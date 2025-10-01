ΤΕΧΑΝ: Οι μαθητές αναδείχθηκαν MVP της ανακύκλωσης

Με πρωτόγνωρη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Μεγάλοι Εκπαιδευτικοί Διαγωνισμοί Ανακύκλωσης που διοργάνωσε η ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε., υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Συνολικά, περισσότερα από 720 σχολικά τμήματα από Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο και Χαλκίδα συμμετείχαν ενεργά, ανακυκλώνοντας 69.856.970 ανακυκλώσιμα υλικά. Ένας εντυπωσιακός αριθμός που αποτυπώνει την αφοσίωση της νέας γενιάς στη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, ανακηρύσσοντας τους μαθητές ως Most Valuable Protectors – MVP της ανακύκλωσης.

Αναλυτικότερα:

σε 42 Δήμους της Περιφέρειας Αττικής , με την συνεργασία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) , ανακυκλώθηκαν 779.051 τεμάχια υλικών από 254 σχολικά τμήματα,

, με την συνεργασία της , ανακυκλώθηκαν τεμάχια υλικών από σχολικά τμήματα, σε 12 Δήμους της Κρήτης , σε συνεργασία με τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) , ανακυκλώθηκαν 126.795 τεμάχια υλικών από 180 σχολικά τμήματα,

, σε συνεργασία με τον , ανακυκλώθηκαν τεμάχια υλικών από σχολικά τμήματα, σε 18 Δήμους της Πελοποννήσου , σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Πελοποννήσου , ανακυκλώθηκαν 056.158 τεμάχια υλικών από 195 σχολικά τμήματα,

, σε συνεργασία με τον , ανακυκλώθηκαν τεμάχια υλικών από σχολικά τμήματα, στη Χαλκίδα, σε συνεργασία με το Δήμο Χαλκιδέων, ανακυκλώθηκαν 894.966 τεμάχια υλικών από 91 σχολικά τμήματα.

Τα πρωτεύοντα σχολικά τμήματα που αναδείχθηκαν MVP

Τα σχολικά τμήματα που πρώτευσαν στους αντίστοιχους στους Μεγάλους Εκπαιδευτικούς Διαγωνισμούς Ανακύκλωσης και αναδείχθηκαν ως τα MVP σχολικά τμήματα είναι τα ακόλουθα:

Στην Αττική , την κορυφή κατέλαβε το 5 ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού (Τμήμα ΣΤ1) που ανακύκλωσε 1.526.908 τεμάχια υλικών, με δεύτερο το 2 ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου (Γ1) με 1.035.634 τεμάχια υλικών και τρίτο το 5 ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου (Β4) με 931.637 τεμάχια υλικών.

, την κορυφή κατέλαβε το 5 Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού (Τμήμα ΣΤ1) που ανακύκλωσε 1.526.908 τεμάχια υλικών, με δεύτερο το 2 Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου (Γ1) με 1.035.634 τεμάχια υλικών και τρίτο το 5 Γυμνάσιο Χαϊδαρίου (Β4) με 931.637 τεμάχια υλικών. Στην Κρήτη , την πρωτιά κέρδισε το 1 ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου (Τμήμα Α3) που ανακύκλωσε 526.515 τεμάχια υλικών, ενώ την τριάδα συμπλήρωσαν το Γυμνάσιο Λιμένα Χερσονήσου (Γ3) με 387.585 τεμάχια υλικών και το 48 ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου (Ε1) με 353.069 τεμάχια υλικών.

, την πρωτιά κέρδισε το 1 Γενικό Λύκειο Ηρακλείου (Τμήμα Α3) που ανακύκλωσε 526.515 τεμάχια υλικών, ενώ την τριάδα συμπλήρωσαν το Γυμνάσιο Λιμένα Χερσονήσου (Γ3) με 387.585 τεμάχια υλικών και το 48 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου (Ε1) με 353.069 τεμάχια υλικών. Στην Πελοπόννησο , το 2 ο Λύκειο Άργους (Τμήμα Β3) κατέκτησε την πρώτη θέση με 2.042.697 τεμάχια υλικών, ενώ ακολούθησαν το 1 ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας (Γ’ Νοσηλευτική) με 1.859.369 συσ τεμάχια υλικών κευασίες και το 1 ο Γενικό Λύκειο Άργους (Γ4) με 1.854.702 τεμάχια υλικών.

, το 2 Λύκειο Άργους (Τμήμα Β3) κατέκτησε την πρώτη θέση με 2.042.697 τεμάχια υλικών, ενώ ακολούθησαν το 1 ΕΠΑΛ Καλαμάτας (Γ’ Νοσηλευτική) με 1.859.369 συσ τεμάχια υλικών κευασίες και το 1 Γενικό Λύκειο Άργους (Γ4) με 1.854.702 τεμάχια υλικών. Στον Δήμο Χαλκιδέων, την πρώτη θέση κατέλαβε το Γενικό Λύκειο Δροσιάς (Τμήμα Α1) με 250.661 τεμάχια υλικών, με το Γενικό Λύκειο Κανήθου (Β3) να ακολουθεί με 241.949 τεμάχια υλικών και το 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας (Β1) να καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 235.588 τεμάχια υλικών.

Με αφορμή την ολοκλήρωση των Διαγωνισμών, ο Πρόεδρος της ΤΕΧΑΝ, κ. Απόστολος Μούργος δήλωσε: «Η φετινή συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Τα παιδιά απέδειξαν ότι η οικολογική συνείδηση μετατρέπεται σε πράξη όταν υπάρχει σύστημα, εκπαίδευση και συλλογικότητα. Στην ΤΕΧΑΝ συνεχίζουμε να επενδύουμε στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης της νέας γενιάς, μέσω καινοτόμων υψηλής τεχνολογίας συστημάτων ανακύκλωσης. Η αλλαγή μπορεί να ξεκινήσει από τα σχολεία και τις τοπικές κοινωνίες. Μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, MVP (Most Valuable Protector) & Πρεσβευτή Ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ στην Ελλάδα, συνεχίζουμε να προωθούμε την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σε όλη τη χώρα. Γιατί στην Ανακύκλωση είμαστε όλοι μια ομάδα. Είμαστε ΤΕΧΑΝ!».

Τα υπερσύγχρονα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ, με το διευρυμένο δίκτυο που αριθμεί πάνω από 500 σημεία σε όλη τη χώρα, αποτέλεσαν το βασικό μηχανισμό επιτυχίας των διαγωνισμών.

Οι μαθητές βίωσαν στην πράξη την αξία της ανακύκλωσης με «διαλογή στην πηγή» και είδαν πώς η τεχνολογία μπορεί να συνδεθεί με την βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι Μεγάλοι Εκπαιδευτικοί Διαγωνισμοί Ανακύκλωσης αποτελούν μια ακόμα σημαντική πρωτοβουλία στο πλαίσιο των ευρύτερων δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της ΤΕΧΑΝ. Αποτελούν συνέχεια μίας ήδη επιτυχημένης διαδρομής που εμπλέκει ενεργά τη μαθητική κοινότητα και τις τοπικές κοινωνίες. Στόχος είναι η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης της νέας γενιάς & η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας, για έναν κοινό στόχο: την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα έπαθλα για τους πρωτεύσαντες μαθητές είναι:

1ο έπαθλο: Ταξίδι 5 ημερών , για όλους τους μαθητές του σχολικού τμήματος με τη μεγαλύτερη συμμετοχή, σε όποια πόλη της Ευρώπης , επιλέξουν οι ίδιοι οι μαθητές .

Ταξίδι , για όλους τους μαθητές του σχολικού τμήματος με τη μεγαλύτερη συμμετοχή, σε όποια , επιλέξουν οι ίδιοι οι μαθητές 2ο έπαθλο: Ταξίδι 5 ημερών , για όλους τους μαθητές του σχολικού τμήματος με τη δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή, σε όποια πόλη της Ελλάδας επιλέξουν οι ίδιοι οι μαθητές .

Ταξίδι , για όλους τους μαθητές του σχολικού τμήματος με τη δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή, σε όποια επιλέξουν οι ίδιοι οι μαθητές 3ο έπαθλο: Smartwatch για όλους τους μαθητές του σχολικού τμήματος με την τρίτη μεγαλύτερη συμμετοχή.

Εναλλακτικά δώρα, βάσει των όρων του Διαγωνισμού, στην περίπτωση που τις δύο πρώτες θέσεις κατέλαβαν Δημοτικά σχολεία ή Νηπιαγωγεία είναι:

1 ο έπαθλο: Ένα (1) Ηλεκτρικό Ποδήλατο , για όλους τους μαθητές του σχολικού τμήματος, εφόσον το πρώτο (1ο) σχολικό τμήμα που θα συγκεντρώσει τα περισσότερα υλικά είναι νηπιαγωγείο ή δημοτικό

, για όλους τους μαθητές του σχολικού τμήματος, εφόσον το πρώτο (1ο) σχολικό τμήμα που θα συγκεντρώσει τα περισσότερα υλικά είναι νηπιαγωγείο ή δημοτικό 2ο έπαθλο: Ένα (1) ποδήλατο, για όλους τους μαθητές του σχολικού τμήματος, εφόσον το δεύτερο (2ο) σχολικό τμήμα που θα συγκεντρώσει τα περισσότερα υλικά είναι νηπιαγωγείο ή δημοτικό (1ης, 2ης,3ης, 4ης τάξης).

Εξαιτίας της εξαιρετικά μεγάλης συμμετοχής των μαθητών στους Μεγάλους Εκπαιδευτικούς Διαγωνισμούς Ανακύκλωσης Σχολείων Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφασίστηκε η παροχή επάθλων και στο πρωτεύον Σχολικό τμήμα κάθε Δήμου, το οποίο είναι ένα (1) Smartwatch για όλους τους μαθητές του σχολικού τμήματος. Εξαιρούνται οι Δήμοι στους οποίους ανήκουν τα 3 νικητήρια τμήματα.

Στην ΤΕΧΑΝ συνεχίζουμε με προσήλωση να επενδύουμε σε δράσεις που ενισχύουν τη συμμετοχή των πολιτών και ειδικότερα της νέας γενιάς. Στόχος της εταιρείας είναι να διαμορφώσουμε ένα μέλλον, όπου η ανακύκλωση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας.

Περισσότερες πληροφορίες στο: www.recycling-center.gr

W: https://recycling-center.gr/

FB: https://www.facebook.com/texansa

IG: https://www.instagram.com/texan.anakiklosi/

YT: https://www.youtube.com/@texansa

TikTok: https://www.tiktok.com/@texan.recycling

LinkedIn: https://gr.linkedin.com/company/texan-sa