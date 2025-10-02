Στη φυλακή ο Βασίλης Παϊτέρης λόγω συσσωρευμένων χρεών στο Δημόσιο για πολεοδομικές παραβάσεις
Εις βάρος του εκκρεμούσε δίκη που συνδέεται με ανεξόφλητο πρόστιμο της τάξεως των 8.000 ευρώ μηνιαίως - Τα χρέη που φέρεται να έχει το Δημόσιο ο Βασίλης Παϊτέρης φτάνουν τις 500.000 ευρώ
Στις φυλακές της Λάρισας οδηγείται ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης, ο οποίος συνελήφθη για συσσωρευμένα χρέη προς το Δημόσιο, έπειτα από έλεγχο της Τροχαίας και ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν για πρόβα στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο.
Εις βάρος του εκκρεμούσε δίκη που συνδέεται με ανεξόφλητο πρόστιμο της τάξεως των 8.000 ευρώ μηνιαίως, το οποίο του είχε επιβληθεί για πολεοδομικές παραβάσεις κατοικίας στην Αγία Βαρβάρα. Συνολικά τα χρέη του προς το Δημόσιο αγγίζουν τις 500.000 ευρώ.
Σταμάτησε να εξυπηρετεί το χρέος λόγω αδυναμίας
Η νομική και οικονομική εκκρεμότητα του Βασίλη Παϊτέρη αποκαλύφθηκε στον τυχαίο έλεγχο που του έγινε σε μπλόκο της Τροχαίας, την ώρα που εκείνος κατευθυνόταν στο θέατρο για τις πρόβες που αφορούν προγραμματισμένες εμφανίσεις.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, ο τραγουδιστής είχε ξεκινήσει να πληρώνει το πρόστιμο που του επιβλήθηκε αλλά επειδή στη συνέχεια αδυνατούσε, είχε εκτίσει μέρος της ποινής του υπό τη μορφή κοινωνικής εργασίας στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου και στον Δήμο Ιλίου.
