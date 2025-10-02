Στις φυλακές της Λάρισας οδηγείται ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης, ο οποίος συνελήφθη για συσσωρευμένα χρέη προς το Δημόσιο, έπειτα από έλεγχο της Τροχαίας και ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν για πρόβα στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο.

Εις βάρος του εκκρεμούσε δίκη που συνδέεται με ανεξόφλητο πρόστιμο της τάξεως των 8.000 ευρώ μηνιαίως, το οποίο του είχε επιβληθεί για πολεοδομικές παραβάσεις κατοικίας στην Αγία Βαρβάρα. Συνολικά τα χρέη του προς το Δημόσιο αγγίζουν τις 500.000 ευρώ.

Η νομική και οικονομική εκκρεμότητα του Βασίλη Παϊτέρη αποκαλύφθηκε στον τυχαίο έλεγχο που του έγινε σε μπλόκο της Τροχαίας, την ώρα που εκείνος κατευθυνόταν στο θέατρο για τις πρόβες που αφορούν προγραμματισμένες εμφανίσεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, ο τραγουδιστής είχε ξεκινήσει να πληρώνει το πρόστιμο που του επιβλήθηκε αλλά επειδή στη συνέχεια αδυνατούσε, είχε εκτίσει μέρος της ποινής του υπό τη μορφή κοινωνικής εργασίας στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου και στον Δήμο Ιλίου.