπλισμό, κάτι που δείχνει εκσυγχρονισμό της παραγωγικής βάσης. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν ίσως το πιο αισιόδοξο μήνυμα για την οικονομία, καθώς αποτυπώνουν επενδυτική δυναμική που μπορεί να τροφοδοτήσει μελλοντική ανάπτυξη.

Οι θετικοί καταλύτες

Στην πλευρά των ευκαιριών, σημαντικό ρόλο παίζουν τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ 2025 για τη στήριξη μισθωτών, συνταξιούχων και ευάλωτων ομάδων, που αναμένεται να αυξήσουν το διαθέσιμο εισόδημα και να ενισχύσουν την κατανάλωση. Η τουριστική χρονιά προμηνύεται ισχυρή, τροφοδοτώντας εξαγωγικά έσοδα. Επιπλέον, η πρόοδος στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, με αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, δημιουργεί νέες ευκαιρίες σε ενέργεια, υποδομές και τεχνολογική καινοτομία.

Η συνέχιση των ξένων άμεσων επενδύσεων, καθώς και η συμφωνία εξαγοράς της ΕΧΑΕ από την Εuronext θα ενισχύσουν το βάθος της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και την πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνή κεφάλαια.

Οι κίνδυνοι

Παράλληλα, όμως, οι κίνδυνοι δεν μπορούν να αγνοηθούν. Η γεωπολιτική αστάθεια (Ουκρανία, Μέση Ανατολή) και η εξάρτηση από τις διεθνείς τιμές ενέργειας συντηρούν το ρίσκο νέων πληθωριστικών πιέσεων, πλήττοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Η συνεχιζόμενη άνοδος των ενοικίων αποτελούν σημαντική και κοινωνική πρόκληση.Το δημογραφικό και η γήρανση του πληθυσμού περιορίζουν τη δυναμική της αγοράς εργασίας και αυξάνουν τις μελλοντικές δαπάνες συντάξεων και υγείας. Η καθυστέρηση στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης μπορεί να στερήσει σημαντική επενδυτική ώθηση, ενώ το υψηλό δημόσιο χρέος παραμένει μόνιμη απειλή, καθιστώντας την οικονομία ευάλωτη σε αυξήσεις του κόστους δανεισμού.

Η Έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού αποτυπώνει μια οικονομία που κινείται σε «στενή λωρίδα ασφαλείας»: μπορεί να ξεπεράσει το 2,2% αν οι θετικοί παράγοντες υπερισχύσουν, αλλά είναι εξίσου πιθανό να περιοριστεί χαμηλότερα αν οι διεθνείς αναταράξεις ενταθούν. Το 2025 θα είναι μια χρονιά όπου η ισορροπία ανάμεσα σε κατανάλωση, επενδύσεις και διεθνές περιβάλλον θα κρίνει την πραγματική επίδοση της ελληνικής οικονομίας.

