Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Φορτηγό παρέσυρε ηλικιωμένη και τη σκότωσε

Τραγικό θάνατο βρήκε μια ηλικιωμένη γυναίκα στην Αμαλιάδα.

H γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγό ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Ο θάνατός της ήταν ακαριαίος.

Που σημειώθηκε το δυστύχημα στην Αμαλιάδα

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Καρακανδά, στην είσοδο της πόλης από το Χάβαρι, υπό αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, τις οποίες ερευνούν οι αστυνομικοί της Τροχαίας Ήλιδας.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στον τόπο του δυστυχήματος για να τη διακομίσει στο Νοσοκομείο, δυστυχώς όμως τα τραύματα της άτυχης γυναίκας αποδείχθηκαν θανάσιμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews, η γυναίκα πήγαινε στο ΚΑΠΗ προκειμένου να πάρει το φαγητό της και χτυπήθηκε από το βαρύ όχημα.